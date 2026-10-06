Quando le famiglie vendono ciò che li fa vivere: il Libano entra nella povertà di liquidazione

In Libano, la povertà attraversa una nuova soglia: le famiglie non riducono più cibo, salute o scuola da sole, vendono i loro beni e talvolta i loro strumenti di lavoro. Con il 20% delle famiglie coinvolte nella vendita di beni produttivi, sopravvivere oggi sta minacciando direttamente la loro capacità di guadagnare domani.

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La crisi non riduce più solo i consumi

Il degrado sociale in Libano attraversa una soglia diversa quando le famiglie non riducono più la loro spesa, ma iniziano a vendere i beni su cui dipende il loro futuro. I dati disponibili ora descrivono questa seconda fase. Alcune famiglie riducono i pasti, rinviano la cura, salvano su beni domestici scolastici e liquidi. Ancora più preoccupante, alcuni beni di vendita che ha permesso loro di generare reddito. La povertà poi cessa di essere solo una mancanza di soldi disponibili alla fine del mese. Essa distrugge gradualmente i mezzi con cui la famiglia può riprendere l’autonomia economica.

Tre set di dati delle Nazioni Unite misurano questo sviluppo. Essi coprono la sicurezza alimentare, i meccanismi familiari per affrontare la crisi e l’accesso ai servizi essenziali. Gli indicatori non descrivono esattamente la stessa popolazione o la stessa dimensione dell’insicurezza. Tuttavia, convergono sulla constatazione che l’adattabilità delle famiglie è sempre più ricercata. Alcune famiglie hanno già raggiunto la fase delle economie ordinarie.

Tra le famiglie intervistate,55% dicono che non possono garantire tre pasti giornalieri per i loro bambiniQuesta cifra dà una prima misura della pressione sulla spesa alimentare. Non significa che tutti i bambini interessati siano privi di cibo per tutta la giornata. D’altra parte, dimostra che il modello alimentare normale della famiglia non può più essere garantito regolarmente. I genitori riducono le quantità, modificano i prodotti acquistati o diminuiscono il numero di pasti quando le risorse diventano insufficienti.

Il problema assume una dimensione più grave quando il cibo compete con la salute e l’istruzione.il 61% delle famiglie intervistate ha ridotto la spesa sanitaria♪38% afferma che non sono in grado di fornire farmaci essenziali per i loro figliLa crisi economica non produce più solo un calo degli standard di vita. Modifica le decisioni sulle esigenze che non devono essere deferite.

46% riduzione delle spese scolastiche

L’educazione è un altro ammortizzatore utilizzato dalle famiglie.il 46% delle famiglie interessate ha ridotto le loro spese per l’istruzione. Più preoccupante,il 17% ha interrotto l’educazione dei figli. Dietro queste percentuali è una semplice meccanica economica. Quando un reddito non permette più il finanziamento simultaneo di cibo, trasporto, medicina, energia e scuola, le spese che possono essere differite iniziano a essere sacrificate.

Le riduzioni nella spesa scolastica possono assumere diverse forme. Non significa necessariamente de-scuola immediata. Essa può riguardare trasporti, forniture, attività, corsi complementari o altri costi associati all’insegnamento. Ma la transizione all’interruzione scolastica segna una rottura molto più profonda. I bambini non perdono più solo alcune risorse educative. Ha lasciato il sistema per migliorare la sua situazione futura.

Questa evoluzione dà alla crisi una dimensione intergenerazionale. Una famiglia povera può recuperare il reddito se uno dei suoi membri torna al lavoro o l’attività economica riprende. Un bambino che ha lasciato la scuola per molto tempo può sopportare le conseguenze della crisi per anni. Il suo accesso alle qualifiche è ridotto. Le sue future opportunità di carriera stanno diventando più limitate. Una decisione di sopravvivere oggi può così ridurre il reddito della famiglia di domani.

La stessa logica si applica alle spese sanitarie. Se si segnala un trattamento o rinunciare a un farmaco, è possibile conservare temporaneamente alcune risorse. Tuttavia, una malattia che è insufficientemente gestito può quindi costare di più, prevenire un adulto dal lavoro o richiedere l’ospedalizzazione. I meccanismi di sopravvivenza a breve termine possono quindi generare nuove spese a medio termine.

La povertà diventa particolarmente difficile da invertire quando costringe la famiglia a sacrificare la sua capitale umana e materiale contemporaneamente. Questo è esattamente ciò che i dati di vendita suggeriscono.

Una su quattro famiglie vende beni di famiglia

25% delle famiglie intervistateper soddisfare le loro esigenze. Questa figura segna un cambiamento della natura. Ridurre una spesa comporta cambiare il suo comportamento mensile. Vendere una proprietà significa disegnare sulla ricchezza accumulata.

Naturalmente, non tutte le merci vendute hanno lo stesso valore economico. Alcuni possono essere relativamente secondari. Altri sono attrezzature che migliorano le condizioni di vita. I dati disponibili non consentono un elenco esaustivo di quanto è stato venduto da ogni famiglia. Tuttavia, mostrano che la strategia è abbastanza diffusa per coprire un quarto del campione.

La vendita ha un vantaggio immediato: trasforma un bene in denaro disponibile. Una famiglia può quindi acquistare cibo, pagare un conto, pagare una tassa medica o rispondere ad un’altra emergenza. Ma questa risorsa non è rinnovabile. Una volta che il bene viene venduto, scompare dal patrimonio della famiglia. Se il reddito non aumenta, allora la famiglia deve trovare un altro elemento da sacrificare.

È questo meccanismo che distingue una difficoltà temporanea da un processo di impoverimento del patrimonio. Una famiglia il cui reddito cade per alcuni mesi può ridurre la sua spesa e poi tornare al suo livello precedente quando la situazione migliora. Una casa che vende gradualmente la sua proprietà non torna automaticamente al suo punto di partenza. Dovrà ricostruire il suo patrimonio dopo aver ripristinato il suo reddito.

Questa distruzione silenziosa è difficile da percepire negli indicatori economici convenzionali. La famiglia può continuare a pagare una parte delle sue spese e non può immediatamente apparire priva di risorse. Tuttavia finanzia la sua vita quotidiana consumando il suo passato. Più a lungo questa situazione dura, meno riserve lasciate per assorbire il prossimo shock.

La soglia più preoccupante: vendere gli strumenti che producono reddito

La figura più rivelatrice riguarda la20% delle famiglie che vendono beni produttivi, cioè proprietà utilizzata per generare reddito. La natura esatta di questi beni varia necessariamente da occupazione e famiglia, e i dati disponibili non consentono di compilare un inventario individuale qui. Il principio economico, tuttavia, è chiaro: una famiglia comincia a finanziare la sua sopravvivenza vendendo parte della sua capacità di guadagnare soldi.

È in questa fase che l’espressione « povertà di solubilità » ha il suo significato. La famiglia non liquida più solo oggetti che può fare senza. Si separa da quello che gli ha permesso di lavorare, produrre o mantenere un’attività economica. Il denaro ottenuto permette di attraversare un’emergenza, ma la capacità di generare il reddito successivo diminuisce.

Per lavoratori autonomi, piccoli commercianti, agricoltori o artigiani, la perdita di attrezzature può ridurre immediatamente l’attività. Un nuovo capitale è quindi necessario sostituirlo. Una famiglia che ha dovuto vendere questa apparecchiatura proprio perché mancava liquidità è improbabile essere in grado di comprarla rapidamente.

Il cerchio diventa quindi particolarmente difficile da rompere. Il calo del reddito porta alla vendita di un bene. La vendita di beni riduce la capacità di produrre. Questo calo della capacità a sua volta porta ad un declino del reddito. La prossima crisi trova quindi la famiglia in una situazione più fragile rispetto a quella precedente.

Questo sviluppo permette anche di capire perché un recupero generale dell’economia non è sempre sufficiente per riparare i danni sociali. Una società può ricominciare a reclutare. Una richiesta può tornare. Tuttavia, la famiglia che ha perso la sua attrezzatura, ha interrotto l’istruzione di un bambino o problemi di salute accumulati non recupera immediatamente la sua situazione precedente. Il recupero macroeconomico e la ricostruzione delle capacità familiari seguono orari diversi.

Quasi 800.000 Il libanese è identificato come in necessità di aiuti alimentari

Il divario tra le esigenze e l’assistenza disponibile è un altro elemento centrale. I dati citati identificano799 207 Libanese bisognoso di intervento alimentare. Alla fine di giugno,173 267 personeaveva effettivamente ricevuto l’aiuto in questione.

La differenza tra le due figure non significa necessariamente che tutte le persone restanti non abbiano ricevuto assolutamente alcuna assistenza da altri circuiti. Le informazioni disponibili riguardano il dispositivo interessato. Tuttavia, essi mostrano un notevole divario tra la popolazione identificata come necessità di intervento e la popolazione effettivamente colpita da questa risposta.

Questo divario obbliga le famiglie a diventare i propri sistemi di protezione sociale. Tagliano spese, prestiti, parenti sollecitati, vendono proprietà o cambiano le scelte sui bambini. Se l’aiuto pubblico o umanitario copre solo una parte della necessità, la differenza viene assorbita all’interno della casa.

La capacità di assorbire questa differenza varia notevolmente. Una famiglia con risparmio può utilizzare le sue riserve. Un altro può contare su un parente che vive all’estero. Un terzo ha una dimora o una proprietà che è probabile essere venduti. Le famiglie più vulnerabili hanno meno opzioni. Così arrivano più rapidamente a strategie che minacciano il loro futuro.

L’importo dell’aiuto alimentare deve quindi essere letto insieme ai dati relativi alla liquidazione dei beni. Entrambi i fenomeni sono correlati. Più lontano dai bisogni reali, più le famiglie devono mobilitare le proprie risorse. Quando i redditi e i risparmi sono esauriti, la ricchezza diventa l’ultima riserva.

Elettricità ed energia aggravano l’arbitrato

La pressione sociale è rafforzata dall’aumento dei costi energetici. Nel mese di settembre, il prezzo dei generatori privati raggiunto52 840 libbre per chilowattora, in aumento del 9,5% dal mese precedente e circa il 75% da febbraio. Il prezzo medio dell’olio combustibile utilizzato nel calcolo dei prezzi è anche aumentato bruscamente.

Per una famiglia che è già costretta a ridurre la sua spesa sanitaria o alimentare, l’aumento di energia porta a un nuovo trade-off. L’elettricità non è facilmente soppresso. Viene utilizzato per l’illuminazione, la conservazione degli alimenti, l’uso di alcune attrezzature e il normale funzionamento dell’abitazione. Le famiglie possono ridurre il loro consumo, ma non possono ridurlo a zero senza degradare gravemente le loro condizioni di vita.

La situazione crea anche disuguaglianza tra coloro che sono stati in grado di investire in soluzioni alternative e coloro che rimangono dipendenti da generatori. L’installazione di pannelli solari e batterie richiede capitale iniziale. Le famiglie che non hanno questo denaro continuano a pagare per l’energia ogni mese, il cui costo dipende fortemente dal carburante.

Questo meccanismo illustra una caratteristica più generale della povertà: la mancanza di capitale a volte rende la vita quotidiana più costosa. La famiglia che può investire riduce i suoi costi futuri. La persona che non può investire dipende dal servizio più costoso. L’assenza di risparmi non è quindi solo una conseguenza della povertà. Diventa un fattore che lo sostiene.

Le spese energetiche si uniscono quindi al cibo, alla medicina e all’istruzione nella stessa busta di bilancio che è diventata insufficiente. Ogni aumento di una di queste aree aumenta la probabilità di sacrifici in altri.

Il recupero economico non protegge ancora le famiglie

Tuttavia, alcuni indicatori di attività mostrano un miglioramento limitato. L’indice del responsabile acquisti è arrivato50.5 punti a settembrecontro 50.1 in agosto. Questo è il quarto mese consecutivo sopra la soglia tra contrazione e crescita.

Ciò può sembrare contraddittorio per l’aggravamento sociale. Non lo e’. Allo stesso tempo, le imprese riferiscono il maggior aumento dei loro costi di input in circa tre anni e mezzo. Essi riducono il reclutamento e l’approvvigionamento. Gli ordini di esportazione rimangono bassi nel contesto regionale. Un’economia può quindi registrare un leggero aumento della sua attività senza generare abbastanza nuovi redditi per migliorare rapidamente la situazione delle famiglie.

Il divario è particolarmente importante dopo una lunga crisi. Le famiglie non iniziano il recupero con un patrimonio intatto. Alcuni hanno accumulato debiti. Altri prodotti venduti. Alcuni hanno ritardato la cura o interrotto i percorsi scolastici. Un aumento limitato di attività non ripristina automaticamente ciò che è stato perso.

La qualità della crescita diventa così importante come la sua esistenza. Un’attività che aumenta senza una creazione di posti di lavoro sufficiente o con un’inflazione ad alto costo può migliorare alcuni indicatori senza ridurre la vulnerabilità sociale. Le famiglie hanno bisogno di un reddito stabile, ma anche di servizi accessibili e di una minore incertezza.

La situazione regionale complica questa prospettiva. I costi di carburante, spedizione e assicurazione rimangono a rischio. Le aziende sono riluttanti a reclutare. Le famiglie devono quindi continuare a proteggersi da ulteriori scosse, mentre le loro riserve sono già diminuite.

L’aiuto alimentare non basta più quando la ricchezza scompare

In questo contesto, una politica sociale si è concentrata esclusivamente sui rischi alimentari che comportano una conseguenza senza fermare il meccanismo di impoverimento. Nutrire una famiglia in difficoltà è ovviamente una priorità. Ma se questa stessa famiglia continua a vendere i suoi strumenti di lavoro per pagare i suoi farmaci, la sua situazione economica si deteriora nonostante l’aiuto ricevuto.

Le figure disponibili mostrano che le esigenze sono multidimensionali. Cibo, salute, istruzione, energia e reddito sono ora intrecciati. L’intervento in un settore può liberare risorse per gli altri, ma non è sempre sufficiente quando la crisi è avanzata.

La vendita di beni produttivi è un indicatore di avvertimento particolarmente utile. Mostra che alcune famiglie non hanno più soluzioni temporanee. Stanno cominciando a ridurre il loro potenziale economico. La conservazione di questi beni può quindi diventare importante come sostenere il consumo immediato.

La stessa logica vale per la scuola. Impedire a un bambino di abbandonare la scuola è una forma di protezione economica a lungo termine. Assicurare un farmaco essenziale può prevenire un deterioramento della salute che poi privare un adulto del suo reddito. Un’efficace politica di protezione sociale deve quindi misurare le perdite che previene, non solo l’aiuto che distribuisce.

La sfida è notevole in uno Stato con risorse limitate. Ma l’assenza di intervento ha anche un costo. Ogni risorsa venduta, ogni carriera scolastica interrotta e ogni problema medico aggravato rende più difficile e costoso tornare all’autosufficienza.

Il pericolo è ora in quello che non può essere considerato

Le cifre descrivono finalmente diverse fasi della stessa crisi. Al suo primo livello, la famiglia riduce il suo consumo. In secondo luogo, essa riduce le spese per la salute e l’istruzione. Poi vende merce. Infine, alcune famiglie iniziano a liquidare beni generati dal reddito. Non tutti seguono esattamente questo percorso e i dati non permettono che queste categorie siano trasformate in una cronologia valida per ogni famiglia. Tuttavia, mostrano un aumento della gravità dei meccanismi utilizzati per sopravvivere.

The20% di attività produttiveè probabilmente il segnale più preoccupante. Un piatto di cibo consumato oggi dovrà essere acquistato domani. Uno strumento di lavoro venduto oggi può impedire esattamente di guadagnare i soldi necessari per comprare questo cibo domani.

È questa differenza che trasforma la crisi sociale. Il Libano non affronta più solo le famiglie con un reddito mensile insufficiente. Parte di loro sta cominciando a perdere le risorse materiali e umane che potrebbero consentire loro di uscire dalla povertà.

La risposta non può quindi essere stimata esclusivamente dal numero di pacchetti alimentari distribuiti o dall’importo di aiuto una volta. L’indicatore reale sarà la capacità di impedire alle famiglie di attraversare il punto in cui la sopravvivenza del presente richiede il sacrificio del reddito futuro. Da questa soglia, la povertà non è più semplicemente scomparsa. Si compone di vendita, pezzo dopo pezzo, che ci avrebbe permesso di ricominciare da capo.

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