Qleiaat ha dovuto decollare: perché l’aeroporto è ancora a terra

L’aeroporto di Qleiaat doveva riprendere un’attività, ma la sua start-up è ancora ritardata da ostacoli tecnici che non sono ancora dettagliati. Allo stesso tempo, l’autostrada Akkar Sea, che è essenziale per la sua accessibilità, ora ha il suo decreto, ma è in attesa di finanziamenti. Due blocchi che ritardano ancora il decollo economico del Nord libanese.

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Un progetto rilanciato politicamente, ma non ancora tecnicamente

L’aeroporto di Qleiaat tornò al discorso pubblico con una forte promessa: dare al Nord e ad Akkar un’infrastruttura capace di rompere il loro isolamento economico e completare il sistema aeroportuale libanese. Tuttavia, la transizione dalla politica alla costruzione rimane ritardata. Le informazioni disponibili il 6 ottobre 2026 indicano ostacoli tecnici che impediscono ancora l’inizio previsto. Allo stesso tempo, un altro caso direttamente legato ai progressi dell’aeroporto su carta: l’Akkar Sea Motorway ha ora il suo decreto, ma il suo finanziamento deve ancora essere assicurato. Entrambi i progetti finiscono per porre la stessa domanda. Costruire o ristabilire un aeroporto non è sufficiente se l’infrastruttura per collegarlo al resto del paese rimane incompleta.

Il presidente Joseph Aoun ha discusso il problema con l’ex deputato Hadi Hobeich durante un incontro a Baabda. Le discussioni si sono concentrate sulla necessità di completare la questione dell’elettricità, ma anche sull’autostrada marittima Akkar. Il suo decreto è stato emesso. Il finanziamento per la sua attuazione è ora richiesto. Il progetto è presentato come asse essenziale per l’Akkar e per l’aeroporto di René Mouawad a Qleiaat. Questa associazione tra strada e aeroporto è cruciale. Mostra che la riattivazione della piattaforma non può essere considerata indipendentemente dalla sua accessibilità.

Il ritardo attribuito a motivi tecnici non significa che il progetto sia abbandonato. Piuttosto, dimostra che l’annuncio politico non è sufficiente a produrre immediatamente un’infrastruttura operativa. Un aeroporto impone requisiti molto più ampi della semplice presenza di una pista. I lavori necessari, le attrezzature, le caratteristiche di sicurezza, gli accessi e le condizioni per il funzionamento regolare devono essere determinati. Le fonti fornite non riguardano in questa fase la gamma completa di barriere tecniche. Pertanto, non consentono il ritardo da attribuire a specifiche attrezzature o luoghi di lavoro senza andare oltre le informazioni disponibili.

Questo limite è importante. Il file Qleiaat è stato spesso circondato da notevoli aspettative politiche ed economiche. Per evitare di trasformare queste aspettative in certezza, è necessario distinguere ciò che è acquisito da ciò che rimane da raggiungere. Il progetto è politicamente sostenuto. L’autostrada che deve migliorare il suo accesso ha un decreto. Ma il finanziamento di questo percorso non è ancora assicurato, mentre l’aeroporto stesso è ancora in ritardo per motivi tecnici.

Un’infrastruttura ben oltre Akkar

Qleiaat non è solo un progetto locale. Il suo interesse sta proprio nella sua potenziale capacità di cambiare la geografia economica del Nord. Akkar rimane una delle regioni che da tempo esige più investimenti pubblici. Il ritorno del file aeroportuale consente di collegare diversi reclami: trasporti, strade, investimenti, posti di lavoro e sviluppo territoriale.

René Mouawad Airport si trova a Qleiaat, Akkar. Il suo ritorno al servizio aprirebbe le infrastrutture aeree nel nord del paese, mentre il traffico civile internazionale si basa ora su Beirut. Il potenziale interesse economico è evidente. Tuttavia, i documenti disponibili non forniscono ancora un piano operativo completo per determinare quale quota di traffico passeggeri, merci o altre attività sarebbero effettivamente trasferite a Qleiaat. Sarebbe quindi prematuro presentare la piattaforma come un futuro secondo aeroporto internazionale completamente definito nelle sue funzioni.

L’importanza politica del progetto deriva anche da ciò che rappresenta per l’Akkar. Il senso di marginalizzazione della regione appare in diversi casi dello stesso giorno. La crisi nella discarica di Srar ha condotto funzionari eletti e funzionari municipali ad incontrare il primo ministro Nawaf Salam. I rappresentanti locali rifiutano di permettere che Akkar diventi una destinazione per i rifiuti provenienti da altre regioni. Essi chiedono che Srar sia riservato ai rifiuti generati nel governatorato. Allo stesso tempo, i Mufti della Repubblica Abdel Latif Derian stesso insistette che l’Akkar non dovesse rimanere emarginato o privato di sviluppo.

Qleiaat assume quindi un valore che va oltre la sua funzione di trasporto. Per alcuni dei leader del nord, il progetto deve dimostrare che lo stato è in grado di investire in Akkar oltre a gestire crisi sociali o ambientali. Un aeroporto, un’autostrada e un’infrastruttura associata cambierebbero la natura del rapporto economico tra la regione e il centro del paese.

Tuttavia, questa ambizione può funzionare solo se i vari investimenti avanzano insieme. Un aeroporto che è scarsamente collegato alle principali aree urbane perde alcuni dei suoi interessi. Una strada senza finanziamento rimane un percorso amministrativo. La vera difficoltà è quindi di sincronizzare i progetti.

L’autostrada marittima ha il suo decreto, non ancora il suo finanziamento

Il record stradale consente di misurare con precisione la differenza tra decisione ed esecuzione. Il decreto sull’autostrada Akkar è stato emesso. Questo passo dà al progetto un’esistenza amministrativa più concreta. Ma la questione finanziaria rimane aperta. Hadi Hobeich ha insistito con Joseph Aoun sulla necessità di garantire i fondi necessari per la sua realizzazione.

L’asse è presentato come un vero e proprio « polmone » o arteria principale per l’Akkar e per l’aeroporto di Qleiaat. La logica è semplice: un’infrastruttura aerea ha bisogno di una rete stradale in grado di assorbire passeggeri, dipendenti, fornitori e possibilmente merci. Senza un accesso efficiente, il vantaggio geografico dell’aeroporto è ridotto.

Il problema del finanziamento diventa importante come la decisione di riattivare Qleiaat. Le informazioni disponibili non danno ancora il nome di un minore che ha assunto un impegno definitivo per il finanziamento dell’autostrada. Essi inoltre non forniscono un importo concordato o un programma di lavoro. Il decreto non deve quindi essere confuso con l’inizio del cantiere.

Questa distinzione è essenziale in un paese in cui molti progetti infrastrutturali hanno preso diverse misure amministrative prima di rimanere bloccati sul finanziamento. La sfida non è solo decidere. Le risorse devono essere ottenute, le procedure devono essere avviate e realizzate.

La riattivazione di Qleiaat può difficilmente sfuggire a questa regola. Le attrezzature aeroportuali e l’accesso stradale dovrebbero essere considerati un ecosistema. Finanziare uno senza l’altro potrebbe produrre un’infrastruttura parzialmente funzionale, incapace di raggiungere gli obiettivi economici che giustificano i suoi costi.

Il contesto regionale rafforza l’argomento di un secondo punto aereo

L’avanzamento di Qleiaat avviene anche in un momento in cui la sicurezza dei trasporti aerei è di nuovo diventata una questione politica. Nawaf Salam stesso ha sottolineato la priorità data alla sicurezza dell’aeroporto di Beirut e dei passeggeri quando ha affrontato il file di volo iraniano. Le sue osservazioni hanno riguardato direttamente la piattaforma della capitale, ma ricorda la dipendenza del Libano da un punto di entrata dell’aria centrale.

Le tensioni regionali danno naturalmente più peso a qualsiasi riflessione sulla diversificazione delle infrastrutture. Le operazioni militari nella regione, le tensioni con Israele e le potenziali interruzioni del traffico aereo rafforzano l’interesse strategico di una seconda piattaforma. Tuttavia, le fonti disponibili non presentano Qleiaat come piano formale di emergenza per sostituire Beirut in caso di chiusura. Sarebbe quindi eccessivo assegnargli questa funzione come se fosse già stata decisa.

L’interesse strategico esiste tuttavia sullo sfondo. Un paese con diverse infrastrutture operative ha più opzioni di un paese con un grande aeroporto civile. Tale diversificazione può comportare passeggeri, merci, operazioni di soccorso o esigenze economiche. La seconda piattaforma deve ancora essere veramente operativa e collegata alle reti nazionali.

Il dibattito si unisce a quello della sovranità economica. Un’infrastruttura ha un valore strategico solo se lo Stato può operare, proteggerla e garantirne l’accesso. Qleiaat non può quindi essere trattato come un semplice progetto immobiliare intorno a una pista esistente. Il suo ritorno al servizio comporta una catena completa di infrastrutture e istituzioni.

I vantaggi economici del Nord

Gran parte dell’interesse locale si basa sui lavori e l’attività che la piattaforma potrebbe generare. Un aeroporto mobilita personale direttamente coinvolto nell’operazione, ma può anche sostenere il trasporto terrestre, la logistica, la ristorazione, alberghi e altri servizi. La costruzione o la ristrutturazione di infrastrutture creano anche una significativa attività temporanea.

Tuttavia, le proiezioni dovrebbero essere mantenute cauti. Nessun dato consolidato per l’occupazione futura è fornito nel corpo del 6 ottobre. Nessun volume di previsione di passeggeri o merci è dettagliato. La produzione di migliaia di posti di lavoro specifici o di una quantità specificata di benefici economici sarebbe quindi di inventare dati privi di fonti.

Tuttavia, l’interesse economico può essere stabilito senza cifre fittizie. L’Akkar soffre di un deficit infrastrutturale. Migliorata la connettività riduce i costi di viaggio e può facilitare l’installazione delle attività. Se Qleiaat alla fine sviluppa un’attività di trasporto, la sua influenza potrebbe superare i viaggiatori da soli. Ma questo orientamento deve essere confermato dai piani operativi prima di essere presentato come acquisito.

Il progetto potrebbe anche cambiare il rapporto tra Akkar e Tripoli. La principale città settentrionale ha il suo porto e un tessuto economico distinto. Una piattaforma aerea più a nord potrebbe integrare questa infrastruttura marittima. Ancora una volta, i documenti esaminati non si riferiscono ad un piano port-airport integrato ufficialmente interrotto. L’idea è una possibilità economica, non una decisione già presa.

La sfida principale è quindi di non sovraccaricare Qleiaat con tutte le ambizioni del Nord anche prima di iniziare. Più il progetto è presentato come soluzione a tutti i problemi regionali, più aumenta il rischio di delusione. Un’infrastruttura può stimolare una regione. Non sostituisce una politica globale di sviluppo.

Akkar richiede politica di investimento, non una successione di annunci

Il contesto locale mostra proprio questa aspettativa. La mobilitazione intorno a Srar rivela una regione che rifiuta di essere trattata solo attraverso rifiuti e file di emergenza. I funzionari eletti comunali hanno chiesto che le discariche siano utilizzate esclusivamente per Akkar. Nawaf Salam ha riunito il Ministro dell’Ambiente Tamara El Zein, il deputato Assaad Dergham, il Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione, l’Alto Comitato Rilievo, l’Autorità per i Rifiuti Solidi e diversi funzionari locali.

Allo stesso tempo, Abdel Latif Derian ha chiesto di porre fine alla marginalizzazione di Akkar e ha menzionato la necessità di uno strumento di sviluppo specifico. Queste richieste danno a Qleiaat una dimensione politica aggiuntiva. L’aeroporto diventa uno dei simboli per misurare se il ritorno dello stato alle regioni periferiche si traduce in investimenti reali.

Joseph Aoun è direttamente coinvolto in questa attesa. Il presidente segue l’autostrada marittima e la necessità di garantire il suo finanziamento. Il suo intervento conferisce al progetto un’elevata visibilità istituzionale. Ma aumenta anche la pressione per raggiungere i risultati.

Il governo di Nawaf Salam affronta la stessa domanda in diverse regioni. Nel Sud, vuole dimostrare che i progetti annunciati a Nabatiyah sono in realtà in fase di attuazione. A Akkar, i comuni richiedono risposte su rifiuti e infrastrutture. La questione diventa quindi una delle capacità dello stato di passare dal trattamento di emergenza alla politica di investimento.

Qleiaat è un test particolarmente visibile perché il progetto è esistito nel dibattito pubblico per lungo tempo. Ogni nuovo ritardo fa rivivere l’impressione che il Nord stia ancora aspettando. Al contrario, un lancio concreto potrebbe essere di maggiore importanza politica rispetto al solo cantiere.

Il ritardo tecnico deve ora essere spiegato

La principale debolezza del caso al 6 ottobre è la mancanza di dettagli pubblici sulle ragioni tecniche del ritardo. Le informazioni disponibili indicano che l’avvio è ritardato per tali motivi. Non fornisce una ventilazione adeguata per determinare quale componente effettivamente blocca l’apertura.

Questa mancanza di dettaglio alimenta inevitabilmente le domande. Un ostacolo tecnico può riguardare il lavoro fisico, le attrezzature, gli standard, le procedure o più. Senza un documento più preciso, scegliere una di queste spiegazioni sarebbe speculativo. La prossima fase di trasparenza dovrebbe quindi essere quella di pubblicare chiaramente le restanti condizioni.

Tale chiarificazione permetterebbe anche di distinguere le barriere tecniche dagli ostacoli finanziari. Entrambi i file possono sovrapporsi, ma non sono identici. L’autostrada marittima, per esempio, ha un decreto ma cerca il suo finanziamento. Per l’aeroporto, il ritardo viene presentato come una tecnica. Miscuglio dei due problemi impedirebbe di capire che cosa deve essere risolto come una priorità.

Il governo beneficerebbe anche di definire i passi per misurare i progressi. Un progetto aeroportuale non si sposta istantaneamente dall’inattività al funzionamento completo. In mezzo sono studi, lavori, attrezzature, procedure, test e autorizzazioni. Un calendario pubblico trasformerebbe il dibattito politico in un concreto follow-up.

Questo requisito è tanto più importante dato le elevate aspettative economiche. I residenti e gli investitori non possono costruire le loro decisioni in una data in movimento. La credibilità del progetto dipende quindi meno da un nuovo annuncio di apertura che dalla pubblicazione di pietre miliari verificabili.

Il finanziamento sarà il vero punto di incontro per i progetti

Anche quando le difficoltà tecniche sono risolte, Qleiaat dovrà essere integrato in una serie di investimenti. L’autostrada marittima è l’esempio più evidente. Senza finanziare l’asse stradale, parte dei benefici attesi dell’aeroporto sarà ritardata.

Questa situazione si riferisce ad una difficoltà più generale dello Stato libanese. Numerose questioni importanti richiedono capitale simultaneo: elettricità, ricostruzione del Sud, strade, servizi pubblici e infrastrutture. Il governo sta cercando partner e meccanismi internazionali per mobilitare gli investimenti senza tutte le risorse necessarie.

La concorrenza per il finanziamento sarà quindi forte. Qleiaat dovrà dimostrare la sua utilità economica e strategica di fronte ad altri progetti altrettanto urgenti. Il finanziamento esterno potrebbe accelerare il processo, ma non vi è alcun annuncio specifico nei documenti del 6 ottobre per identificare un partner già impegnato a sostenere l’intero programma.

L’aeroporto sta entrando in una fase in cui il sostegno politico non è più sufficiente. Il decreto autostradale, le dichiarazioni presidenziali e il ritorno del progetto nelle notizie mostrano che l’idea non è sepolta. Ma la misura dei suoi progressi sarà ora in termini molto più concreti: finanziamento garantito, ostacoli tecnici rimossi, lavoro avviato e calendario pubblicato.

Qleiaat non manca più di motivi da sviluppare. Il Nord è un’infrastruttura impegnativa. L’Akkar chiede la politica di sviluppo. La diversificazione dell’accesso al paese ha un interesse economico e strategico. Ciò che manca ancora è la trasformazione di queste ragioni in una catena di decisioni eseguibili. Il vero decollo di Qleiaat comincerà quindi ben prima del primo piano: quando il ritardo tecnico è precisamente identificato, il finanziamento sarà assicurato e la strada per l’aeroporto cesserà anche di essere un progetto in sospeso.

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