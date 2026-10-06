Elettricità: dietro la riunione di Berri Salam, il ritorno di un progetto di cambiamento modello

L’incontro tra Nabih Berri e Nawaf Salam mette l’elettricità in cima alle priorità libanesi. Emergono due viali: un modello di costruzione, funzionamento e trasferimento o un accordo internazionale. Con il kilowatt-hour dei generatori da 52.840 libbre, la posta va oltre le soluzioni temporanee e richiede riforme strutturali.

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Il file torna in cima con due tracce specifiche

La questione dell’elettricità è tornata in prima linea alle priorità politiche con l’incontro tra il presidente del Parlamento Nabih Berri e il primo ministro Nawaf Salam ad Ain al-Tiné. Nel mezzo delle discussioni sul Sud, i movimenti diplomatici del Capo di Governo e la situazione economica, i due funzionari hanno dedicato parte della loro intervista alla ricerca di una soluzione « radicale » alla crisi elettrica. Sulla tabella sono stati collocati due brani: l’utilizzo di un sistema di costruzione, di funzionamento e di trasferimento, o la conclusione di un accordo internazionale libanese in grado di raggiungere un insediamento duraturo.

La scelta dei termini è importante. Non è più solo una questione di aumentare le ore di potenza su base tempestiva o trovare combustibile per le centrali elettriche. La discussione si è concentrata su un meccanismo che potrebbe cambiare il modo in cui gli investimenti sono finanziati, le infrastrutture sviluppate e il servizio di prodotto. L’uso di un sistema di costruzione, di funzionamento e di trasferimento consentirebbe, in linea di principio, ad un operatore di finanziare e costruire un’infrastruttura e di utilizzarla per un determinato periodo prima del trasferimento nello Stato. L’altra opzione menzionata rimane meno dettagliata: un accordo tra Libano e partner internazionali che costruirebbe una soluzione completa.

Tuttavia, nessuna decisione finale è stata annunciata alla fine della riunione. Nessun partner straniero è stato designato pubblicamente. Nessuna quantità di investimento, programma di offerte o elenco di impianti interessati appare nelle informazioni disponibili. L’incontro segna quindi un orientamento politico piuttosto che un lancio operativo. È proprio qui che si trova il problema: se il ritorno del dossier al vertice di Stato apre davvero una nuova fase o se rimarrà alla fase di una nuova ricerca sulle formule.

L’urgenza è perfettamente misurabile. Il Libano continua a pagare una bolletta di energia rotta tra insufficienti elettricità pubblica, generatori privati e soluzioni individuali. Il recente aumento dei costi mostra che questa organizzazione non è solo tecnicamente carente. Sta diventando sempre più oneroso per le famiglie e le imprese.

52 840 libbre per chilowattora in generatori

Il prezzo dei generatori privati fissi per settembre è arrivatolire libanesi 52,840 per chilowattora. L’aumento è del 9,5% in un mese. Il confronto con febbraio è ancora più spettacolare: il prezzo era di 30.244 sterline. In sette mesi, l’aumento si avvicina al 75%.

Il petrolio rappresenta una parte significativa di questo aumento. Il prezzo medio della piastra olio combustibile utilizzata nel calcolo dei prezzi raggiunto circa2.675 milioni di sterlinecontro 1.399 milioni di marzo. Questo sviluppo colpisce direttamente i proprietari di generatori, ma la carica viene poi trasferita agli abbonati. La crisi energetica regionale diventa così una spesa mensile aggiuntiva per le famiglie libanesi.

La particolarità del sistema libanese amplifica lo shock. In una normale rete elettrica, un aumento dei prezzi del carburante può essere diffuso su una struttura di produzione diversificata, contratti di fornitura e una rete nazionale. In Libano, una parte significativa del consumo si basa su una moltitudine di generatori alimentati a combustibile. Quando l’olio combustibile aumenta, il trasferimento alla fattura è veloce.

Questa situazione produce anche una forte disuguaglianza. Una famiglia in grado di investire in pannelli solari, batterie o altre soluzioni riduce gradualmente la sua dipendenza da generatori. Una casa con meno mezzi rimane prigioniero del conto mensile. La transizione energetica individuale può quindi alleviare il peso di alcuni consumatori, lasciando altri esposti all’aumento del combustibile.

La discussione tra Berri e Salam arriva proprio in questo momento. La natura strutturale della soluzione è evidente: anche una riduzione temporanea dei prezzi del petrolio non risolverebbe il problema. Si ridurrebbe temporaneamente la fattura senza cambiare la dipendenza da un sistema costoso e frammentato.

Le imprese stanno sempre più assorbendo gli shock

La pressione non riguarda solo gli individui. Gli indicatori economici di settembre mostrano una situazione paradossale. L’indice dei gestori degli acquisti in Libano è passato da50.1 punti in agosto a 50.5 in settembre. Così, per un quarto mese consecutivo, rimane al di sopra della soglia di 50 che tradizionalmente separa la contrazione dalla crescita dell’attività.

Questo potrebbe dare l’immagine di un’economia che sta lentamente iniziando a progredire. Tuttavia, i dati dettagliati raccontano una storia molto più fragile. Le imprese hanno visto il maggior aumento dei costi di ingresso in circa tre anni e mezzo. L’energia fa parte di questo, insieme a cibo, materiali da costruzione, spedizione e assicurazione.

La differenza tra crescita dell’attività e miglioramento della situazione delle imprese diventa essenziale. Una società può ricevere più ordini mentre vede la sua diminuzione del margine. Se il costo dell’elettricità, dei trasporti e delle materie prime aumenta più velocemente del suo reddito, il recupero diventa difficile da trasformare in investimento o in occupazione.

Il comportamento degli affari sta cominciando a riflettere questa cautela. Il reclutamento è diminuito. L’appalto è stato anche ridotto. Gli ordini di esportazione rimangono deboli in un ambiente regionale instabile. Le aziende cercano quindi di proteggere il loro flusso di cassa anche se l’indicatore generale di attività rimane leggermente in territorio positivo.

L’elettricità è coinvolta in quasi tutte queste decisioni. Non rappresenta semplicemente una linea di spesa tra gli altri. Condiziona i costi di produzione, la conservazione delle merci, il funzionamento di attrezzature, aria condizionata, informatica e parte della logistica. Una società che non può prevedere il suo costo energetico ha meno visibilità per impostare i prezzi e programmare i suoi investimenti.

Il modello di costruzione, funzionamento e trasferimento torna al centro

È in questo contesto che la traccia del sistema di costruzione, funzionamento e trasferimento acquisisce il suo interesse. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare il capitale e le competenze senza chiedere allo Stato di finanziare immediatamente tutte le infrastrutture. L’operatore selezionato avrebbe costruito il progetto, operarlo in un contratto specifico e poi trasferirlo all’autorità pubblica.

Su carta, il meccanismo affronta uno dei problemi più ovvi del Libano: lo Stato ha margini finanziari limitati mentre le esigenze di investimento sono considerevoli. L’elettricità richiede capitale per la produzione, ma anche per il trasporto, servizi postali, reti e riduzione della perdita. In attesa che le finanze pubbliche possano finanziare tutti questi investimenti da soli potrebbe prolungare la crisi per anni.

Tuttavia, il meccanismo non è una soluzione automatica. Dipende dal contratto. È necessario determinare chi finanzia, che sopporta i rischi, come l’operatore è remunerato, quale prezzo viene applicato, che cosa garantisce lo Stato sovvenzioni e in quali condizioni l’infrastruttura appartiene ad esso. Un cattivo contratto può trasferire parte del rischio al settore pubblico garantendo al contempo il reddito dell’operatore. Un contratto ben costruito può, al contrario, accelerare un investimento che lo Stato non sarebbe in grado di effettuare da solo.

Le informazioni disponibili non precisano ancora quale parte del settore sarebbe interessato. Non è quindi possibile affermare che il governo sta pensando di affidare tutta la produzione di elettricità a questo modello. La discussione ha riguardato un possibile modo per trovare una soluzione definitiva. I dettagli tecnici rimangono da costruire.

Questa mancanza di precisione è proprio il prossimo test. La politica diventerà credibile quando si trasforma in specifiche, calendario, meccanismo di finanziamento e procedura di selezione. Fino a quando questi elementi sono pubblicati, il sistema rimane un’opzione e non un progetto eseguibile.

Un’altra via: un accordo internazionale libanese ancora da definire

La seconda possibilità menzionata da Berri e Salam è quella di un accordo internazionale libanese. La formula è più ampia e molto meno precisa. Esso potrebbe coprire diversi tipi di cooperazione, ma le informazioni disponibili non identificano un paese, un’istituzione o un consorzio già scelto. Sarebbe quindi prematuro assegnare il progetto a un partner specifico.

L’interesse politico di questa pista è tuttavia chiaro. Una soluzione supportata da partner internazionali potrebbe fornire contemporaneamente finanziamenti, competenze e garanzie. In un settore a lungo caratterizzato da disavanzi e controversie, la presenza di un giocatore esterno potrebbe anche aiutare a modellare l’implementazione.

Ma questo cammino impone anche condizioni. Un partner internazionale cercherà informazioni sulla situazione finanziaria del settore, i meccanismi di prezzi, la capacità di recupero e le responsabilità governative. Esso desidera anche avere visibilità sul quadro normativo. La ricerca del finanziamento esterno non può quindi essere completamente separata dalle riforme interne.

Questo è dove la questione dell’elettricità si unisce a quella delle finanze pubbliche. Nabih Berri ricevette il governatore della Banca del Libano,Karim Suaid, nella stessa sequenza politica. Nawaf Salam si è anche incontrato al Grand Sérail per discutere la situazione finanziaria e bancaria. Non è stato annunciato alcun collegamento operativo tra queste interviste e il finanziamento dell’elettricità. La loro combinazione, tuttavia, mostra che le istituzioni governative e chiave lavorano in un ambiente in cui ogni grande investimento dipende dal ripristino di maggiori capacità finanziarie.

Il Libano non può quindi trattare l’elettricità come settore isolato. La sua riforma dipende dalla fiducia, dal finanziamento, dalla capacità dello Stato di firmare contratti credibili e dall’esistenza di istituzioni capaci di rafforzarli.

Gli industriali chiedono anche una risposta all’energia

Il problema appare anche nelle discussioni con il settore produttivo. I rappresentanti delle imprese della periferia meridionale hanno presentato le loro priorità al Consiglio economico, sociale e ambientale. In particolare, essi chiedono un approccio strutturato per sostenere gli stabilimenti colpiti dalla distruzione, rilanciare le imprese arrestate e preservare i posti di lavoro.

La questione energetica è una delle loro preoccupazioni. Per un’impresa industriale, la dipendenza dai generatori è un handicap ancora maggiore che per un’impresa o un ufficio. Le macchine consumano di più. Le interruzioni possono interrompere i cicli di produzione. Le soluzioni individuali richiedono un investimento significativo.

Il problema diventa particolarmente acuto per le aziende danneggiate dalla guerra. Essi devono finanziare simultaneamente la riparazione dei loro locali, la possibile sostituzione delle loro attrezzature e le loro esigenze energetiche. Senza una soluzione elettrica più stabile, la ricostruzione materiale non garantisce la ripresa della produzione.

Gli industriali della periferia meridionale chiedono anche un database dettagliato delle imprese, la loro attività, le dimensioni, il numero di dipendenti, la capacità produttiva, le esigenze e i danni. Essi sperano che gli insediamenti colpiti saranno data priorità nei piani di recupero e ricostruzione.

Questa domanda mostra perché la riforma dell’elettricità ha ora una dimensione di ricostruzione economica. Restaurare gli edifici senza garantire l’energia necessaria per il loro funzionamento non è sufficiente. Lo stesso ragionamento vale per il Sud, dove le autorità cercano di ripristinare i servizi essenziali per consentire il ritorno degli abitanti.

Il sud trasforma l’elettricità in una questione di sovranità

Nawaf Salam ha reso il ritorno dei servizi pubblici un elemento centrale del suo discorso sul Sud. Dopo la sua visita a Nabatiyah, ha insistito sulla necessità di vedere concretamente il restauro di acqua ed elettricità, il progresso dei progetti, la ristrutturazione delle scuole e il ritorno degli abitanti.

Questo approccio dà all’elettricità una dimensione politica aggiuntiva. Nelle aree colpite dalle operazioni militari, fornire il potere non solo migliora la vita quotidiana. Sta permettendo alle persone di restare o tornare. Sta aiutando le imprese a riaprire. Riavvia i servizi pubblici. Si tratta quindi di ripristinare l’effettiva presenza dello Stato.

Il presidente Joseph Aoun ha sviluppato una logica simile quando ha insistito per sostenere gli abitanti che sono rimasti nei loro villaggi nel sud. La capacità dello Stato di soddisfare le loro esigenze diventa una componente della sovranità. L’autorità non è misurata solo al dispiegamento dell’esercito. È anche misurato da acqua, strade, scuole ed elettricità.

Questa dimensione spiega perché il problema dell’energia non può essere posticipato al ritorno della stabilità regionale perfetta. Le tensioni in Medio Oriente rendono l’energia più costosa e gli investimenti più rischiosi. In attesa che scomparissero significa che lasciare che le famiglie e le imprese continuino a finanziare lo status quo.

Le famiglie più vulnerabili pagano proporzionalmente il prezzo più pesante

L’aumento della bolletta elettrica sta finalmente arrivando in un paese in cui una gran parte delle famiglie sta già riducendo le loro spese essenziali. I dati sociali disponibili mostrano che molte famiglie riducono le spese sanitarie e educative. Alcuni non sono più in grado di fornire farmaci adeguati o l’alimentazione ai bambini. Altri vendono beni familiari o beni generati dal reddito.

In questo contesto, l’aumento dell’elettricità non viene assorbito semplicemente riducendo il tempo libero. Esso compete direttamente con le spese essenziali. Una famiglia deve arbitrare tra generatore, cibo, medicina, trasporto e scuola. L’aumento dell’ora di kilowatt diventa così un ulteriore fattore di impoverimento.

Le soluzioni individuali possono rafforzare le disuguaglianze. Una famiglia con capitale può installare una soluzione solare e ridurre la sua esposizione ai generatori. Una famiglia senza risparmi continua a comprare energia costosa ogni mese. La famiglia meno in grado di investire diventa il più dipendente dal sistema più costoso.

Questa realtà dovrebbe influenzare la progettazione di qualsiasi riforma. Una soluzione puramente tecnica può migliorare la produzione senza necessariamente risolvere la questione del prezzo pagato dai consumatori. Il futuro modello dovrà quindi soddisfare due requisiti simultanei: produrre sufficientemente e produrre a costi sopportabili.

Il prossimo test non sarà più una riunione ma un calendario

L’incontro tra Nabih Berri e Nawaf Salam ha riportato l’elettricità al più alto livello politico. Ha anche introdotto due cavi identificabili. Questo è più che una semplice ripetizione di una constatazione del fallimento del settore. Ma le informazioni disponibili si fermano ancora prima degli elementi che permettono di parlare di un vero piano: partner, progetti interessati, importi, bandi di gara, garanzie, prezzi e scadenze.

Il passo successivo sarà quindi facile da misurare. Se viene selezionata la traccia di costruzione, funzionamento e trasferimento, dovrà produrre una procedura specifica. Se l’opzione di un accordo internazionale progredisce, il partner e le modalità dovranno essere identificate. In entrambi i casi, la questione dei finanziamenti dovrebbe essere resa pubblica.

L’urgenza economica non permette più di separare queste decisioni dal loro costo al libanese. A £ 52,840 per chilowatt ore per i generatori a settembre, la crisi elettrica non è più solo il simbolo storico di cattiva gestione pubblica. Si tratta di uno scarico diretto sui redditi delle famiglie e sui margini di business.

Il cambiamento del modello di cui all’Ain al-Tiné non può quindi essere giudicato sulla formula scelta. Sarà sulla sua capacità di sostituire gradualmente l’energia costosa, frammentata e imprevedibile con un servizio stabile. Dopo anni di soluzioni temporanee, la differenza tra un nuovo annuncio e una riforma avrà ora alcuni elementi molto concreti: un contratto, un finanziamento, un calendario e kilowatt ore effettivamente consegnate.

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