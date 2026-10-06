Elettricità: Joe Saddi boicotta il Consiglio dei Ministri

Il ministro dell’energia Joe Saddi ha annunciato il 6 ottobre 2026 la sospensione della sua partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri. Egli ha chiesto decisioni sulle somme dovute all’elettricità del Libano, le esenzioni a carico della società di proprietà dello Stato e il finanziamento degli acquisti di carburante. Pur rimanendo al suo posto, ha reso necessario per il suo ritorno alle riunioni governative ad una risposta concreta sulla crisi dell’elettricità e la continuità della fornitura.

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Il ministro libanese dell’energia e dell’acqua, Joe Saddi, ha annunciato martedì 6 ottobre 2026 che stava sospendendo, « a questa fase », la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri. È una condizione per il suo ritorno alle decisioni governative sulla crisi dell’elettricità, compreso l’insediamento di somme dovute all’elettricità in Libano, l’assunzione di alcune esenzioni e la considerazione di misure per mantenere l’offerta senza imporre nuovi oneri per le famiglie.

Il braccio di ferro sull’elettricità ha attraversato una nuova soglia all’interno del governo libanese. In una conferenza stampa tenutasi martedì a Beirut, Joe Saddi ha annunciato che non avrebbe più partecipato alle riunioni del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell’Energia non presenta tuttavia questa decisione come dimissioni o come ritiro dall’ufficio. Egli afferma che continuerà a svolgere le sue responsabilità ministeriali. La sua sospensione riguarda la sua presenza alle riunioni governative.

Joe Saddi condiziona il suo ritorno ad una risposta politica e finanziaria sulla questione dell’elettricità. Esso chiede al governo di assumere le proprie responsabilità nel settore dell’energia e di prendere in considerazione le proposte già presentate.

Questa decisione viene in un momento in cui l’elettricità in Libano (EDL) deve finanziare i suoi acquisti di carburante in un ambiente caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia. Essa rivela soprattutto un disaccordo su come finanziare il servizio pubblico senza tornare al meccanismo dei progressi del Tesoro.

Joe Saddi collega la sua decisione alla crisi dell’elettricità

Il ministro ha spiegato il suo ritiro temporaneo dalle sessioni perché non c’erano decisioni che soddisfavano le esigenze immediate dell’ELD. Esso ritiene che la sua partecipazione al Consiglio dei ministri non sia più sufficiente se le proposte di energia elettrica rimangono senza risposta.

In particolare, Joe Saddi sostiene il pagamento di fatture e arretrati dovuti dalle autorità e istituzioni pubbliche a Electricité du Liban. Secondo le cifre che ha presentato martedì, gli arretrati dello Stato alla EDL raggiungerebbero circa 300 milioni di dollari.

Il ministro ha sottolineato una contraddizione che ha ritenuto difficile da mantenere: gli individui hanno dovuto pagare le loro bollette mentre alcune istituzioni pubbliche non hanno pagato completamente loro. EDL ha bisogno di questi ricavi per finanziare i suoi acquisti di carburante.

Joe Saddi chiede inoltre allo Stato di sostenere il costo delle esenzioni accordate nel contesto della guerra e degli aiuti alle popolazioni colpite. Secondo lui, EDL ha fornito elettricità senza ricevere in cambio tutti gli importi corrispondenti.

La posta in gioco è immediata. Senza risorse sufficienti, l’impresa pubblica ha un margine limitato per comprare il petrolio e mantenere o aumentare le ore di alimentazione.

Il ministro afferma quindi che la sua decisione non costituisce una rinuncia alla responsabilità. Al contrario, lo presenta come un mezzo per spingere il governo a decidere.

Una produzione che copre solo un terzo della domanda

La crisi finanziaria si svolge su una rete già incapace di soddisfare la domanda nazionale. Joe Saddi ha indicato che la capacità attualmente disponibile copre circa un terzo delle esigenze di elettricità del paese.

Il problema non è quindi limitato al costo del combustibile. Il Libano manca anche di capacità produttiva e di investimenti sufficienti in nuove infrastrutture.

Il Ministro ha indicato che 24 aziende avevano mostrato interesse per gli investimenti nel settore energetico libanese. Questi investitori, tuttavia, chiederebbero garanzie, comprese le garanzie finanziarie e di sicurezza, prima di impegnarsi.

Questo vincolo complica la strategia del Ministero di attrarre il capitale privato e ridurre gradualmente la dipendenza del settore dal finanziamento pubblico.

In particolare, Joe Saddi sostiene un maggiore coinvolgimento del settore privato nella produzione e nel funzionamento di impianti elettrici. L’Autorità di regolamentazione del settore sta lavorando parallelamente alla preparazione di licenze per consentire al settore privato di produrre e distribuire elettricità.

Il Ministro ha anche ricordato la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione per l’elettricità del Libano e l’istituzione dell’Autorità di regolamentazione, che è stato a lungo ritardato nonostante la sua inclusione nella legislazione.

Tuttavia, queste riforme strutturali rimangono distinte dall’urgenza che sta dietro la sua decisione del 6 ottobre per trovare risorse per consentire all’EDD di continuare ad acquistare combustibile e alimentare la rete.

Rising olio combustibile pesa sulle ore di alimentazione

Joe Saddi ha attribuito alcune delle difficoltà attuali ad aumentare il costo del combustibile importato dall’elettricità dal Libano. Secondo le sue dichiarazioni, il prezzo del carburante acquistato dalla società pubblica è raddoppiato negli ultimi sei mesi.

Questo aumento riduce meccanicamente la quantità di combustibile che EDL può acquisire a risorse costanti.

Il ministro ha ricordato che il cibo pubblico ha raggiunto circa sette ore al giorno in febbraio. L’aumento dei costi energetici ha reso difficile mantenere questo livello.

La conseguenza per le famiglie è doppia. Una diminuzione delle ore fornite da EDL aumenta l’uso di generatori privati, la cui ora di kilowatt è solitamente più costosa. Allo stesso tempo, le famiglie sostengono la legge pubblica e la legge privata.

Joe Saddi difende quindi il principio del prezzo variabile dell’elettricità pubblica, adattato alle fluttuazioni dei prezzi del carburante. Secondo la sua stima, questo meccanismo potrebbe ridurre la fattura generale del consumatore di circa $240 milioni.

Tuttavia, questa proposta richiede una decisione del governo. Essa solleva anche la questione del livello delle tariffe in un paese in cui gran parte della popolazione rimane vulnerabile da diversi anni di crisi economica e monetaria.

Arreti pubblici e tasse di 300.000 sterline al centro della controversia

Diverse richieste finanziarie si trovano al centro del conflitto che ora apertamente mette Joe Saddi contro il resto dell’esecutivo.

Oltre al pagamento delle somme dovute a EDL, il Ministro e le Forze libanesi chiedono una revisione della tassa di 300.000 libbre libanesi sul carburante. Il primo ministro Nawaf Salam aveva chiesto la formazione di una commissione ministeriale per esaminare una possibile sospensione dell’imposta e il suo impatto sulle entrate governative.

Il file contrasta diversi imperativi di bilancio. Da un lato, il Ministero dell’Energia cerca di ridurre la pressione sul costo dell’elettricità e di garantire le risorse di EDL. D’altra parte, qualsiasi abolizione o sospensione di una tassa riduce le entrate disponibili per le finanze pubbliche.

Joe Saddi rifiuta, soprattutto, che l’aumento della produzione di elettricità richiede ulteriori progressi dal Tesoro o un nuovo debito.

Il settore elettrico libanese dipende da tempo da enormi trasferimenti pubblici per finanziare il suo funzionamento, compreso l’acquisto di carburante. Il ministro ha detto che voleva rompere con questo modello e mettere EDL su un percorso finanziario più autonomo.

La sua sospensione della partecipazione al Consiglio dei ministri è mirata proprio ad ottenere arbitrati su queste domande prima che la situazione energetica si deteriora ulteriormente.

Perdite non tecniche stimate a circa il 30%

Il finanziamento di EDL non è l’unico problema sollevato martedì. Joe Saddi ha anche insistito sulle perdite non tecniche della rete, che ha stimato a circa il 30%.

Queste perdite includono l’elettricità consumata ma non correttamente fatturata o raccolta, così come le connessioni illegali. La loro riduzione è una delle condizioni per un consolidamento sostenibile dei conti EDL.

Un aumento delle tariffe senza una migliore raccolta potrebbe spostare il problema piuttosto che risolverlo.

Allo stesso tempo, il Ministero sta cercando di riorganizzare la distribuzione e la raccolta di fatture. Per Joe Saddi, la redditività finanziaria di EDL deve essere in definitiva basata sulle proprie entrate piuttosto che sui ripetuti progressi dello stato.

Questa strategia spiega perché il pagamento delle bollette governative è centrale per i suoi crediti attuali. Il Ministro ritiene che lo Stato non possa imporre disciplina di pagamento agli individui senza applicarlo alle proprie istituzioni.

Le importazioni di gas e regionali restano in studio

A più lungo termine, il Ministero sta anche cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico in Libano.

Joe Saddi ha indicato che il lavoro era in corso per riabilitare la pipeline a Deir Ammar. Il passaggio da olio combustibile a gas, secondo il reparto, ridurrebbe il costo della produzione.

Sono stati inoltre preparati accordi di acquisto di gas con la Giordania, nonché meccanismi di transito e di scambio che coinvolgono Giordania e Siria. Il ministro ha indicato di aver trasmesso i relativi contratti al segretariato generale del Consiglio dei ministri.

Il Libano sta anche esplorando la possibilità di importare elettricità dalla Siria o dalla Turchia attraverso il territorio siriano. Joe Saddi ha parlato di quest’ultimo scenario con la sua controparte turca in un incontro a New York a settembre.

Tuttavia, questi progetti non costituiscono una risposta immediata alla mancanza di liquidità elettrica del Libano. Essi richiedono accordi tecnici, politici e finanziari prima che possano avere un effetto sulla rete.

L’urgenza rimane quindi quella sollevata martedì dal ministro: permettere all’ELL di finanziare il suo combustibile e determinare chi deve sopportare le spese accumulate.

Una sospensione senza partenza dal governo

L’annuncio di Joe Saddi crea una situazione politica insolita, ma non significa che lasci il governo.

Il Ministro rimane in carica e dice che vuole continuare a svolgere le sue responsabilità nel Ministero dell’Energia e dell’Acqua. La sua decisione riguarda in particolare la sua presenza nelle riunioni del Consiglio dei ministri.

Le Forze libanesi, una formazione politica con cui è affiliato, sostengono il suo approccio. Il partito aveva già espresso la sua insoddisfazione con gli arbitrati finanziari del governo e il progetto di bilancio per 2027.

L’annuncio, tuttavia, trasforma questo disaccordo politico in pressione istituzionale. La questione ora diventa una delle condizioni per il ministro di tornare alle riunioni governative.

Joe Saddi ha stabilito diversi reclami: pagamento di arretrati a causa di EDL, copertura di esenzioni decise dallo Stato, revisione dei prezzi variabili e risposta alle proposte per preservare la fornitura.

Martedì non è stata annunciata alcuna data di ripresa della partecipazione. La durata della sospensione dipenderà quindi dalle decisioni del governo sul finanziamento dell’elettricità in Libano e dalle misure richieste dal Ministero per il mantenimento delle ore di alimentazione.

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