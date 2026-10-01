Scuole pubbliche: dietro i gruppi, la mappa della scuola rifare silenziosamente il territorio libanese

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Stabilimenti di sonno piuttosto che definitivamente chiuso

La riorganizzazione dell’istruzione pubblica non è limitata ad un elenco di scuole che aprono o chiudono le loro porte. Esso colpisce come lo Stato intende mantenere una rete scolastica che è diventata costosa, molto irregolare in regioni diverse e indebolita da crisi successive. Le misure esaminate per l’anno scolastico 2026-2027 prevedono il consolidamento di alcuni stabilimenti i cui numeri sono diventati troppo bassi per giustificare il loro funzionamento alle condizioni attuali. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione insiste su una distinzione importante. Le scuole interessate non saranno necessariamente abolite definitivamente. La loro attività sarebbe sospesa o raggruppata, il che teoricamente lascerebbe la possibilità di riaprire se il numero degli allievi aumentasse di nuovo. Questa sfumatura amministrativa è essenziale. Essa mostra che le autorità stanno cercando di razionalizzare la mappa scolastica senza assumere una irreversibile scomparsa di stabilimenti, alcuni dei quali occupano un posto importante nel loro villaggio o quartiere. Tuttavia, per le famiglie, la differenza tra sospensione e chiusura può diventare abbastanza teorica quando la scuola più vicina riceve più alunni per diversi anni. I bambini devono poi unirsi a un’altra istituzione. Gli insegnanti possono essere ridistribuiti. I trasporti stanno diventando un nuovo vincolo. L’edificio cessa di funzionare ogni giorno. Una decisione presentata come temporanea può quindi avere effetti duraturi sulla vita locale.

La logica economica del raggruppamento è facile da capire. Il mantenimento di una scuola per un numero molto piccolo di alunni impone costi fissi. Richiede un edificio, gestione, insegnanti, personale e spese operative. Laddove ci sono diversi stabilimenti vicini, ciascuno con personale piccolo, il loro raggruppamento può aiutare a concentrare le risorse e fornire una guida più coerente. Ma la razionalità contabile non è sufficiente a misurare le conseguenze di tale decisione. Una scuola pubblica non è una semplice unità di produzione la cui efficienza è calcolata dividendo le spese per numero di alunni. È anche un servizio territoriale. In alcuni villaggi, è una delle ultime istituzioni pubbliche ancora presenti quotidianamente. La sua scomparsa, anche temporanea, obbliga le famiglie a integrare la distanza nelle loro scelte scolastiche. Una scuola situata a pochi chilometri di distanza può sembrare vicino su una mappa. È molto meno per una famiglia che non ha una macchina, per un bambino molto giovane o in una zona in cui i trasporti pubblici sono scarsi. I costi salvati dal Ministero possono poi riapparire nel bilancio familiare. Il viaggio quotidiano diventa una spesa aggiuntiva, proprio quando il reddito rimane sotto pressione. È per questo che la riorganizzazione della carta scolastica deve essere esaminata al di là del numero di scuole interessate. La vera domanda è se il raggruppamento può migliorare l’istruzione senza trasformare l’accesso alla scuola in un problema logistico per le famiglie più vulnerabili.

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La demografia scolastica racconta anche le crisi del paese

Il declino dell’iscrizione scolastica non è necessariamente un segno che questa scuola sta lavorando male. Può essere il risultato di una trasformazione molto più ampia del territorio. Il Libano ha sperimentato una serie di crisi economiche, sociali e di sicurezza da diversi anni, che hanno cambiato i luoghi di residenza delle famiglie. Alcuni hanno lasciato il loro villaggio per avvicinarsi a una piscina di lavoro. Altri sono emigrati. Lo spostamento causato dagli scontri anche temporaneamente o permanentemente ha alterato la distribuzione degli allievi. A questo si aggiunge l’evoluzione demografica generale. Una località in cui il numero di bambini sta diminuendo meccanicamente finisce per avere una scuola le cui capacità non corrispondono più alla popolazione reale. Il ministero poi affronta un dilemma. Mantenere tutte le strutture preserva la prossimità, ma disperde significa. Mettendoli insieme possono migliorare l’uso di insegnanti e edifici, ma a volte accelera il declino dei servizi pubblici in aree già fragili. La mappa della scuola diventa così una fotografia indiretta delle trasformazioni del paese. Quando una scuola perde i suoi studenti, dovete chiedervi dove sono andati e perché. Una semplice decisione amministrativa può nascondere un’evoluzione demografica molto più profonda: l’emigrazione delle giovani famiglie, lo spostamento verso le città, l’impoverimento di una regione o il cambiamento del rapporto tra l’educazione pubblica e quella privata.

Questa ultima dimensione è particolarmente importante in Libano. Il sistema educativo si basa storicamente su una convivenza tra un grande settore privato e la scuola pubblica. Tuttavia, la crisi economica ha cambiato le capacità finanziarie delle famiglie. Alcuni che in precedenza potevano sopportare i costi di uno stabilimento privato dovevano cercare soluzioni meno costose. In altri casi, l’emigrazione e il declino della popolazione hanno ridotto entrambi i settori. La serena pianificazione scolastica deve quindi distinguere tra le tendenze. Chiudere o sospendere una scuola perché la sua popolazione locale è in declino da molto tempo non ha lo stesso significato di raggruppare una scuola i cui numeri sono temporaneamente caduti dopo lo spostamento. La possibilità di riapertura di cui alle autorità ha senso qui. Mantiene la capacità pubblica se le famiglie ritornano. L’edificio deve essere mantenuto durante il periodo di sospensione e l’amministrazione deve mantenere un chiaro record del suo stato. Una scuola « temporanea » chiusa può rapidamente deteriorarsi. La mobilia scompare, le età dell’attrezzatura e l’edificio può essere riassegnato. Qualche anno dopo, la riapertura diventa molto più costosa della manutenzione minima del sito. Il concetto di sospensione quindi protegge veramente il futuro solo se è accompagnato da una strategia del patrimonio e da un monitoraggio degli sviluppi demografici.

Il trasporto scolastico diventa il costo nascosto della razionalizzazione

Il primo effetto concreto di un raggruppamento è lo spostamento. Quando una scuola cessa di ospitare i suoi studenti, devono unirsi ad un’altra scuola. In un ambiente urbano denso, questo trasferimento può a volte essere relativamente semplice. In una zona rurale o montana, pochi chilometri sono sufficienti per cambiare l’organizzazione di una famiglia. È necessario trovare un mezzo di trasporto, adattare i programmi e sopportare una spesa giornaliera aggiuntiva. Il problema è ancora più sensibile per i bambini delle scuole elementari. Per loro, la prossimità è un elemento di sicurezza e autonomia. Una scuola nel villaggio a volte permette al bambino di essere accompagnato a piedi. Una scuola in una città vicina trasforma questo percorso in un servizio pagato. Questa dimensione economica è particolarmente importante nell’attuale contesto sociale. I sindacati stessi pongono il costo dei trasporti al centro delle loro esigenze. Il carburante colpisce i conducenti, i dipendenti e i funzionari. Pesa anche pesantemente sulle famiglie che ora devono portare i loro figli più lontano. Una razionalizzazione che riduce la spesa del Ministero può quindi spostare parte dell’onere per le famiglie. Per determinare se una fusione è veramente economica, questo trasferimento dei costi dovrebbe essere incluso nella valutazione.

La domanda non è limitata ai soldi. Il tempo di viaggio influisce anche sulla vita scolastica. Un bambino che deve partire prima e tornare più tardi ha meno tempo per lavorare o riposare. I problemi del tempo e del traffico possono aumentare l’assenteismo. Le famiglie più vulnerabili sono generalmente le più esposte, in quanto hanno meno alternative. Una politica di raggruppamento dovrebbe quindi essere accompagnata da una vera e propria strategia di trasporto scolastico. Esso potrebbe includere circuiti organizzati, supporto mirato o coordinamento con i comuni. Senza questo sistema, la mappa della scuola può essere disegnata in base alla posizione degli edifici senza tener conto della reale capacità degli studenti di raggiungerli. Questo problema è anche cruciale per misurare l’uguaglianza territoriale. Due bambini possono ufficialmente avere lo stesso diritto all’istruzione pubblica, mentre affrontano condizioni di accesso radicalmente diverse. Per uno, la scuola è a pochi isolati di distanza. Per l’altro, richiede un viaggio giornaliero costoso e incerto. Il raggruppamento è quindi socialmente accettabile solo se lo Stato garantisce che lo spostamento supplementare non diventi una barriera alla scuola. In caso contrario, i risparmi effettuati su uno stabilimento possono essere pagati dalle famiglie sotto forma di trasporto, o dal sistema di istruzione sotto forma di assenze e riduzioni.

Il raggruppamento può anche migliorare una scuola troppo piccola

Tuttavia, la razionalizzazione non deve essere descritta solo come una perdita. Una scuola con pochissimi allievi può di per sé affrontare gravi difficoltà educative. Gli insegnanti a volte devono coprire diversi livelli. La fornitura di materiali diventa limitata. Le attività culturali, sportive o scientifiche sono più difficili da organizzare. L’attrezzatura costa un piccolo numero di utenti. In alcune situazioni, una struttura più grande può offrire condizioni migliori. Può riunire insegnanti più specializzati, creare classi più equilibrate e avere strutture che una piccola scuola non poteva finanziare. Il raggruppamento può quindi migliorare la qualità dell’istruzione purché l’istituzione ospitante abbia la capacità necessaria. Il numero di camere, servizi igienici, laboratori, impianti sportivi e soprattutto il numero di insegnanti deve essere controllato. Una fusione amministrativa di due scuole senza rafforzare il sito studente-hosting avrebbe solo spostato le difficoltà. Le classi sovraffollate avrebbero poi sostituito le classi troppo piccole.

Il licenziamento degli insegnanti è un problema centrale. Una scheda scolastica razionale non può spostare solo gli studenti. Deve anche ridistribuire le risorse umane. Alcune scuole possono mancare di insegnanti, mentre altre hanno insegnanti che sono diventati sproporzionati al numero di bambini. La riorganizzazione è teoricamente un’opportunità per correggere questi squilibri. Ma può anche creare tensioni. Un insegnante a lungo termine in una località può dover fare un viaggio molto più grande. La sua situazione è poi simile a quella delle famiglie: il costo dei trasporti e la durata dei viaggi diventano elementi della riforma. Il successo del consolidamento dipende quindi dall’accuratezza con cui ogni operazione viene preparata. Non basta vedere che una scuola ha pochi allievi. È necessario determinare dove saranno ospitati, quanti posti esistono, quali insegnanti saranno trasferiti e come ognuno si muoverà. Una politica uniforme applicata a territori molto diversi potrebbe produrre risultati contraddittori. Una piccola scuola isolata può essere indispensabile anche con pochi allievi, mentre una piccola scuola situata a poche centinaia di metri da una scuola meglio attrezzata può essere razionalmente raggruppata. Distanza e geografia sono importanti come numeri.

Quando la scuola scompare, il villaggio perde più di una classe

Il problema sta diventando ancora più profondo nelle località periferiche. La scuola è spesso uno degli elementi che permettono a una famiglia giovane di rimanere in un villaggio. La presenza di uno stabilimento riduce i viaggi, crea posti di lavoro e mantiene l’attività quotidiana. Partecipa anche alla vita collettiva. I genitori si incontrano lì. Le vacanze scolastiche mobilitano gli abitanti. L’edificio può ospitare attività locali. La sua chiusura cambia così gradualmente il rapporto tra la famiglia e il suo territorio. Quando è già necessario viaggiare diversi chilometri per la scuola, poi più per un medico, un’amministrazione o un lavoro, la partenza a una città più grande diventa più razionale. La scomparsa dei servizi può così accelerare il declino demografico che originariamente giustificava il loro consolidamento. E’ un cerchio difficile da interrompere. Una località sta perdendo persone, quindi la sua scuola ha meno allievi. La scuola è sospesa, che riduce ulteriormente l’attrattiva del villaggio. Le nuove famiglie partono, facendo riaprire sempre meno probabili.

Questo meccanismo obbliga la carta scolastica ad essere inserita in una politica di pianificazione territoriale. Il Ministero dell’Istruzione non può, naturalmente, mantenere indefinitamente ogni istituzione per compensare l’assenza di altre politiche pubbliche. Ma la decisione di raggruppare una scuola dovrebbe essere coordinata con i comuni e le amministrazioni interessate. Si prevede che alcune località si sviluppino. Altri stanno vivendo un declino sostenuto. Alcuni di loro ospitano popolazioni sfollate o possono vedere le persone che ritornano dopo un periodo di conflitto. Una carta di scuola che guarda solo l’anno corrente può diventare obsoleto molto rapidamente. La forza lavoro attuale deve quindi essere combinata con proiezioni demografiche e territoriali. La possibilità di riapertura annunciata dalle autorità è una precauzione utile, ma deve essere accompagnata da criteri pubblici. Da quanti studenti potrebbero riaprire un’istituzione? Quanto durerebbe la sua sospensione? Chi valuta la domanda locale? Come si conserva l’edificio? Senza risposte precise, la temporaneità può diventare una formula amministrativa per evitare la parola « closure » senza offrire una reale prospettiva di ritorno.

Una riforma necessaria purché i suoi criteri siano pubblicati

La riorganizzazione della mappa scolastica può essere difesa su argomenti solidi. Un sistema pubblico indebolito non può disperdere le sue risorse senza esaminare la loro efficacia. Edifici quasi vuoti mentre altre scuole non dispongono di insegnanti o attrezzature sono un uso improprio di risorse disponibili. Ma la legittimità della riforma dipende dalla trasparenza dei criteri. Le famiglie devono essere in grado di capire perché la loro scuola è interessata. Il numero di studenti è l’unico fattore? La distanza dalla struttura ospitante è presa in considerazione? C’è una soglia minima? Le prestazioni educative svolgono un ruolo? La condizione dell’edificio è coinvolta? La decisione è esaminata ogni anno? Più chiaramente le regole, meno il raggruppamento può essere interpretato come una decisione arbitraria o come risultato di una relazione di potere locale. Questa trasparenza è particolarmente importante in un sistema politico in cui la distribuzione territoriale dei servizi può rapidamente assumere una dimensione comunitaria o partigiana.

Lo stesso requisito si applica ai risultati. Una scuola consolidata dovrebbe essere monitorata. È necessario misurare il tasso di frequenza di ex studenti, possibili dropout, tempo di viaggio, evoluzione di classe e risultati educativi. Un’economia di bilancio non è un successo se porta ad un aumento dell’abbandono scolastico. Al contrario, un raggruppamento che migliora le condizioni di apprendimento, pur garantendo il trasporto può essere una riforma utile. Il dipartimento ha quindi l’opportunità di trasformare una misura difensiva, imposta dalla debolezza delle risorse e dal disdimensionamento di un certo personale, in un vero e proprio esercizio di pianificazione. Ma questa ambizione implica non considerare le scuole come punti intercambiabili su una mappa. Ogni stabilimento appartiene a un territorio, una popolazione e una storia locale. La sfida è quella di semplificare la rete senza accelerare la desertificazione nelle regioni più fragili. Dietro la formulazione amministrativa del « gruppo » è quindi una domanda molto più ampia: quanto può lo Stato concentrare i suoi servizi per salvare le risorse senza rendere il loro accesso più difficile precisamente ai cittadini che dipendono maggiormente dalle scuole pubbliche.

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