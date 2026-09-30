Flydubai: confusione intorno a un volo per Israele

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Mercoledì 30 settembre 2026 circolano sui social network informazioni spettacolari su un volo Flydubai diretto in Israele con circa 150 passeggeri a bordo. Diversi messaggi attribuiti ai media israeliani evocano successivamente una brusca discesa del velivolo, un’aggressione con un coltello nella cabina di pilotaggio, un tentativo di suicidio di un pilota o ancora una volontà di provocare deliberatamente l’incidente dell’aereo. A questo punto, queste versioni non sono sufficientemente confermate da fonti ufficiali o indipendenti per essere presentate come stabilite.

Le immagini presentate come provenienti dall’interno del dispositivo mostrano una situazione di panico tra i passeggeri. Sono state rapidamente accompagnate da resoconti molto più precisi su ciò che sarebbe accaduto nella cabina di pilotaggio. Tuttavia, queste narrazioni divergono su elementi essenziali, in particolare il presunto autore, le sue motivazioni e l’esatto svolgimento dell’incidente.

Nessuna conferma ufficiale sufficientemente documentata consente, nell’immediato, di affermare che un pilota abbia tentato di far schiantare il velivolo o che un attacco terroristico abbia effettivamente avuto luogo. Questa mancanza di conferma impone una distinzione tra le immagini e le testimonianze attribuite ai passeggeri, da un lato, e le interpretazioni diffuse nei minuti successivi, dall’altro.

Flydubai: diverse versioni contraddittorie

Una prima versione trasmessa da un canale israeliano afferma che uno dei piloti ha tentato il suicidio. Secondo questo conto, l’aereo è stato detto di aver fatto una discesa estremamente rapida da circa 30.000 piedi a 15.000 piedi. Il secondo pilota poi intervenne per impedirlo.

Pochi minuti dopo, iniziò a circolare un’altra versione. Non evoca più un tentativo di suicidio, ma un’aggressione con un coltello all’interno della cabina di pilotaggio. Una passeggera presentata come testimone dell’incidente afferma di aver sentito delle grida prima di vedere la porta del pozzetto aprirsi. Dice di aver visto del sangue e una persona attaccare un pilota con un piccolo coltello.

Secondo la testimonianza riportata sui social media, i passeggeri israeliani e i membri dell’equipaggio furono poi portati sotto controllo dell’aggressore. Un medico e un’infermiera a bordo presumibilmente hanno fornito il primo soccorso al pilota ferito.

Tuttavia, questa versione non è identica alle prime informazioni diffuse. Cambia profondamente la natura dell’evento in quanto introduce l’assalto fisico e l’intervento dei passeggeri nella cabina di pilotaggio.

Suicidio, appropriazione o attacco: le storie si divergono

Una terza versione attribuita al giornalista israeliano Amit Segal afferma che il co-pilota aveva ripetutamente pugnalato il pilota principale. I membri dei Crew e i passeggeri sarebbero riusciti a entrare nel cockpit e controllare l’attaccante.

In questo conto, l’incidente è stato presumibilmente considerato dalle autorità israeliane come un attacco terroristico dopo l’udienza dei passeggeri e una valutazione iniziale della situazione. Tuttavia, tale qualifica deve rimanere valida fino alla conferma da una comunicazione ufficiale delle autorità competenti.

Un’altra informazione attribuita al canale israeliano 12 indica che il primo ufficiale avrebbe cercato il controllo del velivolo per farlo crollare. Ancora una volta, questa versione differisce da quella di un tentato suicidio spontaneo e introduce l’ipotesi di una diversione deliberata.

Le pubblicazioni apparse nei minuti successivi danno anche cifre diverse per quanto riguarda la perdita di altitudine. Alcuni messaggi evocano una caduta da 30.000 a 15.000 piedi, circa 4.570 metri. Altri parlano di una perdita di circa 4000 metri.

Queste differenze possono sembrare secondarie, ma sono importanti quando si verifica un incidente aereo. I dati di pista e di altitudine sono normalmente elementi che possono essere affrontati con informazioni di monitoraggio del volo e dati detenuti dalle autorità di aviazione.

Nazionalità dei piloti anche avanzato senza conferma

Un’altra dichiarazione trasmessa da un canale israeliano presenta il co-pilota come Omani nazionale e l’altro pilota come emirati. Il co-pilota Omani tentò di causare lo schianto dell’aereo che trasportava circa 150 passeggeri israeliani.

Questa informazione è particolarmente sensibile poiché introduce una nazionalità in un evento presentato simultaneamente come possibile attacco terroristico. Richiede quindi una conferma indipendente prima di qualsiasi presentazione di fatto.

Nelle informazioni disponibili al momento della scrittura, non ci sono prove ufficiali abbastanza solide da confermare questa identità, la nazionalità dei due piloti o la motivazione attribuita al presunto perpetratore.

Lo stesso principio vale per il numero di passeggeri israeliani annunciato. Diverse pubblicazioni si riferiscono a circa 150 persone, ma questa cifra deve anche essere distinta da un manifesto di volo o da informazioni ufficialmente comunicate dalla società.

Che cosa deve essere stabilito

Diversi elementi contribuirebbero a chiarire rapidamente l’incidente. Il primo è l’identificazione precisa del volo interessato, con il suo numero, il tempo di partenza e il viaggio. Queste informazioni consentirebbero la verifica obiettiva della traiettoria del velivolo e la possibile perdita improvvisa di altitudine.

Il secondo elemento previsto è una comunicazione di Flydubai. La società sarebbe in grado di confermare l’esistenza di un incidente a bordo, la salute dei suoi piloti e passeggeri, e le condizioni in cui il volo è terminato.

Le autorità aeronautiche degli Emirati Arabi Uniti e delle autorità israeliane potrebbero anche determinare la natura dell’evento. Se un attacco si è verificato nella cabina di guida, un’indagine dovrebbe stabilire come un’arma potrebbe essere trovata lì, che l’ha usata e in quali circostanze.

La caratterizzazione di un attacco terroristico richiede anche prove dell’intenzione del presunto colpevole. Un tentativo di suicidio, un attacco tra membri dell’equipaggio e un desiderio deliberato di causare la caduta di un aereo passeggeri sono tre scenari molto diversi.

Presenza necessaria di fronte alle informazioni iniziali

La velocità del traffico dei messaggi illustra la difficoltà di affrontare un incidente aereo in tempo reale. In meno di un quarto d’ora, le pubblicazioni hanno evoluto la storia di una discesa brutale da parte di un attentatore suicida in un attacco accoltellante e poi nel tentativo di dirottare un terrorista.

Non tutti questi scenari sono necessariamente incompatibili, ma la loro successione non consente automaticamente di essere considerati confermati. Un’indagine può stabilire che un pilota ha aggredito il suo collega prima di tentare di prendere il controllo, ma questa cronologia deve essere dimostrata.

Le testimonianze dei passeggeri possono fornire informazioni importanti su ciò che è successo in cabina. Tuttavia, non permettono necessariamente di conoscere le intenzioni di una persona nel cockpit o i parametri tecnici esatti del dispositivo.

In un futuro immediato, le informazioni più gravi — accoltellamento, tentativo di crash, nazionalità Omani del co-pilota e qualifica terroristica — devono quindi rimanere presentate come dichiarazioni riportate e non come fatti definitivi.

L’identificazione del volo e la pubblicazione dei dati traiettoria dovrebbero consentire di verificare almeno una parte della narrazione, in particolare la possibile improvvisa perdita di altitudine. Le circostanze umane dell’incidente richiederanno una comunicazione da parte di Flydubai e delle autorità investigative.

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