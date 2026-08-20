Jabal Amel: cosa cambia la protezione dell’Unesco?

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Le cinque storiche fortezze di Jabal Amel, nel sud del Libano, sono sotto una maggiore protezione internazionale mentre la minaccia per loro rimane immediata. Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa sono stati elencati nella lista dei patrimoni dell’umanità sotto una procedura di emergenza e simultaneamente collocati nella lista dei patrimoni mondiali a rischio. Questa decisione si svolge in una zona sempre esposta ai bombardamenti e alle operazioni israeliane. L’Unesco ha già verificato i danni alla cittadella di Chamaa e segnalato gli scioperi vicino a Beaufort. La visita in Libano da parte del suo direttore generale, Khaled El-Enany, pone quindi una domanda che va ben oltre il riconoscimento simbolico: cosa può realmente fare il diritto internazionale per proteggere i monumenti storici quando un esercito continua a operare intorno a loro?

La consegna di Khaled El-Enany al presidente Joseph Aoun del documento che formalizza il riconoscimento internazionale delle cinque fortezze costituisce una vittoria diplomatica e del patrimonio per il Libano. Fornisce maggiore visibilità ai siti, facilita la mobilitazione di esperti e può aiutare a cercare finanziamenti per la loro conservazione. Tuttavia, non crea alcun scudo fisico sopra i monumenti.

Questa è la contraddizione di questa iscrizione. Le cinque fortezze ora godono di uno dei più alti livelli di riconoscimento internazionale, ma sono in una parte del Libano dove Israele continua le sue operazioni militari. I meccanismi dell’Unesco possono documentare, allertare, mobilitare e preparare il restauro. Non possono prevenire fisicamente uno sciopero.

Danni già visti nel patrimonio del Sud

La minaccia non è ipotetica. Il 29 maggio 2026, l’Unesco ha riferito di averdanni verificati alla cittadella di Chamaa, una delle cinque fortezze oggi elencate. L’organizzazione ha anche espresso preoccupazione per gli scioperi segnalati vicino al Castello di Beaufort.

Questi elementi chiariscono perché il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità ha utilizzato una procedura urgente il 24 luglio. Non si trattava solo di riconoscere il valore storico di un complesso monumentale. C’era anche la necessità di affrontare una minaccia sufficientemente grave e immediata per giustificare il suo posizionamento simultaneo sulla lista dei patrimoni mondiali a rischio.

Il precedente di Chamaa è particolarmente sensibile. La cittadella aveva già subito danni durante la guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah. Le nuove violazioni mostrano il problema di fronte alle autorità libanesi e agli specialisti del patrimonio: un monumento restaurato dopo una guerra può nuovamente essere danneggiato nel prossimo.

La continuazione degli scioperi israeliani nel Sud mantiene questo rischio. Anche quando un monumento non è direttamente mirato, uno sciopero vicino può causare danni da esplosioni, proiezioni, vibrazioni o collasso di strutture già fragili. Per gli edifici le cui parti sono secolari, la vulnerabilità può essere particolarmente importante.

Protezione internazionale che non può fermare le bombe

Le fortezze di Jabal Amel non solo godono del loro nuovo status di patrimonio mondiale. Nel novembre 2024, avevano già ottenutoprotezione provvisoriasotto il Secondo Protocollo del 1999 alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione della proprietà culturale nell’evento del conflitto armato.

Questa protezione impone obblighi specifici alle parti in conflitto. In particolare, si propone di impedire che la proprietà interessata venga attaccata o utilizzata in modo da esporla alla distruzione.

La registrazione per il patrimonio mondiale a rischio aggiunge ora un secondo livello di mobilitazione internazionale. Ma l’esperienza recente mostra il limite tra protezione giuridica e protezione dei materiali.

Una convenzione internazionale può stabilire che un monumento deve essere risparmiato. L’Unesco può documentare i danni e richiamare gli obblighi applicabili. Gli esperti possono registrare la condizione di un edificio e preparare il suo restauro. Nessuno di questi meccanismi, tuttavia, neutralizzare fisicamente una munizioni o prevenire un’operazione militare nelle vicinanze.

È proprio per questo che la continuazione delle operazioni israeliane è oggi il principale ostacolo all’efficacia di questa protezione.

Documentazione danni diventa un’emergenza

In questo contesto, la documentazione acquisisce una funzione che va oltre la conservazione tradizionale. È necessario avere come precisa uno stato di monumenti il più possibile prima di ulteriore degrado, per identificare i danni già prodotti e per essere in grado di confrontare la loro evoluzione.

L’ufficio regionale dell’Unesco a Beirut e gli specialisti libanesi possono contribuire a questo lavoro con la Direzione Generale delle Antichità. Fotografie, indagini architettoniche, archivi, cartografie e analisi strutturali aiutano a determinare quali parti sono vecchie, che sono già state restaurate e quali degradi si sono verificati di recente.

Questa documentazione è anche necessaria per distinguere ciò che è stabilito da ciò che rimane segnalato. In un ambiente militare attivo, non tutte le informazioni su un monumento danneggiato possono essere verificate immediatamente sul terreno. Così, l’Unesco distingueva esplicitamente il danno che era stato in grado di verificare in Chamaa dagli scioperi segnalati vicino a Beaufort.

Questa cautela è essenziale. Si evita di assegnare danni che non sono ancora stati trovati, mantenendo traccia di avvisi che richiedono l’ispezione.

Joseph Aoun incise le fortezze in un patrimonio universale

Per Joseph Aoun, i cinque siti rappresentano secoli della storia del Libano meridionale. La loro registrazione significa anche che il loro valore è ora ufficialmente al di là del quadro nazionale.

Le fortezze di Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa appartengono a una rete che testimonia i vari poteri che controllavano questa regione. La loro storia passa attraverso diversi periodi, dal Medioevo all’epoca ottomana, con successive trasformazioni legate ai Crociati, Ayyubids, Mamluks e alle autorità locali.

Questo accumulo dà alla loro possibile distruzione una portata speciale. Un edificio moderno distrutto può essere ricostruito. Un muro medievale mancante può essere restaurato, ma il suo materiale storico originale è sicuramente perso.

È questa irreversibilità che spiega la particolare attenzione data al patrimonio durante i conflitti armati. La ricostruzione può riprodurre una forma. Non ricrea secoli di storia materiale.

Ghassan Salamé: dietro le pietre, la memoria degli abitanti

Il Ministro della Cultura, Ghassan Salamé, ha insistito su questa dimensione durante la visita di Khaled El-Enany. Attaccare il patrimonio non solo significa attaccare le pietre, ma anche la memoria degli abitanti e la storia del paese.

Questa idea assume una dimensione particolare nei villaggi del Sud colpiti dalle operazioni israeliane. Una fortezza non è solo un oggetto archeologico isolato. Appartiene al paesaggio quotidiano di una comunità. A volte domina le abitazioni, dà la sua identità a una località e costituisce un punto di riferimento visibile per gli abitanti che hanno dovuto lasciare i loro villaggi.

La ricostruzione del Sud non è quindi limitata all’edilizia abitativa e alle infrastrutture. Esso riguarda anche la possibilità di trovare un territorio riconoscibile.

Quando una popolazione ritorna dopo una guerra, la presenza di un monumento, un luogo religioso, una vecchia casa o un paesaggio storico aiuta a mantenere la continuità tra il villaggio prima e quello da ricostruire.

Il ripristino rimane condizionale alla cessazione delle operazioni

È qui che la minaccia israeliana ha il suo effetto più concreto sui programmi di salvaguardia. Un restauro non inizia con impalcatura. Inizia con un’ispezione.

Gli specialisti dovrebbero essere in grado di raggiungere il sito, esaminare le crepe, misurare i movimenti strutturali, identificare le pietre fragili e determinare il lavoro di emergenza. Se l’area rimane esposta agli scioperi, tali operazioni possono essere impossibili o limitate.

Allora dobbiamo proteggere le squadre. Gli archeologi, gli architetti, gli ingegneri e i lavoratori non possono lavorare su base sostenibile in un’area in cui si può realizzare una nuova operazione militare.

Infine, i donatori devono essere in grado di considerare che i soldi impegnati per un restauro non saranno persi immediatamente. Investire diversi milioni in un programma di conservazione ha poco senso se l’edificio è probabile che sia danneggiato di nuovo prima che il lavoro sia completato.

La cessazione a lungo termine delle operazioni militari intorno ai siti è quindi, in pratica, la prima condizione per il loro restauro.

Le cinque fortezze rappresentano solo una parte del patrimonio minacciato

L’iscrizione oggi attira l’attenzione su cinque importanti monumenti. Tuttavia, solleva la domanda di tutto ciò che non gode della stessa visibilità.

Il sud ha anche antiche case, edifici religiosi, strutture rurali e paesaggi storici. Le informazioni disponibili non consentono un inventario completo di questo patrimonio o di tutti i danni causati dalle recenti operazioni militari.

Sarebbe quindi imprudente redigere un elenco di distruzioni che non sono state documentate.

Ma questa mancanza di inventario è di per sé un problema. Un monumento conosciuto a livello internazionale ha generalmente fotografie, sondaggi e archivi. Una casa tradizionale o elemento architettonico rurale può scomparire senza essere mai stato correttamente registrato.

La protezione delle fortezze Jabal Amel potrebbe quindi diventare il punto di partenza per una documentazione molto più ampia del patrimonio meridionale, in particolare nei villaggi esposti ai bombardamenti.

Ricostruire senza perdere il sud storico

La visita di Khaled El-Enany è finalmente arrivata all’incrocio di due temporalità. L’emergenza militare, dove le persone devono essere protette e prevenire ulteriori distruzioni, e il patrimonio molto più lungo, dove ogni perdita può diventare irreversibile.

L’elenco delle cinque fortezze è uno strumento aggiuntivo per il Libano. Internazionalizza la loro protezione, facilita la mobilitazione di esperti e può aiutare a cercare i finanziamenti necessari. Dà anche più peso a avvertimenti di danni che potrebbero interessarli.

Ma la sua efficacia dipende ora da un elemento che l’Unesco non controlla: l’evoluzione militare nel sud del Libano.

Finché gli scioperi e le operazioni israeliane continuano, Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa resteranno simultaneamente tra i monumenti più noti del Libano e tra quelli la cui protezione fisica rimane la più difficile.

Il prossimo passo non sarà una nuova cerimonia di registrazione. Sarà un’opportunità per le squadre libanesi e internazionali di ottenere l’accesso a lungo termine alle fortezze, stabilire l’esatta misura del danno e iniziare a lavorare senza paura che un nuovo sciopero aggiungerà la distruzione a coloro che sono proprio responsabili per la riparazione.