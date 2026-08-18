Trump sostiene Ormuz Strait per gli Stati Uniti

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Donald Trump ha pubblicato martedì 18 agosto 2026 su Truth Social una mappa che presentaormuz Strait come « nuovo Territorio Americano », un nuovo passo nell’escalation verbale avviata dal presidente degli Stati Uniti intorno a questo passaggio marittimo strategico tra Iran e Oman. La pubblicazione non è accompagnata da alcun atto giuridico che possa alterare la sovranità sullo Stretto. Tuttavia, è intervenuto dopo diverse dichiarazioni in cui Donald Trump ha affermato che Washington ora ha controllato il passaggio attraverso il suo dispositivo militare e apertamente previsto dichiararlo territorio americano. Teheran respinse immediatamente questa richiesta. Al di là della sua dimensione provocatoria, l’immagine tocca uno dei punti più sensibili del conflitto tra Stati Uniti e Iran: il controllo di una via marittima essenziale per le esportazioni mondiali di petrolio e gas.

Trump rilascia la mappa di American Ormuz Strait

L’immagine pubblicata il 18 agosto sul conto sociale della verità di Donald Trump è esplicita. Una mappa mostra lo Stretto di Ormuz, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, circondato da un cerchio. Le parole « NEW U.S. Territory » o « nuovo territorio americano » appaiono in grandi lettere sopra. L’area rappresentata è a contatto con le coste iraniana e Omani, mentre la mappa comprende anche parte dell’ambiente marittimo degli Emirati Arabi Uniti.

Donald Trump non ha accompagnato questa pubblicazione con alcuna spiegazione dettagliata. Non ha annunciato trattati, procedure legislative o accordi con stati ripariani che potrebbero fornire una base giuridica per un’acquisizione territoriale degli Stati Uniti. La pubblicazione deve quindi essere distinta da un’efficace modifica delle frontiere o della sovranità marittima.

Tuttavia, non è un’iniziativa isolata. Per diversi giorni, il Presidente degli Stati Uniti sta preparando pubblicamente questa idea. Il 14 agosto, durante un viaggio a New York, ha dichiarato che, dopo aver completato il confronto con l’Iran, poteva presto proclamare il territorio degli Stati Uniti.

Lunedì 17 agosto, quando interrogato nuovamente nell’Ufficio Ovale, Donald Trump ha rafforzato il suo punto. Aveva descritto questa prospettiva come un’idea eccellente e ha affermato che gli Stati Uniti controllavano lo Stretto attraverso il blocco navale. La mappa pubblicata il giorno successivo trasforma quindi una serie di dichiarazioni orali in un messaggio politico visivo rivolto direttamente all’Iran e agli Stati del Golfo.

Un reclamo senza effetto giuridico immediato

Presentelo stretto di Ormuz come territorio americanonon abbastanza per cambiare il suo status di legge internazionale. L’attraversamento del mare si trova tra l’Iran a nord e Oman a sud. I due Stati hanno mari territoriali in tale settore ed esercitano i diritti connessi alla loro sovranità marittima nei limiti previsti dal diritto internazionale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare prevede che uno Stato costiero possa disporre di un mare territoriale fino a 12 miglia nautiche. Esso copre anche gli strati utilizzati per la navigazione internazionale e prevede un regime di transito per navi e aerei.

Oman ha dichiarato un mare territoriale di 12 miglia nautiche. La legislazione iraniana sostiene anche un mare territoriale di 12 miglia nel Golfo Persico, lo Stretto di Ormuz e il Mare Oman. L’Iran e l’Oman hanno anche concluso accordi di delimitazione marittima.

Una presenza navale americana, anche grande, non trasferisce automaticamente la sovranità. Il controllo militare temporaneo di una via d’acqua e l’acquisizione legale di un territorio sono due concetti distinti. Nessuna prova pubblicata il 18 agosto stabilisce che Oman o Iran avrebbero accettato di assegnare ai diritti territoriali degli Stati Uniti nello Stretto.

Teheran promette di rispondere alla « pretendenza » americana

La reazione iraniana seguì presto. Il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi ha risposto il 18 agosto alla pubblicazione di Donald Trump rifiutando la sua affermazione. Ha avvertito che le affermazioni del Presidente degli Stati Uniti sarebbero state corrette o affrontate una risposta iraniana.

Il funzionario iraniano ha anche notato che la mappa circolata da Donald Trump ha usato il nome » Golfo Persico », o Golfo Persico. Teheran attribuisce particolare importanza politica a questo nome e si oppone regolarmente alle denominazioni alternative utilizzate in alcuni paesi arabi o a Washington.

Questa reazione si verifica dopo diversi giorni di scambi particolarmente tesi. I funzionari iraniani sostengono che la decisione di aprire o chiudere lo Stretto è la responsabilità dell’Iran, mentre Washington sostiene di essere in grado di garantire la navigazione attraverso la sua presenza militare.

Il conflitto va oltre il vocabolario di Donald Trump. Dietro la mappa c’è un confronto sulla capacità dell’Iran di interrompere la navigazione e quella degli Stati Uniti di garantire il passaggio delle navi nonostante l’opposizione di Teheran.

Lo Stretto di Ormuz, l’arteria energetica globale

L’importanza dello Stretto spiega la portata internazionale di questo confronto. Questa stretta fuga collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e il Mare Arabico. È uno dei punti principali di passaggio per l’energia globale.

Secondo la U.S. Energy Information Agency, circa 20 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi al giorno passarono attraverso Ormuz nel 2024, pari a circa il 20 per cento del consumo globale di liquidi petroliferi. Il passaggio rappresentava anche più di un quarto del commercio mondiale di petrolio marittimo.

Anche il gas è coinvolto. Circa un quinto del commercio mondiale di gas naturale liquefatto stava transitando attraverso lo Stretto nel 2024, principalmente a causa delle esportazioni del Qatar.

Tuttavia, i dati del 2026 mostrano l’impatto del conflitto su questi flussi. Nel primo trimestre, il volume dei prodotti petroliferi e petroliferi che attraversano Ormuz era sceso a circa 14,6 milioni di barili al giorno, rispetto a oltre 20 milioni di barili al giorno nei trimestri precedenti.

Pertanto, un disturbo duraturo è molto più importante dell’Iran e degli Stati Uniti. L’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, l’Iraq e soprattutto il Qatar dipendono da diversi gradi su questa strada per le loro esportazioni di energia.

Gli Stati Uniti stessi dipendono meno direttamente da Ormuz

Uno dei paradossi del confronto è che l’economia statunitense oggi dipende meno direttamente dal petrolio del Golfo che da molte economie asiatiche. Gli Stati Uniti hanno importato circa 490.000 barili di petrolio grezzo al giorno dai paesi del Golfo nel 2025. Ciò rappresentava circa l’8% delle loro importazioni di petrolio grezzo degli Stati Uniti.

La questione americana supera quindi l’approvvigionamento interno. Washington cerca di garantire una strada su cui i mercati mondiali dipendono, i suoi alleati del Golfo e diverse importanti economie di importazione energetica.

Una prolungata chiusura o interruzione può portare ad un aumento dei prezzi mondiali. Anche se gli Stati Uniti producono una grande quantità di petrolio, i consumatori statunitensi rimangono esposti a variazioni in un mercato ampiamente globalizzato.

L’affermazione di Donald Trump influisce quindi direttamente sulla sicurezza energetica internazionale. La semplice prospettiva di un nuovo confronto intorno allo stretto può influenzare le aspettative di mercato, il costo dei premi di assicurazione spedizione e nave.

Un confronto militare che è diventato centrale per mesi

La pubblicazione del 18 agosto rientra nel contesto del conflitto che è stato tra Washington e Teheran per quasi sei mesi. Lo Stretto di Ormuz è diventato gradualmente una delle principali questioni strategiche.

Donald Trump aveva già moltiplicato le dichiarazioni sul controllo di questa fuga. In particolare, aveva fatto riferimento alla possibilità per gli Stati Uniti di mantenere lo Stretto e ha dichiarato che il sistema navale degli Stati Uniti ora ha permesso a Washington di controllare il suo accesso.

Teheran difende una lettura opposta. I funzionari iraniani hanno condizionato la completa normalizzazione della navigazione sull’adempimento degli impegni che assegnano agli Stati Uniti secondo le modalità negoziate tra i due paesi.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha anche preso la sicurezza della navigazione. Nel contesto delle tensioni del 2026, ha riaffermato il diritto di transito di navi e aerei attraverso lo Stretto in conformità con il diritto internazionale.

Questa dimensione è essenziale: il principio difeso a livello internazionale è quello della libertà di navigazione in uno stretto internazionale, non quello della sua appropriazione da parte di un potere esterno.

Oman direttamente colpito dalla mappa di Trump

La geografia rende anche la dichiarazione americana particolarmente sensibile per Oman. Il Sultanato è lo stato costiero della riva meridionale dello Stretto. Alcune delle acque attraversate dai percorsi di navigazione sono quindi sotto il regime applicabile alle acque territoriali di Omani.

Qualsiasi pretesa di terra statunitense non riguardava solo l’Iran. Influirebbe anche sui diritti sovrani di Oman, partner di Washington e mediatore regionale tradizionale.

Questo rende la retorica presidenziale delicata per la diplomazia americana. Gli Stati Uniti potrebbero voler garantire militarmente la libertà di navigazione senza rivendicare legalmente le acque territoriali di uno Stato partner.

La mappa pubblicata da Donald Trump non specifica i limiti esatti di ciò che presenta come nuovo territorio americano. Pertanto, non determina se essa rivendica soltanto una zona marittima di passaggio o una parte più ampia dello stretto. La mancanza di precisione rafforza il suo carattere politico piuttosto che giuridico.

Un’immagine che prolunga la diplomazia attraverso la provocazione

Donald Trump utilizza regolarmente i suoi social network per annunciare, testare o amplificare le posizioni diplomatiche. Nel caso di Ormuz, la pubblicazione viene dopo diverse dichiarazioni sufficientemente esplicite per escludere l’ipotesi di un’immagine completamente scollegata dal suo discorso politico.

Non è tuttavia chiaro che gli Stati Uniti hanno legalmente annesso lo Stretto. A partire dal 18 agosto, nessuna procedura riconosciuta ha trasformato Ormuz in territorio americano e non è stato stabilito alcun cambiamento di sovranità.

La situazione attuale è dunque proprio in questo contrasto. Il presidente degli Stati Uniti pubblicamente fa una richiesta di terra su una delle rotte di navigazione più strategiche del mondo, mentre il suo status internazionale e i diritti degli stati ripariani non sono influenzati da questa pubblicazione.

La risposta iraniana mostra che Teheran tuttavia prende il messaggio abbastanza seriamente da rispondere ufficialmente. Il rischio è che la battaglia simbolica intorno alla mappa si sovrapporrà con confronto militare e trattative sulla navigazione.

A partire dal 18 agosto 2026, lo Stretto di Ormuz non divenne un territorio americano solo a causa della pubblicazione di Donald Trump. Ma il Presidente ha fatto un nuovo passo nella sua retorica presentando questa pretesa non come possibilità futura, ma come mappa che mostra direttamente le parole « nuovo territorio americano ». La prossima indicazione chiave sarà se Washington trasforma questa comunicazione presidenziale in una rivendicazione diplomatica formale o se la Casa Bianca la tiene sul registro della pressione politica.