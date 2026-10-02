Sanaa Hamza eletta con 76 voti su 96: il Libano svolge un ruolo strategico nella prevenzione internazionale della tortura

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Libano aveva ottenuto un notevole risultato diplomatico in un’istituzione internazionale direttamente dedicata alla protezione delle persone prive della loro libertà. La nomina del Dr. Sanaa Hamza ha ricevuto 76 voti dai 96 Stati Parti che hanno partecipato all’elezione della sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. Servirà su questo corpo per il periodo 2027-2030. Il risultato è stato uno dei candidati che ha ricevuto il più ampio sostegno nelle elezioni, accanto al candidato greco, che è venuto anche in testa.

Il numero merita molta attenzione. Con 76 sostenitori su 96, la candidatura libanese ha riunito quasi quattro su cinque Stati di voto. Il Ministero degli Affari Esteri e dei Migranti ha accolto il risultato e ha ringraziato i paesi che hanno sostenuto Sanaa Hamza. Oltre al successo individuale, l’elezione permette al Libano di essere rappresentato per quattro anni in un meccanismo specializzato delle Nazioni Unite dedicato alla prevenzione della tortura e del maltrattamento. La missione non è di rappresentare Beirut politicamente in un forum diplomatico tradizionale. Esso riguarda direttamente le condizioni in cui le persone prive della loro libertà sono trattate.

Un’elezione ottenuta a maggioranza particolarmente ampia

La votazione si è svolta presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra. Sanaa Hamza è stato il candidato nominato dal Libano per il periodo 2027-2030. Ha ottenuto 76 voti su 96 Stati parti al Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura che partecipa al voto. I risultati disponibili la collocano prima con il candidato greco.

Il punteggio è il primo elemento notevole delle elezioni. Una domanda internazionale non dipende esclusivamente dalla qualità del fascicolo presentato. Richiede anche un lavoro diplomatico con gli Stati con diritti di voto. Il risultato indica quindi che la candidatura libanese è riuscita a superare le alleanze politiche o regionali più immediate. Con 76 sostenitori, non poteva contare solo sui soliti partner di Beirut.

Anche il Ministero degli Affari Esteri ha scelto di concentrarsi su questa dimensione. Ha ringraziato gli Stati che avevano votato per il candidato libanese così come quelli che avevano sostenuto la sua candidatura nel periodo di preelezione. Questa formulazione rivela il lavoro diplomatico necessario per costruire una maggioranza prima delle elezioni.

Tuttavia, questo risultato non dovrebbe essere trasformato in un voto generale sulla politica dei diritti dell’uomo libanese. Stati eletti membri di un organismo specializzato. Il sostegno a una candidatura individuale non significa che 76 governi abbiano convalidato la situazione delle prigioni libanesi o delle pratiche nazionali di detenzione. Il successo riguarda in primo luogo il candidato e la capacità diplomatica del Libano di eleggere il suo rappresentante.

Un’organizzazione dedicata alla prevenzione piuttosto che alla reazione alle violazioni

Il titolo del Sottocomitato fornisce una comprensione della natura della funzione. L’organizzazione opera nell’ambito del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura. Il suo obiettivo è la prevenzione. Quindi, non si tratta solo di reagire quando viene segnalato un caso di tortura o quando un caso diventa pubblico. La logica è quella di ridurre le condizioni di abuso a verificarsi.

Questo approccio pone luoghi di privazione della libertà al centro dello schema. Prevenzione richiede attenzione alle condizioni di detenzione, salvaguardie per le persone prive della loro libertà e meccanismi nazionali per prevenire gli abusi. La sfida è quella di far funzionare le protezioni prima che si commetta una violazione, piuttosto che affidarsi esclusivamente alle indagini avviate dopo i fatti.

Per il Libano, questa dimensione dà all’elezione uno scopo speciale. Il paese non siede semplicemente in una commissione generalista. Sanaa Hamza si unì ad un meccanismo il cui lavoro riguardava direttamente la prevenzione della tortura e del maltrattamento. La funzione richiede quindi un approccio tecnico, giuridico e istituzionale.

Le fonti fornite non dettagliano il programma personale che Sanaa Hamza intende difendere durante il suo mandato. Né possono annunciare i casi specifici su cui lavorerà tra il 2027 e il 2030. Sarebbe quindi errato assegnargli priorità che non sono incluse nel corpus. Ciò che è stabilito è la sua elezione, la durata del suo mandato e la missione generale dell’organizzazione che si unisce.

Il risultato dà visibilità alla diplomazia multilaterale libanese

L’elezione avviene in un momento in cui la diplomazia libanese è mobilitata da questioni molto più visibili: la situazione nel Sud, le relazioni con gli Stati Uniti, la ricostruzione, le relazioni con la Siria e la ricerca di sostegno economico. Elezioni all’interno degli organi tecnici delle Nazioni Unite sono più facili da andare al secondo posto. Ma sono un’altra misura della capacità di un paese di mantenere l’influenza nel sistema multilaterale.

Una candidatura a 76 voti richiede Stati convincenti provenienti da diverse regioni e sensibilità. Il Libano difficilmente può ottenere un tale risultato solo dal suo peso politico. Deve basarsi sul profilo del candidato, sul lavoro della sua diplomazia e sulle relazioni con le delegazioni straniere.

Il risultato è quindi interessante in un contesto in cui le crisi interne possono dare l’impressione che la capacità diplomatica del paese sia pienamente assorbita dalle sue emergenze. Il voto di Ginevra mostra che una candidatura libanese può ancora costruire una coalizione molto ampia intorno a un posto specializzato.

Il Ministero degli Affari Esteri ha scelto di presentare l’elezione come segno di fiducia in Libano. Questa lettura è comprensibile diplomaticamente. Tuttavia, deve rimanere distinto dal significato esatto della scheda elettorale. Gli Stati hanno eletto Sanaa Hamza a un corpo esperto. La portata del risultato dipenderà ora dal suo lavoro durante i quattro anni del suo mandato.

Responsabilità individuale più di una sede politica tradizionale

Questa distinzione è importante perché un membro di un meccanismo specializzato dei diritti umani non svolge la stessa funzione di ambasciatore. Il mandato non è destinato a diventare un forum per difendere le posizioni politiche del governo libanese. Il suo scopo è quello di prevenire la tortura e il maltrattamento.

Questa differenza rafforza piuttosto che diminuisce l’importanza delle elezioni. Significa che il candidato deve ora evolversi in un contesto in cui le competenze e l’indipendenza del giudizio contano più delle ordinarie istruzioni diplomatiche. Il prestigio del risultato iniziale non sarà quindi sufficiente. La credibilità del mandato sarà costruita attraverso il lavoro svolto tra il 2027 e il 2030.

Il Ministero degli Affari Esteri stesso ha sottolineato questa dimensione auspicando che Sanaa Hamza contribuisca efficacemente al lavoro della sottocommissione e rafforzi gli sforzi internazionali per prevenire la tortura, il maltrattamento e gli abusi sui diritti umani. L’obiettivo dichiarato non è quindi limitato alla presenza di un nome libanese nel corpo.

Il mandato crea anche un’aspettativa. Più alto è il punteggio elettorale, maggiore è la legittimità iniziale del rappresentante libanese. I 76 voti costituiscono capitale diplomatico. Non pregiudicano il bilancio che verrà elaborato quattro anni dopo.

La prevenzione della tortura si basa su meccanismi sostenibili

L’interesse del Sottocomitato è un’idea semplice: il maltrattamento è più difficile da evitare quando i luoghi di privazione della libertà operano in un’opacità. Una politica di prevenzione richiede quindi meccanismi per monitorare le condizioni in cui le persone sono trattenute e per rilevare i rischi prima che diventino gravi violazioni.

Questa logica va oltre l’esistenza di una legislazione che vieta la tortura. Il divieto legale è ovviamente una base. Ma la sua efficacia dipende da come le istituzioni lavorano in pratica. Le garanzie offerte a una persona priva di libertà, la possibilità di controllo e l’esistenza di procedure di segnalazione contano anche.

L’elezione di un esperto libanese a un organismo specializzato in questo campo offre quindi l’opportunità di rafforzare la presenza del paese nelle discussioni internazionali sui metodi di prevenzione. Può anche consentire al Libano di mantenere stretti contatti con le pratiche sviluppate in altri Stati.

Tuttavia, le fonti disponibili non suggeriscono che un programma nazionale particolare si tradurrà automaticamente da questa elezione. Un mandato internazionale individuale non sostituisce le decisioni da prendere dalle autorità libanesi. Non deve quindi essere attribuita alle conseguenze interne che non sono ancora state annunciate.

Il paradosso di un successo internazionale di fronte alle sfide della detenzione

L’elezione si svolge anche mentre il sistema giudiziario e carcerario libanese rimane sotto pressione. I dibattiti nazionali includono la sovrappopolazione, la detenzione a lungo termine e la legge sull’amnistia. Una sala operativa comune è stata anche creata all’interno del comando gendarmeria per preparare i meccanismi per la rapida implementazione di questa legge se si tratta di prendere le necessarie misure costituzionali.

Questi file non dovrebbero essere confusi con l’elezione di Sanaa Hamza. Non ci sono prove che la sua candidatura sia stata costruita intorno alla legge di amnistia o che debba intervenire nella sua applicazione. La loro coesistenza, tuttavia, dimostra che la questione della privazione della libertà rimane un tema concreto in Libano, non una questione puramente internazionale.

Il paradosso merita attenzione. Il Libano gode di una rappresentazione significativa in un meccanismo preventivo internazionale in quanto continua a discutere come affrontare i propri problemi di detenzione. Questo non toglie nulla dal successo del candidato. Al contrario, questa situazione ricorda che le competenze internazionali e le riforme nazionali possono evolversi simultaneamente senza che uno sostituisca l’altro.

La vera sfida sarà vedere se questa presenza internazionale contribuisce nel tempo ad arricchire il dibattito libanese sulla prevenzione. Le fonti del 2 ottobre non permettono di andare oltre.

Un’elezione che viene in un momento in cui la giustizia libanese viene ricercata

Il contesto nazionale rafforza anche la portata simbolica delle elezioni. La giustizia è ricercata su diversi fronti: diritto di amnistia, casi finanziari, controversie amministrative e casi politici sensibili. In tale contesto, la questione delle salvaguardie che circondano le persone prive della loro libertà è di particolare importanza.

La prevenzione della tortura non è limitata alle prigioni dopo la condanna. Essa colpisce più in generale situazioni di privazione della libertà e dei meccanismi per proteggere gli individui dagli abusi. La qualità delle procedure, il controllo e la responsabilità istituzionale sono quindi essenziali.

La presenza di Sanaa Hamza nel sottocomitato può porre un esperto libanese in diretto contatto con le discussioni internazionali su questi temi. Ma spetta sempre alle istituzioni nazionali trasformare i principi in pratiche concrete.

Questa separazione dei ruoli deve rimanere chiara. Un rappresentante libanese in un organismo internazionale non ha avuto il potere di riformare il sistema carcerario nazionale solo a causa della sua elezione. Può partecipare a un meccanismo internazionale, contribuire alla sua competenza e rafforzare gli sforzi di prevenzione. L’implementazione interna dipende dallo stato.

76 voti che testimoniano anche un lavoro come candidato

Infine, il risultato permette di concentrarsi su una dimensione spesso invisibile della diplomazia: campagne per eleggere i candidati nazionali alle organizzazioni internazionali. Queste elezioni richiedono scambi con missioni diplomatiche, sostegno reciproco e presentazione del profilo del candidato agli Stati di voto.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ringraziato esplicitamente quei paesi che avevano sostenuto la candidatura prima dell’elezione. Ciò indica che l’elezione è stata preparata e difesa diplomaticamente. Il punteggio ottenuto mostra che questa campagna ha prodotto un risultato molto più alto di una maggioranza minima.

Per un paese con mezzi diplomatici limitati, questo tipo di risultato ha un valore particolare. Essa mostra che un’applicazione specializzata può avere successo quando viene effettuata abbastanza ampiamente. La sfida allora è trasformare questa vittoria elettorale in una reale influenza all’interno dell’organizzazione.

Il periodo 2027-2030 sarà quindi più importante del voto stesso. Le 76 voci danno a Sanaa Hamza una voce notevole. Non costituiscono ancora il suo bilancio.

Un mandato quadriennale il cui scopo sarà misurato dal lavoro svolto

La presenza libanese nel sottocomitato inizierà nel 2027 e proseguirà fino al 2030. Questa volta permette di lavorare che non è limitato a pochi incontri. Essa pone il candidato in un ciclo abbastanza lungo per partecipare alle attività dell’organizzazione e contribuire alle sue direzioni nel quadro del suo mandato.

Per il Libano, l’interesse sarà doppio. Il paese mantiene una presenza in un importante meccanismo per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ha anche un cittadino in una capacità speciale in un campo direttamente legato alle politiche di detenzione e prevenzione.

Tuttavia, la tentazione di trasformare l’elezione in una vittoria nazionale astratta deve essere resistita. Il valore di un quartier generale internazionale dipende dal suo utilizzo. I 76 voti su 96 sono un risultato notevole perché mostrano l’entità del sostegno ottenuto. Ma il vero successo sarà determinato dal contributo di Sanaa Hamza al lavoro del Sottocomitato.

Il voto di Ginevra apre quindi un periodo piuttosto che chiuderlo. Il Libano è riuscito a far eleggere il suo candidato con uno dei più alti punteggi nelle elezioni. Dal 2027 in poi, l’attenzione si sposta dai risultati elettorali alla sostanza del mandato: prevenire la tortura, contribuire ai meccanismi di protezione internazionale e partecipare al lavoro la cui credibilità dipende proprio dalla sua capacità di superare le considerazioni politiche nazionali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews