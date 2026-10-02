La carneficina di Oslo, un sintomo delle derive del pensiero intellettuale occidentale

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Poster della riunione prevista a Strasburgo il 2 luglio 2011 della prima conferenza transatlantica contro l’islamizzazione.

L’alleanza tra estrema legge europea e Israele: un’impostura morale dell’alleanza dei discendenti delle vittime del genocidio di Hitler con gli eredi spirituali dei loro ex carnefici.

Anders Behring Breivik, l’autore degli attacchi in Norvegia, luglio 2011, cita diverse decine di Bat Ye Behor nel suo manifesto per spiegare il suo atto. Il nome di « Bat Ye His pen name Bat Ye Nel suo libro (Eurabia, Islam e Dhimmitude), denuncia un accordo, secondo lei, tra alcuni organi di governo europei e paesi arabi per sottoporre l’Europa al mondo arabo per formare una nuova entità che lei chiama « Eurabia ».

Nel suo manifesto di 1500 pagine, il terrorista norvegese cita più volte Alain Finkielkraut. Questo è ciò che Anders Behring Breivik avrebbe scritto nel suo manifesto « Una dichiarazione europea di indipendenza – 2083 » (2083), una dichiarazione di indipendenza europea: « Il filosofo francese Alain Finkielkraut ha avvertito che l’idea alta della « guerra in corsa » si sta trasformando gradatamente in una falsa ideologia. E questo antirazzismo sarà per il XXI secolo ciò che il comunismo era per il XX secolo: Una fonte di violenza « Il filosofo francese Alain Finkielkraut ha avvertito che una generosa idea di una guerra contro il razzismo sta gradualmente diventando un’ideologia mostruosamente falsa. E questo antirazzismo sarà nel XXI secolo quello che il comunismo era nel XX secolo: fonte di violenza.

Oslo, posto carico di un forte simbolismo

Un sito simbolico pesante, Oslo, la cui sede di governo è stata oggetto di un attacco mortale venerdì 22 luglio 2011, servito come quadro per i negoziati che portano ai primi accordi diretti israeliani-palestinesi, gli accordi di Oslo, il 13 novembre 1993.

Bad Hasard, effetto pacchetto o premeditazione? Il carnaggio, che ha ucciso 76 persone, ha avuto luogo dopo l’impegno del governo norvegese di « riconoscimento dello Stato palestinese » nella prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà il prossimo settembre, mentre i giovani del Partito laburista norvegese ai congressi nell’isola vicina della capitale stavano sostenendo un’azione più radicale fino al boicottaggio economico di Israele. Al punto che un noto giornalista israeliano, Gilad Atzmon, non esita a sollevare apertamente la questione del legame tra questa macelleria e la campagna BDS (Boycott, Disinvestment, Sanctions) che i giovani socialisti hanno chiesto di applicare contro Israele sul modello del Sudafrica dell’apartheid (1).

Yasser Arafat, capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e i firmatari israeliani dell’accordo, il primo ministro del lavoro Ytzhak Rabin, che da allora era stato assassinato da un ultrasionista, e i padri Shimon, allora ministro degli Affari Esteri, avevano vinto congiuntamente il Premio Nobel per la Pace, l’unico dei cinque premi Nobel assegnati dalla Norvegia sotto la volontà del chimico Alfred Nobel. Il governo israeliano, che aveva già svuotato gli accordi di Oslo dalla sua sostanza durante la prima visita al governo di Benyamin Netanyahu nel 1995, sta anche prendendo in considerazione la possibilità di abrogare tutti questi accordi nella ritorsione per la dichiarazione di indipendenza della Palestina.

Opera di un fondamentalista cristiano, vicino ai circoli dell’estrema destra, questo attacco richiama i legami dell’estrema destra europea con Israele in un’alleanza contro la natura basata su un’ideologia particolarmente islamofobica. Secondo la sua confessione, Anders Behring Breivik, il principale sospettato del doppio attacco omicida di Oslo, un ex membro del « Partito del Progresso » (FrP), il diritto populista, è un nazionalista revanchard, guidato da un’avversione viscerale all’Islam.

La stampa occidentale si è occupata del mutismo, anche in un’indifferenza colpevole, delle derive semantiche e politiche di questa improbabile alleanza tra Israele e noti antisemiti europei, sigillati da una « Declarazione di Gerusalemme » nel dicembre 201O, il cui effetto paradossale è stato quello di degradare un po’ più l’immagine di Israele nel mondo, pur sgombrando i populisti europei.

Incoraggiato da un clima xenofobo relayed a livello europeo dalla campagna per la libertà di espressione in occasione della pubblicazione dei cartoni animati di Mohammed, un’intera terminologia della stigmatizzazione è stata forgiata dai più importanti intellettuali dei media israeliani, per accusare un’intera sezione della popolazione ostile all’unilateralismo dell’asse israelo-americano.

Fascismo, Eurabia, Islamic leftist: Bat Ye‘or, Alain Finkielkraut Alexandre Adler, Yvan Riouffol, Philippe Val, Bernard Henri Levy e Dominique Strauss Khan

Non un grande giornale europeo ha fatto alcuna critica contro questa fraseologia islamophobica e arabafobica che ha fiorito nei dibattiti politici, soprattutto nei media, sotto copertura della lotta contro il « terrorismo islamico », per infatti gettare le refrattarie al pensiero egemonico occidentale.

Nessuno ha fatto alcuna riserva contro le parole demagogiche, come « l’islamismo fascista » (2), l’espressione preferita del tandem magico del giornale Le Figaro Alexandre Adler e Yvan Rioufol, o Eurabia » (3), l’espressione coniata dal teorico dell’ultra di destra europea, Bat Ye.

Non una sola parola di fronte al lavoro di decostruzione storica intrapreso da Alain Finkielkraut (4) e Bernard Henry Lévy, presentando, in una sorta di revisionismo anti-arabo, « l’islamismo radicale come una variante di questo fenomeno globale che era, quasi un secolo fa, il fascismo », o la denigrazione sistematica della « politica araba della Francia » avviata dal CRIF con il sostegno attivo di Radio Valboy Khanche.

Nessuno ha fatto la pedagogia su questo complesso problema, in particolare contro questa presentazione tendenzialmente dei fatti, che rende i musulmani in generale e gli arabi in particolare responsabili di tutti i mali del pianeta, mentre i whistleblower dell’Islam nelle sue varie declinazioni, come il nuovo investigatore Bernard Henri Lévy, ha salutato, in altri tempi, i Mujahedin afghani e gli arabi afghani come « libero ».

Nessuno ha evidenziato il contributo del mondo musulmano all’implosione dell’Unione Sovietica e alla Libertà d’Europa. Il fatto che il mondo musulmano e il mondo arabo fossero i principali alleati dell’alleanza atlantica nell’implosione del blocco sovietico al culmine della guerra fredda sovietica-americana, e anche uno dei principali fornitori di combattenti durante le due guerre mondiali (1914-1918/39-1945) per la liberazione della Francia dal giogo nazista, insieme al grande perdente della loro alleanza privilegiata con gli Stati Uniti d’America, il cui contributo più pesante era stato palestinese.

Lo stesso mutismo colpevole è stato osservato durante l’incrocio politico tra l’Europa di estrema destra e la più xenofobia frangia del scacchiere politico israeliano, al punto che i movimenti in Israele dei leader europei più radicali sono diventati un esercizio obbligatorio del processo elettorale, un passaggio necessario della formidabile riabilitazione politica e morale dell’antisemitismo (5).

L’alleanza tra estrema legge europea e Israele: un’impostura morale dell’alleanza dei discendenti delle vittime del genocidio di Hitler con gli eredi spirituali dei loro ex carnefici.

Tra queste operazioni di media, con dividendi elettorali, è importante menzionare lo spostamento di una delegazione impressionante di quasi trentacinque parlamentari e funzionari europei dall’estrema destra, effettuata il 18 dicembre 2010 in Israele, durante la vacanza di Natale. La delegazione ha coperto l’intera gamma di sensibilità europee di destra, dai populisti UDC ai fascisti svedesi, il cui legame comune era un’islamofobia uguale, amplificata dal passato nazista o antisemita dimostrato da alcuni dei partecipanti.

La delegazione è stata composta dalle seguenti personalità: Geert Wilders, fondatore del PVV (Partij voor de Vrijheid, Party for Freedom), partito populista olandese, Filip Dewinter e Frank Creyelman (responsabile per la commissione affari esteri, Parlamento belga), Heinz-Christian Strache (successore di Jorg Haider), René Stadtkewitz (presidente del partito selvaggio).

Durante questo tour, Geert Wilders avrà anche il diritto di un colloquio personale con Avigdor Lieberman, il ministro israeliano degli affari esteri xenofobi, mentre, da parte sua, la delegazione è stata ricevuta al Knesset in una guest house, poi dal sindaco di Ashkelon (con Aix en Provence), in occasione di una conferenza organizzata presso l’università locale, David Buskila, sindaco di Sederot (con Anton Kasheku Party).

La delegazione ha chiesto una « European Freedom Alliance (EFA) » che non è altro che il nome della filiale europea della « American Freedom Alliance », una di queste compendie islamofobiche neoconservative finanziate dal miliardario lobbista Aubrey Chernick. Quest’ultimo ha firmato una « Dichiarazione di Gerusalem », che propone un’alleanza di democrazie contro « una nuova minaccia globale di tipo totalitario: l’islamismo ».

Concentrati contro l’Islam (non contro l’islamismo), radicati nella teoria dello « Shock of Civilizations », sostenitori della democrazia diretta contro le élite, questi movimenti ansiosi di sbarazzarsi degli oripati ingombranti dell’antisemitismo hanno fatto un legame tattico con Israele promosso al rango di « Rempart occidentale »; una variante dell’espressione del presidente francese Nicolas Sarkozy e del giornalista dell’espressivo, Barbiere 2007.

La stessa logica erratica alimenta il pensiero di Claude Goasguen, il sindaco UMP del XVI arrondissement di Parigi, che è per eccellenza per la binazionalità, mentre, paradossalmente, è lo sponsor della più problematica dei binazionali, Gilad Shalit, petroliere israeliano di lingua inglese senza alcun legame linguistico o di eredità con la Francia, che tuttavia ha ricordato la sua nazionalità francese al momento preciso della sua cattura a Gaza da parte di Hamas palestinese.

Proponsabili di denunciare, in ogni modo e fuori dalla questione, « l’alleanza marrone, rossa, nera », secondo la loro falsa terminologia scientifica, questi falsificatori saranno di estrema risata verso questa impostura morale rappresentata dall’alleanza della xenofobia israeliana con l’antisemita europea, cioè l’alleanza dei discendenti delle vittime del nazismo con gli eredi spirituali dei loro ex carnefi.

Islamophobia è un’ideologia di massa che lentamente permea la società francese

« L’islamofobia è un’ideologia di massa che lentamente permea la società francese », osserva Nicolas Lebourg, storico dell’estrema destra, sottolineando la responsabilità sia dell’estrema destra radicale francese, sia dell’UMP, degli intellettuali della sinistra secolare o dei grandi canali televisivi.

« L’argomentazione islamofobica è nata al margine, nell’estrema destra radicale, prima di diffondersi nella società francese. Le guerre nell’ex Jugoslavia hanno segnato un punto di svolta, con le prime differenze dell’idea che l’Europa sia islamizzata. Compreso nelle alte file del personale francese e in una parte della sinistra secolare l’idea stava circolando che la Serbia era, in Kosovo, a difendere l’Europa contro l’islamizzazione. Negli ultimi dieci anni, il discorso islamofobico è diventato legittimo. Oggi lo sentiamo sui grandi canali televisivi. E’ troppo facile puntare solo i radicali. In Francia, il discorso dell’estrema destra radicale è solo la caricatura di quella udita all’estrema destra tradizionale, all’UMP, o in una parte degli intellettuali della sinistra secolare. La terminologia utilizzata in Francia evoca costantemente, a vari gradi, invasione e colonizzazione. Dal momento in cui le persone sono costantemente suggerite che sono invase, ha senso che alla fine di un momento sta armando alcune persone. È un’ideologia di massa che lentamente permea la società », spiega in un’intervista rilasciata il 25 luglio 2011.

La prima conferenza « anti-islamizzazione transatlantica »

Questa luna di miele non adulterata doveva terminare con una grande cerimonia a Strasburgo nell’estate del 2011 con la prima conferenza « Anti-Islamizzazione transatlantica ». Sabato 2 luglio 2011, la conferenza non si è conclusa. Gli organizzatori hanno annullato a causa del rifiuto dell’Istituto cattolico di concedere loro una stanza.

L’altopiano era quello di riunire le principali teste di ponte dell’Islamophobia su entrambi i lati dell’Atlantico. Christine Tasin e Pierre Cassen de Riposte Layique/Resistance Républicaine stavano per parlare, come erano Fabrice Robert, presidente del Blocco di identità. Gli organizzatori hanno anche invitato Roberta Moore, rappresentante della « sezione ebraica » della Lega di Difesa inglese, così come Pamela Geller, un attivista americano, vicino a John Bolton, un falco dell’amministrazione di George W. Bush, per il quale ha servito come ambasciatore alle Nazioni Unite. Autore del libro « La Presidenza post-americana: La guerra dell’amministrazione Obama contro l’America », Patricia Geller anima anche « Stop Islamization of America ». Danes Anders Gravers, che ha fondato sulla scia del caso dei cartoni animati Mohammed, il gruppo « Stop Islamisation of Europe », è stato uno dei caviglieri operai di questo incontro.

Tutti questi grandi democratici, portatori di civiltà, insegnanti di lezioni, dovrebbero tuttavia ricordare, nell’interesse della credibilità del loro messaggio universale, questa regola dell’igiene morale, che dovrebbero eredere in una linea cardinale inalterabile: I nostri amici sono i nostri amici, i nostri nemici sono i nostri nemici, ma i nemici dei nostri nemici non sono necessariamente nostri amici.

Referenze 1- Su questo numero, per l’attenzione del lettore di lingua inglese Vedere l’articolo del giornalista israeliano Gilad ATzmon GILAD ATZMON: Era il MASSACRE NORWAY A ACTION TO BDS? http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html 2- Questo termine è particolarmente usato da Alexandre Adler e Yvan Rioufol, (Journal le Figaro) e dal gruppo di intellettuali che gravitano nell’orbita della rivista « The Best of the Worlds » riciclando la terminologia di Bernard Lewis, l’islamologo pro israeliano americano, così come l’espressione « Green fascism » o « l’alleanza marrone rosso nero » per lanciare qualsiasi pensiero critico verso il pro-ovest unilateralismo. 3 – Eurabia: termine coniato da Bat Ye Il suo nome di penna Bat Ye Nel suo libro (Eurabia, Islam e Dhimmitude), denuncia un accordo, secondo lei, tra alcuni organi di governo europei e paesi arabi, per sottoporre l’Europa al mondo arabo per formare una nuova entità chiamata Eurabi. Anders Behring Breivik, l’autore degli attacchi in Norvegia, luglio 2011, cita diverse decine di Bat Ye Behor nel suo manifesto per spiegare il suo atto. 4- About Alain Finkielkraut, vedi il suo discorso al Centre de civilisation française presso l’Università di Varsavia il 27 giugno 2011 sul tema « Chi ha paura del multiculturalismo in Europa? » dove il filosofo sviluppa la sua dimostrazione della scomparsa dell’identità francese. Nel rapporto di 1.500 pagine, il terrorista norvegese cita più volte Alain Finkielkraut. Questo è ciò che Anders Behring Breivik avrebbe scritto nel suo manifesto « Una dichiarazione europea di indipendenza – 2083 » (2083), una dichiarazione di indipendenza europea: « Il filosofo francese Alain Finkielkraut ha avvertito che l’idea alta della « guerra in corsa » si sta trasformando gradatamente in una falsa ideologia. E questo antirazzismo sarà per il XXI secolo ciò che il comunismo era per il XX secolo: Una fonte di violenza « Il filosofo francese Alain Finkielkraut ha avvertito che una generosa idea di una guerra contro il razzismo sta gradualmente diventando un’ideologia mostruosamente falsa. E questo antirazzismo sarà nel XXI secolo quello che il comunismo era nel XX secolo: una fonte di violenza[è, in un’intervista al quotidiano israeliano Haaretz, 17 novembre 2005, edlr]. Altri francesi sono citati dall’assassino norvegese: Jacques Chirac (i rumori degli odori), Nicolas Sarkozy « la pecora che « il cervello nelle vasche ». Secondo i dati dell’ONU e dell’Ined (Institut national de la démographie), tuttavia, la percentuale di immigrati (stranieri residenti in Francia e in Francia che hanno acquisito nazionalità) è stata stabile per 20 anni: il 10,7% nel 2010 rispetto al 10,4% nel 1990». http://www.rue89.com/2011/07/27/finkielkraut-malade-de-son-obsession-du-metissement-215843 5 Sul bivio tra Israele e Israele a destra, vedi https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xjog5x& e la serie « Israel: Propaganda » di www.renenaba.com

Prima parte: buon uso della Bibbia https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-13-2/

2a linea: Hasbara, Kiss, spot e shot, il vade mecum degli strumenti di comunicazione https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-23/

Terza parte: « La guerra morbida: Al Jazeera come esempio e i Sayanim come contributo. http://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-33/

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