Joseph Aoun affronta lo spettatore dell’esplosione sociale: ciò che Baabda teme davvero

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La paura non è più solo la povertà, ma la transizione dalla sofferenza individuale alla rabbia collettiva

L’avviso dato a Joseph Aoun è molto più politico di un semplice rapporto sul potere d’acquisto. Il Presidente ha avvertito che il degrado sociale aveva raggiunto un livello di pericolo che poteva « competere la sicurezza e i rischi strategici » che minacciano il Libano. Questa formula cambia completamente la lettura del file. Ciò che Baabda deve evitare non è solo un ulteriore declino degli standard di vita. Questo è il momento in cui le difficoltà ancora affrontate individualmente dalle famiglie si trasformano in rabbia collettiva, scioperi convergenti, paralisi dell’amministrazione, e alla fine in una sfida per il governo e le istituzioni.

Questa paura appare in un momento in cui il potere deve già gestire diverse crisi simultanee. Israele occupa ancora il territorio libanese e continua le sue operazioni nel sud. L’esercito deve estendere il suo controllo mentre prepara il post-Finale. Il governo è impegnato in un delicato confronto politico intorno al monopolio delle armi. Esso negozia in parallelo con il Fondo Monetario Internazionale e deve affrontare le perdite bancarie. Un’esplosione sociale creerebbe quindi un fronte interno in un momento in cui le istituzioni hanno poche risorse politiche e finanziarie da assorbire.

La ragione principale del rischio è la natura della popolazione ora colpita. La crisi non raggiunge più solo i disoccupati o i gruppi tradizionalmente poveri. Le cifre mostrano che colpisce le famiglie dove lavorano due adulti. Una stima dettagliata tra $1,403 e $1,486 stabilisce il costo mensile di cinque esigenze fondamentali per una famiglia di quattro a Beirut o la sua periferia. Scuola, assistenza medica, medicina, abbigliamento e telecomunicazioni non sono inclusi.

D’altra parte, un’indagine condotta nel maggio 2026 tra 2.485 lavoratori del settore privato, tra cui 1.787 libanesi, ha preso circa $560 come il reddito medio mensile dei lavoratori libanesi ancora nel campione. Prima del conflitto di marzo, questo reddito era $668. La diminuzione è del 16,2%. Due ricavi di $560 danno $1,120. C’è quindi una carenza tra $283 e $366 al mese prima anche la scuola e la salute.

È questo deficit strutturale che Joseph Aoun deve guardare. Una società diventa molto più politicamente instabile quando il lavoro stesso non copre più i bisogni fondamentali.

Il primo trigger: il mese non può più essere chiuso

L’esplosione sociale non inizia necessariamente con una grande manifestazione. Inizia quando migliaia di famiglie incontrano contemporaneamente lo stesso problema del flusso di cassa: il denaro è finito prima del mese.

L’abitazione assorbe già una quota sproporzionata di reddito. Il calcolo utilizzato nei documenti detiene $700 per un appartamento con due camere da letto a Beirut o la sua periferia. Le offerte sono circa $500 a Chiyah, $650 a $700 a Sainte-Thérèse e circa $600 in alcune vecchie case a Tariq el-Jdideh. Altri raggiungono 1.000 dollari. A Hamra e Ras al-Nabeh, il livello può anche essere vicino a $1,000, mentre Ras Beirut o Qoreitem possono salire a $1,200 a $1,500.

A $700, l’affitto è già 125 per cento di reddito di $560. Così, un dipendente non può finanziare la sua casa di famiglia sul proprio, anche dedicando il suo intero stipendio al proprietario.

L’elettricità aggiunge circa $204 al mese allo scenario. Di un consumo mensile di circa 451 kilowatt ore, solo 128 sono assunti per provenire da elettricità pubblica e 323 dal generatore. Con un tasso di generatore di 48,241 sterline all’ora di kilowatt nell’agosto 2026, l’unica parte privata dell’approccio al consumo è di 174 dollari, più la tassa fissa e le spese pubbliche.

Costi di alimentazione minimi ancora circa 194 dollari. Questo cesto non è quello di una famiglia che normalmente consuma. Si rivolge a circa 2.100 calorie al giorno per persona e si basa pesantemente su pane, riso, rigurgito, pasta, patate e legumi. Non comprende carne rossa, pollo, formaggio o pesce fresco.

A questo punto, con l’unico affitto, l’elettricità e una fornitura molto restrittiva, la famiglia raggiunge già circa $1,098. Entrambi i ricavi di $560 sono quasi esauriti. Ci sono circa $22 rimasti prima dell’acqua, del trasporto, della scuola, del medico e della medicina.

Questo è il primo motivo di paura a Baabda: le famiglie non hanno più un cuscino per assorbire un nuovo shock.

Il secondo trigger: l’olio può esplodere diverse fatture contemporaneamente

La fragilità è aggravata dai prezzi regionali di guerra e di energia. L’olio non riguarda solo la stazione di servizio. In Libano, viene trasmesso direttamente a generatori privati, al trasporto di persone, al trasporto merci, al costo delle merci e quindi alla fornitura.

La benzina a 95 ottani da 20 litri può raggiungere i 2,81 milioni di sterline entro il 18 settembre. Per un’auto che viaggia circa 1.074 chilometri al mese e consuma nove chilometri al litro, la benzina è di circa $187 al mese.

Il calcolo è particolarmente prudente: non comprende manutenzione, assicurazione, pneumatici, riparazioni, parcheggio o perdita di valore del veicolo.

L’uso dei trasporti pubblici frammentati non offre necessariamente una soluzione economica. Per due persone che lavorano 22 giorni al mese, con 44 viaggi ogni, il costo combinato di servizi e minibus può avvicinarsi 270 dollari al mese.

Un ulteriore aumento dell’energia produce quindi un effetto moltiplicatore. Contemporaneamente aumenta il passaggio al lavoro e all’elettricità del generatore. Essa appare poi nei prezzi delle merci trasportate.

Questo meccanismo è uno dei motivi per cui l’inflazione si preoccupa nonostante la relativa stabilità della sterlina. Dopo l’84,3 per cento nel 2020, 154,8 per cento nel 2021, 171.2 per cento nel 2022 e 221.3 per cento nel 2023, gli aumenti dei prezzi erano rallentati. Ma nei primi otto mesi del 2026, ha già raggiunto circa il 17%. Un nuovo aumento di energia influenzerebbe quindi le famiglie che non hanno mai recuperato il potere di acquisto perso negli anni precedenti.

Il terzo innesco: i funzionari possono trasformare la crisi sociale in paralisi di stato

La seconda paura di Joseph Aoun riguarda necessariamente il settore pubblico. La rabbia dei funzionari pubblici non è solo un problema salariale. La mobilitazione prolungata può fermare l’amministrazione, interrompere le scuole, rallentare i servizi e influenzare direttamente i cittadini.

Il pericolo è circolare. Il peggio lavoro dei servizi pubblici, più le famiglie devono pagare per le soluzioni private. Più pagano per queste soluzioni, più richiedono salari elevati. Quanto più lo Stato aumenta la remunerazione senza riforma o ricavi sostenibili, tanto più rischia di aggravare i propri squilibri.

La struttura amministrativa stessa è descritta come una « bomba del tempo ». Le difficoltà riguardano non solo la remunerazione, ma anche il personale, la clientela, le protezioni politiche e religiose e l’impossibilità di ristrutturare rapidamente l’apparato pubblico.

Joseph Aoun affronta quindi un’equazione molto diversa da quella della contrattazione salariale classica. Permettere aumenti one-off può interrompere uno sciopero senza risolvere il problema. L’aumento dei rifiuti può spingere i funzionari verso una mobilitazione più ampia. La ristrutturazione dell’amministrazione richiede tempo e colpisce direttamente le reti politiche stabilite.

Il pericolo è che diverse categorie capiscono simultaneamente che hanno un maggiore interesse ad agire insieme che a negoziare separatamente. Questo è proprio il passaggio che il potere vuole evitare.

Quale potere teme veramente: la convergenza delle rabbia

Finora, la gestione sociale libanese si basa in gran parte sulla frammentazione. Ogni gruppo negozia separatamente. I conducenti discutono della benzina. Dipendenti della loro remunerazione. Gli insegnanti delle loro indennità. I soldati dei loro aiuti. I pensionati ricevono i loro benefici.

L’episodio dei trasportatori sta rivelando. Nel mese di febbraio, il governo ha imposto un prelievo di £ 300.000 sulla benzina può. Le federazioni di trasporto hanno poi alzato il tono e hanno cominciato a evocare una mobilitazione. Pochi giorni dopo, i loro rappresentanti si incontrarono con il ministro delle Finanze e della Salam di Nawaf Yassine Jaber alla presenza della Confederazione Generale dei Lavoratori.

L’accordo prevedeva il pagamento di 12 milioni di sterline al mese ai normali conducenti pubblici utilizzando veicoli a benzina. La mobilitazione settoriale era così contenuta nella compensazione settoriale.

Questo metodo funziona finché le categorie rimangono separate. Diventa molto meno efficace se i conducenti, i funzionari, gli insegnanti, i dipendenti e i pensionati cominciano a pensare che il loro problema ha una causa comune: il reddito non copre più il costo della vita.

Questo è probabilmente uno degli scenari principali dietro il termine « rischio strategico ». Una coalizione sociale molto più ampia sarebbe più difficile da assorbire attraverso aiuti mirati. Potrebbe anche andare oltre le organizzazioni sindacali tradizionali.

Un’analisi citata nei documenti richiama anche il dominio storico dei partiti politici e religiosi su molte organizzazioni professionali e sindacali, tra cui la Confederazione Generale dei Lavoratori. Finché queste strutture controllano la negoziazione, il potere ha interlocutori. Una rabbia che li supera sarebbe molto più imprevedibile.

Un leader sindacale teme di gettarlo in strada

Un corpus indiscrezione è particolarmente illuminante. Un alto funzionario sindacale si opponeva fortemente alla formazione delle mobilitazioni verso azioni di strada che, ha detto, potrebbero servire una logica di caos e sollevare la questione del destino del governo.

Questa informazione fornisce una comprensione accurata del tipo di rischio percepito. Questo non è solo uno sciopero per un ulteriore $100 o $200. La paura è che una pretesa economica cambierà in natura una volta per strada e diventerà una sfida politica.

Il passaggio può essere veloce. Una protesta contro i salari può trasformarsi in una denuncia di tasse, poi di banche, poi di tutta la classe politica. I ricordi del 2019 rimangono necessariamente presenti nei calcoli dei leader, anche se il contesto del 2026 è diverso.

La situazione è ora potenzialmente più esplosiva su un punto: alcuni dei meccanismi di sopravvivenza individuali sono già stati utilizzati per sette anni. I depositi bancari sono stati bloccati o erosi. I risparmi disponibili sono diminuiti. Le famiglie hanno già ridotto il loro consumo e mobilitato le loro reti di solidarietà.

Il prossimo shock colpisce quindi una popolazione con meno riserve da assorbire.

Il quarto innesco: tassazione supplementare su una popolazione già deficitaria

Un altro motivo di preoccupazione è il bilancio 2027. Lo stato ha bisogno di entrate. Ma un aumento delle imposte indirette può diventare la scintilla che trasforma una difficoltà economica in rabbia politica.

L’esempio del prelievo di 300.000 libbre sulla benzina può essere istruttivo. Preso in isolamento, la quantità può sembrare limitata. Per un autista professionista o una famiglia dipendente dal loro veicolo su base giornaliera, tuttavia, aggiunge ad una bolletta già pesante.

Il problema non è solo l’importo di ogni nuova tassa. È la loro accumulo su un bilancio che è già matematicamente in deficit.

Una coppia con $1,120 in reddito e $1,403 in esigenze di base non ha avuto $283 in spese facoltative per eliminare. Il disavanzo esiste prima del prelievo supplementare.

In questa situazione, la tassazione indiretta non può essere considerata come un contributo allo Stato ma come uno scarico sulle spese incompressi. È qui che il problema economico diventa politico.

Questa percezione sarebbe ancora più pericolosa se combinata con la percezione che le perdite del sistema bancario non sono uniformemente distribuite. Chiedere qualche dollaro in più sulla benzina dalle famiglie deficitarie mentre il paese continua a discutere decine di miliardi di dollari in perdite bancarie crea un confronto politicamente esplosivo.

Il quinto innesco: malattia o scuola può abbattere la famiglia che ancora detiene

Il calcolo di $1,403 a $1,486 è infatti più preoccupante di quanto sembra perché esclude specificamente le spese in grado di causare una ripartizione immediata.

La salute non è compresa. Tuttavia, la percentuale di bollette mediche direttamente a carico delle famiglie è aumentata bruscamente dalla crisi. Una famiglia che riesce a sopravvivere con arbitrali permanenti può passare dopo l’ospedalizzazione o l’apparizione di una malattia cronica.

Anche l’istruzione è assente. Per una famiglia con più bambini, l’anno scolastico aggiunge costi che non possono essere eliminati senza avere un impatto diretto sul loro futuro.

La famiglia quindi non ha praticamente capacità di assorbimento. Il minimo incidente individuale diventa una crisi finanziaria familiare.

Quando questo fenomeno colpisce un gran numero di famiglie, produce un effetto politico: i cittadini cessano di credere che un ulteriore sforzo o una migliore gestione individuale sarà sufficiente. Stanno cominciando a pensare che il problema viene dal sistema stesso.

È proprio il passaggio psicologico che può trasformare l’impoverimento in rabbia collettiva.

Perché Joseph Aoun non può trattare questo rischio come semplice problema economico

Infine, la Presidenza deve tener conto del contesto di sicurezza. Un’esplosione sociale che si verifica quando l’esercito è stato mobilitato a sud e lo stato ha affrontato il problema delle armi avrebbe creato una situazione particolarmente pericolosa.

L’esercito e le forze di sicurezza dovrebbero gestire dimostrazioni allo stesso tempo in cui vengono chiesto di estendere l’autorità statale. Un’importante mobilitazione politica potrebbe anche essere interpretata attraverso divisioni partigiane e confessionali, che aumenterebbero il rischio di incidenti.

Il potere teme anche il recupero. Le parti possono cercare di utilizzare la rabbia reale per indebolire il governo o cambiare l’equilibrio del potere su altri problemi. Ma questa possibilità non è la causa dell’esplosione. È ciò che può accadere una volta che l’esplosione inizia.

Ecco perché la nota data a Joseph Aoun parla di misure « preventive » e « preventive ». Dobbiamo intervenire prima che le rabbia convergano, non dopo.

Il dialogo economico e sociale proposto ha quindi senso solo se produce rapidamente decisioni numeriche: quali categorie proteggere, quanto proteggerlo, quali bollette ridurre e con quali risorse.

Lo scenario Baabda vuole prevenire

Lo scenario temuto può finalmente essere descritto molto concretamente.

Un nuovo aumento del petrolio aumenta la benzina e i generatori. L’inflazione sta accelerando. Il bilancio aggiunge tasse per aumentare i ricavi. I funzionari pubblici chiedono una correzione dei loro stipendi. I vettori protestano. Gli insegnanti sono d’accordo con le richieste. I sindacati non riescono più a contenere ogni categoria separatamente. Appare una mobilitazione comune.

In questa fase, il reclamo cessa di essere pagato solo. Esso copre le imposte, le banche, le utenze e la distribuzione delle perdite. Le forze politiche stanno cercando di prendere il controllo del movimento o di usarlo contro il governo. Le istituzioni devono gestire simultaneamente il sud, le armi, i negoziati internazionali e una crisi di strada.

È questo scenario che significa davvero l’espressione che il rischio sociale è ora in competizione con le minacce di sicurezza.

Le statistiche mostrano perché non è più teorica. Una famiglia ha bisogno di almeno $1,403 a $1,486 per cinque spese essenziali. Due ricavi di $ 560 forniscono solo 1,120. Il disavanzo inizia a $283 e può ben superare tale importo quando si aggiungono la scuola, la salute e altre esigenze. L’inflazione è già aumentata di circa il 17% in otto mesi. La benzina costa 2.81 milioni di sterline per 20 litri. L’elettricità può assorbire circa $204 al mese e il trasporto tra $187 e $270 per scenario.

Joseph Aoun non teme solo che i libanesi diventeranno più poveri. Teme il momento in cui le categorie che si distinguono separatamente queste figure scoprono che hanno la stessa equazione, si fondono sulla strada e trasformano una crisi di potere d’acquisto in una crisi di potere.

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