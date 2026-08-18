Libano: le banche pesano sulla competitività

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Theperdita di competitivitàcome la domanda dei paesi del Golfo indebolisce. La relazione del 18 agosto 2026 evidenzia un problema più profondo dell’unico declino delle esportazioni: le aziende continuano a produrre con energia costosa, infrastrutture degradate e, soprattutto, un sistema bancario che non soddisfa più il suo ruolo di finanziamento dell’economia. Sei anni dopo l’inizio della crisi finanziaria, le banche rimangono al centro del problema. La mancanza di credito, il peso delle perdite accumulate e il ritardo nella ristrutturazione deprive produttori della leva necessaria per investire, modernizzare le loro attrezzature e finanziare le loro esportazioni. Il declino della domanda nel Golfo arriva così in un momento in cui l’apparato produttivo libanese rimane particolarmente fragile.

I prodotti libanesi perdono terreno

Il deterioramento della competitività è uno dei principali segnali economici del 18 agosto. La produzione libanese deve affrontare più difficoltà nel mantenere i suoi mercati esterni, mentre la domanda per i mercati del Golfo sta diminuendo. Questo sviluppo colpisce direttamente le aziende che avevano costruito una parte significativa della loro attività sulle esportazioni verso i paesi arabi.

Il problema non è solo una goccia di una volta negli ordini. Una società libanese deve ora assorbire costi di produzione elevati mentre si trova di fronte a concorrenti che spesso beneficiano di un accesso più regolare all’elettricità, al finanziamento e all’infrastruttura logistica. Quando la domanda rallenta, questi handicap diventano più difficili da compensare da volumi di esportazione o margini di commercio.

Le conseguenze poi si diffuse nell’economia domestica. Una società di esportazione compra materie prime, impiega dipendenti, lavora con i vettori e fornisce fornitori. Il calo delle vendite estere riduce così l’attività di diversi collegamenti nella catena di produzione.

Questa situazione indebolisce anche l’ambizione dimostrata dalla crisi del 2019 per riequilibrare il modello economico libanese. Dopo decenni di forte dipendenza dai servizi, dai trasferimenti di capitale esterno e diaspora, lo sviluppo della produzione locale viene regolarmente presentato come condizione per una ripresa più sostenibile. L’attuale perdita di competitività è nella direzione opposta.

Golfo rimane un mercato chiave per il Libano

Il declino della domanda dei paesi del Golfo è particolarmente significativo a causa della posizione storica di questi mercati nel commercio libanese. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e altre economie della regione hanno un alto potere d’acquisto e sono mercati naturali per diverse categorie di prodotti libanesi.

Le industrie agroalimentari sono direttamente interessate, come sono alcuni prodotti agricoli, bevande, prodotti fabbricati e vari prodotti a valore aggiunto. La vicinanza geografica, i legami umani tra il Libano e il Golfo e la presenza di una grande diaspora libanese hanno a lungo facilitato tali scambi.

Tuttavia, questa dipendenza è una vulnerabilità quando la domanda rallenta o quando le relazioni politiche peggiorano. Le aziende devono trovare rapidamente altri mercati, che richiedono investimenti commerciali, certificazione, logistica adeguata e spesso finanziamento aggiuntivo.

È proprio su quest’ultimo punto che il sistema libanese rimane carente. Un’azienda che affronta un declino delle opportunità di mercato dovrebbe normalmente essere in grado di prendere in prestito per modernizzare la sua produzione, migliorare la produttività o finanziare il suo sviluppo in un nuovo mercato. L’attuale funzionamento del settore bancario rende questo adeguamento molto più difficile.

Le banche non finanziano più normalmente la produzione

Theperdita di competitivitànon si può quindi separare dalla crisi bancaria. Prima del 2019, il sistema finanziario ha avuto un posto sproporzionato nell’economia libanese. Le banche hanno attirato depositi a prezzi elevati e hanno finanziato massicciamente lo Stato e la Banca del Libano. Quando questo modello è crollato, le perdite sono state trasmesse all’intera economia.

Le restrizioni ai candidati erano la manifestazione più visibile della crisi. Ma per le aziende, un’altra conseguenza è stata decisiva: la contrazione del credito. Il sistema bancario ha cessato di svolgere il suo ruolo di intermediario tra risparmio e investimenti produttivi.

Questa interruzione altera profondamente le condizioni operative di un’azienda. Il credito bancario viene normalmente utilizzato per finanziare azioni, acquistare macchinari, coprire un divario tra un ordine e il suo pagamento o preparare un’esportazione. Senza questi strumenti, i produttori devono utilizzare la propria liquidità o cercare un finanziamento alternativo.

Le grandi aziende possono a volte aumentare il capitale all’estero o affidarsi ai propri azionisti. Le piccole e medie imprese hanno molto meno opportunità. Questa differenza aumenta le disuguaglianze tra i produttori e può condurre le aziende più fragili a ridurre la loro attività o ad abbandonare gli investimenti.

Sei anni di crisi hanno un credito profondamente ridotto

Il crollo bancario è iniziato nel 2019 ha lasciato un’impronta duratura sull’economia reale. Le banche hanno ridotto i loro bilanci, i prestiti vecchi sono stati rimborsati o ristrutturati e i nuovi prestiti sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-crisi.

Allo stesso tempo, il funzionamento quotidiano dell’economia si è spostato ai pagamenti in contanti e all’uso diretto del dollaro. Questo de facto dollarizzazione ha permesso alcuni scambi di riprendere, ma non sostituisce un sistema finanziario in grado di trasformare i depositi in investimenti.

Un’economia può lavorare con le transazioni in contanti. Può essere molto più difficile da sviluppare in modo sostenibile senza credito. Gli investimenti industriali richiedono diversi anni di orizzonti. Una società generalmente non finanzia una nuova linea di produzione, magazzino o modernizzazione tecnologica esclusivamente con i suoi ricavi attuali.

Questa debolezza del finanziamento diventa un handicap della competitività. I concorrenti stranieri possono prendere in prestito per aumentare la produttività mentre i produttori libanesi spesso devono autofinanziare i loro investimenti. Anche quando un prodotto libanese mantiene una buona reputazione, il suo produttore può perdere terreno senza essere in grado di ridurre i suoi costi o aumentare la sua capacità.

La ristrutturazione bancaria rimane una condizione di recupero

La ristrutturazione delle banche non è quindi limitata ai depositanti e agli azionisti. Determina anche la capacità del Libano di ricostruire un’economia produttiva. Fino a quando le perdite del settore finanziario sono riconosciute e distribuite attraverso un meccanismo credibile, il ritorno al normale bancario rimarrà difficile.

Fin dall’inizio della crisi, la questione centrale è stata la distribuzione delle perdite tra Stato, Banca del Libano, banche, loro azionisti e depositanti. Questo problema ha ritardato diverse riforme e complesse trattative con le istituzioni finanziarie internazionali.

La posta in gioco è notevole. La ristrutturazione misconosciuta potrebbe lasciare le banche incapaci di finanziare l’economia. D’altra parte, la ristrutturazione credibile dovrebbe identificare istituzioni valide, ricapitalizzare quelle che possono essere ricapitalizzate, e trattare le perdite degli altri in modo trasparente.

Per i produttori, il risultato conta più dell’architettura legale. Hanno bisogno di banche in grado di concedere prestiti in termini coerenti con i loro investimenti e cicli di business. Senza questa funzione, il recupero rimane dipendente dalla liquidità detenuta da ogni azienda.

L’elettricità aumenta ogni prodotto fabbricato in Libano

Tuttavia, il sistema bancario è solo parte del problema. Il costo dell’energia rimane uno dei principali handicap strutturali della produzione libanese. Le aziende ancora non hanno una fornitura pubblica di elettricità che è sufficientemente stabile da operare in condizioni paragonabili a quelle di molti concorrenti stranieri.

Essi devono quindi integrare l’elettricità pubblica con generatori privati o con le proprie installazioni. Alcuni hanno investito nell’energia solare per ridurre la loro dipendenza dal combustibile, ma queste apparecchiature richiedono loro stesso un significativo capitale iniziale. Ancora una volta, la mancanza di finanziamento bancario limita la capacità delle piccole imprese di fare questi investimenti.

Il costo energetico influisce direttamente sul prezzo finale. Una pianta che paga di più per alimentare i suoi macchinari, raffreddare le sue strutture o immagazzinare il cibo deve incorporare questa spesa nei suoi prezzi o ridurre il suo margine.

Per un’azienda orientata all’esportazione, la difficoltà è immediata. Il consumatore straniero confronta il prodotto libanese con le merci prodotte nei paesi in cui l’elettricità industriale è più stabile e dove i produttori hanno un finanziamento più economico.

Infrastrutture aggiunge il secondo handicap

Le aziende hanno anche le conseguenze del deterioramento delle infrastrutture pubbliche. Le strade, le reti elettriche, le telecomunicazioni e le attrezzature logistiche determinano direttamente il costo del trasporto di merci.

Queste difficoltà sono particolarmente importanti per gli esportatori agricoli e alimentari. I tempi di trasporto, il mantenimento della catena a freddo e la velocità delle procedure doganali possono determinare se un carico arriva sul suo mercato in condizioni commerciali accettabili.

Ogni costo aggiuntivo riduce il margine del produttore. Le aziende possono provare a passarlo ai loro prezzi, ma rischiano di perdere i clienti. Possono anche assorbire, al prezzo di una minore redditività e quindi un’ulteriore ridotta capacità di investimento.

La competitività diventa così il risultato di un accumulo. Nessuno di questi handicap è necessariamente sufficiente per rendere un prodotto non venduto. Ma la combinazione di energia costosa, infrastrutture povere, credito scarso e domanda esterna meno dinamica in definitiva pesa pesantemente sulle imprese.

La Dollarizzazione non ha risolto il problema

La relativa stabilizzazione dell’uso del dollaro nelle transazioni ha permesso a una parte del settore privato di riconquistare la visibilità sui suoi prezzi. Dopo il crollo della libbra libanese, molte aziende hanno adottato le tariffe direttamente denominate in dollari per limitare l’impatto delle fluttuazioni di valuta.

Questo adattamento ha ridotto alcune delle incertezze ma non ha ripristinato la competitività. Una società può conoscere esattamente i suoi costi in dollari, pur essendo troppo costoso per competere con.

La Dollarizzazione è anche un problema di finanziamento. Le aziende hanno bisogno di reddito o liquidità valuta estera per pagare per alcune materie prime importate e attrezzature. Gli esportatori hanno un vantaggio quando incassano direttamente da valute straniere, ma il calo della domanda esterna riduce proprio questa fonte di liquidità.

Il rallentamento degli ordini nel Golfo ha quindi un effetto aggiuntivo: non solo riduce il fatturato, ma riduce anche l’afflusso di valuta estera nelle aziende interessate.

Occupazione prodotto direttamente minacciata

Il deterioramento della competitività può essere infine trasmesso al mercato del lavoro. Ogni volta che una società perde gli ordini, di solito inizia riducendo le spese, differendo gli investimenti o limitando il reclutamento. Se il rallentamento continua, i posti di lavoro esistenti possono essere colpiti.

Questo rischio è particolarmente importante in un paese che ha già sperimentato un’alta emigrazione di lavoratori qualificati dal 2019. Le aziende hanno bisogno di ingegneri, tecnici, venditori e personale specializzato per mantenere la produzione che soddisfa gli standard internazionali di mercato.

La perdita di queste abilità crea un cerchio difficile da invertire. Una società meno competitiva riduce gli investimenti e le assunzioni. I lavoratori più qualificati poi cercano opportunità all’estero. L’azienda ha quindi meno competenze per modernizzare la sua produzione e conquistare nuovi mercati.

La questione delle esportazioni supera finora il saldo commerciale. Essa colpisce direttamente la capacità del Libano di mantenere l’occupazione produttiva e mantenere le competenze necessarie per una ripresa sostenibile.

Produrre più richiede un cambiamento nel modello

Dal crollo finanziario, c’è stato un ampio consenso sulla necessità di riequilibrare il modello economico libanese. La crisi ha mostrato i limiti di un’economia troppo dipendente da flussi di capitale, immobili, servizi finanziari e trasferimenti dall’estero.

Rafforzare l’industria, l’agricoltura e le esportazioni avrebbe teoricamente generato più redditi esterni attraverso la produzione. Ma l’osservazione del 18 agosto dimostra che questo obiettivo non può essere basato esclusivamente sugli imprenditori.

Un produttore può migliorare la sua organizzazione e cercare nuovi clienti. Non può ricostruire la rete elettrica, ristrutturare le banche o riformare solo le infrastrutture pubbliche. La competitività dipende quindi anche dalle decisioni collettive e istituzionali.

È a questo livello che il ruolo dello Stato diventa nuovamente centrale. Deve creare un ambiente che consenta alle imprese di investire e produrre a un costo ragionevole, piuttosto che compensare individualmente i guasti dei servizi pubblici.

Le banche diventano una prova della capacità di riforma

Il registro bancario è un indicatore decisivo in questo contesto. Sei anni dopo l’inizio della crisi, l’incapacità di trovare un sistema di credito normale continua a influenzare gli investimenti. Il problema non può più essere visto come un semplice lascito dello shock finanziario del 2019.

Una ristrutturazione credibile deve gradualmente ripristinare la fiducia, ma anche ripristinare la funzione economica fondamentale delle banche. Il loro ruolo non è solo quello di ricevere depositi o effettuare pagamenti. Devono selezionare e finanziare progetti produttivi.

Senza questa trasformazione, le aziende libanesi continueranno ad operare con uno svantaggio strutturale. I produttori meglio capitalizzati potranno sopravvivere con le proprie risorse. Altri rimarranno privati del finanziamento necessario per crescere, esportare o modernizzare le loro attrezzature.

Il declino della domanda del Golfo rende questa debolezza più visibile. Quando i mercati erano dinamici, alcune aziende potrebbero compensare i loro costi elevati dalle vendite. Con meno domanda, ogni handicap interno pesa di più.

La ritirata del Golfo sembra un avvertimento

L’evoluzione riportata il 18 agosto è quindi un avvertimento per l’economia libanese. Il paese non può presumere che i suoi mercati tradizionali assorbono in modo sostenibile la sua produzione indipendentemente dal suo prezzo e dalle condizioni di produzione.

I produttori devono essere in grado di mantenere la qualità e l’identità che distinguono alcuni beni libanesi, riducendo al contempo i loro costi e diversificando i loro mercati. Questa trasformazione richiede investimenti, finanziamenti, ma anche maggiore energia e logistica.

Il declino della domanda del Golfo rivela così le debolezze accumulate dalla crisi. Si tratta in un momento in cui il settore bancario non ha ancora riguadagnato il suo ruolo di finanziamento, dove l’elettricità rimane costosa e dove l’infrastruttura continua a imporre ulteriori oneri alle imprese.

A partire dal 18 agosto 2026, pertanto, l’immediata domanda non è più se le esportazioni libanesi possano riprendere i loro volumi precedenti. Si tratta di stabilire se le riforme bancarie, energetiche e istituzionali andranno avanti abbastanza rapidamente per consentire ai produttori di riconquistare i mercati persi. Senza un ritorno al credito e senza ridurre i costi strutturali, il calo della domanda del Golfo rischia di diventare un indicatore duraturo di una più profonda perdita di competitività.