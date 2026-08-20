Sud Libano: La formula Berri può sbloccare il ritiro?

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Nabih Berri propone una sequenza precisa per rompere l’impasse nel Sud: fermare le operazioni israeliane, ritirare Israele al confine internazionale e schierare immediatamente l’esercito libanese, che diventerà l’unica forza armata a sud dei Litani. Questa formula pone Washington al centro dello schema, ma affronta il ripetuto rifiuto di diversi funzionari israeliani di considerare un ritiro senza il disarmo preventivo di Hezbollah. Due mesi prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, il margine di manovra di Benjamin Netanyahu è stato ulteriormente ridotto da una campagna segnata da una competizione di destra e da un’eccedenza di sicurezza.

TheNabih BerriMercoledì 19 agosto, Ain al-Tiné, ha introdotto un elemento più preciso nelle discussioni sul Libano meridionale. A una delegazioneTask force americana per il Libano, guidato dall’ex ambasciatore degli stati unitiEdward GabrielIl presidente del Parlamento ha stabilito una sequenza in tre fasi: Israele ferma le sue operazioni, le sue forze si ritirano al confine internazionale, e l’esercito libanese si schiera immediatamente.

Berri ha aggiunto un quarto elemento essenziale. Nella zonaa sud di Litanil’esercito libanese sarebbe poi diventato l’unica forza armata.

La formulazione è politicamente importante. Tuttavia, non è di per sé un impegno per il disarmo generale di Hezbollah in tutto il territorio libanese. Esso riguarda esplicitamente l’area a sud di Litani e collega il suo esclusivo controllo militare a un ritiro israeliano.

È questa articolazione che costituisce il nucleo della proposta:ritiro israeliano contro il dispiegamento militare, con un ordine di esecuzione chiaramente definito.

Berri propone il ritiro israeliano seguito dall’esercito

Il Presidente del Parlamento non chiede più semplicemente un cessate il fuoco. Descrive cosa dovrebbe accadere subito dopo un ritiro israeliano.

Nel suo profilo, non ci sarebbe vuoto militare tra la partenza delle forze israeliane e il ritorno dell’autorità libanese. L’esercito sarebbe entrato negli evacuori e svolgere la funzione militare da solo.

Questa precisazione risponde a uno dei principali argomenti proposti da Israele per mantenere le sue posizioni in Libano. Il governoBenjamin Netanyahuafferma che il suo esercito deve mantenere una zona sicura finché Hezbollah rimane in grado di minacciare il nord Israele.

Berri invertisce la logica. In primo luogo ha chiesto una fine alle operazioni e ritiro israeliano. Il Libano avrebbe poi fornito la garanzia territoriale: l’esercito avrebbe schierato e avrebbe le armi monopolistiche a sud dei Litani.

Questa differenza di sequenza rimane uno dei punti di blocco principali.

Finora le trattative condotte sotto la mediazione americana non sono riuscite a riconciliare pienamente queste posizioni. Alla settima sessione di discussione a Roma all’inizio di agosto, Israele ha rifiutato di ritirarsi da un nuovo settore. In precedenza ha richiesto la verifica che le Forze Armate libanesi controllassero efficacemente due aree pilota già colpite dal regime.

Nessunoottava sessioneè, in questa fase, confermato.

Berri chiede a Trump di ottenere il movimento israeliano

Nabih Berri affronta principalmente la sua proposta a Washington.

Di fronte a Edward Gabriel e alla delegazione americana, sentiva cheStati Unitierano l’unico paese in grado di costringere Israele a cessare le sue operazioni e a ritirarsi. Ha nominato direttamente il PresidenteDonald Trumpcome il leader con la leva necessaria.

Questa insistenza riflette la divisione dei ruoli che Berri cerca di stabilire.

Beirut può impegnarsi sul proprio territorio. Essa può decidere sulla distribuzione dell’esercito e sul principio di un monopolio delle armi. Non può, tuttavia, ordinare il ritiro dell’esercito israeliano.

La domanda americana è quindi quella di produrre la reciprocità che attualmente manca nel processo.

Edward Gabriel ha indicato che avrebbe trasmesso le posizioni espresse ad Ain al-Tiné ai funzionari americani. Il suo tour ha avuto luogo quando Washington ha aumentato i contatti tra Beirut e Israele per evitare il crollo del quadro negoziale.

La diplomazia americana ha un peso speciale. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo centrale nella conclusione del quadro negoziato in giugno. Sono anche coinvolti in discussioni militari per definire le modalità di ritiro, dispiegamento e di verifica del Libano.

Ma la dichiarazione di Berri solleva implicitamente una domanda più difficile:Washington può ottenere da Israele un ritiro che diversi membri importanti del governo israeliano dicono pubblicamente rifiutare?

In Israele, diversi ministri rifiutano il principio del ritiro

Oggi è uno degli ostacoli più visibili alla formula libanese.

Il Ministro della Difesa israeliano,Israele Katzripetutamente sostenuto che le forze israeliane sarebbero rimaste nel sud del Libano. Già a giugno ha menzionato una presenza duratura nelle « zone sicure » occupate da Israele in Libano, Siria e Gaza.

Il 9 luglio, dopo che Donald Trump aveva fatto riferimento a un ritiro israeliano, Katz rispose che Israele non aveva chiesto il permesso di entrare in Libano e non aveva bisogno del permesso di rimanere.

Il 13 agosto, dopo la critica americana, ha fatto sfumare questa posizione senza accettare il principio di ritiro immediato. Ha collegato la partenza dell’esercito israeliano alil disarmo di Hezbollah.

Questa condizione mantiene il disaccordo sulla sequenza dei passaggi.

Berri propone: ritiro, dispiegamento dell’esercito, controllo esclusivo a sud di Litani.

Katz difende una logica diversa: il disarmo verificato di Hezbollah prima del ritiro.

Ministro delle Finanze israeliano,Bezalel Smotrich, andato oltre. Egli affermò che non ci sarebbe stato alcun ritiro israeliano dal sud del Libano finché Hezbollah esisteva in Libano e aveva una capacità militare. In particolare, ha incluso la regione di Beaufort nelle aree che Israele dovrebbe conservare.

Il Ministro della Sicurezza Nazionale,Itamar Ben-Gvirdifese anche la continua esistenza delle forze israeliane in Libano e respinse l’idea che un accordo negoziato da Washington potesse costringere automaticamente Israele a evacuare le posizioni occupate.

Non tutte queste dichiarazioni costituiscono la posizione diplomatica definitiva di Israele. Tuttavia, mostrano la pressione politica su Netanyahu non appena viene menzionato un ritiro.

Le elezioni israeliane rafforzano ulteriormente l’equazione

Il calendario politico israeliano rafforza questa difficoltà.

Le elezioni parlamentari sono in programma27 ottobre 2026La campagna è quindi entrata nella sua fase decisiva. Le questioni di sicurezza, guerra e controllo dei territori occupati sono centrali al confronto politico.

Istruzione primariaLikud, organizzato il 17 agosto ha confermato la concorrenza interna intorno a figure posizionate molto bene. Netanyahu ha mantenuto il forte controllo del suo partito, ma deve proteggere simultaneamente il suo elettorato dalla concorrenza da formazioni più radicali.

Smotrich è lui stesso in una situazione elettorale difficile. Il suo partito di sionismo religioso non può superare la soglia elettorale secondo diversi sondaggi. Questa fragilità porta ad una linea particolarmente difficile su questioni territoriali e di sicurezza.

In questo contesto, accettare un completo ritiro dal Libano potrebbe esporre Netanyahu all’accusa di cedere sotto pressione degli Stati Uniti.

I funzionari israeliani citati dalla stampa israeliana hanno già descritto un completo ritiro dal Libano come politicamente estremamente difficile per il Primo Ministro. Alcuni sono andati fino a parlare di possibile suicidio politico.

Questa dimensione elettorale non permette di dire che un compromesso è impossibile. Tuttavia, riduce lo spazio disponibile per negoziarlo prima delle elezioni.

La questione libanese è anche parte di un dibattito israeliano più ampio. Netanyahu difende anche una posizione impegnativa su Gaza, dove rifiuta che il ritiro preceda un efficace disarmo di Hamas.

La logica di sicurezza difesa è quindi simile su diversi fronti:il disarmo deve precedere il ritiro piuttosto che riuscire.

Questo è proprio l’opposto della sequenza Berri cerca di ottenere nel sud del Libano.

Cosa vorrebbe dire il monopolio militare

Tuttavia, la proposta libanese non può essere valutata esclusivamente sulla base di dichiarazioni politiche.

Per l’esercito di diventare l’unica forza armata a sud del fiume Litani, deve essere in grado di esercitare il controllo permanente sul terreno.

Ciò richiede un rapido ingresso in aree evacuate da Israele. I militari devono quindi stabilire posizioni, strade di controllo, monitorare movimenti armati, villaggi sicuri e permettere il ritorno degli abitanti.

Il controllo non può quindi essere limitato alla presenza simbolica di alcune unità.

L’esperienza delle aree pilota mostra già la difficoltà di esercizio. Israele ha richiesto meccanismi di verifica prima che continuasse a ritirarsi. Il Libano, da parte sua, ritiene che la presenza israeliana e gli scioperi continuino a ostacolare la normale distribuzione del suo esercito.

Il problema è anche materiale.

Le Forze Armate libanesi devono disporre di personale, veicoli, comunicazioni, attrezzature di sorveglianza e capacità logistiche sufficienti per sostenere le aree ad esso trasferite.

Il sostegno internazionale diventa così direttamente legato al contenuto della proposta Berri. Una promessa di dispiegamento ha valore operativo solo se l’esercito ha i mezzi per eseguirlo.

Le discussioni internazionali sul sostegno alle forze armate libanesi si concentrano specificamente su queste esigenze: attrezzature, logistica, formazione, finanziamento e la capacità di esercitare l’autorità statale su base sostenibile.

Il dibattito sul ritiro israeliano e il dibattito sul rafforzamento dell’esercito sono quindi diventati inestricabilmente legati.

Hezbollah: Berri e Geagea non propongono la stessa sequenza

La questione delle armiHezbollahrimane il punto politico più sensibile.

Le formulazioni dovrebbero essere distinte qui.

Berri parla del monopolio delle armi dell’esercitoa sud di Litaniuna volta che Israele si è ritirato al confine internazionale. Il suo impegno è quindi territorialmente definito e condizionato da un passo precedente.

Il CapoForze libanesi♪,Samir Geagea, formula il problema in modo diverso.

Geagea ritiene che la richiesta di ritiro israeliano debba andare di pari passo con il disarmo di Hezbollah. Si rifiuta di trattare il ritiro come un problema indipendente da quello delle armi evase dallo Stato.

Entrambe le posizioni possono convergere su un unico obiettivo: ripristinare l’autorità dello Stato e dare all’esercito il monopolio della forza legittima.

Tuttavia, differiscono sul metodo e soprattutto sulla sequenza.

La formula di Berri si basa su un primo movimento israeliano seguito da un’esclusiva distribuzione libanese nell’area evacuata.

La posizione di Geagea sottolinea una progressione parallela tra il ritiro israeliano e il disarmo.

Questa ombra è importante. Esso vieta di presentare la dichiarazione di Berri come accettazione esplicita del disarmo immediato e generale di Hezbollah.

Proibisce anche la conclusione di una rottura definitiva tra le varie posizioni libanesi. Parte dei negoziati è se questi approcci possono essere trasformati in passi verificabili nello stesso processo.

Perché la formula Berri può ancora fallire

Il primo ostacolo rimane la continuazione delle operazioni israeliane.

Colpi uccisi di nuovo11 persone in Libano il 15 agosto, in una delle escalation più letali da quando la tregua è entrata in vigore in giugno. Israele ha affermato di aver preso di mira Hezbollah. Le autorità libanesi hanno denunciato attacchi che minano i negoziati e la stabilizzazione del Sud.

Ciò rende difficile creare un meccanismo basato su una cessazione duratura delle operazioni.

Il secondo ostacolo riguarda i settori occupati e contestati. Le parti non hanno ancora un calendario comune per passare progressivamente da aree pilota a pieno ritiro.

La terza riguarda la verifica.

Le discussioni si sono concentrate sul possibile intervento del paese terzo per monitorare l’attuazione degli impegni. Ma Beirut ha negato, il 13 agosto, che un accordo definitivo era già stato raggiunto in una lista di paesi affidati a questa missione.

Senza un meccanismo accettato da entrambe le parti, ogni passo può essere contestato.

Israele potrebbe considerare il controllo libanese insufficiente. Beirut potrebbe stimare che Israele sta utilizzando i requisiti di verifica per differire indefinitamente il suo ritiro.

Il quarto ostacolo è politico. Hezbollah continua a rifiutare il disarmo imposto finché Israele occupa i territori libanesi. Israele si rifiuta di ritirarsi finché Hezbollah non sarà disarmato.

Il rischio è chestato circolareognuno richiede che l’altro atto prima.

La formula Berri cerca precisamente di rompere questo cerchio fissando un ordine. Ma per il momento questo ordine rimane respinto da funzionari israeliani che richiedono un disarmo preventivo o, almeno, verificato in parallelo con il ritiro.

Quattro test per determinare se la formula funziona

La portata effettiva della dichiarazione del 19 agosto sarà quindi misurata sul terreno, non nelle formulazioni diplomatiche.

Il primo test sarà quello diritiro israeliano verificabileun nuovo settore. Dopo le difficoltà incontrate alla settima sessione, un nuovo movimento sarebbe il primo segno tangibile di sblocco.

Il secondo saràimplementazione immediata dell’esercito libanesenella zona evacuata. Qualsiasi ritardo tra le due operazioni potrebbe alimentare le obiezioni israeliane e indebolire la proposta di Berri.

Il terzo saràcontrollo esclusivo efficace. La presenza dell’esercito dovrà corrispondere a una vera padronanza militare della zona, non solo un cambiamento di bandiera o l’installazione di alcuni posti.

Il quarto saràritorno sostenibile degli abitanti. La stabilizzazione del Sud non può essere considerata come raggiunta fino a quando gli sfollati sono in grado di tornare ai loro villaggi senza paura di ulteriori scioperi o di nuovi combattimenti.

La dichiarazione di Berri fornisce quindi una sequenza più leggibile delle posizioni libanesi espresse finora: operazioni di arresto, ritiro, implementazione dell’esercito e monopolio militare dello Stato a sud dei Litani. Ma non risolve la questione della verifica, della questione dei tempi, o del disaccordo sulle armi di Hezbollah oltre quella zona.

Soprattutto, viene in un momento in cui un certo numero di ministri israeliani stanno facendo del Libano un argomento per la sicurezza interna e la campagna del 27 ottobre sta spingendo le forze di destra per stringere le loro posizioni. Il prossimo indizio chiave, quindi, non verrà da una nuova dichiarazione a Beirut, ma dalla capacità di Washington di ottenere un primo prelievo verificabile da Israele, a cui una distribuzione libanese risponderebbe immediatamente.