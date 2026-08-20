Hind Rajab: Israele riconosce il fuoco e apre le indagini

- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’esercito israeliano riconosce per la prima volta che i suoi soldati hanno aperto il fuoco sulla macchina in cui Hind Rajab, una donna palestinese di cinque anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, è stato trovato. Più di due anni e mezzo dopo i fatti, annuncia l’apertura di un’indagine criminale. Questa nuova versione contraddice direttamente i risultati iniziali dell’esercito israeliano, che sosteneva che le sue forze non erano vicino al veicolo.

L’esercito israeliano riconobbe mercoledì 19 agosto 2026 che i suoi soldati avevano sparato alla macchina che trasportavaCiao Rajabun bambino palestinese di 5 anni la cui morte ha suscitato una forte emozione internazionale all’inizio della guerra a Gaza.

Questo riconoscimento costituisce un importante cambiamento nella versione israeliana degli eventi29 gennaio 2024. L’esercito aveva precedentemente negato il coinvolgimento dei suoi soldati. Un’indagine iniziale aveva concluso che le forze israeliane non erano né vicine al veicolo né all’interno del raggio di fuoco.

Le nuove conclusioni ora dicono il contrario.

Secondo l’esercito israeliano, i suoi soldati aprirono il fuoco su un veicolo che si avvicinava alla loro posizione. Riconosce inoltre che un guscio è stato successivamente licenziato in un’ambulanza daCrescita Rossa palestineseinviato per salvare Hind Rajab.

Il caso sarà ora oggetto di un’indagine penale da parte della polizia militare israeliana.

Hind Rajab: l’esercito israeliano cambia versione

L’annuncio del 19 agosto viene dopo la revisione del dossier da parte del meccanismo militare israeliano incaricato di stabilire i fatti relativi agli incidenti durante le operazioni di Gaza.

Questo meccanismo ha esaminato circa150 incidentiI fascicoli del caso sono stati poi inoltrati alle autorità giudiziarie militari per determinare quali hanno giustificato un procedimento penale.

Nel caso di Hind Rajab, l’esame ha stabilito che i soldati israeliani avevano effettivamente sparato alla macchina. L’esercito invoca anche possibili carenze nel coordinamento dello spostamento dell’ambulanza palestinese.

Questi elementi portarono al rinvio della Divisione investigazioni penali della polizia militare.

La portata di questa decisione è dovuta principalmente alla contraddizione con la posizione precedente di Israele. Dopo la morte del bambino, l’esercito ha indicato che un’indagine preliminare non ha posto i suoi soldati abbastanza vicino al veicolo per aver aperto il fuoco.

Al contrario, la nuova scoperta stabilisce la presenza di soldati israeliani e la loro partecipazione alla sparatoria.

Tuttavia, rimane da determinare esattamente le circostanze in cui i soldati hanno deciso di sparare, gli ordini ricevuti, la visibilità che avevano e qualsiasi responsabilità individuale. L’indagine penale dovrà anche esaminare cosa è successo quando l’ambulanza è arrivata.

Un bambino ha soggiornato in macchina per diverse ore

I fatti tornano a29 gennaio 2024durante le operazioni militari israeliane a Gaza City.

Hind Rajab era in una macchina con diversi membri della famiglia quando sono stati colpiti. Il bambino è sopravvissuto. I membri della sua famiglia erano morti al suo fianco nel veicolo.

La Mezzaluna Rossa palestinese rimase in contatto telefonico con lei per diverse ore.

Le registrazioni di queste chiamate furono poi ampiamente diffuse. Essi documentano le richieste di soccorso del bambino come le squadre palestinesi hanno cercato di organizzare un intervento.

Un’ambulanza con due paramedici,Youssef al-Zeino e Ahmed al-Madhoun, è stato finalmente inviato sul posto. I servizi di emergenza hanno perso il contatto con l’equipaggio dopo l’arrivo nella zona.

Per diversi giorni, il destino di Hind Rajab e i due paramedici rimasero sconosciuti.

I corpi del bambino, i suoi familiari e i due soccorritori sono stati trovati12 giorni dopo, quando l’accesso alla zona è di nuovo possibile. L’auto ha avuto un gran numero di impatti proiettile. L’ambulanza era stata distrutta.

Le indagini indipendenti hanno poi sfidato la prima versione israeliana. Le analisi della scena e i danni osservati sul veicolo avevano, tra l’altro, cercato di determinare l’origine del fuoco e la possibile posizione delle forze presenti.

L’esercito israeliano si riconosce ora che i suoi soldati hanno sparato in macchina.

Ambulanza al Centro investigativo penale

La nuova indagine quindi non si concentra esclusivamente sulle riprese al veicolo di famiglia.

L’esercito riconosce anche che un guscio è stato sparato all’ambulanza palestinese della Mezzaluna Rossa per il bambino. Evidenzia eventuali guasti nel coordinamento del movimento del veicolo di emergenza.

Questo dovrebbe essere uno degli aspetti chiave dell’indagine.

La Mezzaluna Rossa palestinese aveva spiegato nel 2024 che aveva aspettato il coordinamento prima di inviare i suoi primi assistenti a Hind Rajab. Occorre quindi stabilire la tempistica di tale coordinamento e le informazioni effettivamente trasmesse alle unità israeliane sul terreno.

In particolare, l’indagine dovrà determinare quali unità erano a conoscenza dell’ambulanza, quali informazioni erano state fornite ai soldati e in quali circostanze il fuoco contro il veicolo di soccorso è stato effettuato.

Tuttavia, l’esistenza di un’indagine criminale non pregiudica i suoi risultati. Ciò significa che l’incidente è ora al di là della fase di una semplice revisione operativa interna e che si deve cercare una possibile responsabilità penale.

Una seconda indagine sulla morte di 15 soccorritori

Il caso Hind Rajab non è l’unico che attraversa questa soglia.

L’esercito israeliano ha anche deciso di aprire un’indagine penale sulla morte di15 membri dei servizi di emergenza e degli operatori umanitari palestinesi a Rafah, marzo 2025.

In questo caso, i soldati hanno aperto il fuoco su diversi veicoli di emergenza. Una prima presentazione israeliana degli eventi aveva dichiarato, tra l’altro, che alcuni veicoli viaggiavano in modo sospetto senza segnali leggeri.

Le immagini successive hanno mostrato veicoli di emergenza con le loro luci di emergenza accese.

A quel tempo, l’esercito ha riconosciuto fallimenti professionali. Il nuovo esame va oltre: secondo i suoi risultati, la sparatoria potrebbe dare luogo a un ragionevole sospetto di comportamento criminale. Un’indagine penale è stata quindi ordinata.

Queste due procedure sono tra cinque decisioni rese pubbliche dopo l’esame di incidenti che coinvolgono vittime civili o umanitarie a Gaza.

Altri tre casi non portano ad un’indagine penale

La decisione relativa a Hind Rajab contrasta con la decisione in altri tre casi esaminati dalle autorità militari.

Nessuna indagine penale sarà avviata negli scioperi israeliani che hanno ucciso7 World Central Kitchen dipendenti 1 aprile 2024nella Striscia di Gaza centrale.

Tuttavia, l’esercito israeliano aveva riconosciuto gravi errori dopo l’attacco. I veicoli dell’organizzazione umanitaria erano stati colpiti in seguito mentre i loro movimenti erano stati coordinati.

Tuttavia, le autorità militari ritengono che le prove disponibili non istituiscano un ragionevole sospetto di condotta penale che giustifica i procedimenti penali.

Due file relativiMedici senza frontierenon portano all’apertura di tale indagine. Essi mirarono ad un attacco a un edificio di organizzazione a Khan Yunes nel febbraio 2024 e ad un attacco a un convoglio nel novembre 2023.

Queste decisioni riaccendevano la critica al funzionamento dei meccanismi investigativi israeliani per le operazioni militari a Gaza.

Le organizzazioni per i diritti umani sottolineano da diversi anni che poche indagini sulla morte dei palestinesi comportano accuse. Israele sostiene anche l’istituzione di istituzioni giudiziarie e militari in grado di esaminare presunte violazioni da parte dei suoi soldati.

La questione della responsabilità ora sollevata

Nel caso Hind Rajab, la questione immediata riguarda ora il follow-up giudiziario al riconoscimento israeliano.

L’apertura di un’indagine criminale non significa che soldati o ufficiali saranno accusati. Gli investitori saranno tenuti a identificare i soggetti coinvolti, ricostruire la catena di comando e determinare se il fuoco è conforme alle regole di impegno e della legge applicabile.

La famiglia di Hind Rajab ha espresso scetticismo su una procedura guidata dalle autorità israeliane. La nonna del bambino ha chiesto l’intervento dei meccanismi di giustizia internazionale.

Il rappresentante palestinese alle Nazioni Unite,Riyadh Mansouranche contestato la credibilità delle precedenti indagini israeliane e ha chiesto che i responsabili della morte del bambino siano ritenuti responsabili.

Il caso era già andato ben oltre il quadro del conflitto israelo-palestinese. Le telefonate di Hind Rajab hanno reso la sua storia uno degli episodi più famosi della guerra di Gaza. La sua storia ha ispirato anche il film« La voce di Hind Rajab », dal direttore tunisinoKaouther Ben Hania, presentata alla Mostra di Venezia e poi nominata agli Oscar.

Più di due anni e mezzo dopo i fatti, il nuovo elemento non è più sapere se i soldati israeliani erano a portata di mano. L’esercito israeliano ora riconosce che hanno aperto il fuoco.

L’indagine della polizia militare deve ora determinareperché la sparatoria è stata effettuata, in quali condizioni l’ambulanza che viene a salvare Hind Rajab è stato mirato e se le responsabilità penali individuali dovrebbero essere impegnati.