Ventidue milioni di pasti dal 2023: in Libano l’aiuto alimentare d’urgenza diventa infrastruttura sociale

Dal 2023, circa 22 milioni di pasti caldi sono stati distribuiti in Libano attraverso nove cucine, tra cui nel sud e nel Bekaa. Dietro questa massiccia risposta umanitaria è una sfida duratura: trasformare l’aiuto alimentare di emergenza in sostegno alle famiglie, all’economia locale e alla protezione sociale.

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Nove cucine per rispondere a una crisi che rifiuta di rimanere temporanea

Circa 22 milioni di pasti caldi distribuiti nel corso di tre anni: la cifra fornisce una misura insolita della profondità dei bisogni emersi in Libano dal 2023 ottobre. Durante un incontro con il presidente Joseph Aoun, un’organizzazione umanitaria internazionale specializzata nell’aiuto alimentare ha presentato lo sviluppo delle sue operazioni nel paese. La sua struttura comprende nove cucine e partenariati locali. Funziona con le popolazioni più vulnerabili e le persone sfollate, in particolare nel sud e nel Bekaa. Dietro l’impressionante volume di pasti serviti è comunque una domanda più importante della prestazione logistica. Un meccanismo volto a rispondere all’emergenza sta diventando un’infrastruttura sociale sostenibile. La differenza è fondamentale. La cottura umanitaria avviene normalmente quando uno shock temporaneamente impedisce a una popolazione di nutrirsi normalmente: guerra, spostamento, disastro o distruzione di una rete di approvvigionamento. Quando il dispositivo lavora per diversi anni e produce milioni di pasti, non risponde più solo al momento del disastro. Sta cominciando a colmare le lacune in un sistema economico e sociale che non permette a tutte le famiglie di riprendere rapidamente la loro autonomia.

Tuttavia, la cifra di 22 milioni deve essere interpretata con cautela. Questo è un numero cumulativo di pasti e non il numero di persone diverse che ricevono assistenza. La stessa famiglia può aver beneficiato del dispositivo per diversi giorni o mesi. Sarebbe quindi errato convertire questo volume direttamente in un certo numero di singoli beneficiari. Tuttavia, rivela la scala dell’operazione. Nel corso di tre anni, 22 milioni di pasti corrispondono a diverse decine di migliaia di porzioni in media ogni giorno, anche se l’attività è necessariamente variata con periodi di conflitto e spostamento. La presenza di nove cucine mostra anche che il modello non è quello di una distribuzione unica di pacchetti importati. Si basa su una capacità di preparazione quotidiana, con fornitura, personale, cucina, imballaggio, trasporto e identificazione di aree prioritarie. Una tale cucina umanitaria deve essere in grado di aumentare rapidamente la sua produzione quando si verifica un massiccio spostamento e poi ridurla quando gli abitanti ritornano a casa. Deve anche operare nonostante i tagli di potenza, problemi di carburante e disturbi stradali. L’aiuto alimentare diventa così una vera rete logistica. La sua persistenza dal 2023 indica che le necessità non scompaiono con la fine di una fase acuta di combattimento. Si trasformano e si muovono.

Nel Sud, il cibo accompagna viaggi e ritorni

Il sud è uno dei principali territori interessati. I confronti, la distruzione e lo spostamento hanno interrotto le normali condizioni di alimentazione. Una famiglia che lascia il loro villaggio non perde necessariamente il suo alloggio. Può perdere l’accesso alla sua cucina, giardino, affari abituali, o un’attività agricola che ha fornito parte del suo reddito. Quando arriva a una scuola, un centro collettivo, con parenti o in alloggi temporanei, la preparazione giornaliera dei pasti diventa un problema immediato. L’aiuto alimentare risponde quindi ad una necessità fondamentale: consentire a una popolazione sfollata di mangiare mentre altre forme di assistenza sono in atto. Ma tornare al villaggio non finisce automaticamente se necessario. Una casa può essere danneggiata. I sistemi di acqua o elettricità possono essere difficili da usare. Un commercio non può essere riaperto. Una fattoria può essere stata abbandonata per diversi mesi. Il ritorno geografico non significa necessariamente un ritorno all’autonomia economica.

Questa realtà spiega perché il cibo deve essere pensato con la ricostruzione. La distribuzione di un pasto soddisfa la necessità della giornata. Riparare una casa, riaprire una strada, permettendo a un contadino di riprendere la sua attività o un commercio per riavviare gradualmente riduce la necessità di distribuire questo pasto. Entrambe le politiche dovrebbero quindi andare avanti insieme. Se la ricostruzione è lenta, l’aiuto alimentare continua. Se il reddito non ritorna, la famiglia può avere una cucina funzionale, ma non può permettersi di acquistare abbastanza prodotti. La questione sociale poi si unisce alla questione umanitaria. Il Libano ha mercati e negozi. Non si confronta con una generale scomparsa del cibo. Il problema per molte famiglie è l’accesso economico ai prodotti, aggravato in alcune aree da guerra e spostamento. Questa distinzione è importante. Ciò significa che la risposta non può contare a tempo indeterminato sulla produzione gratuita dei pasti. Poiché le condizioni locali normalizzano, il sostegno monetario, i programmi di sostegno al reddito o gli acquisti dei produttori locali possono diventare più appropriati. La cucina di emergenza deve essere in grado di trasformarsi in un gateway per un’economia locale che funziona di nuovo.

Bekaa rivela un’altra dimensione della vulnerabilità alimentare

La grande presenza del dispositivo nel Bekaa ricorda che le esigenze non sono esclusivamente legate alla distruzione del Sud. La regione ha una lunga storia di popolazioni concentrate con redditi fragili, lavoratori agricoli e persone sfollate. Le crisi economiche di successo hanno ridotto la capacità delle famiglie di assorbire le spese impreviste. In questo contesto, il cibo diventa una delle prime variabili per regolare il bilancio familiare. Una famiglia non può rimuovere il suo affitto o determinati costi di salute. D’altra parte, può acquistare meno carne, sostituire alcuni prodotti con alimenti più economici, ridurre le porzioni o ridurre la diversità della sua dieta. L’insicurezza alimentare non appare sempre nella forma spettacolare della fame. Può assumere la forma di un graduale degrado della qualità nutrizionale.

I pasti caldi hanno un particolare vantaggio qui. Essi forniscono una porzione completa senza costringere la casa ad avere il carburante, l’elettricità, gli utensili o il tempo di cucinare. Sono particolarmente adatti a situazioni di viaggio e di emergenza. Ma hanno anche un limite: creano una dipendenza quotidiana dalla rete di distribuzione. Un pacchetto alimentare o un aiuto finanziario lascia più scelta alla famiglia. Un pasto preparato soddisfa una specifica esigenza in un momento specifico. I programmi umanitari devono quindi adattare i loro strumenti alla situazione dei beneficiari. Una famiglia che è stata spostata per alcuni giorni non ha le stesse esigenze di una famiglia che vive in alloggi temporanei per diversi mesi. Nel primo caso, la cottura collettiva può essere la soluzione più efficace. In quest’ultimo, permettere alla famiglia di effettuare i propri acquisti può contribuire più alla sua autonomia. Il volume di 22 milioni di pasti mostra la potenza del dispositivo. Essa solleva anche la questione della sua capacità di cambiare i suoi metodi come le crisi cambiano in natura.

Dietro ogni pasto, un’economia locale può essere sostenuta o bypassata

Uno degli aspetti più importanti del modello è il partenariato locale. Un’operazione di questa grandezza compra notevoli quantità di cibo. La scelta dei fornitori ha quindi un effetto economico. L’acquisto locale di ortaggi, pane, prodotti agricoli o servizi consente di trasformare parte di aiuti umanitari in attività per i produttori e le imprese della regione. Al contrario, l’importazione massiccia di prodotti già preparati può rispondere rapidamente all’emergenza, ma ridurre questo effetto moltiplicatore. L’uso di cucine nel paese offre la possibilità di collegare l’assistenza con l’economia locale. Un pasto può alimentare simultaneamente una persona sfollata e creare un ordine per un contadino, un panificio, un trasportatore o un cuoco.

Questa logica è particolarmente interessante in Libano perché alcune regioni beneficiarie sono anche regioni agricole. Bekaa e Akkar producono una parte significativa della frutta, verdura e altre materie prime del paese. Il Sud ha anche settori agricoli colpiti dagli scontri. Una politica di approvvigionamento locale può quindi sostenere i produttori in un momento in cui i loro mercati sono indeboliti. Tuttavia, richiede un’organizzazione rigorosa. I volumi necessari devono essere disponibili. I prodotti devono rispettare gli standard sanitari. I prezzi devono essere sufficientemente competitivi per il programma per servire un gran numero di pasti. Infine, gli acquisti non dovrebbero causare tensioni nei mercati locali nelle aree in cui la fornitura Ã ̈ limitata. L’aiuto alimentare diventa allora una politica economica in miniatura. Deve decidere dove acquistare, a quale prezzo e da chi. Più dura, più queste scelte riguardano i territori interessati. Si tratta di un ulteriore motivo per rendere trasparente il funzionamento del regime e per valutare il suo impatto non solo sui beneficiari, ma anche sulle economie locali.

Quando l’emergenza dura tre anni, il confine con la protezione sociale scompare

Forse il principale insegnamento di 22 milioni di pasti è a lungo termine. Un intervento lanciato o fortemente rafforzato dopo ottobre 2023 continua ad occupare un posto importante nel settembre 2026. Tuttavia, tre anni rappresentano un lungo periodo per un dispositivo di emergenza qualificato. La persistenza dei bisogni significa che la crisi ha prodotto vulnerabilità strutturali o ha superato quelle esistenti. Il rischio è che gli aiuti umanitari diventino una forma parallela di protezione sociale. Le organizzazioni non statali identificano i beneficiari, finanziano i pasti, gestiscono cucine e organizzano la distribuzione. Eseguono una funzione essenziale. Ma possono anche finire assumendo una missione che le istituzioni pubbliche dovrebbero gradualmente riprendere o integrare in una politica nazionale.

Il problema non è se le organizzazioni umanitarie dovrebbero andarsene. Un’uscita brutale lascerebbe le famiglie più fragili senza una soluzione. La sfida è quella di organizzare il passaggio dall’emergenza alla protezione sociale. Ciò implica sapere chi dipende ancora dai pasti liberi perché è spostato, che dipende da esso perché il suo reddito è insufficiente e che potrebbe ritrovare la sua autonomia con un’altra forma di aiuto. Queste situazioni richiedono risposte diverse. Una persona anziana può avere bisogno di un servizio pasto a lungo termine. Una famiglia il cui principale sostegno ha perso il suo lavoro può beneficiare più del reddito temporaneo e del sostegno al lavoro. Una famiglia la cui casa è stata distrutta ha bisogno di ricostruzione. Trattare questi tre casi con lo stesso pasto quotidiano è efficace in un’emergenza, ma insufficiente come politica sociale. La sfida per i prossimi anni sarà quindi quella di trasformare i dati accumulati dai programmi umanitari in strumenti per una risposta più mirata, proteggendo al contempo le informazioni personali dei beneficiari.

Lo stato non può ricostruire la sua presenza lasciando il cibo interamente alle ONG

Il file si aggiunge ad un numero più ampio che attraversa il Libano nel 2026: il ritorno dello Stato nei territori e nei servizi. Il governo cerca di rafforzare l’esercito, ricostruire il Sud, riformare le banche e modernizzare le amministrazioni. La protezione sociale fa parte dello stesso problema. Un cittadino dipendente permanentemente da un’organizzazione esterna per un pasto essenziale ha un rapporto diverso con lo Stato rispetto a un cittadino con un meccanismo pubblico prevedibile. Questo non significa che l’amministrazione stessa deve cucinare milioni di porzioni. Può lavorare con organizzazioni specializzate, comuni e aziende locali. Ma deve essere in grado di definire criteri, coordinare programmi e conoscere le esigenze.

Il coordinamento è anche necessario per evitare duplicazioni. In una crisi prolungata, diverse organizzazioni possono intervenire nello stesso territorio. Alcune famiglie ricevono diverse forme di assistenza, mentre altre sono lasciate fuori per mancanza di informazioni o documentazione. Un sistema di protezione sociale nazionale più forte aiuterebbe a identificare meglio le vulnerabilità. Ma la sua costruzione deve affrontare difficoltà ben note: frammentazione amministrativa, risorse deboli e diffidenza delle istituzioni. Le organizzazioni umanitarie a volte hanno una capacità operativa più veloce dei ministeri. Il rischio è quindi di trasformare questa efficienza in una soluzione permanente. Una ONG può cambiare le sue priorità o perdere i finanziamenti. Uno Stato non può basare in modo sostenibile la sicurezza alimentare sulla disponibilità annuale di finanziamenti esterni.

Ventidue milioni di pasti sollevano anche la questione del finanziamento futuro

Tale operazione richiede notevoli risorse. Il cibo fa solo parte del costo. Devono essere finanziate cucine, personale, attrezzature, stoccaggio, imballaggio, trasporto e servizi igienici. Quando l’urgenza attira l’attenzione internazionale, i donatori possono rapidamente mobilitare fondi. Più dura la crisi, più diventa difficile. Nuovi disastri stanno emergendo altrove. Le priorità cambiano. I bilanci umanitari sono distribuiti tra un numero crescente di esigenze.

Il Libano deve quindi anticipare il rischio di affaticamento del donatore. Un’infrastruttura di nove cucine può soddisfare picchi di domanda, ma la sua manutenzione dipende da finanziamenti stabili. Se le risorse diminuiscono mentre le esigenze persistono, l’organizzazione dovrà ridurre il numero di pasti, cambiare i suoi criteri o chiudere alcuni punti. Le popolazioni che si sono abituate al dispositivo subiranno una ulteriore rottura. Il modo migliore per ridurre questo rischio è quello di ridurre gradualmente il numero di persone che hanno bisogno di aiuto alimentare quotidiano. Ciò si riferisce ancora a reddito, ricostruzione e occupazione. Il successo di un programma alimentare non dovrebbe essere misurato unicamente dall’aumento del numero dei pasti serviti. A lungo termine, dovrebbe anche essere misurato dal numero di famiglie che non ne hanno più bisogno.

Dall’emergenza a una strategia di resilienza

Tuttavia, la rete stabilita dal 2023 ha un valore che potrebbe sopravvivere alla crisi. Nove cucine in grado di produrre grandi quantità di pasti rappresentano rapidamente un’infrastruttura utile per un paese esposto a conflitti, spostamenti e disastri. Piuttosto che smantellare completamente questa capacità quando le esigenze diminuiscono, una parte potrebbe essere integrata in un sistema nazionale di pronto soccorso. Stockpiles, fornitori e team formati potrebbero essere mobilitati rapidamente durante un nuovo massiccio spostamento o disastro naturale. La differenza sarebbe che questa capacità sarebbe rimanere in standby piuttosto che alimentare decine di migliaia di persone al giorno per mancanza di soluzione sociale.

La rete può anche trasferire competenze agli attori locali. Comuni, associazioni e piccole imprese coinvolte nelle operazioni hanno ora un’esperienza logistica su larga scala. Questa abilità può essere utilizzata per altri programmi di preparazione sociale o disastrosa. La sfida è quindi quella di preservare la capacità senza preservare la dipendenza. Il Libano ha bisogno di essere in grado di produrre centinaia di migliaia di pasti rapidamente quando un’emergenza lo richiede. Non dovrebbe essere necessario farlo su base continuativa per compensare il reddito e i servizi insufficienti.

La cifra di 22 milioni di pasti riassume due realtà opposte. Essa dimostra una notevole capacità di mobilitare gli aiuti alimentari in condizioni difficili. Allo stesso tempo, rivela la portata di una vulnerabilità che è durata per tre anni. Finché le cucine devono operare a un livello enorme per soddisfare le esigenze ordinarie, l’emergenza non sarà davvero finita. La transizione inizierà quando il pasto caldo diventa ciò che dovrebbe essere in una politica umanitaria: una risposta immediata a uno shock, prima di alloggi, reddito, lavoro e servizi pubblici permettono alle famiglie di prendere il controllo del loro cibo stesso.

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