Bank Richelieu Monaco risponde alle rivelazioni di Intelligence Online

Banque Richelieu Monaco reagisce alle informazioni pubblicate il 5 ottobre 2026 da Intelligence Online nel caso Riad Salamé. L’istituzione rifiuta di confermare o invalidare l’esistenza di un rapporto commerciale con un cliente, invocando il segreto professionale previsto dalla legge monegasca. Egli sostiene di applicare le misure giudiziarie applicabili e i beni congela, difende i suoi tre livelli di controllo interno e si riserva la possibilità di perseguire « insinuazioni » che, a suo avviso, potrebbero danneggiare la sua reputazione.

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Banque Richelieu Monaco ha risposto alle informazioni pubblicate il 5 ottobre 2026 da Intelligence Online sul caso di Riad Salamé. In un comunicato stampa, l’istituzione invoca segretezza professionale ai sensi della legge monegasca e rifiuta di confermare o negare l’esistenza di un rapporto commerciale con qualsiasi cliente. La banca sostiene inoltre di applicare misure di congelamento degli asset e obblighi antiriciclaggio. Infine, si riserva il diritto di perseguire le « insinuazioni » che ritiene probabile minare la sua reputazione.

Bank Richelieu Monaco ha preso posizione dopo la pubblicazione di nuove informazioni riguardanti l’ex governatore della Banca del Libano, Riad Salamé. Queste rivelazioni sono state pubblicate il 5 ottobre 2026 daIntelligence Online, media francesi specializzati in intelligenza economica, reti di influenza e affari internazionali.

Intelligence Online afferma che una percentuale significativa di fondi sospettati di essere stati deviati dall’ex governatore sono stati posti, a partire dal 2021, con Banque Richelieu Monaco. I media hanno anche riferito le transazioni presumibilmente effettuate attraverso l’istituzione a seguito di misure di congelamento dei beni.

Questi elementi sono attribuiti a Intelligence Online. Essi devono essere distinti dalla posizione ora espressa da Banque Richelieu Monaco. L’istituzione non conferma o nega l’esistenza di un rapporto commerciale con Riad Salamé o qualsiasi altra persona che possa essere interessata dalle informazioni pubblicate.

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Uno dei principali elementi del comunicato riguarda l’applicazione delle decisioni giudiziarie e delle misure di congelamento.

La Banque Richelieu Monaco sostiene di applicare tutti gli obblighi di vigilanza stabiliti dalle normative monegasche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Esso afferma inoltre che le misure ordinate dalle autorità giudiziarie devono essere effettuate « senza indugio ».

La banca aggiunge che applica le misure di congelamento dei beni applicabili ad essa.

Questa dichiarazione risponde a uno dei punti sensibili sollevati da informazioni pubblicate da Intelligence Online. I media erano particolarmente interessati alle operazioni che avrebbero potuto essere svolte dopo l’adozione di misure riguardanti determinate attività.

Banque Richelieu Monaco non risponde, tuttavia, per operazione agli articoli segnalati. Né specifica quali misure potrebbero aver interessato le persone menzionate negli articoli.

Essa fa una risposta generale sulla conformità.

Tre livelli di supervisione interna

Bank Richelieu Monaco mette in evidenza anche la sua organizzazione di controllo interno.

L’istituzione afferma che tutti i suoi controlli interni sono basati su tre livelli.

Secondo la banca, questa organizzazione completa le modalità per garantire il rispetto degli obblighi normativi. Deve essere in grado di verificare la loro corretta applicazione.

Questi controlli devono inoltre consentire, secondo il comunicato stampa, di rilevare e correggere eventuali malfunzionamenti.

Né la banca dettaglia i tre livelli menzionati. In particolare, non specifica i dipartimenti responsabili di ciascuno di essi o il loro possibile coinvolgimento nelle operazioni menzionate da Intelligence Online.

Questa parte del comunicato costituisce pertanto una presentazione del meccanismo generale di controllo dell’istituzione e non una risposta individualizzata a un conto o a una transazione.

Informazioni nel cuore del caso Riad Salamé

Le informazioni pubblicate da Intelligence Online fanno parte del vasto dossier giudiziario e finanziario che circonda Riad Salamé, che ha guidato la Banca del Libano per tre decenni, dal 1993 al 2023.

Per diversi anni, l’ex governatore è stato oggetto di procedimenti e indagini, tra cui l’origine e la circolazione di grandi somme di denaro.

Le indagini in diverse giurisdizioni hanno portato le autorità a esaminare i conti bancari, le società e i beni situati in diversi paesi europei.

È in questo contesto che le informazioni sulla Banque Richelieu Monaco diventano particolarmente importanti.

Il punto centrale, tuttavia, non riguarda tutti i procedimenti relativi a Riad Salamé. Riguarda la risposta della banca alle informazioni pubblicate su possibili relazioni commerciali e l’applicazione di misure di congelamento.

A questo punto, Banque Richelieu Monaco si oppone al segreto professionale quando si tratta di clienti specifici, ma generalmente afferma di applicare le decisioni delle autorità e dei beni congelati che sono applicabili contro di essa.

Il comunicato stampa completo di Banque Richelieu Monaco

Si riproduce qui sotto,pieno e immutato, il comunicato inviato da Banque Richelieu Monaco:

Ciao,

Banque Richelieu Monaco ha letto i recenti articoli stampa su di esso.

La Banca è vincolata dal segreto professionale previsto dal diritto monegasco e dal rispetto del segreto dei procedimenti giudiziari. Non può quindi commentare la situazione di alcun cliente o confermare o invalidare l’esistenza di qualsiasi rapporto commerciale.

La Banca ricorda di applicare tutti gli obblighi di vigilanza previsti dalle norme monegasche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento terroristico. Essa attua senza indugio le misure ordinate dalle autorità giudiziarie e le relative attività congelano le misure.

Tutti i suoi controlli interni sono basati su 3 livelli e quindi completano questi dispositivi per verificare la loro corretta applicazione e anche per rilevare e correggere eventuali malfunzionamenti.

Inoltre, ci riserviamo la possibilità, attraverso la voce dei nostri consigli, di perseguire ogni insinuazione finalizzata a denigrare la Banque Richelieu, esponendo così la sua reputazione senza che quest’ultima possa rispondere senza non riuscire a prevenire il segreto bancario.

Purtroppo,

Banque Richelieu Monaco.