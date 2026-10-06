23 giorni senza cibo: lo sciopero della fame della prigione che il Libano sta cominciando a smettere di sentire

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Un movimento che teme di diventare informazione ordinaria

« Il nostro sciopero è diventato informazioni ripetitive? Non tacere sulla nostra tragedia. Siamo una causa in attesa di una soluzione. Dopo 23 giorni di sciopero della fame, il messaggio emesso dai detenuti libanesi non cerca più di attirare l’attenzione sulla loro situazione. Esso riflette un’altra preoccupazione: quella di vedere la durata stessa della loro mobilitazione alla fine banalizzarla. Più il test continua, più dovrebbe causare una risposta. Eppure i prigionieri ora temono l’effetto opposto. Il loro movimento rischia di diventare una nuova componente del paesaggio carcerario, menzionato e poi dimenticato in mezzo ad altre crisi che occupano lo stato.

A partire dal 6 ottobre 2026, le informazioni disponibili sono sufficienti per stabilire la continuazione dello sciopero per 23 giorni. Tuttavia, essi non forniscono un’indagine abbastanza completa per identificare tutti i partecipanti individualmente, specificare la struttura di detenzione di ogni persona o stabilire il loro stato medico personale. Né presenta una piattaforma dettagliata e comune per assegnare a tutti gli scioperanti un insieme identico di reclami. Questo limite impedisce loro di trasformare la loro mobilitazione in un programma che essi stessi non avrebbero formulato. Non rimuove il fatto principale: i prigionieri hanno usato il rifiuto di nutrirsi per più di tre settimane per chiedere una soluzione alla loro situazione.

La loro mobilitazione viene in un momento in cui la questione delle prigioni viene ristabilita nel dibattito politico e religioso. Il Mufti della Repubblica, Abdel Latif Derian, ha annunciato durante il suo viaggio a Tripoli e Akkar che ha continuato a seguire il file di amnistia generale. Ha esplicitamente richiesto che questa possibile misura include anche il caso di Sheikh Ahmad Al Assir. Questa posizione non significa che tutti i prigionieri in sciopero richiedono la stessa cosa. Non ci sono prove. Essa mostra, tuttavia, che la questione del destino dei prigionieri e dei documenti giudiziari non risolti è di nuovo sufficientemente sensibile da essere portata pubblicamente dai mufti.

Due temporali si incontrano in questo modo. Da un lato, quello dei prigionieri, ora contati come giorni di privazione alimentare. D’altra parte, la politica, che comprende discussioni, progetti di amnistia e ricerche di compromesso. La difficoltà è se il secondo può produrre una risposta prima che il primo trasformi il movimento in un’emergenza umana.

Ventitre giorni richiedono ora una risposta istituzionale

Uno sciopero della fame ha una caratteristica particolare: il tempo non è solo la lunghezza della protesta, è uno degli strumenti principali. Ogni giorno supplementare aumenta la pressione sulle autorità e rende più importante il follow-up medico. Tuttavia, la durata da sola non consente a una persona di stabilire lo stato di salute. Età, storia medica, consumo di fluidi, trattamento e fitness svolgono un ruolo essenziale. Sarebbe quindi irresponsabile attribuire a detaine specifiche complicazioni che non sono documentate.

Tuttavia, dopo 23 giorni, diverse domande diventano legittime. I detenuti interessati ricevono un’attenzione medica regolare? Quanti continuano lo sciopero? Qualcuno di loro ha interrotto per motivi di salute? C’e’ una squadra che deve negoziare con loro? Quale istituzione ha ricevuto le loro richieste e quale risposta ha dato loro? Le informazioni disponibili il 6 ottobre non forniscono una risposta accurata a queste domande. Questa mancanza di dati diventa una debolezza del trattamento istituzionale del file.

Il messaggio degli scioperanti rivela il loro senso di confrontarsi con questa invisibilità. Non chiedono più che la loro causa sia conosciuta. Essi chiedono che non sia dimenticata dall’essere conosciuta. La differenza è importante. La mobilitazione può attirare molta attenzione quando viene lanciato, e poi gradualmente scompare dall’agenda pubblica come continua. In una situazione aggiornata dominata dal Sud, i negoziati con Israele, le tensioni regionali, la crisi economica e i dibattiti politici, la situazione della prigione può essere rapidamente rinviata allo sfondo.

Per i prigionieri, questo meccanismo è particolarmente difficile da combattere. Non hanno gli stessi mezzi di azione di altri gruppi sociali. Non possono dimostrare nelle strade, organizzare conferenze liberamente o viaggiare ai politici. I loro corpi divennero uno dei pochi strumenti di protesta ancora disponibili. L’uso dello sciopero della fame indica così tanto la gravità percepita della loro situazione quanto la debolezza degli altri mezzi a loro disposizione per imporre il loro caso nel dibattito pubblico.

L’amnistia generale ritorna, con tutte le sue contraddizioni

La dichiarazione di Abdel Latif Derian pone sul tavolo una delle risposte più controverse: l’amnistia generale. Il mufti sostiene di seguire questo file e vuole che capisca Ahmad Al Assir. Questa richiesta porta immediatamente il dibattito fuori dal carcere. L’amnistia generale è la responsabilità del legislatore. Richiede la determinazione di quali reati potrebbero essere colpiti, quali categorie sarebbero escluse e come trattare con documenti giudiziari molto diversi.

Il caso di Ahmad Al Assir illustra la difficoltà. Il suo nome porta un onere di sicurezza, politico e giudiziario che va ben oltre una discussione astratta del rovesciamento della prigione. Non appena tale persona entra nel dibattito, l’amnistia cessa di essere un mezzo per ridurre il numero di detenuti. Diventa un record di rapporti di potere tra forze politiche, sensibilità religiosa, famiglie interessate e istituzioni giudiziarie.

Un’amnistia generale non può quindi essere confusa con una semplice decisione collettiva di rilascio. Richiede criteri. Essa solleva anche il problema delle vittime e dei loro diritti. Alcuni detenuti possono essere imprigionati per atti molto diversi rispetto ad altri. Una misura abbastanza ampia da soddisfare tutte le richieste può cancellare queste differenze. Una misura eccessivamente restrittiva può, d’altra parte, perdere l’obiettivo politico per il quale è stato progettato.

Il ritorno del soggetto mostra tuttavia che lo status quo diventa difficile da difendere. Se i politici ritengono che sia necessario un’amnistia, il dossier deve essere rimosso dal registro delle promesse periodiche per entrare nel registro di un testo specifico. Se sentono che non è possibile, allora devono presentare altri meccanismi per risolvere i problemi che possono essere senza misura. Mantenere la promessa di una soluzione allo stesso tempo e l’assenza di un calendario prolunga solo l’incertezza.

Non tutti i detenuti sono nella stessa situazione legale

Il dibattito sulle carceri si confonde rapidamente quando i termini « intimo », « prigionieri », « condannati » e « individuati » sono usati come se intendessero esattamente la stessa situazione. Tuttavia, una persona condannata da una decisione finale non è nella stessa posizione di una persona in attesa di processo. Le risposte legali non sono quindi intercambiabili.

Le informazioni disponibili sugli scioperanti non consentono una precisa ripartizione tra persone condannate e detenute in attesa del completamento del loro procedimento. Sarebbe quindi errato ritrarre l’intero movimento come una rivolta di persone in custodia. Sarebbe altrettanto errato presumere che tutti stiano servendo frasi finali. Il loro punto comune è la loro partecipazione a uno sciopero che è durato 23 giorni e chiedono una soluzione alla loro causa.

Tuttavia, questa distinzione è essenziale per qualsiasi risposta pubblica. Quando una persona condannata sfida la sua situazione, le possibilità dipendono dal suo giudizio, dai rimedi e forse da una misura legislativa. Quando un accusato è in attesa di processo, il problema può riguardare la durata del procedimento e le decisioni giudiziarie relative alla sua detenzione. Mescolare queste situazioni produce un dibattito politicamente drammatico ma giuridicamente scostante.

La stessa cautela vale per i reati. I detenuti possono essere coinvolti in materia penale, di sicurezza o di altro tipo. Le informazioni esaminate non consentono un’unica categoria da assegnare agli attaccanti. Una possibile amnistia dovrebbe affrontare proprio questa diversità, invece di mascherarla dietro una definizione generale della popolazione carceraria.

Una riforma credibile dovrebbe quindi cominciare con una mappatura chiara dei file interessati. Chi è condannato? Chi sta aspettando il suo giudizio? Quanto tempo? Per quali categorie di reati? Quale procedura rimane da completare? Senza questi dati, il dibattito rischia di rimanere intrappolato in slogan contraddittori: per alcuni, tutti i prigionieri sarebbero vittime di ingiustizia; Per altri, qualsiasi discussione della loro situazione costituirebbe una sfida alla giustizia. Nessuna di queste semplificazioni può risolvere singoli casi.

Una giustizia che manca di personale

La crisi carceraria si sta svolgendo parallelamente ad un altro caso che rivela le difficoltà del sistema giudiziario: quello del275 assistenti legali che hanno superato le competizioni ma sono rimasti senza appuntamento. Di un’ultima promozione di 375 ricevuto, il governo ha nominato solo 100 persone, cioè 80 impiegati e 20 licenziatari. I restanti 275 sono ancora in attesa, mentre è prevista una nuova competizione per 250 posti.

Entrambi i file non devono essere artificialmente confusi. Non vi è alcuna prova a suggerire che la nomina di questi assistenti provocherebbe automaticamente una riduzione misurabile della popolazione carceraria o risolverebbe tutti i ritardi in tribunale. Ma la giustapposizione rivela un problema istituzionale. Lo Stato vuole accelerare e riformare il sistema giudiziario mentre gli individui selezionati per partecipare al suo funzionamento rimangono bloccati da una controversia politica sugli appuntamenti.

I clerks e i bailiff non devono giudicare. Il loro ruolo è tuttavia indispensabile per il funzionamento quotidiano dei tribunali. I procedimenti giudiziari non dipendono esclusivamente dal numero dei giudici. Si basano su un’intera amministrazione responsabile di registrazioni, atti, udienze e notifiche. Un’istituzione che opera con risorse insufficienti avrà più difficoltà nel trattare rapidamente con un elevato volume di procedure.

Il ministro della Giustizia Adel Nassar affronta due richieste parallele: migliorare il funzionamento del sistema e affrontare i vincoli politici sulla sua amministrazione. Il blocco degli assistenti giudiziari illustra la difficoltà di passare da un discorso generale sulla riforma a decisioni amministrative concrete.

Nel caso di persone detenute, la disfunzione del sistema giudiziario ha una conseguenza diversa da quella che hanno per il resto della popolazione. Un normale ritardo amministrativo può costare tempo. Un ritardo che riguarda un caso penale può prolungare un periodo trascorso dietro le sbarre. Ciò conferisce all’efficienza giudiziaria una dimensione umana immediata.

Amnesty può svuotare le celle senza riparare il sistema

Un errore sarebbe quello di considerare l’amnistia generale come una completa riforma della prigione. Tale misura può, a seconda della sua portata, consentire il rilascio di talune categorie di prigionieri e ridurre la pressione sulle istituzioni su base ad hoc. Tuttavia, non rimuove i meccanismi che hanno prodotto le difficoltà iniziali.

Se le procedure rimangono lente, i nuovi detenuti possono accumularsi. Se l’amministrazione giudiziaria rimane inutilizzata, i casi continueranno ad essere ritardati. Se non si attua una politica sostenibile, una riduzione di una volta nella popolazione carceraria può essere seguita qualche anno dopo da una nuova saturazione.

La vera scelta non è quindi tra amnistia e riforma. Le due domande sono diverse. Un’amnistia è una decisione politica e legislativa su fatti e individui determinati secondo criteri definiti. Una riforma del sistema giudiziario e delle prigioni riguarda il modo in cui il sistema opera prima, durante e dopo la prigionia.

L’attuale dibattito beneficerebbe di una chiara distinzione tra questi livelli. I casi che possono essere risolti dall’accelerazione giudiziaria non richiedono necessariamente l’amnistia. Le sentenze che possono essere modificate solo dalla legislazione rientrano in un altro meccanismo. I problemi delle condizioni di detenzione sono ancora una terza categoria.

Questa separazione renderebbe anche più visibili le responsabilità. Il Parlamento deve rispondere quando è necessaria la legislazione. Il governo deve agire quando si tratta di mezzi amministrativi o di politiche carcerarie. La giustizia deve intervenire quando la soluzione dipende da una decisione giudiziaria. Senza questa distribuzione, ogni istituzione può aspettare che l’altro prenda l’iniziativa.

La mancanza di informazioni diventa un problema pubblico

Dopo 23 giorni di sciopero, il file soffre di una mancanza di informazioni precise. Il numero esatto di partecipanti ancora in sciopero dovrebbe essere conosciuto. La loro situazione medica generale dovrebbe essere documentata senza violare la loro privacy. Le loro principali rivendicazioni dovrebbero essere chiaramente presentate. Anche l’identità della struttura responsabile del dialogo con loro dovrebbe essere pubblica.

La trasparenza è importante per i detenuti stessi. Previene che le loro richieste vengano riformate da intermediari o utilizzate in battaglie politiche che non corrispondono necessariamente alle loro priorità. Protegge anche le istituzioni. Un’autorità che pubblica ciò che ha ricevuto, ciò che può accettare e ciò che rientra in un’altra istituzione riduce lo spazio lasciato alle voci.

Queste informazioni sono finalmente necessarie per il pubblico. Un cittadino non può fare un parere serio sull’amnistia, la detenzione o la possibile ingiustizia di una situazione individuale senza conoscere i fatti. La prigione non deve diventare uno spazio in cui la mancanza di visibilità è considerata normale sul solo terreno che coloro che sono lì sono privi di libertà.

La privazione della libertà è proprio il motivo per cui la trasparenza istituzionale deve essere rafforzata. Una persona detenuta dipende quasi interamente dallo Stato per accedere alle cure, alla sicurezza e alle procedure che lo riguardano. Il controllo pubblico di questa relazione è una delle garanzie necessarie per il funzionamento di un sistema giudiziario.

Il messaggio degli scioperanti rivela che considerano questa visibilità insufficiente. La loro richiesta di non « stare in silenzio » non è solo rivolta alle autorità. Si rivolge anche a una società che può abituarsi alla loro situazione.

Un dossier sovrastato dalle grandi crisi nazionali

Una parte dei tempi spiega questa difficoltà. Il Libano sta vivendo contemporaneamente una serie di forti crisi. Il Sud rimane soggetto alle operazioni israeliane. I negoziati militari con Israele mobilitano i responsabili. La questione del futuro della Forza Interim delle Nazioni Unite è aperta. Il governo sta cercando una soluzione all’elettricità. Il dibattito sulla legge elettorale riprende. Le riforme finanziarie e bancarie continuano a influenzare l’agenda.

In questo accumulo, le prigioni non hanno la stessa capacità di imporre. Non hanno una scadenza internazionale o un appuntamento diplomatico che richiede alle autorità di fornire una risposta in una data. È proprio questo vuoto di calendario che lo sciopero della fame sta cercando di riempire. I detenuti fanno la loro maturità contando i giorni.

Il rischio è che lo stato risponderà solo quando l’emergenza medica diventa sufficientemente grave. Tale metodo trasformerebbe il deterioramento della salute in una condizione di ascolto. Tuttavia, un’istituzione non dovrebbe aspettare che il costo umano aumenti al fine di aprire un dialogo che potrebbe impegnarsi prima.

Tuttavia, non si tratta di accettare automaticamente le applicazioni perché sono accompagnati da uno sciopero. Il ruolo delle autorità è quello di esaminare le richieste, spiegare che cosa può essere deciso, trasmettere ciò che è all’interno del Parlamento o del sistema giudiziario e garantire il follow-up medico. Una risposta istituzionale può essere negativa in alcuni punti. Non può essere inesistente.

Dallo slogan dell’amnistia a una decisione verificabile

La posizione di Abdel Latif Derian ora offre sostegno politico ai sostenitori dell’amnistia generale. Tuttavia, non affronta nessuno dei problemi che precedentemente bloccato questo file. Non appena sarà scritto un testo, le categorie di reati, esclusioni e casi individuali sensibili ritorneranno in prima linea.

Il riferimento ad Ahmad Al Assir lo mostra già. Per i suoi sostenitori, la sua inclusione può apparire come una condizione di correttezza. Per altri attori, può diventare proprio il punto che rende impossibile il compromesso. Altre categorie di detenuti possono, a loro volta, chiedere perché sarebbero esclusi da una misura generale.

Il Parlamento dovrà quindi decidere se vuole veramente aprire questo progetto. Se lo fa, la discussione dovrà lasciare il registro delle promesse. Un progetto specifico rivelerà finalmente chi potrebbe essere coinvolto e quali linee rosse sono difese dalle varie forze politiche.

Se questa strada rimane bloccata, l’esecutivo e la magistratura non saranno in grado di considerare che l’intero fascicolo della prigione deve aspettare. Situazioni che rientrano in altre procedure devono essere esaminate separatamente. Il lento ritmo di un dibattito sull’amnistia non può diventare una risposta generale a tutte le difficoltà nelle prigioni.

Il ventitreesimo giorno, è in definitiva questa mancanza di percorso identificabile che dà il messaggio del prigioniero la sua forza. La loro formula non richiede solo compassione. Sta chiedendo un’uscita. Le fonti disponibili non ci permettono di dire oggi che forma questa uscita può prendere per ciascuno di loro. D’altra parte, mostrano che dopo più di tre settimane di sciopero, il tempo per una semplice osservazione è superato. Un caso che « aspetta per una soluzione » non può rimanere indefinitamente sospeso tra una promessa di amnistia, procedimenti giudiziari e il silenzio delle cellule.

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