La Francia spinge fuori dal Libano meridionale: la battaglia per controllare il post-Force provvisorio

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La vera posta sta dietro i negoziati militari

Una battaglia diplomatica discreta si svolge intorno alle future disposizioni di sicurezza nel sud del Libano. Non riguarda più solo il ritiro delle forze israeliane, il dispiegamento dell’esercito libanese o il destino delle armi di Hezbollah. Si tratta ora di una questione più tecnica, apparentemente, ma con conseguenze di vasta portata: quali paesi avranno il diritto di verificare l’applicazione delle future disposizioni militari? In questa negoziazione, la Francia affronta l’opposizione israeliana. L’Italia appare meglio piazzata. Diversi altri paesi sono stati proposti, mentre Washington mantiene un ruolo centrale nel trovare una formula accettabile.

Il problema ha assunto una dimensione particolare nei recenti negoziati diretti tra Libano e Israele. La settima sessione, tenutasi a Roma, non ha risolto la composizione del meccanismo di verifica. Il Libano aveva proposto diversi Stati: Francia, Italia, Svizzera, Austria e Giordania. L’idea era quella di stabilire una presenza internazionale diversificata, capace di verificare gli impegni assunti a terra senza porre l’intero processo sotto l’autorità di un singolo attore. Questa proposta non ha ottenuto l’accordo necessario. La partecipazione francese è contraria a Israele, mentre l’Italia gode di un atteggiamento più favorevole.

L’Azerbaijan è stata menzionata anche come una delle opportunità emerse durante le discussioni. Tuttavia, questa opzione solleva altre difficoltà. Gli stretti legami militari e strategici tra Baku e Israele alimentano le riserve in Libano, soprattutto nell’ambiente Hezbollah. Il problema diventa quindi quasi circolare. Un paese accettabile per Israele può essere sfidato dalla parte libanese. Un attore considerato naturale da Beirut può, d’altra parte, correre nel veto israeliano. Trovare osservatori capaci di essere accettati da tutte le parti diventa così uno dei negoziati più delicati della Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano.

La domanda è lontana dal protocollo. Gli Stati partecipanti al meccanismo potrebbero essere chiamati a osservare la situazione militare in alcune aree, a verificare l’implementazione dell’esercito libanese, a monitorare i prelievi israeliani e a valutare la possibile presenza di installazioni o posizioni armate. La loro valutazione potrebbe condizionare la transizione da una fase all’altra. Dietro la scelta delle bandiere c’è quindi una questione di potere: chi può certificare che è stato compiuto un impegno, che un’area soddisfa le condizioni concordate e che un nuovo prelievo può iniziare?

Parigi sta gradualmente perdendo il suo posto nel sistema

Il problema francese non sembrava essere sorto bruscamente all’ultimo incontro a Roma. Diversi segni indicano un graduale declino di Parigi nell’architettura di sicurezza del Sud. La Francia aveva da tempo una posizione speciale grazie al suo impegno politico nei confronti del Libano, alla sua partecipazione agli accordi internazionali e alla sua presenza militare nell’Interim Force. Questa anzianità avrebbe potuto renderlo un candidato naturale per il futuro meccanismo. È proprio questa continuità che viene messa in discussione.

Il raffreddamento è stato dimostrato anche prima dell’inizio dei negoziati diretti tra Libano e Israele a metà aprile 2026. Parigi aveva già perso parte del suo ruolo in alcuni incontri militari. La sua influenza sul meccanismo di controllo del cessate il fuoco concluso nel 2024 è stata anche ridotta. L’attuale rifiuto della partecipazione francese al meccanismo di verifica fa quindi parte di uno sviluppo più ampio. Non si tratta solo di un disaccordo sulla composizione di una delegazione per effettuare alcune ispezioni.

Questa distanza diventa più sensibile come la prospettiva di una nuova architettura internazionale nel Sud si avvicina. Se la Forza Interim lascia effettivamente il campo, gli Stati che partecipano al meccanismo parziale successore potrebbero ottenere un accesso privilegiato alle informazioni militari e alle discussioni operative. Monitorerebbero distribuzioni, prelievi e incidenti. Potrebbero anche svolgere un ruolo di fatto quando una parte accusa l’altra di non rispettare i suoi impegni.

La Francia rischia di perdere più di un posto. Potrebbe perdere parte della sua capacità di intervenire direttamente nella gestione quotidiana del caso meridionale. Questo sviluppo sarebbe tanto più significativo quanto Parigi considerava il Libano un terreno privilegiato per la sua azione diplomatica in Medio Oriente. Il suo declino aprirebbe più spazio negli Stati Uniti, ma anche ad altri partner europei.

L’Italia beneficia di un contesto più favorevole

Roma è in quasi la situazione opposta. La partecipazione italiana al futuro meccanismo non incontra la stessa opposizione in questa fase. L’Italia ha anche un’antica esperienza del Libano. Le sue forze avevano partecipato agli accordi internazionali schierati nel paese, e le sue relazioni con i vari attori libanesi non avevano attualmente lo stesso peso politico di quelli di Parigi nei rapporti con Israele.

La scelta di Roma di ospitare la sesta e settima sessione di negoziati diretti ha rafforzato questa posizione. Non si conclude che l’Italia prenderà il comando nel futuro meccanismo. Nessuna di queste decisioni appare nelle informazioni disponibili. Tuttavia, rivela una differenza significativa. La Francia deve superare un rifiuto. L’Italia rimane nel gioco senza incontrare un ostacolo equivalente.

Questa distinzione può cambiare gradualmente l’equilibrio europeo intorno alla questione libanese. Per anni, Parigi ha cercato di preservare un ruolo politico e militare specifico. Se Roma diventa uno dei principali attori europei accettati da tutte le parti, potrebbe recuperare parte di questo spazio. Ciò non significa necessariamente una completa sostituzione dell’Italia con la Francia. Il meccanismo proposto potrebbe includere diversi Stati. Ma in una negoziazione dove ogni partecipante deve essere accettato, non essere vetoed è già un grande vantaggio.

Il Libano sta cercando di mantenere una formula plurale. La sua proposta iniziale riguardante cinque paesi ha incontrato questa logica. La Svizzera e l’Austria potrebbero offrire un profilo meno diretto delle rivalità regionali. La Giordania era una presenza araba con le relazioni ufficiali con Israele. Francia e Italia hanno portato la loro esperienza di terreno libanese. Il fallimento di questa prima formula mostra, tuttavia, che la ricerca di un equilibrio teorico è ostacolata da rapporti di potenza reali.

« zone esperimentali » danno controllo internazionale il suo peso pieno

La battaglia intorno al meccanismo non può essere compresa senza il file « zone sperimentali ». Il principio discusso si basa su progressi graduali. In una determinata zona, l’esercito libanese deve essere in grado di rafforzare o stabilire la sua presenza. Israele deve ritirarsi. Una verifica internazionale deve poi vedere la nuova situazione. Se l’esperienza è considerata soddisfacente, lo stesso modello potrebbe essere applicato altrove.

Il Libano vuole muoversi verso nuove aree. In precedenza Israele e gli Stati Uniti hanno chiesto la verifica dei risultati ottenuti nel primo settore. Questa differenza sembra limitata, ma dà al meccanismo di controllo una notevole potenza. Se la verifica è un prerequisito per qualsiasi estensione, l’organismo responsabile di questa missione diventa il custode del calendario.

Il primo esperimento riguarda settori intorno a Frun e Srifa. Alcune parti di Zawtar Al Gharbiya sono coinvolte anche nelle discussioni. La presenza dell’esercito libanese in gran parte di queste aree è uno degli argomenti di Beirut per la continuazione del processo. Tuttavia, il lato israeliano vuole ottenere ulteriore validazione prima di procedere alla fase successiva.

La logica di un meccanismo progressivo è anche studiata in cima allo stato libanese. L’esercito potrebbe identificare i punti in cui ha una capacità di distribuzione immediata. Israele avrebbe quindi fatto un ritiro limitato, forse da una specifica località o perimetro. Un’unità libanese entrerebbe immediatamente nella zona, con supervisione internazionale. Il processo potrebbe quindi essere replicato. Questa formula mira a prevenire la creazione di un vuoto di sicurezza tra un ritiro israeliano e l’arrivo delle forze libanesi.

Questo metodo risponde ad una grande difficoltà politica. Beirut cerca ritiri senza aspettare un accordo completo di tutte le questioni controverse. Invece, Israele collega le sue decisioni a garanzie di sicurezza più ampie. La verifica internazionale diventa il ponte tra i due approcci. Ma può anche diventare un blocco se i criteri di valutazione rimangono contestati.

Una struttura temporanea che potrebbe diventare permanente

Un’altra formula sta circolando per accompagnare questa transizione. Sarebbe per creare una struttura temporanea di sicurezza e di negoziazione che riunisca il Libano, Israele e il Comando Centrale degli Stati Uniti, con la partecipazione di ufficiali di collegamento internazionali. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere un canale operativo dopo il ritiro della Forza Interim e di impedire a Israele di trovarsi da solo di fronte all’esercito libanese su un confine ancora instabile.

Tuttavia, la natura temporanea dell’accordo non rassicura completamente Beirut. Una delle principali preoccupazioni è proprio quella di vedere un meccanismo creato per gestire una transizione trasformata in un’architettura sostenibile. Il Libano è preoccupato che le funzioni di verifica assorbono gradualmente alcune delle missioni attualmente svolte dalla Forza Internazionale. Un’evoluzione di questa natura cambierebbe profondamente la natura della presenza straniera nel Sud.

La Forza Interim si basa su un mandato delle Nazioni Unite. Ha legittimità multilaterale e composizione internazionale. Un meccanismo più piccolo, fortemente dipendente dagli Stati Uniti e soggetto all’accettazione israeliana da parte dei suoi partecipanti, funzionerebbe secondo una logica diversa. La questione non è quindi solo una della sua efficacia. Esso riguarda l’equilibrio politico del regime e il quadro in cui i disaccordi sarebbero arbitrari.

È anche per questo che la questione francese diventa emblematica. Una presenza francese in un sistema multilaterale classico non ha lo stesso significato di una presenza soggetta all’approvazione di Israele in un meccanismo più piccolo. L’attuale veto materializza questa trasformazione. Il dibattito non si concentra più unicamente sul contributo di Parigi alla sicurezza del Sud. Si concentra sulla sua capacità di partecipare al nuovo sistema decisionale.

86 eurodeputati cercano di evitare il vuoto

Di fronte a questo sviluppo, una mobilitazione parlamentare ha avuto luogo in Libano. Un’iniziativa sostenuta da 86 deputati richiede una revisione delle condizioni e degli orari per il ritiro della Forza Interim. Il ragionamento è semplice: la missione internazionale non deve scomparire finché l’occupazione israeliana persiste e lo Stato libanese non è in grado di esercitare efficacemente la sua esclusiva autorità in tutto il territorio interessato.

Melhem Khalaf, Firas Hamdan, Najat Saliba e Adnan Trabulsi sono tra i deputati coinvolti. Una nota legale è stata data al console greco Ignatios Panteleimon Papadimitriou. L’approccio ad Atene non è accidentale. La Grecia tiene la presidenza del Consiglio di sicurezza durante il mese di ottobre. In questo modo, i parlamentari vogliono portare la questione del vuoto di sicurezza direttamente al forum che potrebbe influenzare il mandato internazionale.

Kassem Hashem difende una posizione vicina. Ritiene che sia ancora necessaria una presenza internazionale nella sua forma attuale o in una nuova configurazione. L’obiettivo è di mantenere un quadro internazionale che accompagna l’attuazione della risoluzione 1701 e di evitare una situazione in cui l’esercito libanese dovrebbe gestire una linea di confronto con Israele solo.

Il dibattito va quindi oltre le consuete divisioni della Forza Internazionale. La questione immediata è il calendario. Anche coloro a favore dell’ascesa dell’esercito libanese devono tener conto del tempo necessario per assumere tutte le responsabilità nel solo sud. Tra la partenza delle forze internazionali e il consolidamento dell’autorità statale, poche settimane di vuoto potrebbero essere sufficienti per creare una nuova realtà militare.

Washington tiene la chiave del dispositivo

In questa negoziazione, gli Stati Uniti occupano una posizione centrale. Washington è coinvolta nella ricerca della formula di verifica e svolge un ruolo chiave nelle discussioni con Israele. La scelta degli Stati di partecipare al meccanismo dipende quindi in gran parte dall’equilibrio che gli americani vogliono stabilire tra le richieste israeliane e le richieste libanesi.

Questa posizione americana spiega in parte la difficoltà francese. Se il rifiuto è venuto solo da Israele, Parigi potrebbe cercare il sostegno americano per aggirarlo. Tuttavia, le informazioni disponibili mostrano una maggiore convergenza contro un ruolo francese nel meccanismo come attualmente previsto. Questa situazione riduce notevolmente la stanza di Beirut per manovra.

Tuttavia, il Libano mantiene diverse leve. Può sottolineare il carattere internazionale del meccanismo, moltiplicare le proposte dei paesi partecipanti e continuare la battaglia nel Consiglio di Sicurezza per mantenere una presenza delle Nazioni Unite. Può anche utilizzare l’avanzata distribuzione del suo esercito per richiedere ulteriori prelievi israeliani. Ma ciascuna di queste leve dipende, ad un certo punto, dalla validazione internazionale.

Il futuro del Sud potrebbe così essere deciso tanto nella definizione delle procedure quanto nelle discussioni sui principi. Una regola determinante che ispezioni un’area può avere tanto effetto quanto un accordo sul ritiro di tale area. Un elenco di paesi autorizzati a partecipare può ridisegnare influenze diplomatiche. Una missione intermedia può diventare sostenibile se non si trova alternativa.

Il calendario israeliano complica ulteriormente l’equazione

I negoziati si stanno finalmente avviando in un contesto israeliano particolarmente sensibile. Le elezioni sono annunciate per il 27 ottobre. Allo stesso tempo, Benjamin Netanyahu sostenne che Israele avrebbe continuato a colpire Hezbollah in Libano. Le continue operazioni militari rendono più difficile costruire un meccanismo basato sulla fiducia e sulle misure simultanee.

Beirut intende documentare la distruzione nel Sud. Le mappe e le immagini delle operazioni israeliane potrebbero essere presentate come parte delle discussioni. L’argomento libanese è che un meccanismo di sicurezza non può essere stabilizzato se la distruzione continua, se gli abitanti rimangono impedito di tornare e se le normali condizioni di vita non vengono ripristinate.

L’incontro militare deve quindi gestire simultaneamente i prelievi, lo schieramento dell’esercito, delle armi, delle zone sperimentali, della verifica e del futuro della presenza internazionale. La questione francese è al centro di questa architettura. Soprattutto, rivela che il post-Force intermedio è già in fase di negoziazione prima che tutte le parti concordano su ciò che dovrebbe realmente avere successo.

Parigi non è ancora definitivamente esclusa da qualsiasi ruolo futuro. Roma non fu designata come sua sostituzione. L’Azerbaijan non è stato formalmente integrato nel meccanismo. La composizione finale rimane aperta. Ma sta emergendo una tendenza: La Francia ora incontra un ostacolo dove la sua presenza sembrava naturale. Se il meccanismo di verifica rimane uno strumento limitato, questo rimarrà limitato. Se diventa il centro operativo del sistema per gestire il Sud dopo la Forza Interim, il veto contro Parigi segnerà una ridistribuzione molto più profonda delle influenze intorno al Libano.