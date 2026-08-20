Pneumatico: Unesco commette $100,000 ad Al-Bass

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Il Direttore Generale dell’Unesco, Khaled El-Enany, ha completato la sua visita in Libano giovedì 20 agosto con un’ispezione del sito archeologico di Al-Bass, a Tyre, dove l’organizzazione dovrebbe contribuire a $100,000 per iniziare i lavori di restauro. Ma la visita ha evidenziato le difficoltà incontrate nella tutela del patrimonio del Libano meridionale: alla fortezza di Beaufort, le autorità libanesi hanno detto di non poter controllare alcun danno interno mentre le forze israeliane erano presenti sul sito. Beirut ora chiede all’Unesco di aiutare a inviare una missione neutrale per stabilire lo stato del monumento.

La visita di Khaled El-Enany a Tiro dà una traduzione concreta alla mobilitazione internazionale impegnata nel patrimonio libanese. Accompagnato dal Ministro della Cultura Ghassan Salamé, il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha visitato il sito di Al-Bass con funzionari della Direzione Generale delle Antichità, rappresentanti locali e specialisti del patrimonio.

La delegazione comprendeva il deputato Inaya Ezzeddine, Rappresentante Permanente del Libano all’Unesco, Hind Darwish, Direttore dell’ufficio regionale dell’organizzazione in Libano, Paolo Fontani, e il Direttore Generale delle Antichità, Sarkis Khoury.

La visita segue diverse decisioni internazionali riguardanti il patrimonio libanese esposte alle conseguenze delle operazioni militari israeliane. Il pneumatico è stato messo a rischio nella Lista del Patrimonio Mondiale, mentre i cinque forti di Jabal Amel hanno ottenuto la loro denominazione Patrimonio Mondiale. Per Beirut, il prossimo passo è quello di passare dal riconoscimento internazionale alla valutazione dei danni e alle prime operazioni di backup.

$100,000 per avviare il restauro di Al-Bass

Ghassan Salamé ha annunciato che l’Unesco aveva concesso$100,000 alla città di Tyreper contribuire a lanciare il processo di restauro del sito archeologico.

Questo importo è un primo soccorso. Non corrisponde al finanziamento di un restauro completo di Al-Bass e il Ministero non ha annunciato il costo complessivo dei lavori necessari. L’Unesco fornisce anche regolarmente altre forme di assistenza legate al patrimonio archeologico libanese.

La presenza di Khaled El-Enany era destinata a consentire di vedere direttamente lo stato dei siti la cui protezione il Libano sta cercando. Ghassan Salamé ha spiegato che ha voluto questa visita dopo il recente rafforzamento delle misure di salvaguardia per diverse proprietà del patrimonio, dal sud del Libano a Baalbeck e Akkar.

Il sito Al-Bass appartiene al complesso archeologico di Tiro, che è stato Patrimonio dell’Umanità dal 1984. Include una vasta necropoli, un arco monumentale e un ippodromo romano. Il suo valore supera quindi il patrimonio locale della città.

Tuttavia, la recente situazione ha portato le autorità libanesi a chiedere un rafforzamento della sua protezione internazionale.

Pneumatici colpiti dagli scioperi israeliani

Ghassan Salamé ha ricordato che il Tiro era stato messo a rischio nella Lista del Patrimonio Mondiale dopo gli scioperi che hanno colpito il suo ambiente archeologico. Secondo il ministro, alcuni attacchi hanno provocato la caduta di elementi architettonici e danni.

Il ministro ha insistito sull’eccessiva prossimità della distruzione alle aree del patrimonio. A suo avviso, la visita del Direttore Generale dell’Unesco ha dimostrato che la richiesta di classificazione a rischio del Libano si basava su una minaccia concreta.

MP Inaya Ezzeddine ha anche presentato Tyre come uno degli esempi di siti di patrimonio colpiti dalle operazioni israeliane. Ha sottolineato che il sud del Libano ha concentrato un patrimonio culturale di importanza internazionale e ha richiesto ulteriori competenze per consentire la sua conservazione.

La minaccia non riguarda solo i monumenti direttamente colpiti. Le esplosioni di prossimità possono causare vibrazioni, spostamenti strutturali o elementi già indeboliti a cadere. In un antico complesso archeologico, questi effetti devono essere esaminati da specialisti prima di determinare la natura degli interventi necessari.

È proprio questa capacità di competenza che il Libano cerca oggi dall’Unesco.

A Beaufort le autorità libanesi non possono ispezionare all’interno

Il casofortezza di Beaufort, o Qalaat al-Shaqif, illustra ulteriormente i limiti di protezione del patrimonio durante le operazioni militari.

Ghassan Salamé ha riferito che, secondo gli archeologi della Direzione Generale delle Antichità,nessun tunnel è dentro la fortezzaQuesta precisazione risponde direttamente alle domande sollevate dalla distruzione o dall’esplosione di gallerie riportate nel suo ambiente.

Secondo il ministro, uno di questi tunnel si trova a circa700 metridella fortezza e un altro a circa1.100 metri.

Il problema è gli effetti che le esplosioni potrebbero avere sul monumento. Le autorità libanesi stanno attualmente utilizzando immagini satellitari per tentare di valutare i danni. Dall’esterno, questi non mostrerebbero alcuna grave distruzione apparente della fortezza.

Tuttavia, questa osservazione non determina lo stato delle strutture interne.

Ghassan Salamé ha spiegato che gli specialisti libanesi non potevano visitare il sito mentre le forze israeliane erano nella fortezza. Essi non sono quindi in grado di esaminare eventuali crepe, spostamenti o altri danni causati dalle vibrazioni associate alle esplosioni vicine.

La situazione crea un problema insolito: il Libano ha un monumento ora riconosciuto come Patrimonio Mondiale, ma i suoi specialisti non possono effettuare l’ispezione necessaria per determinare il suo stato reale.

Beirut chiede una missione neutrale all’Unesco

Di fronte a questa impossibilità di accesso, il Ministero della Cultura ha chiesto all’Unesco di contribuire all’invio di unmissione neutralebeaufort.

L’obiettivo sarebbe quello di consentire agli esperti in grado di accedere al sito di determinare ciò che è successo all’interno della fortezza e di trasmettere i loro risultati alle autorità libanesi.

La richiesta è stata fatta durante la visita di Khaled El-Enany a Beirut. Nessun calendario è ancora stato annunciato per una tale missione e l’Unesco non ha confermato che un team potrebbe effettivamente accedere al monumento.

Tuttavia, la proposta mostra come un’organizzazione internazionale possa intervenire quando uno Stato non può ispezionare direttamente il proprio patrimonio a causa di una situazione militare.

Una missione indipendente potrebbe documentare lo stato delle strutture, indagare eventuali danni causati dalle esplosioni e stabilire la necessità di consolidamento. Tuttavia, potrebbe intervenire solo se avesse le garanzie necessarie per accedere al sito e lavorare in sicurezza lì.

La protezione internazionale sta raggiungendo il suo limite più concreto. La classificazione può rafforzare gli obblighi legali e la supervisione. L’esperienza può essere utilizzata per rilevare i danni. Ma l’accesso al monumento rimane determinato dalla situazione militare a terra.

Le cinque fortezze, frutto di una battaglia diplomatica

Ghassan Salamé ha anche dettagliato gli sforzi che hanno portato all’inclusione collettiva delle cinque fortezze Jabal Amel nel patrimonio mondiale.

Il Ministro ha descritto il processo come una « lotta diplomatica » svolta congiuntamente dal Ministero, dalla Direzione Generale delle Antichità, dalla Rappresentanza Permanente del Libano all’Unesco e dai capi dell’organizzazione.

Beirut ha scelto di presentare le cinque fortezze nel suo insieme per evitare di dover condurre cinque procedure separate. La cartellaBeaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa.

Secondo Ghassan Salamé, la candidatura aveva incontrato opposizione. La delegazione libanese ha continuato i suoi sforzi diplomatici fino a raggiungere un consenso all’incontro in Corea del Sud.

Questa iscrizione esalta la visibilità internazionale dei cinque monumenti in quanto il loro ambiente rimane esposto alle conseguenze del conflitto. Facilita anche la mobilitazione di competenze e documentazione di eventuali danni.

Il caso Beaufort, tuttavia, mostra che la registrazione non affronta il problema dell’accesso.

Il patrimonio distrutto non è limitato ai monumenti

Inaya Ezzeddine ha approfittato della visita per attirare l’attenzione su un’altra dimensione di distruzione:patrimonio immaterialelibano meridionale.

Secondo il deputato, operazioni di movimento terra, distruzione, incendi e danni ambientali hanno anche interessato elementi legati alla storia del villaggio, tradizioni e pratiche sociali.

Questa domanda va oltre il campo classico di restauro archeologico. Una fortezza o colonna può essere fotografata, misurata e consolidata. Il patrimonio immateriale dipende più dalla continuità delle comunità che lo trasmettono.

Lo spostamento prolungato di una popolazione può indebolire pratiche locali, tradizioni, attività agricole o artigianali e il rapporto degli abitanti con il loro paesaggio.

Le informazioni disponibili non consentono un inventario completo di queste perdite nel Sud. Inaya Ezzeddine ha specificamente chiesto che le competenze specialistiche siano mobilitate per identificare ciò che può ancora essere conservato o restaurato.

Questa dimensione dà ulteriore spazio alla ricostruzione. La riparazione di alloggi e infrastrutture consente ai residenti di tornare. Conservare il patrimonio tangibile e immateriale ha lo scopo di impedire che il territorio trovato sia tagliato fuori dalla sua storia.

L’Unesco si muove dalla protezione all’intervento

La visita di Khaled El-Enany segna una nuova tappa. Negli ultimi mesi, il Libano ha principalmente cercato una protezione internazionale aggiuntiva per i suoi siti minacciati. In Tyre, questo approccio sta iniziando a produrre un primo finanziamento concreto con i 100.000 dollari annunciati per Al-Bass.

Khaled El-Enany ha assicurato agli attuali funzionari del sostegno dell’Unesco per la conservazione dei monumenti libanesi e di quelli di Tiro in particolare.

Il prossimo passo sarà più difficile. Classifiche, competenze e primi aiuti dovranno essere trasformati in programmi di restauro che possono funzionare nel campo.

In Tyre, il processo può iniziare con la valutazione dei danni e l’aiuto annunciato. A Beaufort, la situazione rimane molto più complessa: prima di parlare di restauro, devi ancora sapere cosa è successo all’interno del monumento.

Il Ministero della Cultura attende quindi una risposta alla sua richiesta di una missione neutrale. Finché gli specialisti libanesi non sono in grado di accedere alla fortezza, le immagini satellitari permetteranno loro di osservare l’esterno, ma di non determinare se le esplosioni a 700 e 1.100 metri hanno indebolito le sue strutture interne.

Il prossimo passo nella protezione del patrimonio del Sud dipende quindi meno da una nuova classificazione che da una domanda molto concreta: se un team indipendente può entrare a Beaufort, esaminare le sue pareti e stabilire per la prima volta la reale estensione del danno.