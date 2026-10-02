Beirut Libri 2026: letteratura francese nel cuore della Fiera del Libro di Beirut, e in tutto il Libano

Dal 9 al 18 ottobre 2026, Beirut Books torna per una quarta edizione. Quest’anno, il festival organizzato dall’Istituto Francese del Libano ha scelto di iscriversi come parte della nuova Fiera del Libro di Beirut, che si riunirà per la prima volta, su iniziativa del Ministro della Cultura, editori francofoni e di lingua araba in […]

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

9-18 ottobre 2026, Beirut Libri torna per un 4nedizione. Quest’anno, il festival organizzato dall’Istituto Francese del Libano ha scelto di registrarsi come parte della nuova Fiera del Libro di Beirut, che si riunirà per la prima volta, su iniziativa del Ministro della Cultura, editori francofoni e arabi all’interno dello stesso spazio all’Arena Seaside.

L’Istituto francese ha voluto accompagnare questa ambizione: ripristinare il ruolo di Beirut come capitale regionale dei libri e dell’editoria. Beirut Books offrirà un ricco programma all’interno della mostra, arricchito dalle proposte dell’Istituto Francese del Vicino Oriente. Questa presenza sarà completata da una serie di proposte letterarie e artistiche in diversi luoghi della città, così come da programmi in tutti i rami regionali dell’Istituto francese del Libano.

Altro40 autori♪,autorità, illustratori e artisti di9 paesisi incontrerà in Libano durante10 giorni. I romanzi, le narrazioni, la poesia, i fumetti, i saggi e la letteratura giovanile saranno onorati attraverso incontri, tavole rotonde, dediche, mostre, workshop, letture musicali, spettacoli e concerti, in francese, arabo e inglese, per il pubblico generale così come il pubblico scolastico

Beirut Libri – Un’edizione mediterranea

Arricchito nella stagione mediterranea, una serie di eventi che la Francia organizza durante tutto l’anno 2026, questa quarta edizione celebra gli scritti, le voci e le fantasie che scorrono tra le diverse sponde del Mediterraneo. Esso riunisce personalità della scena letteraria e artistica libanese, francese, francese e mediterranea e riunisce lingue e discipline.

Tra i tanti ospiti ci sono Ryoko Sekiguchi, Jul, Blandine Rinkel, Joumana Haddad, Dominique Eddé, Eric Veillé, Charif Majdalani, Raphaël Meltz, Stéphanie Dujols, Alexandre Najjar, Hala Moughanie, Manal Salamé, Gracia Bejjani, Michèle Standjofski, Charles Berchév.

Beirut Libri – In evidenza

Giovedì 8 ottobre – Il quarto tempo di lettura nazionale : in tutto il Libano 11:15 Come preludio ai libri di Beirut, tutto il Libano è invitato a dedicare quindici minuti alla lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore del Libano.

: in tutto il Libano Come preludio ai libri di Beirut, tutto il Libano è invitato a dedicare quindici minuti alla lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore del Libano. Venerdì 9 ottobre –Loghofet o nome perso : JUSJ Oriental Library, Monot, ore 20 . Uno spettacolo tra musica, poesia, narrazioni e materiali documentari con Diala Lteif e Fred Nevché, presentato anche su sabato 10 ottobre alle ore 19 presso la Fiera Internazionale di Rachid Karamé a Tripoli .

: . Uno spettacolo tra musica, poesia, narrazioni e materiali documentari con Diala Lteif e Fred Nevché, presentato anche su . Domenica, 11 ottobre –Stati : Caffetteria 33, Monot, ore 20:30 . Una serata di poesia Open Mic con Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel e Mahmoud Wehbé.

: . Una serata di poesia Open Mic con Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel e Mahmoud Wehbé. Lunedì 12 ottobre –Chi possiede i corpi delle donne? : Fondazione Charles Corm, Mathaf, ore 20 . Un episodio diLa notte, il podcastEast-The Day, eccezionalmente registrato in pubblico con Manal Salamé e Gracia Bejjani, accompagnato da un intervento musicale di Fred Nevché.

: . Un episodio diLa notte, il podcastEast-The Day, eccezionalmente registrato in pubblico con Manal Salamé e Gracia Bejjani, accompagnato da un intervento musicale di Fred Nevché. Martedì 13 ottobre –Savour Beirut : No Chef in cucina, Gemmayze, 20:00 . Un’esperienza gastronomica e letteraria con Ryoko Sekiguchi, ispirato al suo libro961 ore a BeirutE il traduttore Sarah Chahine.

: . Un’esperienza gastronomica e letteraria con Ryoko Sekiguchi, ispirato al suo libro961 ore a BeirutE il traduttore Sarah Chahine. Mercoledì 14 ottobre – Intorno alla traduzione diSono la mia libertà : iFL/IFPO stand al Salone, ore 17 . Cross-meeting con Rana Idris (Dar al Adab) e Stephanie Dujols, sulla traduzione francese del libro di Nasser Abu Srour, in collaborazione con la libreria OIF e Stephan.

: . Cross-meeting con Rana Idris (Dar al Adab) e Stephanie Dujols, sulla traduzione francese del libro di Nasser Abu Srour, in collaborazione con la libreria OIF e Stephan. Giovedì 15 ottobre –Io piego la terra : Beit Beirut, Sodeco, alle 18 . Apertura dell’installazione fotografica di Caterina Cattarizza, accompagnata da una lettura di Ryoko Sekiguchi .

: . Apertura dell’installazione fotografica di Caterina Cattarizza, accompagnata da una lettura di . Venerdì 16 ottobre –Cosa può fare la letteratura? : Sursock Museum, 19:00 . Una serata letteraria e artistica intorno al luogo e il potere della letteratura.

: . Una serata letteraria e artistica intorno al luogo e il potere della letteratura. Sabato 17 ottobre – Alexandre Lenot, Prix des cinque continents de la Francophonie 2026 : incontro intorno al suo lavoro al Salon, tra gli incontri che evidenziano le nuove voci della letteratura francese.

: incontro intorno al suo lavoro al Salon, tra gli incontri che evidenziano le nuove voci della letteratura francese. Domenica 18 ottobre – Concerto progettato « Come stai? »:Amphitheatre Montaigne dell’Istituto francese del Libano, Beirut, ore 19Charles Berberian e Michèle Standjofski, accompagnati dalla musica di Shifo Keefo, chiuderanno questa quarta edizione di Beirut Books.

Beirut Libri – tutto il Libano

Beirut Books continua il suo impegno ad accedere alla cultura oltre la capitale. Attraverso la rete di filiali dell’Istituto Francese del Libano, incontri e workshop si terranno a Junieh, Deir el-Qamar, Tripoli e Zahlé. I giovani occupano un posto centrale durante i dieci giorni, con laboratori di scrittura e di disegno, letture animate, incontri con autori e illustratori, attività intorno a fumetti, giochi e appuntamenti appositamente progettati per i giovani lettori.

Presso la Seaside Arena, lo stand congiunto dell’Istituto Francese del Libano e dell’Istituto Francese del Vicino Oriente (IFPO) sarà uno spazio vitale di incontri, dibattiti, scoperte e dedizione dal 9 al 18 ottobre.

Tutti gli eventi di Beirut Books sono gratuiti, soggetti alla disponibilità.

Beirut Libri 2026

9-18 ottobre 2026

Fiera Internazionale del Libro di Beirut – Seaside Arena

A Beirut e nella regione

Programma completo:se-liban.com

Instagram: @if liban

Facebook: Istituto francese del Libano

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews