Al Qard Al Hassan davanti alla corte: il fronte finanziario intorno a Hezbollah cambia la sua dimensione

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Il caso di Al Qard Al Hassan ha appena raggiunto un importante stadio istituzionale. Non è più confinato a controversie politiche intorno a Hezbollah, sanzioni internazionali o il dibattito sui canali finanziari che operano al di fuori del sistema bancario tradizionale. Il ministro dell’Interno Ahmad Al Hajjar ha confermato il 1o ottobre 2026 che la procedura legale era stata avviata su richiesta del Ministro della Giustizia al Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Il Ministero dell’Interno attende ora i risultati di questa procedura prima di determinare le misure di propria competenza.

Questo sviluppo non significa che sia stata presa una decisione di chiusura. Né significa che un reato è già stato stabilito dai tribunali. Le prove disponibili indicano esattamente l’opposto: il caso è in esame e le affermazioni interne di essere in attesa dei risultati del tribunale. Questa distinzione è essenziale in un clima in cui le questioni finanziarie relative a Hezbollah si sovrappongono con il dibattito sulle sue armi. Il passaggio attraverso la giustizia pone ora parte di questo confronto sul fondamento del diritto, delle competenze amministrative e dello status delle strutture interessate.

Procedura avviata dal Dipartimento di Giustizia

Ahmad Al Hajjar ha fornito il chiarimento più importante prima della riunione del Consiglio dei ministri. Alla domanda sul caso, ha indicato che stava seguendo un percorso giudiziario. Il punto di partenza è una richiesta del Ministro della Giustizia al Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Le autorità giudiziarie devono quindi esaminare gli elementi del fascicolo prima che il Ministero dell’Interno decida su qualsiasi intervento amministrativo.

Questa cronologia è importante. Essa dimostra che il governo non ha scelto, in questa fase, di trattare Al Qard Al Hassan con una decisione politica immediata. Il Ministero degli Interni non ha annunciato che è pronto a chiudere la struttura sulla base di istruzioni governative. Al contrario, ha fatto riferimento ai risultati del lavoro giudiziario. La procedura crea così una separazione tra la volontà politica per verificare la situazione e la decisione che può derivare da essa.

Il ministro ha anche ricordato che i poteri della sua amministrazione nei confronti delle associazioni sono regolati. La concessione di una ricevuta ufficiale è la responsabilità del Ministero dell’Interno, ma ciò non significa che il Ministero può prendere automaticamente qualsiasi azione senza rispettare le procedure applicabili. Questa precisazione mostra la complessità del file. Prima di decidere su una possibile sanzione, lo Stato deve determinare la natura giuridica della struttura, il regime a cui è soggetto e eventuali reati che potrebbero essere portati contro di essa.

Non ci sono prove che la giustizia abbia già raggiunto una conclusione. Occorre quindi distinguere tra l’apertura o l’esistenza di una revisione giudiziaria e una condanna. Qualsiasi presentazione di Al Qard Al Hassan come struttura già dichiarata illegale dai tribunali andrebbe oltre ciò che è disponibile.

Il governo sta evitando la chiusura amministrativa immediata

La cautela dimostrata dal Ministero degli Interni non è insignificante. Il caso riguarda direttamente un’istituzione associata all’ambiente sociale e finanziario di Hezbollah. Una chiusura amministrativa senza una base giuridica sufficientemente forte provocherà immediatamente un confronto politico e potrebbe essere impugnata. La scelta di aspettare i risultati giudiziari permette al governo di spostare la questione del rapporto delle forze politiche al rispetto della legge.

Questo metodo protegge anche l’amministrazione. Se la giustizia stabilisce l’esistenza di elementi per giustificare l’intervento, il ministero sarà in grado di costruire su una base istituzionale più forte. Se le indagini non portano a tale conclusione, sarà più difficile giustificare una misura eccezionale. Il governo sembra cercare di evitare che Al Qard Al Hassan venga interpretato esclusivamente come azione politica diretta contro Hezbollah.

Questa cautela, tuttavia, non cancella la portata del processo giudiziario. Per anni, il dibattito intorno alla struttura è stato principalmente legato al suo ruolo finanziario, le sue relazioni con la base sociale di Hezbollah e sanzioni straniere. L’intervento delle istituzioni giudiziarie libanesi introduce un elemento diverso. La domanda ora diventa ciò che la legge libanese permette, proibisce o richiede.

Il contenuto preciso del caso di cui al giudice non è dettagliato nelle fonti disponibili. Sarebbe quindi rischioso elencare le accuse che non sono esplicitamente documentate. Non ci sono prove in questa fase della durata del procedimento o della natura delle decisioni che potrebbero essere raccomandate.

Il dossier finanziario si sta muovendo parallelamente a quello delle armi

Il tempo però dà al caso un significato politico più ampio. Ahmad Al Hajjar ha fatto riferimento ad Al Qard Al Hassan in un momento in cui il governo sta anche perseguendo la sua politica di concentrare le armi nelle mani dello Stato. Il ministro ha ricordato che il Consiglio dei ministri aveva preso decisioni chiare su questo punto e che essi sarebbero stati seguiti nei quadri definiti.

Entrambi i casi non dovrebbero essere legalmente confusi. La questione delle armi è una questione di sovranità statale, sicurezza e autorità militare. Il file Al Qard Al Hassan riguarda una struttura finanziaria e le regole alle quali può essere presentato. Non ci sono prove di una sola procedura che riunisce queste due domande.

La loro progressione simultanea, tuttavia, rivela un’evoluzione del confronto tra lo stato e le strutture correlate a Hezbollah. Il problema non è più limitato alla presenza di armi al di fuori delle forze regolari. Si estende alla capacità delle istituzioni ufficiali di rivedere le attività finanziarie e organizzative che operano al di fuori dei meccanismi bancari tradizionali.

Questa estensione può essere molto più delicata di quanto sembri. Il sistema finanziario influisce direttamente sulla vita quotidiana delle persone che utilizzano questi meccanismi per le loro transazioni, garanzie o esigenze finanziarie. Ogni possibile azione deve quindi tener conto non solo della sua dimensione politica, ma anche delle sue conseguenze concrete.

Una sequenza americana che aumenta la sensibilità del file

L’evoluzione arriva anche subito dopo lo spostamento del primo ministro Nawaf Salam e una delegazione del governo negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono concentrati sulle riforme, sulla situazione della sicurezza e sui problemi di Hezbollah. Allo stesso tempo, ulteriori informazioni dietro le quinte indicano le preoccupazioni degli Stati Uniti sulle istituzioni finanziarie relative all’Iran in Libano.

Questa concomitanza alimenta inevitabilmente domande circa l’esistenza di pressione esterna. Tuttavia, non consente di dichiarare che i procedimenti giudiziari riguardanti Al Qard Al Hassan sono stati avviati sulla base delle indagini degli Stati Uniti. Le fonti disponibili indicano chiaramente il suo percorso istituzionale: una richiesta del Ministro della Giustizia al Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Essi non forniscono alcuna prova che un’autorità straniera ha ordinato questo.

Questa distinzione sarà essenziale per il governo. I casi più finanziari relativi a Hezbollah si sviluppano parallelamente alle richieste americane, tanto più l’esecutivo dovrà dimostrare che le sue decisioni si basano sulla legge libanese e sulle procedure nazionali. In caso contrario, ogni misura può essere presentata politicamente come applicazione di un’agenda esterna.

Per Nawaf Salam, il problema è particolarmente sensibile. Il suo governo cercava di rafforzare la sovranità dello Stato e di ristabilire i suoi rapporti con le istituzioni internazionali. Ma deve allo stesso tempo preservare la coesione interna ed evitare un confronto che cambierebbe il dibattito istituzionale verso la strada.

Lo status giuridico diventa il problema decisivo

Il nucleo del caso dovrebbe ora passare a una domanda molto concreta: sotto quale regime legale opera Al Qard Al Hassan e quali attività ha il permesso di svolgere? La risposta determinerà in gran parte le possibilità di azione da parte dello Stato. Una struttura formata sotto un’associazione non cade necessariamente sotto lo stesso controllo di una banca. Ma la natura giuridica dichiarata di un’organizzazione da sola non è sufficiente a risolvere il problema. Occorre anche esaminare la natura reale delle operazioni che svolge.

Le informazioni disponibili non forniscono l’analisi legale dettagliata attualmente sottoposta all’Ufficio del Pubblico Procuratore. Non è quindi possibile indicare quali disposizioni sarebbero al centro dell’esame. Il ruolo della giustizia sarà precisamente quello di determinare se le attività identificate corrispondono al quadro giuridico applicabile e se l’intervento amministrativo o penale è garantito.

La dichiarazione di Ahmad Al Hajjar mostra anche che il Ministero degli Interni non vuole anticipare questa risposta. Egli aspetta i risultati prima di determinare il suo atteggiamento. Questa posizione può sembrare procedurale, ma è politicamente significativo. Esso evita di trasformare il ministero nella sola autorità per la legalità di un complesso meccanismo finanziario.

In caso di ulteriore azione, occorre chiarire la base di tale azione. Una possibile chiusura, sospensione o restrizione non può essere presentata semplicemente come estensione della decisione del governo sulle armi. Essa richiederebbe una propria base giuridica.

Una domanda direttamente correlata alla fiducia nel sistema finanziario

Il caso viene in un momento in cui il Libano sta cercando di ricostruire il proprio settore bancario. La crisi aperta dal 2019 ha distrutto gran parte della fiducia tra i depositanti e gli stabilimenti tradizionali. Le restrizioni all’accesso ai depositi, le perdite accumulate e gli anni di incertezza hanno incoraggiato lo sviluppo o la manutenzione di meccanismi finanziari al di fuori del sistema bancario convenzionale.

Il governo sta lavorando a fianco della ristrutturazione bancaria e affronta la divisione finanziaria. Esso negozia con il Fondo Monetario Internazionale e deve stabilire nuove regole per il settore. In questo contesto, il problema delle strutture finanziarie parallele assume una dimensione particolare. Il ripristino di un sistema bancario ufficiale richiede anche una chiara definizione di quali attività possono essere svolte al di fuori di esso e sotto quale controllo.

Ma il governo deve evitare una contraddizione. Non può chiedere al pubblico di tornare alle banche senza ripristinare la fiducia in queste istituzioni. La regolamentazione dei canali alternativi e la ristrutturazione bancaria sono quindi due problemi diversi ma interdipendenti. Più fragile rimane il sistema formale, più utile rimangono i meccanismi paralleli per alcune categorie della popolazione.

La risposta non può quindi essere esclusivamente coercitiva. Essa deve far parte di una più ampia politica di ripristino delle istituzioni finanziarie, accesso ai depositi e standardizzazione dei pagamenti.

Hezbollah potrebbe vedere un aumento della pressione

Da un punto di vista politico, il partito difficilmente può separare completamente questa procedura dal contesto generale. E’ gia’ sotto pressione sul suo arsenale. Le trattative sul Sud si stanno svolgendo in un ambiente in cui gli Stati Uniti chiedono progressi sul monopolio delle armi. Allo stesso tempo, i canali finanziari collegati all’Iran stanno ricevendo una maggiore attenzione.

Il passaggio di Al Qard Al Hassan prima della corte può quindi essere visto dalla sua base come l’apertura di un nuovo fronte. Una tale percezione ovviamente non dimostra che i file sarebbero coordinati o che avrebbero risposto a un unico piano. Tuttavia, può influenzare la reazione politica del partito.

Il governo deve quindi mantenere una stretta separazione tra i procedimenti giudiziari e il confronto politico. Più le autorità comunicano precisamente i poteri di ogni istituzione, più possono difendere la natura giuridica del loro approccio. Al contrario, le dichiarazioni che presentano la procedura come strumento per indebolire politicamente Hezbollah potrebbero compromettere questa distinzione.

La giustizia si trova così con una responsabilità particolarmente pesante. Essa deve operare su fatti e leggi in un ambiente in cui ogni decisione sarà immediatamente interpretata attraverso le relazioni nazionali e regionali di potere.

Le conseguenze per gli utenti devono essere anticipate

Un’altra dimensione non può essere trascurata. Una struttura finanziaria non si limita ai responsabili. Ha utenti, impegni e operazioni in corso. Se la procedura dovesse portare a restrizioni significative, la questione del trattamento di queste relazioni diventerebbe immediatamente concreta.

Le fonti disponibili non forniscono dati per valutare l’esatta misura degli impegni in questione. Essi non precisano anche i meccanismi che sarebbero forniti in caso di decisione sfavorevole. Sarebbe quindi impossibile anticipare precisamente le conseguenze per le persone che utilizzano i servizi della struttura.

Questa incertezza è un motivo aggiuntivo per evitare annunci affrettati. Una possibile decisione dovrebbe chiarire cosa succede ai diritti e agli obblighi esistenti. Lo scopo dell’intervento statale non può essere quello di creare una nuova categoria di persone incapaci di accedere ai propri beni o di stabilirne gli impegni, mentre il paese sta già cercando di emergere da una crisi bancaria che è proprio caratterizzata da questo problema.

Il precedente della crisi bancaria rende questo problema particolarmente sensibile. I libanesi hanno già sperimentato la perdita di accesso normale ai loro depositi. Qualsiasi intervento in una struttura finanziaria parallela sarà quindi giudicato anche dalla protezione offerta ai suoi utenti.

Un test per l’autorità statale e per l’indipendenza della giustizia

Il file di Al Qard Al Hassan è finalmente diventato un test su diversi livelli. In primo luogo, misura la capacità dello Stato di esaminare legalmente una struttura associata ad uno dei più potenti attori politici e militari del paese. Poi mette alla prova la capacità del governo di non sostituire una decisione politica per il lavoro giudiziario. Infine, ha messo in discussione la possibilitÃ di regolare i canali finanziari paralleli mentre il sistema bancario ufficiale Ã ̈ rimasto in mezzo alla ricostruzione.

In questa fase, si può affermare solo una cosa senza superare gli elementi disponibili: la procedura giudiziaria è avviata su richiesta del Ministro della Giustizia e del Ministero dell’Interno attende i suoi risultati prima di prendere qualsiasi decisione nella sua competenza. Nessuna chiusura definitiva è stata annunciata e nessuna colpa è stata stabilita nelle prove disponibili.

Il seguito dipenderà quindi meno dalle dichiarazioni politiche che dal contenuto del fascicolo giudiziario. Se si verificano violazioni, lo Stato dovrà decidere come trattarle tutelando i diritti delle persone interessate. Se non lo sono, anche la mancanza di fondazione dovrà essere riconosciuta. In entrambi i casi, il caso ha già prodotto un cambiamento significativo: il dibattito sulle strutture finanziarie relative a Hezbollah è ora entrato nelle istituzioni giudiziarie libanesi.

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