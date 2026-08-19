Israel-Turchia in Siria: una nuova linea di confronto?

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Il 18 agosto 2026, otto attacchi israeliani mirarono alla base aerea siriana ad Abu al-Duhur nella Siria nord-occidentale. Israele ha poi riconosciuto l’operazione e l’ha giustificato dalla prospettiva di una distribuzione militare turca sul sito, che Ankara contesta. L’incidente rivela un problema molto più ampio: dalla caduta di Bashar Al-Assad, la Turchia ha aiutato le nuove autorità siriane a ricostruire le capacità dello Stato mentre Israele intende mantenere la possibilità di impedire l’apparizione in Siria di forze o attrezzature che ritiene minacciose. Tra queste due strategie, nessuna regola comune definisce ancora quanto può andare Ankara. Washington sta ora cercando di stabilire un meccanismo di de-conflitto per evitare che questa rivalità provochi un confronto diretto.

La pista di Abu al-Duhur divenne inutilizzabile anche prima che si riprendesse dalla vera attività militare. Durante la notte del 17-18 agosto, gli aerei israeliani colpirono questa ex base aerea nella provincia di Idlib, vicino alla provincia di Aleppo e a circa 70 chilometri dal confine turco.

Gli scioperi hanno colpito la pista e i depositi. Non sono stati denunciati morti. Tuttavia, l’importanza dell’operazione non risiede nel suo valore militare umano e immediato di una base che non è stata pienamente operativa da più di un decennio.

Vive nella sua giustificazione.

Israele alla fine ha riconosciuto la sua responsabilità. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che il governo siriano stava per autorizzare il dispiegamento delle forze turche ad Abu al-Duhur. Secondo la versione israeliana, questa struttura avrebbe alterato lo « status quo di sicurezza » e creato una minaccia per Israele.

Ankara respinge questa dichiarazione. Il 19 agosto, il Ministero degli Affari Esteri turco ha denunciato accuse « insopportabili » volte, secondo lui, a giustificare le operazioni israeliane in Siria.

L’incidente segna così una nuova fase. Israele non colpisce più solo in Siria per impedire il trasferimento di armi a Hezbollah, combattere un insediamento iraniano o distruggere le attrezzature dall’ex regime. Ora assume uno sciopero esplicitamente legato apossibilità di una presenza militare turca.

È questo cambiamento che rende Abu al-Duhur un file regionale.

La Turchia vuole ricostruire uno stato siriano capace di agire

Per capire il confronto, dobbiamo iniziare con gli obiettivi turchi.

La caduta di Bashar Al-Assad nel dicembre 2024 modificò profondamente la posizione di Ankara in Siria. La Turchia è passata dall’essere un grande sostenitore dell’opposizione siriana ad essere un partner privilegiato delle nuove autorità guidate da Ahmed Al-Charaa.

Il suo primo interesse è politico: stabilizzare il nuovo potere.

Dopo oltre tredici anni di guerra civile, Ankara vuole impedire alla Siria di rientrare nella frammentazione territoriale duratura. Uno Stato siriano debole consentirebbe alle aree controllate da gruppi armati di rimanere, mantenere l’instabilità sul confine turco e complicare il ritorno di alcuni siriani che vivono in Turchia.

Il secondo interesse è sicuro. Ankara vuole impedire l’insediamento sostenibile, vicino al suo confine, dell’autonomia curda dominata da organizzazioni che ritiene legate al Partito operaio del Kurdistan (PK).

Il terzo è strategico. La ricostruzione del potere siriano offre alla Turchia la possibilità di instaurare un’influenza duratura in un paese con il quale condivide più di 900 chilometri di confine.

Questa influenza va oltre la diplomazia.

La Turchia partecipa alla formazione delle nuove forze siriane. Porta la sua esperienza nella ricostruzione delle capacità militari e di sicurezza distrutte o gravemente indebolite durante la guerra. I lavori hanno riguardato anche infrastrutture militari e sistemi di monitoraggio o di difesa.

Abu al-Duhur deve essere posto in questa politica.

La base aveva cessato di funzionare normalmente durante la guerra. La sua riabilitazione potrebbe fornire alle nuove autorità siriane infrastrutture aeree nella parte nord-occidentale del paese. Per Ankara, aiutare Damasco a riabilitare questo tipo di sito fa parte della ricostruzione delle istituzioni statali.

Per Israele, lo stesso processo viene osservato da un angolo radicalmente diverso.

Israele non vuole rinascere il potere militare siriano

La strategia israeliana dal dicembre 2024 si basa su un altro principio:la sostituzione del regime di Assad non deve permettere alla Siria di ricostruire le capacità militari che un giorno possono essere utilizzate contro Israele.

Nei giorni successivi alla caduta dell’ex regime, l’aviazione israeliana aveva lanciato una massiccia campagna contro le infrastrutture militari siriane. Aerei, sistemi antiaerei, depositi, missili e altre attrezzature erano stati distrutti.

La logica era quella di impedire all’arsenale del vecchio stato di cadere nelle mani di nuovi leader o di altri gruppi.

Ma questa dottrina ora produce una contraddizione.

Il governo di Ahmed Al-Charaa cerca precisamente di ricostruire uno stato centralizzato. Per raggiungere questo obiettivo, deve avere un esercito, controllare il suo spazio aereo, riprendere le sue basi e ricostruire una catena di comando.

Israele può considerare lo stesso processo della graduale ricostituzione di una minaccia.

La Turchia è in mezzo a questa contraddizione perché possiede le capacità tecniche, militari e finanziarie per aiutare Damasco.

Così, ciò che Ankara presenta come un contributo alla stabilizzazione siriana può essere interpretato a Gerusalemme come l’installazione di un potere militare regionale nello spazio strategico siriano.

Abu al-Duhur: Israele colpisce prima della distribuzione

L’incidente del 18 agosto ci permette di misurare fino a che punto questa logica può portare.

Secondo la giustificazione israeliana, nessuna forza turca importante doveva essere già installata sulla base per innescare uno sciopero.La prospettiva del suo arrivo sarebbe bastata.

Israele sostiene di aver ripetutamente avvertito le autorità siriane contro un dispiegamento turco sul sito. Il governo israeliano sostiene che Damasco era sul punto di attraversare quel limite.

Turchia contesta questa versione.

Ankara afferma che le accuse israeliane sulla sua posizione militare sono infondate e accusa Benjamin Netanyahu di usare la Turchia per giustificare una politica di destabilizzazione della Siria.

Questa divergenza è importante in quanto mostra l’assenza di una definizione comune di linee rosse.

Che cosa considera Israele una presenza turca minacciosa?

Alcuni istruttori? Un’unità permanente? Aerei? I droni? Radar? Un sistema di difesa aerea? Riabilitare una pista per la futura distribuzione di aerei turchi?

La risposta non è chiara.

Senza una definizione accettata da entrambe le parti, una struttura che la Turchia considera parte della normale cooperazione militare con Damasco può diventare un obiettivo per Israele.

È qui che si trova il rischio strutturale.

Un precedente aveva già avuto luogo nel 2025

Abu al-Duhur non appare in un vuoto strategico.

Nella primavera del 2025, le tensioni erano state concentrate su diverse basi militari siriane che potrebbero essere di interesse per Ankara, in particolare T4, nella provincia di Homs e Palmyra.

Israele aveva colpito queste installazioni quando venne menzionata la possibilità di una presenza turca. Ankara e Israele si sono poi impegnati in contatti per evitare un confronto accidentale delle loro forze in Siria.

Il problema è stato già chiaramente identificato: gli aerei israeliani devono poter operare nello spazio aereo siriano secondo la dottrina della sicurezza israeliana, mentre la Turchia sta sviluppando una presenza militare e tecnica con le nuove autorità.

I due usi dello stesso spazio possono diventare incompatibili.

Una base dotata di radar turchi, per esempio, potrebbe rilevare operazioni aeree israeliane. Un sistema antiaereo più avanzato potrebbe limitare la loro libertà di azione. Gli aerei turchi stanziati in Siria aumenterebbero ulteriormente il rischio di uno sciopero israeliano che raggiungerà direttamente il personale turco o le attrezzature.

Abu al-Duhur quindi trasforma un rischio teorico in un incidente concreto.

Washington critica « l’escalation non necessaria »

La reazione americana al bombardamento era particolarmente significativa.

Tom Barrack, ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia e inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, ha descritto lo sciopero israeliano come uno « strike »« unnecessary escalation »Ha anche sottolineato che le nuove autorità siriane hanno favorito la de-escalation, secondo Washington.

Questa critica è insolita nella sua nitidezza.

Essa rivela soprattutto il problema di fronte agli Stati Uniti.

Israele è il loro principale partner strategico in Medio Oriente. La Turchia è un membro della NATO e ha il secondo più grande esercito dell’Alleanza. Washington sostiene anche la stabilizzazione della Siria sotto le nuove autorità.

Gli Stati Uniti hanno quindi un interesse per tre obiettivi in conflitto: garantire la sicurezza israeliana, mantenere la sua alleanza con Ankara e evitare ulteriori destabilizzazione della Siria.

Abu al-Duhur mostra quanto sia fragile questo equilibrio.

La Turchia non era stata avvertita in anticipo dello sciopero israeliano. Secondo Tom Barrack, Ankara ha rilevato l’aereo e avrebbe potuto reagire militarmente.

Questa precisione ci permette di misurare il pericolo: una decisione presa a Gerusalemme contro un insediamento siriano potrebbe aver causato, per misidentificazione o reazione difensiva, un incidente con un esercito della NATO.

Gli Stati Uniti ora vogliono un deconflict a tre vie

Washington sta proprio cercando di impedire che questo scenario accada di nuovo.

Tom Barrack ha annunciato che gli Stati Uniti stavano lavorando su unmeccanismo di deconflitto tra Israele, Turchia e Siria.

Il principio è semplice: creare canali di comunicazione che permettono ai tre partiti di conoscere abbastanza le intenzioni e i movimenti degli altri per evitare una collisione militare involontario.

Tali accordi non costituiscono alleanze e non implicano che le parti accettino le rispettive politiche. La loro funzione è impedire che un disaccordo strategico si trasformi accidentalmente in uno scambio di fuoco.

Nel caso siriano, tuttavia, la difficoltà è più profonda.

Un meccanismo può impedire che un aereo israeliano e un’unità turca si incontrino nello stesso luogo senza saperlo. Non risolve la questione politica centrale:Israele accetterà l’aiuto della Turchia per ricostruire le capacità militari che Gerusalemme considera una potenziale minaccia?

E, al contrario, Ankara accetterà che Israele ha il potere del veto di fatto sulle basi che la Turchia può usare o riabilitare in Siria?

Questa domanda rimane senza risposta.

Primo scenario: Ankara e Israele hanno stabilito le loro linee rosse

Lo scenario meno in conflitto si basa su un meccanismo di de-conflict potenziato.

Israele e Turchia potrebbero definire alcuni limiti pratici, direttamente o attraverso gli Stati Uniti.

Ankara potrebbe fornire informazioni di anticipo sufficienti sulle sue distribuzioni significative. Israele potrebbe identificare l’attrezzatura che considera una minaccia immediata. Le aree o le categorie di strutture possono essere soggette a notifiche specifiche.

Questa formula non sopprimerebbe la loro rivalità.

Sarebbe semplicemente evitare che uno sciopero israeliano uccidesse i soldati turchi e poi costrinse Ankara a vendicarsi.

Le discussioni dal 2025 mostrano che entrambi i governi già capiscono la necessità di un tale meccanismo. L’incidente di Abu al-Duhur mostra che rimane insufficiente.

Scenario 2: Una successione di scioperi e crisi limitate

Una seconda traiettoria sarebbe quella di incidenti ripetuti ma contenuti.

La Turchia continuerà a ricostruire alcune infrastrutture siriane. Israele colpirebbe coloro che ritiene incompatibili con i suoi interessi di sicurezza. Ankara avrebbe condannato le operazioni senza rispondere direttamente a Israele.

Questo scenario assomiglia in parte alla dinamica già osservabile.

Tuttavia, ha un limite evidente: maggiore è la presenza turca, maggiore è la probabilità di uno sciopero che raggiunge il personale turco.

La morte dei soldati turchi cambierebbe immediatamente la natura di un incidente.

La pressione interna su Ankara per rispondere sarebbe allora molto più forte, anche se né Recep Tayyip Erdogan né Benjamin Netanyahu cercarono un confronto diretto.

Terzo scenario: la Siria diventa il terreno di confronto indiretto

Il terzo scenario è più strutturale.

Israele e Turchia potrebbero evitare il confronto diretto mentre perseguono strategie opposte in tutto lo stato siriano.

Ankara avrebbe aiutato Damasco a ricostruire le sue forze armate, radar, basi e capacità di difesa. Israele cercherà anche di evitare che alcune di queste capacità raggiungano un livello che considera pericoloso.

Il confronto si concentrerebbe quindi meno sulla presenza di soldati turchi che sullala natura dell’esercito siriano che la Turchia sta aiutando a ricostruire.

Questa situazione creerebbe un paradosso duraturo.

Più lo stato siriano riacquista la sua capacità, Ankara potrebbe vedere la sua politica di successo. Ma più alcune di queste capacità progrediscono, più Israele potrebbe essere tentato di distruggerli.

Damasco allora si troverebbe in una situazione in cui la ricostruzione del suo apparato militare causerebbe regolarmente scioperi stranieri.

Il rischio non è guerra, ma la mancanza di regole

Abu al-Duhur non permette di annunciare una guerra tra Israele e Turchia.

Entrambi i paesi hanno forti ragioni per evitarlo. Un confronto diretto tra Israele e un membro della NATO creerebbe una notevole crisi regionale e internazionale. Essa minaccia gli interessi americani e potrebbe destabilizzare il governo siriano che la Turchia sta cercando di consolidare.

Il pericolo immediato è altrove.

Risiede in assenza di regole accettate sulla presenza turca in Siria.

Israele ha appena indicato che può colpire una struttura anche prima che un dispiegamento turco annunciato o dovrebbe materializzarsi. La Turchia ha risposto che continuerà la sua cooperazione con Damasco per rafforzare la stabilità siriana, la capacità istituzionale e la ricostruzione. Washington, da parte sua, ritiene ora necessario costruire un meccanismo specifico per evitare che queste due strategie si scontrano.

La fase successiva non dipenderà solo dal destino della pista Abu al-Duhur. Dipenderà dalla capacità delle tre capitali di rispondere ad una domanda molto più difficile: quanto può la Turchia aiutare a ricostruire il potere militare siriano senza attraversare una linea rossa israeliana i cui limiti rimangono, ad oggi, contestati?