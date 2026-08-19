A Roumieh, il comfort concesso alle domande Riad Salamé

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Aria condizionata, TV, tavolo e sedia: La giustizia libanese ha permesso a Riad Salamé di dotare la sua cella nel carcere di Rumieh, secondo le informazioni pubblicate mercoledì 19 agosto 2026. Preso in isolamento, il layout può sembrare aneddoto. È molto meno quando riguarda l’ex governatore della Banca del Libano, perseguito nei principali casi finanziari dopo aver condotto per trent’anni l’istituzione al centro del sistema che è crollato nel 2019. In una prigione segnata dalla sovraffollamento e dalla cronica mancanza di risorse, il caso solleva principalmente una questione di uguaglianza prima della detenzione: sono le condizioni concesse ad uno dei più potenti uomini del paese accessibili ai prigionieri ordinari?

Ha preso la prigione per Riad Salamé per richiedere ufficialmente un condizionatore d’aria, una televisione, un tavolo e una sedia dalla corte. La richiesta è stata accettata, secondo le informazioni pubblicate il mercoledì, e l’ex governatore sarà quindi in grado di disporre di queste attrezzature nella sua cella a Roumieh soggette alle disposizioni pratiche per la loro installazione.

Nessuna di queste quattro attrezzature cambia ovviamente la situazione giudiziaria dell’ex governatore. Essi non riducono le accuse contro di lui, non costituiscono il rilascio e non pregiudicano l’esito del procedimento. Riad Salamé rimane presunto innocente fino a quando una decisione finale ha stabilito il suo senso di colpa nei casi rilevanti.

Ma l’informazione ha una dimensione politica e sociale difficile da evacuare. Riguarda l’uomo che ha guidato la Banca del Libano dal 1993 al 2023, durante la costruzione e poi il crollo di un modello finanziario che ha lasciato centinaia di migliaia di depositanti incapaci di accedere ai loro risparmi normalmente.

La questione quindi non è quella di chiedere che Riad Salamé sia detenuto in condizioni indegne. È molto più semplice:perché un normale detenuto a Roumieh non dovrebbe beneficiare delle stesse condizioni?

Aria condizionata, TV, tavolo e sedie a sdraio in Roumieh

La lista riportata il 19 agosto è precisa. Riad Salamé ha chiesto il permesso di dotare la sua cella di un condizionatore d’aria, una TV, un tavolo e una sedia, e la giustizia ha accettato.

Ci sono, tuttavia, diversi elementi da stabilire prima di parlare di amministrazione pubblica. Le informazioni disponibili non specificano chi comprerà l’apparecchiatura, chi pagherà per la loro installazione o come il consumo elettrico del condizionatore sarà finanziato. Non c’è quindi alcuna base in questa fase per affermare che queste spese saranno a carico dell’amministrazione carceraria o del contribuente.

Ciò che è acquisito è diverso: l’ex governatore ha ottenuto il permesso di disporre di queste strutture nel composto carcerario.

Il tavolo e la sedia non possono essere considerati oggetti stravaganti. Nel caso di un convenuto impegnato in complessi procedimenti giudiziari, avere uno spazio per la lettura e il lavoro può soddisfare un bisogno concreto, tra cui preparare la sua difesa con i suoi avvocati.

La TV e, soprattutto, il condizionatore d’aria riferiscono più di un miglioramento materiale nella detenzione. Questo è dove l’informazione prende il suo pieno senso nel contesto di Roumieh.

La prigione di Roumieh non è conosciuta per il suo conforto

Roumieh concentra una parte significativa delle disfunzioni del sistema carcerario libanese. La sovrappopolazione, l’invecchiamento degli edifici, le strutture sanitarie inadeguate, la pressione sui servizi medici e un elevato numero di prigionieri rimproverati sono problemi ricorrenti.

La crisi economica aperta nel 2019 ha ulteriormente aggravato questa situazione. Il crollo della sterlina ha ridotto la capacità finanziaria dello stato allo stesso tempo come cibo, medicina, carburante, parti di ricambio e manutenzione è diventato più costoso.

I detenuti hanno subito questo degrado direttamente.

Le famiglie hanno dovuto assumere una parte crescente dei bisogni dei loro parenti imprigionati. Le organizzazioni umanitarie hanno dovuto intervenire per sostenere determinati servizi. Le forze di gestione della prigione hanno subito il crollo del loro potere d’acquisto.

È in questo ambiente che deve essere sostituita l’autorizzazione concessa a Riad Salamé.

Il contrasto, quindi, non è solo tra una cella con un condizionatore d’aria e una cella senza condizionatore d’aria. Si opposela capacità di un detenuto con risorse e avvocati di chiedere alloggio individuale per i prigionieri quasi interamente dipendenti dai mezzi limitati di amministrazione e le loro famiglie.

L’ex forte della Banca del Libano non è un detenuto anonimo

Questa differenza sarebbe meno politicamente sensibile se il detenuto interessato non fosse Riad Salamé.

Per tre decenni, l’ex governatore ha ricoperto una delle posizioni più potenti della Repubblica. Arrivato a capo della Banca del Libano nel 1993, ha attraversato governi, presidenze, crisi politiche, guerre e cambiamenti di maggioranza senza perdere il suo posto.

Per lungo tempo, il suo bilancio è stato presentato come custode della stabilità monetaria. La parità della sterlina con il dollaro, la crescita del settore bancario e la capacità del Libano di attrarre il capitale hanno costruito la sua reputazione internazionale.

Questa immagine è crollata con il sistema stesso.

A partire dal 2019, le banche hanno imposto restrizioni drastiche ai depositanti. Il libro ha perso la maggior parte del suo valore. I risparmi accumulati per anni sono stati riscontrati inaccessibili o profondamente ammortizzati, mentre lo stato mancava del suo debito nel marzo 2020.

La Banca Mondiale ha descritto la crisi libanese come una delle crisi economiche mondiali più gravi dalla metà del XIX secolo.

Riad Salamé non può, naturalmente, essere ritenuto legalmente responsabile per tutto questo collasso semplicemente per associazione con la sua funzione. Le responsabilità economiche e politiche includono governi, banche, leader politici e scelte fiscali accumulate per decenni.

Ma è altrettanto impossibile trattare i suoi trent’anni alla Banca Centrale come elemento periferica di questa storia.

Ingegneria finanziaria nel cuore del sistema

Sotto Riad Salamé, la Banca del Libano ha sviluppato operazioni finanziarie sempre più complesse per attrarre le monete e preservare la parità della sterlina.

A partire dal 2016, le operazioni comunemente denominate « ingegneria finanziaria » divennero più diffuse. Essi hanno fornito alle banche con rendimenti significativi in cambio dei contributi in valuta estera al sistema.

L’obiettivo immediato era quello di rafforzare le riserve e mantenere la stabilità finanziaria.

Il problema era strutturale: il sistema aveva bisogno di flussi continui di dollari per finanziare gli squilibri accumulati. Quando i flussi rallentarono e poi invertirono, l’architettura divenne impossibile da mantenere.

Le perdite poi sono scoppiate all’aperto.

Le istituzioni finanziarie internazionali hanno poi sottolineato la necessità di riconoscere e distribuire tali perdite tra lo Stato, la Banca Centrale, le banche e altri stakeholder. Questo problema rimane al centro del conflitto politico sulla ristrutturazione finanziaria libanese.

Per i depositanti, il risultato è stato molto più concreto: i conti bancari a volte mostrano risparmi a vita senza la possibilità di ritirare liberamente le somme corrispondenti.

È questo passato che oggi fa l’immagine del condizionatore d’aria politicamente esplosivo.

Procedure che vanno ben oltre la gestione della Banca Centrale

Tuttavia, l’ex governatore non è a Roumieh perché il libro è crollato sotto il suo mandato.

Questa distinzione essenziale deve essere mantenuta.

Le procedure legali contro Riad Salamé riguardano operazioni finanziarie specifiche e oneri specifici che devono essere esaminati dal giudice. In Libano e in Europa, le indagini si sono concentrate sul movimento dei fondi, sui suoi beni e sulle relazioni finanziarie che coinvolgono, tra l’altro, Forry Associates, legato al fratello Raja Salamé.

I magistrati europei stanno indagando centinaia di milioni di dollari sui flussi finanziari e sui beni sospettati di essere legati a queste operazioni da diversi anni. I Seizures e il congelamento dei beni sono stati ordinati in diversi paesi.

Riad Salamé respinse le accuse contro di lui. Ha sostenuto che la sua fortuna proveniva dalla sua precedente attività professionale in finanza e investimenti fatti durante la sua carriera.

Queste negazioni devono essere riportate con la stessa precisione delle accuse.

La critica del suo record presso la Banca del Libano non può essere utilizzata come sostituto di una condanna giudiziaria. Ma la presunzione dell’innocenza non significa che la sua azione pubblica per 30 anni deve sfuggire all’esame critico.

Per i candidati, il contrasto è brutale

L’autorizzazione concessa a Roumieh viene in un momento in cui la crisi bancaria non è ancora pienamente risolta.

Anni dopo l’inizio del crollo, il destino dei depositi rimane legato alle riforme finanziarie, alla ristrutturazione bancaria e alla distribuzione delle perdite accumulate nel sistema.

Questa lentezza dà al caso della cellula una dimensione particolare.

L’ex governatore può rivolgersi a un giudice per il permesso di migliorare materialmente il suo spazio di detenzione e ottenere una risposta. I depositanti sono stati in attesa di anni per un quadro definitivo per determinare le condizioni in cui recuperare i loro soldi.

Le due situazioni ovviamente non rientrano nella stessa istituzione o procedura. Gli oppositori legali non avrebbero senso.

Politicamente, tuttavia, l’immagine è potente.

Ricorda il divario che caratterizzava l’intera crisi libanese: quelli con accesso privilegiato alle istituzioni, all’informazione, alle monete o alle reti elettriche non hanno subito un crollo nello stesso modo delle famiglie ordinarie.

È proprio per questo motivo che ogni particolare trattamento dato ad un ex funzionario senior è osservato con sospetto.

Una cella VIP? Dobbiamo ancora provarlo

Questo sospetto non esonera la verifica dei fatti.

L’autorizzazione di un condizionatore d’aria e di una TV non è sufficiente a dimostrare che Riad Salamé gode di un regime di prigione illegale o di una « cellula VIP ». Per affermare questo, sarebbe necessario conoscere con precisione le regole applicate a Roumieh e confrontarle con quelle imposte ad altri detenuti.

Possono altri prigionieri installare un televisore? Possono avere un ventilatore o un condizionatore d’aria? Chi autorizza questa apparecchiatura? Ci sono criteri medici o attrezzature? I dispositivi sono finanziati dalle famiglie? L’elettricità è fatturata o sostenuta dall’istituzione?

Senza queste risposte, l’accusa di privilegio rimane da dimostrare.

Ma questa mancanza di informazioni è di per sé un problema.

In un sistema di prigionia trasparente, le regole sulle attrezzature autorizzate dovrebbero essere conosciute e identiche per i prigionieri in situazioni comparabili. L’opinione non dovrebbe indovinare se un ex governatore gode di un favore o di un diritto accessibile a tutti.

Il condizionatore d’aria fa la domanda più imbarazzante

Delle quattro apparecchiature, il condizionatore d’aria concentra logicamente l’attenzione.

Richiede un impianto elettrico e consuma molto più energia di un tavolo, una sedia o anche una TV. Nel Libano del 2026, questa domanda non è banale.

Il paese continua a vivere con un fragile impianto elettrico, caratterizzato da anni di razionamento e dall’uso massiccio di soluzioni private. Le stesse amministrazioni pubbliche hanno sofferto di questa carenza.

In Roumieh, il funzionamento di un condizionatore d’aria richiede quindi una potenza sufficiente.

Chi lo fornisce? Da quanto? A quale costo? Il dispositivo funzionerà sulla rete della prigione o richiederà un dispositivo specifico?

Finché queste domande rimangono senza risposta, dobbiamo evitare di dire che lo stato pagherà Riad Salamé per l’aria condizionata. Ma meritano di essere stabiliti proprio perché l’autorizzazione non riguarda un oggetto passivo: coinvolge il consumo continuo di una risorsa che il sistema carcerario non ha necessariamente in abbondanza.

Il problema non è che Salamé sia trattato con dignità

Sarebbe facile trasformare il caso in una richiesta di punizione aggiuntiva.

Non sarebbe la posta vera.

Un imputato, anche quando uno dei più potenti funzionari pubblici del paese, mantiene i diritti. Resta la presunzione dell’innocenza. Le condizioni di detenzione devono rispettare la dignità umana e non possono costituire una sentenza precoce.

Riad Salamé quindi non ha dovuto essere sottoposto a condizioni degradanti perché una parte della popolazione lo ha attribuito responsabilità politica o morale nel crollo finanziario.

La domanda è esattamente l’opposto:se alcune condizioni sono necessarie per la dignità di Riad Salamé, perché non sarebbero necessarie per tutti i detenuti a Roumieh?

Qui è dove l’autorizzazione diventa soggetto di politica carceraria.

La giustizia uguale non comporta la rimozione di una sedia dal ricco prigioniero. Si compone di garantire che il povero prigioniero può anche sedersi correttamente. Non è una questione di rendere un ex governatore soffre di calore, ma di determinare quali temperature e condizioni di ventilazione sono accettabili per l’intera popolazione carceraria.

Roumieh riproduce le disuguaglianze del Libano?

Le prigioni dovrebbero ritirare la libertà, non ridistribuire le condizioni di detenzione secondo il patrimonio.

Nella realtà libanese, tuttavia, i mezzi personali e familiari svolgono un ruolo importante. Un prigioniero la cui famiglia può fornire cibo, medicina, abbigliamento o altre proprietà non è nella stessa situazione di un prigioniero che non ha supporto esterno.

Lo stato carcerario indebolito dalla crisi lascia così alcune delle sue mancanze da compensare da risorse private.

Il caso Salamé spinge questa logica al suo punto più visibile.

L’ex governatore ha i mezzi finanziari, gli avvocati e la capacità procedurale di richiedere un layout preciso. La giustizia lo permette. Quindi il sistema funziona per lui.

La domanda giornalistica poi diventa quella del prigioniero posto alcune cellule più lontano: è consapevole di questa procedura, può formulare la stessa richiesta e, soprattutto, ha i mezzi materiali per beneficiare della stessa autorizzazione?

Se la risposta è no, il problema va oltre Riad Salamé.

Significherebbe che le disuguaglianze che strutturano la società libanese stanno attraversando le porte della prigione senza difficoltà.

Un piccolo caso che si riferisce ad un enorme fallimento

Naturalmente, un condizionatore d’aria non costituisce il dossier Riad Salamé.

La cosa principale rimane altrove: i procedimenti legali, le transazioni finanziarie esaminate, le responsabilità che possono essere stabilite o escludete e il destino dei fondi oggetto di indagine.

Ma questo piccolo caso materiale ha una forza che i record finanziari di diverse migliaia di pagine non hanno.

È immediatamente comprensibile.

Per tre decenni, Riad Salamé ha tenuto il vertice dell’istituzione responsabile della conservazione della valuta e della stabilità finanziaria. Dopo il crollo, i libanesi hanno visto evaporare i loro redditi, le loro economie diventano inaccessibili e i servizi pubblici si deteriorano. L’ex governatore, ora detenuto e ancora presunto innocente, ottiene l’autorizzazione giudiziaria per installare un condizionatore d’aria e la televisione nella sua cella.

Non sarebbe corretto o corretto dedurre automaticamente un privilegio illegale.

Ma dopo trent’anni di potere e sei anni di crisi, Riad Salamé rimane un caso in cuila trasparenza deve essere maggiore, non più debole. La magistratura e l’amministrazione carceraria possono quindi respingere rapidamente il sospetto: pubblicare le regole applicabili, specificare chi finanzia l’attrezzatura e indicare se qualsiasi prigioniero posto nelle stesse condizioni può ottenere la stessa autorizzazione.

In caso contrario, il condizionatore d’aria Roumieh rimarrà quello che il file finanziario libanese ha prodotto regolarmente dal 2019: un piccolo problema materiale dietro il quale riappare immediatamente la domanda molto più ampia se le stesse regole realmente si applicano a tutti.