Dopo la finale, la battaglia del mandato: Parigi e Roma cercano una forza che Washington vuole più offensiva

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Il rischio di vuoto non è più teorico

La fine prevista della Missione Finale pone il Libano prima di una scadenza che non può più essere trattata come un problema lontano. L’ultimo giorno dell’anno, il paese potrebbe finire senza la forza internazionale che accompagna il sud da quasi 48 anni, mentre l’esercito israeliano occupa ancora territori, gli attacchi continuano e l’accordo quadro con Israele non è stato completato. L’urgenza non è più solo se il Finul se ne andrà. Si compone di determinare chi prenderà il sopravvento, con quale mandato e soprattutto per svolgere quali missioni.

Le discussioni rivelano diversi scenari. La formula più avanzata si basa su un’iniziativa franco-italiana progettata per costituire una forza dominante europea. Circa 10 paesi europei hanno espresso la loro volontà di partecipare. Gli Stati asiatici con esperienza nel mantenimento della pace potrebbero anche unirsi al meccanismo. Indonesia e Cina sono tra i paesi interessati a mantenere una presenza in Libano come parte di una forza futura.

Ma nessuna decisione finale è stata presa. La composizione della quota è solo parte del problema. I governi che possono inviare i soldati vogliono conoscere la loro missione esatta, i limiti geografici del loro intervento, le loro regole di impegno e le garanzie date per la loro sicurezza. Vogliono anche sapere come reagirebbero i loro militari se un confronto scoppiasse con Israele o Hezbollah.

È proprio a questo livello che le differenze diventano profonde. Parigi e Roma stanno lavorando ad una presenza internazionale per preservare la stabilità e accompagnare l’esercito libanese. Washington vuole l’architettura più direttamente legata al monopolio delle armi e l’effettiva estensione dell’autorità statale. Israele, da parte sua, non mostra alcun entusiasmo per una forza che possa documentare permanentemente le sue operazioni o limitare la sua libertà militare nel sud.

La posta in gioco va quindi oltre la sostituzione amministrativa di diverse migliaia di pacificatori. Si occupa della natura del sistema di sicurezza che deve governare il sud dopo la loro partenza.

La formula franco-italiana è la traccia più avanzata

Il percorso più serio è quello di costruire un nucleo europeo sotto la leadership francese e italiana. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno lavorato su questa opzione, mentre i contatti sono stati fatti con diverse capitali europee per identificare gli stati pronti a contribuire alle truppe. Il progetto potrebbe quindi essere esteso a paesi non europei con esperienza nelle operazioni internazionali.

L’interesse di questa formula è quello di evitare una pausa improvvisa. Gli europei conoscono già il terreno libanese. Francia e Italia hanno svolto un ruolo importante nella Finul e hanno esperienza operativa nel sud. Una forza costruita intorno ai loro contingenti potrebbe riprendere alcune delle funzioni esistenti senza completamente ricostruire il dispositivo.

Tuttavia, la continuità istituzionale non basta. Finul opera attualmente in uno specifico quadro giuridico, militare e politico. La forza futura deve avere le proprie fondamenta. Beirut insiste sul fatto che qualsiasi presenza internazionale dovrebbe rimanere sotto la copertura di una decisione del Consiglio di Sicurezza. Nawaf Salam difese esplicitamente questa posizione a New York. Essa vuole evitare una coalizione di paesi che si schierano sulla base di accordi bilaterali o di una semplice iniziativa europea.

Questo requisito risponde a una preoccupazione di sovranità. Una forza internazionale incaricata dal Consiglio di Sicurezza ha un quadro ben noto, obblighi definiti e legittimità internazionale. Una forza composta esclusivamente da un gruppo di Stati potrebbe dipendere più dagli interessi politici dei suoi membri. Per Beirut, quindi, la domanda non è solo quella di mantenere i soldati stranieri nel sud. Un’architettura internazionale deve essere mantenuta per monitorare la situazione e produrre rapporti riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Il progetto franco-italiano rimane incompiuto. I dieci paesi europei disposti a partecipare non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva sulle missioni che dovrebbero intraprendere. Questa domanda determina il resto: numero di soldati, attrezzature, regole di fidanzamento e livello di rischio accettato.

Parigi vuole evitare il confronto diretto con Hezbollah

La Francia favorisce una forza il cui ruolo resterebbe incentrato sul sud e sul sostegno all’esercito libanese. L’idea sarebbe quella di preservare una presenza internazionale capace di osservare, comunicare e contribuire alla stabilità senza trasformarla in un attore responsabile del disarmo diretto di Hezbollah.

Questa distinzione è essenziale. Una forza di sorveglianza può pattugliare, documentare le violazioni, mantenere i canali di comunicazione e accompagnare l’esercito. Una forza per cercare armi, entrare nei depositi o intervenire contro posizioni militari è in senso completamente diverso. Si muove dal mantenere la stabilità a una missione potenzialmente coercitiva.

Gli europei non sembrano voler attraversare facilmente questo confine. La loro paura principale è di inviare i loro soldati a una missione che potrebbe posizionarli direttamente davanti a Hezbollah. Tale cambiamento cambierebbe completamente il livello di rischio. I contingenti non sarebbero più esposti alle conseguenze di un confronto tra Israele e Hezbollah. Potrebbero diventare parte del conflitto stesso.

Questa cautela spiega la preferenza per una missione concentrata principalmente a sud di Litani. Esso consentirebbe alla futura forza di aiutare l’esercito a consolidare il suo controllo nella zona di confine senza affidarlo ad una missione generale di disarmo a livello nazionale.

Questo approccio, tuttavia, affronta una lettura americana molto più ampia del problema. Washington non ritiene che il controllo del sud di Litani sia sufficiente per risolvere il problema della sicurezza. Le applicazioni statunitensi coprono anche i depositi e le posizioni di Hezbollah, così come le armi in altre parti del paese.

Il dibattito sulla futura forza diventa così un’estensione del dibattito sul monopolio delle armi. Una missione limitata nel sud può soddisfare l’obiettivo di stabilità immediata. Non soddisfa pienamente le aspettative americane per l’esercizio dell’autorità statale in tutto il paese.

Washington vuole guardare oltre i Litani

I requisiti degli Stati Uniti danno al caso una dimensione molto più sensibile. Nelle discussioni con funzionari e visitatori libanesi, Washington ha chiesto la mancanza di progresso dell’esercito verso alcuni depositi militari di Hezbollah e siti nel sud. Ma le domande non si fermano lì. Viene anche menzionata la presenza di armi nella zona di Beirut.

Questo approccio significa che la futura architettura internazionale non può essere considerata solo come una piccola copia della Finale. Per gli americani, la questione centrale è l’autorità efficace dello stato. Il sud di Litani è un primo passo, ma non rappresenta l’intero problema.

È qui che la differenza con il concetto europeo è chiara. Parigi e Roma sono in primo luogo alla ricerca di una formula che può essere accettata dai paesi troop-contributivi e operare senza causare ulteriore confronto. Washington vuole che il post-Finale accompagni una più profonda trasformazione del saldo di sicurezza libanese.

Tuttavia, una forza internazionale il cui mandato si estenderebbe, direttamente o indirettamente, a nord del fiume Litani sarebbe molto più difficile da costruire. I paesi europei dovrebbero accettare che i loro soldati siano coinvolti in una questione direttamente legata alle armi di Hezbollah. Dovrebbero anche avere regole di impegno adattate a situazioni che non assomigliano più alle normali pattuglie di pace.

La questione poi diventa quasi insolubile: più limitato il mandato, più accettabile è per i contributori europei, ma meno soddisfa le aspettative americane. Più ampio è il mandato, più incontra l’obiettivo politico di Washington, ma più pericoloso diventa e più difficile è quello di ottenere Stati che sono suscettibili di fornire ai militari di accettarlo.

È questo conflitto di concezione, più che la ricerca di soldati, che sta ora ritardando la nascita della forza.

Israele non vuole coercizione o testimone permanente

La posizione israeliana complica ulteriormente il caso. Israele non sembra essere a favore di una forza internazionale che potrebbe limitare la sua libertà di azione nel sud. In particolare, ci sono forti riserve su una presenza francese. Le difficili relazioni tra Parigi e il governo israeliano pesano direttamente sulle discussioni.

Questa ostilità non riguarda solo l’identità nazionale dei contingenti. Una forza internazionale funge anche da testimone. Le sue pattuglie osservarono i movimenti militari, documentarono gli incidenti e trasmetterono i rapporti. La sua presenza rende più difficile trasformare un’operazione militare in un evento senza un osservatore esterno.

L’assenza di forza internazionale avrebbe quindi profondamente alterato l’equilibrio del potere. Nei settori ancora occupati, Israele avrebbe molto più spazio per la manovra. L’esercito libanese sarebbe rimasto presente, ma non avrebbe più beneficiato dello stesso meccanismo di sostegno o di comunicazione internazionale.

È proprio lo scenario che preoccupa il Libano. La partenza del Finul senza sostituzione potrebbe lasciare Israele in posizione dominante a sud del fiume Litani, soprattutto intorno agli insediamenti rimanenti. Le autorità libanesi temono che un vuoto internazionale faciliterà il consolidamento di una nuova realtà militare.

Questa preoccupazione spiega perché Beirut rifiuta di considerare la partenza di Finul come una semplice transizione amministrativa. Il problema non è solo quello di sostituire i pacificatori con altri soldati. L’obiettivo è quello di preservare un dispositivo in grado di produrre monitoraggio indipendente e mantenere canali di comunicazione quando le tensioni aumentano.

L’ipotesi di un’estensione di sei mesi si presenta contro Washington

In assenza di accordo sulla futura forza, è stata prevista una soluzione transitoria: estendere la Finale per circa sei mesi. Questa scadenza consentirebbe di negoziare la composizione del nuovo meccanismo, il suo mandato e le garanzie necessarie senza creare una pausa alla fine dell’anno.

In termini pratici, questa opzione ha una logica evidente. Costruire una forza multinazionale richiede tempo. È necessario determinare quali paesi partecipano, quanti soldati forniscono, che controlla l’operazione, quali armi possono essere utilizzate e quali infrastrutture saranno conservate. Una transizione affrettata potrebbe produrre esattamente il vuoto che Beirut sta cercando di evitare.

Ma l’estensione si incontrò con l’opposizione americana. Washington non vuole semplicemente mantenere Finul nella sua forma attuale. Questa posizione riduce notevolmente la camera di manovra del Libano. Senza consenso al Consiglio di Sicurezza, un’estensione tecnica diventa difficile.

Il fallimento di questa soluzione obbliga quindi i negoziatori ad accelerare la ricerca di un successore. Tuttavia, il calendario restringe mentre le principali questioni politiche rimangono senza risposta.

La situazione crea un paradosso. Tutti riconoscono che una transizione mal preparata sarebbe pericolosa. Tuttavia, la soluzione più semplice per acquistare il tempo, vale a dire una limitata estensione della missione attuale, non riceve il supporto necessario.

Il Libano rischia quindi di dover preparare un meccanismo entro pochi mesi che i poteri internazionali non sono ancora riusciti a definire.

Osservatori di truce: una soluzione più leggera

Un secondo percorso è quello di rafforzare il ruolo degli osservatori internazionali della tregua già presenti nella regione. Questa formula manterrebbe una presenza delle Nazioni Unite dopo la partenza del Finul senza ricostruire immediatamente una forza di diverse migliaia di soldati.

Il vantaggio è evidente. Gli osservatori appartengono già al sistema delle Nazioni Unite e hanno esperienza nella sorveglianza militare. Il loro numero potrebbe essere aumentato e le loro missioni adattate. Il Libano manterrebbe così un meccanismo internazionale di reporting e reporting.

Ma questa soluzione è molto più leggera di una vera forza di pace. Gli osservatori non possono svolgere gli stessi compiti di un contingente armato. La loro capacità di pattugliare aree pericolose, mantenere una presenza permanente o accompagnare l’esercito è più limitata.

Si pone anche il problema della protezione. Se la situazione si deteriora, chi assicura la loro sicurezza? Che libertà di movimento avranno? Come possono intervenire in aree in cui le operazioni israeliane continuano? La formula mantiene gli occhi internazionali a terra, ma non sostituisce automaticamente la capacità operativa di Finul.

Questa opzione potrebbe quindi diventare un intermedio piuttosto che una sostituzione completa. Aiuterebbe a mantenere un legame con le Nazioni Unite in attesa della creazione di un’architettura più robusta.

I paesi donatori vogliono sapere chi li proteggerà

La sicurezza dei futuri contingenti è una delle questioni più sensibili. Stati pronti a partecipare richieste garanzie specifiche. Vogliono sapere cosa succederà se i loro soldati sono tra l’esercito israeliano e Hezbollah. Vogliono anche conoscere i meccanismi per evitare che le loro posizioni vengano prese di mira.

Questa domanda non è teorica. Una forza dispiegata nel sud si evolverà in uno spazio in cui i bombardamenti, i droni e i movimenti militari rimangono possibili. Il suo mandato deve quindi essere accompagnato da accordi per ridurre i rischi.

Una questione particolarmente sensibile riguarda l’atteggiamento dei partiti locali e regionali. Le garanzie israeliane dovrebbero essere ottenute sulla sicurezza delle truppe? Una forma di comprensione con Hezbollah sarà anche necessario per permettere ai soldati di circolare? Quanto può arrivare tale coordinamento senza trasformare la missione in un accordo politico con gli attori armati?

Queste domande spiegano perché i paesi europei non sono contenti di un invito a partecipare. Vogliono conoscere le regole del gioco prima di inviare i loro soldati.

La forza futura deve quindi essere costruita su un equilibrio estremamente preciso. Deve essere abbastanza robusto per avere una vera utilità, ma non per essere percepito come una forza di combattimento. Deve sostenere l’esercito senza sostituirlo. Deve osservare Israele senza diventare il suo avversario. Deve contribuire al monopolio statale senza essere direttamente affidato al disarmo di Hezbollah.

L’esercito dice che può assumere le sue responsabilità, ma non sostituire tutte le funzioni

L’istituzione militare libanese esprime la sua disponibilità a svolgere le sue missioni anche in caso di partenza dal Finul. Questa affermazione è essenziale perché significa che Beirut non presenta la presenza internazionale come condizione per la sopravvivenza dello Stato nel sud.

L’esercito può schierare le sue unità, settori sicuri ed esercitare responsabilità sovrane. È già al centro del meccanismo di ritiro israeliano. Ogni area evacuata deve essere sotto il suo controllo.

Ma essere in grado di assumere la responsabilità militare del territorio non significa essere in grado di sostituire tutte le funzioni del Finul. La forza internazionale fornisce capacità logistiche, pattuglie, meccanismi di comunicazione e una presenza diplomatica che l’esercito non può riprodurre da solo.

Il sostegno internazionale per l’esercito sta quindi diventando ancora più importante. L’incontro preparatorio tenutosi a Parigi ha dimostrato che esiste ancora un interesse internazionale. Ma ha anche rivelato uno sviluppo: l’aiuto è ora più condizionale sui risultati concreti. I partner vogliono che lo Stato faccia progressi nell’esercizio della sua autorità prima di commettere nuove risorse.

Il Libano si trova quindi di fronte a un’equazione impegnativa. Gli fu chiesto di rafforzare il suo esercito per sostituire gradualmente alcune funzioni del Finul, mentre quel rafforzamento stesso dipendeva dall’aiuto internazionale soggetto a condizioni politiche.

La partenza del Finul causerebbe anche uno shock economico nel sud

Una dimensione molto meno discussa riguarda l’economia locale. La presenza di Finul non produce solo un effetto sicuro. Le quote internazionali fanno parte dell’economia meridionale da diversi decenni.

Le loro spese si nutrono di negozi, alloggi, servizi, trasporti e varie attività locali. I lavori diretti e indiretti dipendono da questa presenza. La partenza dei contingenti eliminerebbe quindi parte di questa attività nel momento in cui il Sud dovrà ricostruire i danni della guerra.

Ciò è particolarmente importante in aree già colpite dalla distruzione e dallo spostamento. I villaggi hanno perso case, fattorie e aziende. La scomparsa parallela delle spese di Finul aggiungerebbe un altro shock.

La questione post-Finale deve quindi essere considerata anche una questione economica. Una nuova forza, ancora più piccola, permetterebbe di mantenere parte di questa attività. Una scomparsa quasi completa della presenza internazionale avrebbe, al contrario, effetti molto più ampi della semplice modifica del regime di sicurezza.

Il vero conflitto riguarda la missione, non la bandiera

La difficoltà essenziale è finalmente chiara. Ci sono paesi disposti a partecipare. Francia e Italia stanno lavorando sull’architettura. Una dozzina di stati europei hanno mostrato interesse. I paesi asiatici potrebbero completare lo schema. Il Libano vuole mantenere una presenza internazionale sotto l’autorità del Consiglio di Sicurezza.

Il blocco quindi non proviene da una assoluta impossibilità di trovare soldati. Viene dalla mancanza di accordo su ciò che verrà chiesto di fare.

Probabilmente si può formare una forza di monitoraggio e di sostegno militare. Una forza carica di partecipare direttamente all’applicazione del monopolio delle armi al di là del litano meridionale è molto più difficile da immaginare. Una forza accettata da Israele potrebbe essere troppo debole per soddisfare le aspettative libanesi. Una forza con un mandato più robusto rischia, d’altra parte, di essere respinta da Israele o di mettere le sue truppe di fronte a Hezbollah.

La scadenza della fine dell’anno obbliga ora gli attori a risolvere queste contraddizioni. La scelta determinerà molto più del successore amministrativo del Finul. Direbbe quale concetto di sicurezza internazionale dovrebbe prevalere nel sud: una presenza intesa principalmente ad osservare e prevenire l’escalation, o uno strumento più ambizioso destinato ad accompagnare la trasformazione dell’equilibrio militare libanese.

È questa questione, non il semplice nome della forza futura, che spiega perché non è ancora raggiunto un accordo.

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