Berri collega la distribuzione dell’esercito al ritiro israeliano

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Nabih Berri ha posto mercoledì 19 agosto 2026 una sequenza precisa per il Libano meridionale: fermare le operazioni israeliane, il cessate il fuoco e il ritiro al confine internazionale deve, secondo lui, precedere l’immediato dispiegamento dell’esercito libanese a sud dei Litani. Il presidente della Camera afferma poi che egli può garantire che l’esercito sarà l’unica forza di sicurezza e l’unica che tiene armi nella zona. Rivolgendosi a questa proposta direttamente a una delegazione americana, Berri pone Washington davanti a ciò che egli presenta come sua responsabilità: ottenere da Israele le condizioni che permettono allo Stato libanese di esercitare la sua autorità solo nel sud.

Nabih Berri non solo ha denunciato la situazione nel sud del Libano mercoledì. Di fronte a una delegazione della Task Force americana sul Libano (ATFL), ha formulato una catena politica e militare che colpisce direttamente la questione più sensibile delle attuali trattative: il monopolio delle armi e la distribuzione dell’esercito libanese a sud dei Litani.

Il suo messaggio si basa su un semplice principio. Il Libano, ha detto, è pronto a garantire questa zona dal suo esercito, ma Israele deve prima fermare la sua guerra, cessare il fuoco e ritirarsi al confine internazionale.

Berri va oltre parlando personalmente al prossimo passo.« Solo allora posso garantire l’immediato dispiegamento dell’esercito libanese nella zona a sud dei Litani »ha detto.

Egli aggiunge che l’esercito sarebbe allora« l’unica forza »mantenere la sicurezza e« l’unico a possedere armi in questa regione ».

La formulazione è politicamente ingombrante. Il presidente della Camera è anche il leader del movimento Amal e rimane uno dei principali interlocutori di Hezbollah nel sistema politico libanese. Quando afferma agli interlocutori americani che l’esercito deve essere l’unica forza armata a sud dei Litani, non è semplicemente un richiamo astratto del ruolo dello Stato.

Il problema diventa una delle condizioni per rendere applicabile questo impegno.

Berri propone una sequenza: ritiro israeliano, poi esercito libanese

Il cuore della dichiarazione è nell’ordine delle tappe.

Berri non rifiuta il principio di un monopolio statale sulle armi a sud di Litani. Essa lo collega esplicitamente alla fine delle operazioni israeliane e al ritiro delle forze israeliane al confine internazionale.

Questa posizione ci permette di capire parte del disaccordo che sta attraversando le discussioni sulla sicurezza meridionale per mesi.

I partner occidentali del Libano chiedono che lo Stato estenda la sua autorità, che l’esercito controlli il territorio e che le armi che escono dal suo comando scompaiono dalla zona. Sul lato libanese, la questione è la reciprocità: come possiamo chiedere a Beirut di attuare i suoi impegni se Israele continua le sue operazioni e mantiene posizioni sul territorio libanese?

Berri risponde proponendo una cronologia.

Israele ferma i suoi attacchi. Un cessate il fuoco diventa efficace. Le forze israeliane si ritirarono al confine. Le forze armate libanesi si dispiegano immediatamente nei settori interessati. Diventa poi l’unica forza di sicurezza e l’unico possessore di armi nella zona a sud dei Litani.

Questa cronologia non è un dettaglio tecnico. Determina chi deve fare il primo passo.

Questo è anche la parte dell’attuale rapporto di potere diplomatico.

« L’unica forza » e « l’unica arma »: una formula inequivocabile

I termini precisi utilizzati da Berri meritano attenzione.

Il presidente della Camera non si limitava a chiedere un rinforzo dell’esercito o un’estensione della sua distribuzione. Egli sostiene che questo dovrà esserel’unica forza di sicurezzanella regione e dovrebbe esserel’unico con armi.

Questa formulazione colpisce direttamente la presenza militare di Hezbollah a sud del fiume Litani.

Dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 1701, adottata nell’agosto 2006 dopo la guerra tra Israele e Hezbollah, l’area tra i Litani e la Linea Blu deve essere soggetta a un regime di sicurezza particolare. Il testo prevede che sia libero da personale armato, merci e armi diverse da quelle del governo libanese e della forza interinale delle Nazioni Unite in Libano.

L’applicazione di questa disposizione è rimasta incompleta per quasi vent’anni.

Hezbollah ha mantenuto le infrastrutture militari nel sud, mentre Israele ha continuato a violare lo spazio aereo libanese e diversi punti territoriali sono rimasti contenti. Dopo l’apertura del fronte l’8 ottobre 2023 e i successivi conflitti, il saldo precedente fu profondamente interrotto.

La dichiarazione di Berri consiste quindi nell’accettare esplicitamente, per l’area a sud dei Litani, il principio dimonopolio militare statale.

La considerazione che esige è altrettanto esplicita: Israele deve lasciare il territorio libanese e cessare le sue operazioni.

Perché Berri dice che può « garantire » lo spiegamento

La scelta del verbo è anche importante.

Berri dice non solo che « desiderato » o « supportato » la distribuzione dell’esercito. Egli sostiene che puògaranzia immediatadopo il ritiro israeliano.

Istituzione, il presidente della Camera non comanda le Forze Armate libanesi. La loro distribuzione è la responsabilità dello Stato, del governo e del comando militare.

La sua garanzia deve quindi essere intesa politicamente.

Berri ha una grande influenza nel sistema libanese e nel sud. Amal è profondamente impiantato nelle regioni dello Shia meridionale. Il presidente della Camera mantiene anche una vecchia alleanza con Hezbollah e ha ripetutamente svolto il ruolo di interlocutore politico nei negoziati indiretti sul conflitto con Israele.

La sua affermazione suggerisce quindi che un’esclusiva distribuzione dell’esercito a sud dei Litani potrebbe beneficiare della necessaria copertura politica nell’ambiente Shia se le condizioni che pone sono soddisfatte.

Questa dimensione è essenziale.

L’applicazione del monopolio delle armi non dipende esclusivamente dal numero di soldati disponibili. Richiede anche un ampio accordo politico per evitare che il dispiegamento dell’esercito venga percepito come un’operazione diretta contro una parte della popolazione o come l’applicazione unilaterale delle richieste israeliane.

Berri sta proprio cercando di costruire un’altra lettura: l’esercito avrebbe schieratodopo il ritiro israelianoper ripristinare la sovranità libanese.

Messaggio inviato direttamente a Washington

Il secondo elemento importante della dichiarazione riguarda gli Stati Uniti.

Berri sostiene che Washington è« l’unico paese »in grado di costringere Israele a fermare la guerra e Donald Trump è« l’unico »leadership in grado di raggiungere questo risultato.

La formula è volontaria e diretta.

Assegna responsabilità agli Stati Uniti in proporzione alla sua influenza su Israele. A parere di Berri, Washington non è sufficiente a chiedere al Libano di prendere misure riguardanti le armi o la sicurezza del Sud. L’amministrazione Trump deve usare la sua leva per far fermare Israele le operazioni e ritirarsi.

La scelta della persona di contatto rafforza questo messaggio.

La Task Force americana sul Libano è un’organizzazione americana che mantiene i contatti con i politici negli Stati Uniti e in Libano e sostiene, tra l’altro, il sostegno alle istituzioni libanesi.

Nell’affrontare la sua delegazione, Berri sapeva che le sue osservazioni erano destinate a circolare a Washington.

Il suo argomento può essere riassunto come segue:se gli Stati Uniti vogliono che l’esercito libanese sia solo a sud del fiume Litani, deve creare le condizioni territoriali e di sicurezza che permettono questa distribuzione.

Una situazione nel sud considerata « insostenibile »

Questa proposta si basa sulla continuazione delle operazioni israeliane.

Berri ha usato termini eccezionalmente dure il mercoledì per descrivere la situazione. Secondo lui, ciò che il Libano meridionale sta vivendo è diventato « insopportabile » e potrebbe addirittura superare, sotto certi aspetti, « i crimini e i massacri commessi a Gaza ».

Questo confronto fa parte della sua valutazione politica e non costituisce un’equivalenza di fatto tra i bilanci dei due conflitti.

Tuttavia, riflette il livello di pressione provata dai leader meridionali di fronte a distruzioni, spostamenti e difficoltà di ricostruzione.

Per Berri, quindi, la questione della distribuzione militare non può essere separata da quella degli abitanti.

Insiste sul loro diritto di tornare ai loro villaggi e ricostruire le loro case. L’esercito, dice, deve proprio diventare la forza che protegge questo ritorno.

La sicurezza non è più presentata solo in termini di disarmo. È collegato a uno scopo civile: permettere agli abitanti di trovare le loro località.

Il ritorno degli abitanti diventa una condizione di stabilizzazione

Questa dimensione è importante perché il controllo territoriale ha senso solo se le aree interessate possono riprendere la vita civile.

In diversi settori del Sud, la distruzione ha colpito case, strade, infrastrutture agricole e utilità. La continuazione delle operazioni militari impedisce o rallenta la ricostruzione e mantiene parte della popolazione in uno stato di incertezza.

Berri collega così tre casi spesso trattati separatamente: ritiro israeliano, lo spiegamento dell’esercito e il ritorno degli abitanti.

Secondo questa logica, il ritiro consente il dispiegamento; lo spiegamento crea condizioni di sicurezza; la sicurezza consente il ritorno e la ricostruzione.

Questa sequenza dà anche una dimensione aggiuntiva alla futura conferenza internazionale a sostegno delle Forze Armate libanesi, la cui riunione preparatoria è prevista per il 17 settembre a Parigi.

Se l’esercito diventerà l’unica forza presente a sud dei Litani, i suoi bisogni saranno considerevoli. Dovrà tenere posizioni a lungo termine, monitorare il territorio, fissare gli assi, accompagnare il ritorno degli abitanti e avere i mezzi logistici necessari.

La questione del finanziamento internazionale dell’esercito è quindi direttamente collegata a quella sollevata da Berri.

Il problema di Hezbollah non è risolto

Tuttavia, la dichiarazione del relatore non risolve tutte le domande.

Affermando che l’esercito sarà l’unica forza armata a sud dei Litani non ancora afferma come le infrastrutture e le armi di Hezbollah saranno trattate, secondo cui il calendario o con quale meccanismo di verifica.

Anche la distinzione geografica è importante.

Berri parla esplicitamente della zonaa sud di LitaniLa sua affermazione, quindi, non costituisce di per sé un insediamento generale della questione delle armi di Hezbollah in tutto il Libano.

Questo limite deve essere mantenuto.

Non si sottrae all’importanza della formula utilizzata, ma definisce l’esatta portata della formula: il Presidente della Camera offre una garanzia politica relativa ad una determinata regione, in cambio di un ritiro israeliano e di una cessazione delle operazioni.

Le discussioni successive dovranno determinare come questa formula sia allineata all’obiettivo del governo più ampio del monopolio statale delle armi.

Una proposta che fa pressione agli Stati Uniti

La dichiarazione di Berri cerca infine di cambiare la questione dei funzionari libanesi.

Da mesi, parte della pressione internazionale è stata su quello che Beirut deve fare: schierare l’esercito, controllare il territorio e risolvere il file armi Hezbollah.

Berri ora risponde con un impegno condizionale.

Egli sostiene che l’esercito può schierarsi immediatamente e diventare l’unica forza armata a sud dei Litani. Ma in precedenza chiese agli Stati Uniti di ottenere ciò che il Libano chiedeva a Israele: una fine alle operazioni, un cessate il fuoco e un ritiro al confine.

La proposta pertanto non cancella il dibattito sulle armi. Essa cerca di integrarsi in una logica di simultaneità e di reciprocità.

È questa formulazione che Washington dovrà ora valutare. Se l’amministrazione Trump ottiene le condizioni richieste da Berri, il presidente della Camera avrà commesso il suo peso politico su una conseguenza verificabile:un immediato dispiegamento dell’esercito libanese e l’assenza di qualsiasi altra forza armata a sud dei Litani.

Il passo successivo metterà alla prova entrambe le parti di questa equazione: la capacità americana di ottenere a Israele un ritiro e la capacità di Berri di far rispettare, sul terreno, la garanzia che ha dato pubblicamente.