Cisgiordania: i palestinesi segnati con numeri

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L’esercito israeliano ha riconosciuto che i soldati avevano posto i numeri direttamente sul corpo dei palestinesi arrestati durante un’operazione condotta il 17 agosto 2026 a Qabatiya, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata. Le immagini mostrano un uomo con il numero « 44 » sulla fronte. L’esercito sostiene che questa pratica era inappropriata e assicura che ricordasse ai membri militari interessati delle regole. In Israele e all’estero, le immagini portarono immediatamente ad un parallelo con la numerazione dei detenuti nei campi di concentramento nazisti. Il confronto si basa su un’immagine storica particolarmente impegnata, ma richiede una distinzione essenziale: l’iscrizione israeliana è un atto contemporaneo di identificazione e presunta umiliazione, mentre la matrice di Auschwitz apparteneva al sistema di concentrazione e genocidio nazista.

Il numero « 44 » occupa quasi tutta la sua fronte. L’uomo palestinese appare prima dei media locali dopo essere stato interrogato dai soldati israeliani a Qabatiyah. Secondo la sua testimonianza, non era l’unico che era così identificato. Altri palestinesi arrestati durante l’operazione hanno ricevuto numeri su varie parti del corpo.

L’esercito israeliano ha confermato il 18 agosto che le sue forze avevano effettivamente segnato i numeri palestinesi intervistati durante l’operazione. Non contestava quindi l’autenticità generale della pratica mostrata dalle immagini.

Invece, si è allontanata dal comportamento dei soldati. Il comando indicava che aveva evidenziato la gravità dell’incidente ai militari e che le lezioni erano state imparate dall’incidente.

Questo riconoscimento è importante perché il dibattito non si basa più solo su immagini o accuse palestinesi di militanti.L’esistenza della numerazione è stata ammessa dall’esercito stesso.

A Qabatiya, numeri sulla fronte e corpo

L’incidente è avvenuto durante una vasta operazione israeliana a Qabatiyah, a sud di Jenin, il 17 agosto. L’esercito sostiene di aver cercato circa 100 edifici e interrogato o arrestato diverse persone. Due palestinesi sospettati di attacchi di pianificazione sono stati anche arrestati come parte dell’operazione.

Fu durante questa sequenza che i soldati usarono dei numeri per identificare alcuni dei palestinesi interrogati.

Le prove raccolte indicano che i marchi non erano solo apparsi a documenti di abbigliamento o amministrativi. Le figure sono state scritte direttamente sulla pelle, soprattutto sulla fronte, le mani e, secondo alcune testimonianze, altre parti del corpo.

Questa differenza è al centro della controversia.

Assegnare un numero amministrativo a un detenuto è una pratica comune in molti sistemi di prigionia. Un file, una scheda, un braccialetto o un registro possono utilizzare un numero per consentire l’identificazione interna di una persona.

Scrivere questo numero sul corpo del detenuto, e soprattutto sul suo volto, è di un’altra natura.

Il processo rende visibile l’identificatore prima dell’identità personale. Trasforma temporaneamente la persona in supporto fisico del dispositivo di controllo a cui è sottoposto.

Era questa dimensione che ha causato le reazioni più forti.

Ahmad Tibi denuncia la « disumanizzazione »

Il deputato arabo israeliano Ahmad Tibi è stato uno dei primi politici a reagire pubblicamente alle immagini.

Ha denunciato una pratica « cattiva » e descritto sostituendo l’identità di una persona con un numero come un processo di disumanizzazione. Ha anche fatto riferimento a « pericoli terribili », un’allusione trasparente alla storia europea e alla persecuzione nazista.

Questo riferimento ha un potere particolare in Israele.

La memoria della Shoah occupa un posto centrale nella storia nazionale israeliana, nell’istruzione e nella memoria familiare di una parte della popolazione. Il numero sulla pelle è di per sé uno dei simboli più riconoscibili del mondo della concentrazione nazista.

Un’organizzazione musulmana francese reagì anche il 19 agosto esprimendo il suo « orrore » dopo la diffusione delle immagini e anche creando un riavvicinamento con le pratiche di marcatura imposte alle vittime del nazismo.

Ma usare questo confronto deve specificare esattamente cosa è successo nei campi nazisti.

Ad Auschwitz, il numero sostituì l’identità del prigioniero

Nel sistema di concentrazione nazista, i detenuti hanno ricevuto i numeri di registrazione utilizzati per la loro identificazione amministrativa nei campi.

Ad Auschwitz, questa pratica ha preso una forma particolare. Dall’autunno 1941 le SS iniziarono atatuare la matrice direttamente sul corpo di alcuni prigionieri, prima sui prigionieri di guerra sovietici. Il sistema venne poi esteso e, dal 1942, i prigionieri ebrei registrati ad Auschwitz furono anche sistematicamente tatuati.

Il numero era di solito inserito sull’avambraccio.

Altro400.000 prigionierisono stati assegnati al complesso di Auschwitz secondo gli archivi storici conservati sul sistema di concentrazione.

Il dettaglio è importante: non tutti coloro che sono arrivati ad Auschwitz hanno ricevuto un numero. Le persone inviate direttamente alle camere a gas di solito non sono state registrate come prigionieri né tatuate. Il numero riguardava quelli registrati dalle SS nel sistema di concentrazione, in particolare per il lavoro forzato.

Questo numero faceva parte di un dispositivo molto più grande.

I prigionieri erano anche classificati per categoria, contrassegnati da triangoli di colori diversi sulle loro uniformi e sottoposti a un sistema che ha ridotto la loro identità a una classificazione burocratica al servizio della persecuzione, dello sfruttamento e, per gli ebrei d’Europa, un progetto di sterminio.

Quindi il tatuaggio non era un semplice processo pratico.

Divenne uno dei simboli del processo nazistadepersonalizzazione delle vittime.

Perché l’immagine di Qabatiya ricorda Auschwitz senza essere Auschwitz

È proprio qui che il parallelo deve essere limitato.

I palestinesi a Qabatiya non sono stati tatuati. I numeri sono stati scritti al marcatore e l’esercito israeliano sostiene che questa pratica non era coerente con il comportamento atteso dei suoi soldati.

Pertanto, sulla base di questo incidente, non esiste un sistema israeliano equivalente alla procedura del tatuaggio istituzionalizzato ad Auschwitz.

Soprattutto, l’universo concentrante nazista non può essere ridotto al suo sistema di numerazione. Faceva parte di un apparato di persecuzione, di lavoro forzato, di carestia, di tortura e di sterminio il cui scopo storico e di scala sono specifici.

Affermare che entrambe le situazioni sono identiche sarebbe quindi storicamente impreciso.

Ma questo non rende l’immagine insignificante.

Il parallelo riguarda il gesto di marcare un essere umano con un numero, non l’equivalenza dei due sistemi politici e storici.

È questa distinzione che permette di capire perché le immagini provocano uno shock particolare anche nella società israeliana. L’atto utilizza, anche temporaneamente e con un pennarello piuttosto che un tatuaggio, una rappresentazione visiva che si riferisce ad una delle esperienze storiche più sensibili nella storia ebraica.

Questa non è la prima volta nel 2026

La risposta dell’esercito israeliano solleva anche una difficoltà supplementare: un incidente simile era già stato riconosciuto alcuni mesi prima.

Nell’aprile del 2026, le donne palestinesi hanno permesso di entrare temporaneamente nel campo profughi di Jenin per raccogliere gli effetti personali erano stati fotografati con numeri sulle loro mani.

All’epoca, l’esercito spiegò che il campo era stato diviso in aree identificate da numeri e lettere per organizzare i movimenti. Secondo la sua versione, l’idea di mettere i riferimenti del settore sulle mani è stata proposta dai palestinesi stessi.

Tuttavia, l’esercito aveva riconosciuto un« cattivo giudizio »e indicava che le regole appropriate erano state ricordate ai soldati.

Quattro mesi dopo, la formula usata dopo la Qabatiya assomiglia molto a quella usata in aprile: il comportamento è considerato serio e l’esercito assicura che « le dimissioni sono state imparate ».

Questa ripetizione trasforma la domanda.

Il problema non è più solo perché un soldato ha scritto un numero su una persona. Diventa necessario capire perché una pratica già considerata inappropriata qualche mese fa potrebbe essere stata ripetuta.

Una domanda più ampia sulla detenzione palestinese

L’incidente si verifica in un contesto in cui le condizioni di detenzione dei palestinesi sono già sotto una significativa sorveglianza internazionale.

Più di 9.000 palestinesi sono stati detenuti nelle prigioni israeliane alla fine del 2025 per motivi di sicurezza descritti dalle autorità israeliane. Diversimila sono stati posti in detenzione amministrativa o sotto altri regimi che permettono una detenzione prolungata senza una condanna penale formale.

Le organizzazioni israeliane e internazionali hanno documentato dal 7 ottobre 2023 accuse di violenza, privazione di cibo, mancanza di accesso alle cure, trattamento degradante e, in alcuni casi, tortura.

L’amministrazione carceraria israeliana contesta la natura sistematica di queste accuse e sostiene di agire secondo la legge. L’esercito ha anche aperto indagini in alcuni casi.

Nel giugno 2026, la Corte suprema israeliana ha anche annullato il divieto generale delle visite del Comitato Internazionale della Croce Rossa ai prigionieri palestinesi, ritenendo che tale restrizione non avesse più una giustificazione giuridica sufficiente.

Il caso Qabatiya è quindi associato ad un dibattito già molto più ampio sul trattamento dei detenuti palestinesi.

Dal nome al numero, la questione della dignità

La posta in gioco finalmente va oltre il confronto storico stesso.

In qualsiasi istituzione che priva una persona di libertà, un numero può avere una funzione amministrativa legittima. Penitenziari, tribunali, ospedali e molte giurisdizioni utilizzano identificatori digitali.

La domanda cambia quando il numero viene inserito sul corpo.

Un file identifica una persona per l’amministrazione. Una figura scritta sulla fronte identifica per tutti coloro che la guardano.

Questa differenza spiega la reazione del numero fotografico palestinese « 44 ».

Spiega anche perché il parallelo con Auschwitz viene quasi automaticamente, anche quando deve essere gestito con grande rigore storico. Il numero di concentrazione è diventato uno dei simboli universali di ridurre una persona a una categoria e numero.

Il confronto più rigoroso è quindi non dire che Qabatiya riproduce Auschwitz. Si tratta di trovare chel’uso del corpo di un detenuto come supporto per un numero reattivo è un’immagine storicamente associata alla disumanizzazionenella misura in cui l’esercito israeliano stesso riteneva necessario evitare la pratica.

La domanda che rimane aperta è ora interna al sistema militare israeliano: dopo un primo incidente riconosciuto in aprile e poi un secondo in agosto, il promemoria delle regole basta per evitare che un palestinese interrogato durante una prossima operazione uscire di nuovo con la sua identità sostituita, agli occhi di tutti, da una figura scritta sulla pelle?