Libano: cinque serrature nell’economia reale · Voci globali

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Il recupero bancario e gli indicatori finanziari migliorati possono creare condizioni per una ripresa in Libano. Non possono produrlo da solo. Una società che riacquista l’accesso al credito, ma paga sempre per l’elettricità costosa, sostiene fallimenti infrastrutturali, lotta per esportare e rischia di perdere i propri clienti in ogni crisi di sicurezza rimane di fronte agli stessi ostacoli strutturali. Cinque serrature determinano così la transizione dalla stabilizzazione finanziaria a una reale ripresa dell’economia reale: finanziamento, energia, infrastrutture, mercati e stabilità. Il recente aumento dei titoli sovrani mostra esattamente il motivo per cui l’anticipazione dei mercati deve essere distinta dal miglioramento effettivamente percepito dalle famiglie e dalle imprese.

Un legame libanese può guadagnare diverse centinaia in pochi giorni. Una fabbrica, un hotel o una fattoria non cambia rapidamente.

Questa differenza di temporalità è al centro del problema economico libanese nel 2026. Gli investitori finanziari possono acquistare oggi una sicurezza perché anticipano la ristrutturazione del debito, la riforma bancaria o un accordo politico i cui effetti non saranno visibili fino a tardi. L’economia reale, invece, non funziona su un’anticipazione. Per produrre di più, una società deve essere in grado di prendere in prestito, ottenere energia elettrica a un costo prevedibile, avere acqua e infrastrutture, accedere ai clienti, e avere sufficiente fiducia nella stabilità per investire.

Il Libano ha già cominciato a trovare alcuni indicatori positivi. L’economia è cresciuta del 3,5% nel 2025 dopo anni di contrazione. Tale miglioramento comprendeva la stabilizzazione macroeconomica, la ripresa del turismo e gli effetti iniziali delle riforme. Era ancora fragile. La crescita del 2025 era stata anche inferiore al 4,7 per cento originariamente previsto, principalmente a causa di una stagione turistica più bassa del previsto, di investimenti deboli e di una ricostruzione ritardata.

La sfida è ora quella di trasformare il progresso finanziario in capacità produttiva.

Primo blocco: senza credito, un’economia investe con i suoi risparmi

La riforma bancaria è spesso presentata dalla prospettiva dei depositanti e dalla distribuzione delle perdite accumulate dal 2019. Questa dimensione è fondamentale, ma è solo parte del problema.

Una banca non è utilizzata solo per mantenere i depositi. Esso converte normalmente parte dei risparmi disponibili in credito per le famiglie e le imprese.

È questa funzione che è stata profondamente danneggiata dalla crisi.

Quando una PMI vuole acquistare una macchina, un agricoltore vuole modernizzare il suo funzionamento, un hotel vuole rinnovare le sue stanze o una famiglia vuole finanziare l’alloggio, gli investimenti diventano molto più difficili senza credito bancario. Gli attori liquidati possono finanziare i loro progetti stessi. Altri li riducono, ritardano o li abbandonano.

Questo crea un’economia a due velocità. Le imprese con reddito in dollari freschi, capitale familiare o finanziamento dall’estero possono continuare a investire. Le società di credito locali hanno un margine molto inferiore.

La riforma bancaria ha quindi un obiettivo che va ben oltre la risoluzione del passato:deve ricreare un sistema capace di finanziare il futuro.

Il successo della ristrutturazione dovrebbe consentire alle banche valide di disporre di sufficienti bilanci per riprendere gradualmente le loro attività di credito. Esso dovrebbe anche ripristinare la fiducia dei candidati. Senza depositi sufficientemente stabili, le banche non possono ricostruire in modo sostenibile la loro capacità di prestito.

Ma il ritorno del credito non sarà sufficiente.

Una banca può avere liquidità e rifiutare di finanziare un business se rimane troppo vulnerabile. Il costo dell’energia, l’incertezza della sicurezza, le debole opportunità di mercato e lo stato delle infrastrutture influenzano direttamente la valutazione del rischio.

La riforma bancaria è quindi la prima serratura, non la soluzione completa.

Seconda serratura: l’elettricità rimane un costo di produzione

Il secondo ostacolo sorge quando un’azienda libanese si accende su una macchina, un frigorifero, un condizionatore d’aria o un computer.

Il problema elettrico non è più limitato al numero di ore fornite da Elettricità in Libano. Egli risiede inaggiunta delle varie fonti necessarie per ottenere un servizio continuo.

Le imprese e le famiglie pagano l’elettricità pubblica quando è disponibile. Essi devono quindi integrare questa potenza con generatori privati, impianti solari, batterie o loro generatori.

Queste soluzioni hanno permesso al paese di operare nonostante il deterioramento della rete. Hanno anche trasferito parte del costo del sistema elettrico direttamente agli utenti.

La Banca Mondiale ha ancora recentemente stimato il cibo pubblico in una media di soli sei o otto ore al giorno, secondo un sistema rotante. Questa insufficienza obbliga gli utenti a finanziare una seconda infrastruttura energetica in parallelo con la prima.

Per una società, la conseguenza è direttamente misurabile nel prezzo di costo.

Una panetteria deve raffreddare e produrre. Una fabbrica deve eseguire le sue macchine. Un hotel deve fornire illuminazione, acqua calda e aria condizionata. Un ristorante deve mantenere la sua catena fredda. Un commercio deve alimentare le sue attrezzature. Quando ciascuno deve produrre parte della propria energia elettrica, il costo dell’energia diventa un handicap della competitività.

Solar ha ridotto questa dipendenza per alcune imprese e famiglie. Ma richiede un investimento iniziale significativo. Ma la prima serratura riappare immediatamente:senza un sistema bancario funzionante, la persona che non ha il capitale necessario non può facilmente finanziare la sua installazione di energia.

Il problema bancario e il problema elettrico stanno quindi rafforzando reciprocamente.

Il miglioramento sostenibile richiede il ripristino della produzione pubblica più affidabile, la riduzione dei costi di generazione e l’integrazione delle rinnovabili nella rete. Le stime disponibili mostrano che una transizione alla capacità solare su larga scala può ridurre il costo della produzione dalla dipendenza dai combustibili liquidi importati.

Per l’economia reale, la misura rilevante sarà semplice: non solo quante ore di elettricità in Libano fornisce, maquanto realmente costa un’ora di kilowatt continuo a un’azienda una volta che tutte le sue fonti sono aggiunte.

Terza serratura: l’infrastruttura genera costi invisibili

L’elettricità è il malfunzionamento più visibile. Non e’ l’unica.

L’acqua, i servizi igienico-sanitari, le strade, le telecomunicazioni e i servizi comunali influenzano anche i costi di produzione. Quando un servizio pubblico non funziona, le spese non scompaiono. Viene spesso trasferito alla famiglia o all’impresa.

Il settore idrico fornisce un esempio particolarmente chiaro.

Il cibo pubblico inadeguato porta famiglie e stabilimenti a comprare acqua da fornitori privati. Le aziende devono avere serbatoi, pompe o soluzioni di storage proprie. Ogni disposizione rappresenta un investimento e un costo operativo che sarebbe meno importante con un servizio collettivo affidabile.

Il trattamento delle acque reflue produce un altro tipo di costo.

Un impianto di depurazione che funziona male non invia immediatamente una fattura aggiuntiva ad una società. Ma l’inquinamento risultante degrada le risorse idriche, le zone agricole e la costa. Alla fine genera spese sanitarie, ambientali e turistiche.

Le strutture di trasformazione dipendono dall’elettricità. I tagli possono interrompere le pompe e il funzionamento della stazione, illustrando nuovamente l’interdipendenza delle varie serrature.

La Banca mondiale ha individuato la riabilitazione delle stazioni esistenti e il completamento di strutture e reti incompiute come priorità per la riduzione dell’inquinamento idrico.

Oltre a questi vecchi problemi, è stata aggiunta la distruzione causata dal conflitto.

Le esigenze di ricostruzione e riabilitazione valutate dopo i danni subiti tra ottobre 2023 e dicembre 2024 sono state soddisfatte1 miliardo di dollari. Di questo totale, circa 1 miliardo sono stati in infrastrutture pubbliche in energia, trasporti, acqua, servizi igienici e municipali.

La ricostruzione di queste strutture non è quindi una spesa separata dalla politica economica.

Una strada riparata riduce i tempi di trasporto e i costi. L’approvvigionamento idrico affidabile riduce l’uso di fornitori privati. Un funzionale impianto di depurazione protegge l’agricoltura, la salute e il turismo. Una rete elettrica stabile riduce la necessità di generatori.

L’infrastruttura agisce quindi sulla produttività senza apparire sempre direttamente nel bilancio aziendale.

Quarta serratura: produrre non è sufficiente, si deve vendere

Il quarto ostacolo riguarda le opportunità.

In un paese il cui mercato interno è stato profondamente indebolito dal 2019, la crescita delle imprese produttive dipende più dalla loro capacità di trovare clienti all’estero.

Il settore vitivinicolo è un buon laboratorio per questo problema.

Il Libano produce vini capaci di posizionarsi in mercati internazionali esigenti. I campi hanno sviluppato marchi, reti di distribuzione e una reputazione che supera di gran lunga le dimensioni del mercato libanese.

Tuttavia, questo successo non toglie vincoli logistici.

L’esportazione comporta il trasporto di bottiglie ai mercati esteri, l’assorbimento dei costi di trasporto, conforme agli standard sanitari e commerciali, avendo distributori e mantenendo una produzione sufficientemente regolare.

Quando la domanda interna indebolisce, l’accesso ai mercati esterni cessa di essere solo un’opportunità. Diventa una condizione di crescita.

La stessa logica vale per l’agricoltura e parte dell’industria agroalimentare. Un produttore libanese può essere competitivo sulla qualità e perdere il suo vantaggio sulla logistica.

I passaggi terrestri sono di particolare importanza qui. La Siria è la via naturale verso la Giordania, l’Iraq e i mercati del Golfo. Le operazioni di frontiera, la sicurezza stradale e i costi di transito influenzano quindi direttamente la capacità di esportazione libanese.

Allo stesso tempo, i porti e gli aeroporti svolgono un ruolo centrale nei prodotti con maggiore valore aggiunto.

Un vero recupero deve quindi essere misurato nelle esportazioni di beni e servizi, non solo nel consumo interno.

Il Libano ha una grande diaspora e prodotti con una forte identità. Ma un’economia produttiva non può vivere a lungo termine senza il vantaggio della sua diaspora. Deve essere in grado di vendere oltre le reti comunitarie tradizionali e vincere nuovi mercati.

Quinta serratura: la stabilità rimane una variabile economica

Nessuno dei primi quattro ostacoli è completamente indipendente dal quinto: sicurezza.

Il turismo fornisce la dimostrazione più immediata.

Una banca può essere ristrutturata, una società può avere elettricità e un hotel può avere rinnovato le sue camere. Se le compagnie aeree sospendere i loro voli e i governi stranieri consigliano di viaggiare in Libano, la stagione turistica può scomparire entro pochi giorni.

L’economia libanese rimane particolarmente vulnerabile a questo fenomeno perché il turismo genera reddito in una catena molto ampia.

Un visitatore paga un biglietto aereo, hotel o noleggio. Trascorre in ristoranti, negozi, trasporti e tempo libero. Il libanese nella diaspora inietta anche la valuta nell’economia durante il loro soggiorno.

Una brutta stagione non colpisce solo gli hotel.

La crescita del 2025 ha già illustrato questa dipendenza. Il PIL reale è cresciuto del 3,5%, ma meno di quanto inizialmente previsto. I fattori che contribuiscono a questo divario comprendevano una stagione turistica inferiore a quella prevista, un basso investimento e una continua incertezza.

Nuovi episodi di conflitto richiamano la fragilità di questo motore. Il disturbo dell’aria e l’incertezza possono interrompere improvvisamente un’attività che ha richiesto diversi mesi per ricostruire.

Gli investimenti reagiscono allo stesso modo, ma più lentamente.

Un turista può annullare il suo viaggio per una settimana di tensione. Un industriale che deve immobilizzare milioni di dollari per dieci anni si chiede se le tensioni torneranno ogni anno.

La stabilità non è quindi solo una condizione per il turismo. Determina il tasso di rischio applicato a quasi tutti gli investimenti produttivi.

Le obbligazioni possono salire prima che l’economia riavvia

È qui che il segnale inviato dagli obblighi sovrani libanesi deve essere interpretato con cautela.

All’inizio di agosto 2026, gli Eurobond libanesi registrarono un forte aumento. Dopo aver cambiato intorno22 centesimi per un dollaro di valore faccialea fine luglio, hanno raggiunto circa28 centesiminelle settimane seguenti.

Il movimento è stato attribuito in particolare al ritorno degli acquirenti stranieri dopo l’avanzata parlamentare del progetto di ristrutturazione bancario.

Questo aumento è informazioni importanti. Significa che alcuni investitori ritengono che la probabilità di una risoluzione della crisi finanziaria o di un miglioramento del valore del recupero del debito sia aumentata.

Ma28 centesimi per un dollaro di debito non significa che una società libanese vende un ulteriore 27 per cento, che le famiglie hanno recuperato i loro depositi o che le banche hanno ripreso il finanziamento massiccio dell’economia.

I mercati obbligazionari comprano le probabilità future.

Un investitore può acquistare un legame di 28 centesimi se pensa che un futuro accordo permetterà di recuperare di più. Non ha bisogno di aspettare che l’elettricità funzioni, le esportazioni per crescere o il turismo per tornare al suo livello precedente.

Questo è proprio il motivo per cui il miglioramento finanziario può in gran parte precedere il miglioramento economico.

Può anche, per un tempo, coesistere con un’economia reale in difficoltà.

Il rischio di un recupero a due velocità

Lo scenario da evitare è quindi quello di un Libano i cui indicatori finanziari migliorano mentre le condizioni di produzione rimangono quasi invariate.

I legami salirebbero. I negoziati sul debito andrebbero avanti. Le banche sarebbero ristrutturate. La stabilità monetaria potrebbe continuare. Il capitale comincerebbe a tornare.

Nel frattempo, una PMI continuerà a finanziare la propria energia elettrica. Un agricoltore sopporterebbe i costi dell’acqua e del trasporto. Un industriale esiterebbe a comprare una nuova macchina per mancanza di credito a prezzi accessibili. Un esportatore resterebbe dipendente da strade e confini incerti. Un hotel potrebbe perdere le sue prenotazioni al primo allarme di sicurezza.

Tale economia sarebbe finanziariamente meno malata senza essere ancora veramente produttiva.

La sfida nei prossimi mesi è proprio quella di spostare il miglioramento dall’alto verso il basso: dal bilancio statale alle banche, poi dalle banche alle imprese e alle famiglie.

La ricostruzione può accelerare questa trasmissione. I requisiti stimati a 1 miliardo di dollari includono le spese che potrebbero generare direttamente attività nella costruzione, nei trasporti, nei servizi e nell’industria. Ma il loro finanziamento deve essere accompagnato da investimenti che possono aumentare in modo sostenibile la produttività.

La ricostruzione delle infrastrutture distrutte è necessaria. Ricostruirlo senza correggere le carenze che esistevano prima del conflitto sarebbe ripristinare il vecchio modello.

Cinque indicatori per determinare se il recupero diventa reale

La prossima fase economica libanese non può quindi essere valutata con una sola cifra.

Il PIL dirà se l’attività totale è in aumento, ma non necessariamente perché. Il prezzo delle obbligazioni indicherà quello che gli investitori anticipano, ma non quello che sta vivendo una PMI. La stabilità della sterlina darà informazioni essenziali sulla valuta, ma non misura la produttività.

Per determinare se il recupero è veramente economico, cinque indicatori dovranno evolversi simultaneamente:

finanziamento bancario , con il ritorno misurabile del credito alle famiglie e soprattutto alle imprese produttive ;

, con il ritorno misurabile del credito alle famiglie e soprattutto alle imprese produttive ; costo energetico reale , calcolato aggiungendo insieme Elettricità dal Libano e le soluzioni private necessarie per avere alimentazione continua;

, calcolato aggiungendo insieme Elettricità dal Libano e le soluzioni private necessarie per avere alimentazione continua; investimenti produttivi , nel settore delle macchine, delle imprese, dell’agricoltura, dell’industria e delle infrastrutture, piuttosto che nel solo settore finanziario;

, nel settore delle macchine, delle imprese, dell’agricoltura, dell’industria e delle infrastrutture, piuttosto che nel solo settore finanziario; esportazioni , che misura la capacità dei produttori libanesi di riconquistare o conquistare i mercati esteri;

, che misura la capacità dei produttori libanesi di riconquistare o conquistare i mercati esteri; turismo, compresi arrivi, notti, voli e spese, che fornirà un indicatore immediato di fiducia nella stabilità del paese.

L’aumento di Eurobonds mostra che alcuni investitori stanno già cominciando a guardare oltre la crisi attuale. Per questo per diventare un vero recupero, il credito dovrà tornare alle imprese, il costo dell’elettricità cadrà, gli investimenti produttivi aumenteranno, le esportazioni cresceranno e i turisti continueranno ad arrivare quando la prossima stagione inizia.