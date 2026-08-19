Siria: Tonnellate di risorgere materiale nucleare

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Le nuove autorità siriane hanno rivelato all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica l’esistenza di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito che non era mai stato dichiarato sotto Bashar Al-Assad. Gli ispettori hanno ora accesso a materiali e impianti legati alle attività nucleari siriane. La scoperta non significa che Damasco possiede diverse tonnellate di materiale che possono essere utilizzate direttamente per creare un’arma atomica. D’altra parte, riapre un caso quasi ventenne: il programma clandestino associato al reattore Al-Kibar, distrutto da Israele nel 2007. Per il nuovo potere siriano, la sfida è ora di identificare, proteggere e dichiarare questa eredità, pur convincendo l’IAEA che non vi è più alcuna attività nucleare nascosta.

Diverse tonnellate. La figura è sufficiente per attirare l’attenzione, ma può anche ingannare la natura esatta di ciò che è appena stato rivelato in Siria.

Il Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, ha confermato durante la sua visita il 17 e 18 agosto 2026 che le nuove autorità siriane avevano riferito l’esistenza di una quantità significativa di materiale nucleare su un sito che non era stato dichiarato all’Agenzia sotto il regime di Bashar Al-Assad.

Damasco aveva ufficialmente informato l’AIEA di questa scoperta17 luglio 2026. Le autorità siriane hanno poi invitato l’Agenzia ad esaminare il sito e il materiale. Un mese dopo, gli ispettori hanno accesso a determinare precisamente la natura, la quantità e l’origine dei materiali interessati.

Rafael Grossi ha menzionato « alcune tonnellate ». Il ministro degli Esteri siriano, Asaad Al-Shaibani, gli assicura che questi materiali non rappresentano un pericolo e che resteranno in Siria sotto le garanzie internazionali dell’AIEA.

La formulazione richiede una prima distinzione essenziale:materiale nucleare non significa materiale immediatamente utilizzabile in un’arma nucleare.

Le informazioni disponibili non permettono di parlare di diverse tonnellate di uranio altamente arricchito, figuriamoci uno stock di materiale che può essere utilizzato direttamente per fare bombe. I media riportano l’uranio metallico mantenuto per più di 20 anni e probabilmente legato alle attività nucleari clandestine siriane. La caratterizzazione completa è ora opera dell’IAEA.

La notizia del 19 agosto è quindi meno la scoperta di un « arsenale nucleare » che l’apparizione il giorno aperto di una parte materiale di un programma che Damasco aveva per anni rifiutato di consegnare tutte le chiavi.

La Siria stessa ha dichiarato materiale nucleare

Questo dettaglio altera profondamente la lettura politica del caso.

Il materiale non è stato scoperto dopo un’ispezione delle nuove autorità siriane. Damasco ha informato l’IAEA della sua esistenza e ha chiesto l’intervento dei suoi ispettori.

Questa iniziativa fa parte del cambiamento politico avviato dalla caduta di Bashar Al-Assad nel dicembre 2024. Il nuovo potere siriano cerca di risolvere le controversie internazionali ereditate dall’ex regime, il cui problema nucleare è uno dei più sensibili.

Durante la visita di Rafael Grossi, Damasco ha riaffermato il suo impegno per il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e il suo accordo di salvaguardia con l’AIEA. Le autorità descrivono la loro cooperazione come una rottura con le pratiche del vecchio regime.

L’Agenzia ora ha accesso al sito dove si trovano i materiali appena dichiarati. Sta anche lavorando su strutture associate alle vecchie domande sul programma siriano.

A Deir ez-Zor, Rafael Grossi ha potuto osservare gli scavi in un sito legato alle attività nucleari passate. Queste operazioni devono essere in grado di identificare elementi che potrebbero illuminare ciò che stava accadendo prima che fosse distrutto.

Lo scopo ora è quello di ricostruire una catena che l’IAEA non era mai stata in grado di stabilire completamente: quali materiali aveva la Siria, dove erano immagazzinati, quali strutture dovevano usarli e quali resti di essa oggi?

Perché poche tonnellate non significano poche tonnellate di carburante per una bomba

La natura del materiale è il punto più importante per evitare la cattiva interpretazione.

La parola « uranio » copre realtà estremamente diverse.

L’uranio naturale contiene principalmente l’uranio 238 e una piccola percentuale di uranio 235. Per la maggior parte delle tecnologie del reattore e, soprattutto, per fare un’arma con l’uranio, sono necessari ulteriori passi tecnici.

Il grado di arricchimento è quindi decisivo.

Tuttavia, le autorità e IAEA non hanno annunciato la scoperta di diverse tonnellate di uranio altamente arricchito. Le informazioni disponibili evocano una materia la cui composizione e storia devono ancora essere verificate.

Questo non lo rende insignificante.

Un certo numero di tonnellate di materiale nucleare non dichiarato è un problema importante per il sistema internazionale di non proliferazione. L’AIEA deve sapere da dove proveniva, perché non era stata dichiarata, quali strutture era destinata e se l’intero stock fosse stato identificato.

La questione è quindi sia contabile che strategica.

Nel sistema di protezione nucleare, un materiale non dovrebbe essere semplicemente fisicamente sicuro. Deve essere dichiarato, caratterizzato e seguito in modo che l’agenzia possa verificare che non sia deviata ad usi vietati.

Ecco perché l’inventario siriano diventa centrale.

L’ombra di Al-Kibar riappare

Per capire perché questa scoperta provoca tale attenzione, dobbiamo tornare indietro6 settembre 2007.

Quella notte, gli aerei israeliani hanno distrutto una struttura siriana nella zona di Deir ez-Zor. Per diversi mesi, Israele rimase ufficialmente in silenzio sull’operazione.

Il sito diventa poi conosciuto come « Al-Kibar », o « Dair Alzour » in terminologia IAEA.

Le indagini internazionali aumenteranno gradualmente il sospetto. Nel 2011 IAEA stima che siamolto probabile che l’edificio distrutto fosse un reattore nucleare che avrebbe dovuto essere dichiarato all’agenzia.

La Siria aveva respinto questa conclusione.

Una delle questioni più importanti è stata la somiglianza dell’installazione a un reattore nordcoreano. Sospettivi riguardavano un progetto destinato a produrre plutonio dopo l’irradiazione e il ritrattamento del combustibile.

Ma la distruzione dell’edificio prima del suo controllo internazionale ha complicato l’indagine.

L’AIEA aveva anche rilevato particelle di uranio di origine antropogenica nelle sue indagini e richiesto l’accesso a diversi siti considerati potenzialmente correlati alle attività di Deir ez-Zor.

Per anni, il caso rimase incompiuto.

È proprio questa eredità che gli ispettori stanno cercando di ricostruire.

Le tracce di uranio avevano già rilanciato l’indagine

Il file aveva cominciato ad evolversi anche prima delle rivelazioni dell’agosto 2026.

Nel 2024, le autorità siriane avevano permesso a IAEA di visitare tre siti sospetti di avere avuto un collegamento funzionale al sito Deir ez-Zor. Il campionamento ambientale è stato poi effettuato.

Analisi poi rivelato in uno di questi luoghiun numero significativo di particelle di uranio naturale di origine antropogenica.

Questa formulazione è importante.

« origine antropogenica » significa che il materiale è stato sottoposto a attività umana o processo industriale. Pertanto, la sua presenza non poteva semplicemente essere assimilata all’uranio naturalmente contenuto nel terreno.

L’agenzia aveva effettuato ulteriori campioni per determinare il significato di queste particelle.

La caduta del regime di Assad cambiò le condizioni dell’indagine.

Nel giugno 2025 Rafael Grossi aveva ottenuto un impegno da parte delle nuove autorità siriane per risolvere i problemi rimanenti. Poi, il 17 luglio 2026, Damasco fece un ulteriore passo dichiarandosi la presenza di materiale nucleare su un sito non dichiarato.

Gli eventi del 17 e 18 agosto costituiscono quindi la conclusione provvisoria di una sequenza iniziata ben prima della visita attuale.

Un secondo record radioattivo è stato scoperto a Homs

La rivelazione arriva un mese dopo un altro evento che potrebbe facilmente essere confuso con esso.

The16 luglio 2026le autorità siriane avevano annunciato di aver assicurato un contenitore blindato contenente materiale radioattivo alla periferia del quartiere Al-Waer di Homs.

Il contenitore è stato deteriorato esternamente. Le squadre specializzate dell’Autorità siriana per l’energia atomica avevano stabilito un perimetro di sicurezza e effettuato misurazioni radiologiche.

Secondo le autorità, non sono state rilevate perdite radioattive significative. I livelli misurati non costituivano una minaccia per la popolazione o l’ambiente. Il contenitore fu poi trasferito ai laboratori centrali dell’autorità atomica siriana.

I due casi devono quindi essere chiaramente separati.

Il contenitore Homs era un problemasicurezza radiologicariguardante una fonte scoperta in un ambiente civile.

Il dossier ha rivelato le preoccupazioni dell’AIEA:,materiale nucleare non dichiarato e le garanzie internazionali della Siria e gli obblighi di non proliferazione.

La differenza è fondamentale.

Non tutti i materiali radioattivi sono coperti da un programma nucleare militare. Fonti radioattive sono utilizzate in medicina, industria, ricerca e molte attrezzature tecniche.

L’attuale dossier ha uno scopo strategico perché potrebbe essere collegato alle attività nucleari clandestine sotto l’ex regime.

L’AIEA deve ora determinare cosa ha veramente Damasco

Il lavoro degli ispettori inizia quindi con un’operazione apparentemente semplice: identificare il materiale con precisione.

La sua composizione isotopo può fornire informazioni sulla sua origine e trattamento. Gli esperti devono anche determinare la sua condizione, l’imballaggio, la massa esatta e la storia di stoccaggio disponibile.

Questi dati possono quindi essere confrontati con le informazioni raccolte in ex siti nucleari siriani.

Il problema è se i diversi elementi raccontano una storia coerente.

Se diverse tonnellate di materiale sono state conservate per più di 20 anni, l’AIEA deve includere la loro fonte e la destinazione iniziale. Essa deve anche determinare se altre scorte o attrezzature relative a queste attività potrebbero ancora esistere altrove.

Il nuovo governo siriano dice che vuole fornire le informazioni necessarie.

Rafael Grossi ritiene che questa cooperazione sia il progresso più importante finora realizzato nel risolvere i problemi di garanzia lasciati dalle attività non dichiarate dell’ex regime.

Ma la cooperazione politica non sostituisce la verifica tecnica.

La chiusura del caso può avvenire solo quando l’Agenzia ritiene che ci siano elementi sufficienti per spiegare i materiali, i siti e le attività passate.

Perché Damasco vuole mantenere i materiali in Siria

Asaad Al-Shaibani ha indicato che i materiali sarebbero rimasti sul territorio siriano.

Questa posizione introduce un’altra dimensione del file.

La Siria non rinuncia al principio dell’uso pacifico dell’energia nucleare. Come altri Stati membri del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (NPT), essa ha rivendicato il diritto di sviluppare attività nucleari civili nel rispetto dei suoi obblighi internazionali.

Damasco presenta quindi il materiale scoperto non come magazzino che deve necessariamente essere smaltito, ma come materiale che può essere tenuto sotto controllo.

Ciò comporta obblighi.

L’AIEA dovrà essere in grado di applicare le sue garanzie, verificare l’inventario e monitorare gli usi futuri. I materiali devono anche essere protetti dal furto, dal traffico o dall’uso non autorizzato.

Questo problema è particolarmente sensibile in un paese che emerge da più di un decennio di guerra e le cui istituzioni sono ancora in fase di ricostruzione.

Il problema è quindi non solo quello che il vecchio regime voleva fare con queste questioni. Riguarda anche la loro sicurezza oggi.

Israele rimane direttamente interessato dal caso

Il passato del programma spiega anche l’attenzione israeliana.

Israele ha dimostrato nel 2007 che era pronto ad usare la forza per impedire l’apparizione in Siria di una capacità nucleare che considerava minacciosa.

Tuttavia, la situazione del 2026 è diversa.

Le nuove autorità siriane hanno scelto di informare l’AIEA e aprire i siti agli ispettori. Questa internazionalizzazione del file fornisce un meccanismo di verifica che non esisteva nelle stesse condizioni quando i sospetti circondavano Al-Kibar.

Le relazioni dei media hanno fatto riferimento alle discussioni che hanno riguardato gli Stati Uniti, Israele, Siria e IAEA sulla sicurezza dei materiali. Damasco, tuttavia, ha sfidato l’esistenza di un ruolo israeliano nel processo attuale.

È quindi necessario distinguere tra informazioni confermate e diplomatiche.

Ciò che è stabilito è che Damasco collabora con l’AIEA, che gli ispettori hanno accesso ai luoghi interessati e che gli Stati Uniti stanno seguendo attentamente il fascicolo.

Il livello di coinvolgimento israeliano negli accordi materiali rimane soggetto a versioni diverse.

Per il nuovo potere, pagare l’eredità di Assad

La relazione ha finalmente una dimensione politica interna ed internazionale per il presidente Ahmed Al-Charaa.

Il suo governo ha ereditato una serie di controversie lasciate dall’ex regime: armi chimiche, sanzioni, persone scomparse, detenzioni, archivi di sicurezza e ora un dossier nucleare.

La strategia nucleare è quella di separare il nuovo Stato siriano dai precedenti.

Damasco presenta la dichiarazione del 17 luglio come iniziativa volontaria. Il messaggio dall’esterno è chiaro: le nuove autorità non vogliono proteggere i segreti nucleari di Bashar Al-Assad e accettano che l’AIEA debba ricostruire le attività passate.

Questa cooperazione può contribuire alla normalizzazione internazionale della Siria.

Ma c’è anche un rischio politico: più ispettori avanzano, più possono far luce sul reale ambito del programma clandestino.

La trasparenza annunciata sarà quindi giudicata non sulla prima visita, ma su cosa accadrà se l’IAEA richiede nuovi documenti, nuovi campioni o l’accesso ad altre sedi.

Il mistero si sta muovendo all’inventario

La scoperta di diverse tonnellate di materiale nucleare quindi non chiude il file siriano. Al contrario, gli dà una nuova dimensione materiale.

Per quasi vent’anni, la questione centrale era ciò che Bashar Al-Assad aveva cercato di costruire a Deir ez-Zor e ciò che altri siti avevano partecipato al progetto. L’AIEA ha ora la possibilità di non aver mai raggiunto le stesse condizioni: affrontare le tracce lasciate sul terreno con materiale nucleare dichiarato dalle autorità successorie.

Tre domande devono ancora essere risolte:che materiale è esattamente questo, perché è stato memorizzato su un sito non dichiarato e ci sono altre quantità o strutture ancora sconosciuto?

Damasco sostiene che non c’è pericolo per la popolazione e vuole mantenere il materiale sotto salvaguardie internazionali. L’AIEA deve ora verificare l’inventario e continuare le sue indagini a Deir ez-Zor. Le future analisi determineranno se le poche tonnellate rivelate nel mese di luglio costituiranno l’ultimo elemento mancante della questione nucleare siriana o solo la prima parte di un’eredità che il nuovo potere sta iniziando ad aprire.