Yazid ben Farhan si aspettava a Beirut: ciò che il ritorno saudita può cambiare prima di Tampa

La attesa visita di Yazid bin Farhan a Beirut pone l’Arabia Saudita nel cuore del caso libanese prima di Tampa. Tra i ritiri israeliani, il dispiegamento dell’esercito, le armi di Hezbollah e la pressione americana, Riyadh cerca di influenzare una sequenza diplomatica decisiva per il Libano e il suo immediato futuro regionale.

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Una visita tra due appuntamenti decisivi

Il possibile arrivo a Beirut dell’emissario saudita Yazid bin Farhan arriva in un momento in cui il file libanese sta cambiando. I negoziati militari tra Libano e Israele sono in programma di riprendere a Tampa, in Florida, tra il 20 e il 22 ottobre 2026. Due giorni dopo, il 24 ottobre, Riyadh ha ospitato un vertice tra i paesi del Golfo e i loro partner europei. Tra questi due incontri, l’Arabia Saudita cerca di mantenere la capacità di agire su una questione libanese che è diventata inseparabile dagli sconvolgimenti regionali. La visita di Ben Farhan è annunciata la prossima settimana, ma la sua conferma definitiva rimane legata agli sviluppi della regione.

Questo carattere ancora condizionale è importante. Questa non è una visita la cui agenda dettagliata è stata ufficialmente resa pubblica. Le informazioni disponibili indicano che dovrebbe consentire all’inviato saudita di discutere la situazione del paese con funzionari libanesi nel contesto delle trasformazioni regionali. D’altra parte, non consentono a Riyadh di essere dato un piano segreto o un elenco di applicazioni che non sarebbero state rese pubbliche. La portata della visita si riflette principalmente nel suo calendario. Sarebbe venuto come Beirut prepara una negoziazione difficile con Israele, il Sud rimane soggetto a scioperi e distruzione, e la questione delle armi di Hezbollah rimane al centro della pressione americana.

La sequenza è tanto più significativa quanto l’Arabia Saudita sta attraversando una fase eccezionale di mobilitazione regionale. Riyadh ha appena attivato con la Turchia e il Pakistan gli impegni militari della loro alleanza di difesa. I tre paesi hanno annunciato la transizione all’attuazione pratica dei loro obblighi comuni, con l’implementazione di forze e capacità pianificate in Arabia Saudita. Questa decisione si basa sulla ripresa della guerra nello Yemen e sugli attacchi degli Huthi sul territorio saudita. Il ritorno dell’emissario saudita in Libano non avviene quindi in un vuoto diplomatico. Interviene in un momento in cui Riyadh riorganizza simultaneamente la sua sicurezza, alleanze e azione regionale.

Tampa mette Beirut davanti a un’equazione quasi impossibile

La delegazione libanese arriverà a Tampa con una certa difficoltà. Washington vuole risposte concrete sulle armi di Hezbollah. Allo stesso tempo, Beirut sta cercando ritiri israeliani, avanzando la distribuzione dell’esercito e impedendo la creazione di una zona di sicurezza sostenibile israeliana nel sud. Questi obiettivi non seguono necessariamente lo stesso calendario. Questo è esattamente ciò che rende complessa la negoziazione.

Una formula progressiva è studiata nei cerchi del potere. Identificare aree in cui l’esercito libanese può schierarsi immediatamente. Israele avrebbe fatto un ritiro limitato. Un’unità dell’esercito entrerebbe nella zona, con una qualche forma di supervisione internazionale. Il processo potrebbe essere replicato altrove se il primo esperimento funzionasse. Questo metodo mira a rompere il volto tra due requisiti di massimalista: un insediamento completo del file di armi prima di qualsiasi ritiro israeliano, o un prelievo totale prima di ulteriori progressi sul lato libanese.

Ma il sistema funziona solo se Washington accetta la simultaneità. Se gli Stati Uniti ritengono che un impegno preventivo e completo per le armi di Hezbollah è una condizione per qualsiasi ritiro israeliano, il margine libanese è notevolmente ridotto. Il rischio sarebbe allora che la riunione di Tampa produrrebbe un testo limitato o semplicemente mantenere il canale di negoziazione aperto, senza grandi cambiamenti sul terreno.

In questo contesto, la presenza saudita può avere peso politico, anche se non c’è documento disponibile per dire che Riyadh entrerà direttamente in trattative militari. L’Arabia Saudita ha una stretta relazione con Washington e una rete di alleanze arabe e internazionali. Ha anche una lunga storia di coinvolgimento nelle crisi politiche libanesi. Il suo interesse nel caso qualche giorno prima di Tampa significa almeno che non vuole lasciare che il futuro del Libano decida esclusivamente tra Washington, Israele, Teheran e attori libanesi.

Il Sud è diventato il centro della politica libanese

La situazione nel sud dà alla visita una dimensione aggiuntiva. Le autorità libanesi cercano di impedire che gli accordi provvisori diventino una realtà permanente. La distruzione dei villaggi, la difficoltà di restituire gli abitanti e il mantenimento delle posizioni israeliane rendono la questione territoriale immediatamente concreta. Beirut sta anche preparando un dossier tecnico sulle operazioni israeliane. Le mappe e le immagini devono mostrare l’entità della distruzione e le sue conseguenze per le condizioni di vita.

Il presidente Joseph Aoun ha moltiplicato gli incontri dedicati al Sud. Sottolinea il sostegno per gli abitanti che rimangono nei loro villaggi e le esigenze degli sfollati. Esso collega anche gli sforzi diplomatici al ritiro israeliano e al principio del monopolio di Stato delle armi. Il primo ministro Nawaf Salam adotta una linea simile sul ruolo dello Stato. Egli sostiene che il popolo del Sud non dovrebbe sentirsi abbandonato e che le istituzioni dovrebbero essere presenti in tutte le regioni, se sono il Sud, Akkar o Bekaa.

Salam vuole anche rendere visibili gli effetti dell’azione governativa. Dopo la sua visita a Nabatiyah, ha discusso il restauro di acqua ed elettricità, la ristrutturazione delle scuole e l’attuazione dei progetti annunciati. Ha spiegato che una nuova visita a Nabatiyah o Tiro dovrebbe avvenire quando si possono trovare risultati concreti. Questo approccio è politicamente importante. Il governo cerca di rispondere a Hezbollah sul proprio terreno sociale e territoriale, non attraverso un confronto diretto con la sua base, ma attraverso una maggiore presenza statale.

Lo spostamento di Yazid ben Farhan sarebbe così arrivato in un Libano dove la questione della sovranità non è più discussa solo dall’angolo delle armi. Esso riguarda anche la capacità dello Stato di fornire servizi, ricostruire villaggi, proteggere gli abitanti e occupare fisicamente le aree evacuate da Israele. Per i partner arabi di Beirut, questa dimensione è essenziale. Un rafforzamento dell’autorità di Stato non può basarsi esclusivamente sulle decisioni politiche se le istituzioni non sono in grado di agire sul terreno.

Riyadh trova un diverso Libano

Il Libano che l’emissario saudita avrebbe trovato non è più quello delle precedenti fasi di crisi. Joseph Aoun è presidente della Repubblica. Nawaf Salam dirige il governo. Karim Suaid è governatore della Banca del Libano. Allo stesso tempo, le discussioni hanno riguardato la sovranità, la ricostruzione, l’elettricità, le finanze pubbliche e il sistema bancario. Questa configurazione offre a Riyadh diverse porte d’ingresso che non necessariamente passano attraverso le relazioni tradizionali tra le parti.

In particolare, il governo sta cercando di ravvivare un rapporto istituzionale con i paesi arabi. Salam difende la diplomazia statale-stato, un principio che applica anche alla sua relazione con l’Iran. Ha spiegato che voleva aprire una nuova pagina con Teheran sulla base del rispetto reciproco e della non interferenza. Ha anche chiesto la nomina di un nuovo ambasciatore iraniano a Beirut. Nella sua logica, la normalizzazione dei rapporti con l’Iran deve passare attraverso istituzioni e non attraverso relazioni privilegiate con la formazione libanese.

Questa dottrina è di interesse diretto per l’Arabia Saudita. Offre l’opportunità di reinvestire il Libano senza ricostruire le vecchie formule di sponsorizzazione partigiana. Riyadh può sostenere le istituzioni, l’esercito, la ricostruzione e la riforma evitando le rivalità interne. La visita di Ben Farhan può quindi essere letta come prova di questa nuova relazione. Misurerà se la convergenza politica possa trasformarsi in una cooperazione più strutturata.

Tuttavia, dobbiamo evitare di dare a questa prospettiva una portata che non è ancora documentata. Nessun nuovo e preciso finanziamento saudita per la ricostruzione del Sud è annunciato nelle informazioni disponibili. Nessun pacchetto finanziario relativo alla visita è dettagliato. Nessun accordo sull’elettricità o sulle infrastrutture è attribuito all’emissario. Il nucleo documentato dello spostamento rimane politico: discutere la situazione libanese nel contesto delle trasformazioni regionali.

Il file di armi sarà impossibile aggirare

Anche senza un’agenda pubblica dettagliata, c’è una questione di discussione di alto livello sul Libano: il monopolio statale sulle armi. È al centro dei negoziati con Washington. Passa attraverso i discorsi dei funzionari libanesi. Struttura anche il rapporto tra lo stato e Hezbollah.

Joseph Aoun riafferma il principio del monopolio delle armi. Nawaf Salam ritiene che gli impegni già assunti debbano essere attuati e rifiuta l’idea di proseguire il dibattito fin dal suo punto di partenza. Altri funzionari vanno oltre. Samy Gemayel chiede allo Stato di prendere decisioni in linea di principio per far rispettare e ritiene che il Libano debba lasciare ciò che descrive come tutore iraniano. D’altra parte, i dati di Hizbullah sostengono che la concentrazione di armi non può essere mirata a soddisfare Israele e che qualsiasi strategia deve prima garantire la difesa del territorio.

La visita saudita avrà quindi luogo nel bel mezzo di un dibattito libanese che rimane aperto. Riyadh non ha bisogno di pubblicare una nuova dottrina per il soggetto a essere presente. È sufficiente per Tampa mettere questo problema al centro dei negoziati alcuni giorni dopo.

La vera sfida sarà il metodo. La pressione brutale sulle autorità libanesi potrebbe ridurre la loro capacità di raggiungere compromessi interni. Un approccio graduale, legato al rafforzamento dell’esercito e del ritiro israeliano, fornirà più spazio politico. Le informazioni disponibili non indicano ancora quale metodo ben Farhan preferisce. Essi mostrano, tuttavia, che il problema sarà difficile da evitare.

L’elettricità e l’economia possono entrare nell’equazione politica

Il ritorno dell’Arabia Saudita arriva anche in un momento in cui i leader libanesi stanno cercando soluzioni al di fuori di diverse crisi strutturali. L’incontro tra Nabih Berri e Nawaf Salam ha posto l’elettricità in cima all’ordine del giorno. Ci sono due viali: un sistema di costruzione, funzionamento e trasferimento, o un accordo libano-internazionale che potrebbe portare a una soluzione duratura.

La situazione energetica dà a questo problema una particolare urgenza. Il prezzo dei generatori privati ha raggiunto 52.840 sterline all’ora di kilowatt a settembre. È aumentato del 9,5 per cento in un mese e circa il 75 per cento dal febbraio. Allo stesso tempo, il costo degli input aziendali è stato al suo massimo in tre anni e mezzo. Carburante, potenza, materiali da costruzione, spedizione e assicurazione pesano a margini. Le aziende riducono il loro reclutamento e acquisti nonostante un’attività che mostra alcuni segni di crescita.

L’Arabia Saudita ha quindi uno spazio potenziale oltre la pura diplomazia. Infrastrutture, energia, ricostruzione e investimenti possono accompagnare una strategia di consolidamento dello stato. Ma di nuovo, sarebbe prematuro assegnare questi file alla visita di Ben Farhan senza annuncio ufficiale. La loro importanza è nel contesto in cui si verifica. I leader che incontrerà sono proprio alla ricerca di partner che possano trasformare le decisioni politiche in progetti finanziati.

La stessa logica vale per il Sud. Il Consiglio Sud segue i piani annunciati durante la visita di Nawaf Salam a Nabatiyah. Le istituzioni pubbliche devono rispondere alle esigenze dei villaggi danneggiati e delle popolazioni sfollate. La sfida è quella di assicurare che la ricostruzione non sia ritardata al punto di lasciare altri attori soli nel campo sociale.

Lo Yemen cambia anche il peso regionale di Riyadh

Infine, la visita annunciata si svolge in un contesto saudita segnato dalla ripresa della guerra nello Yemen. L’operazione « Fajr Al Yaman » ha aperto una nuova fase militare. Le forze governative yemenite sostengono i progressi della costa occidentale e intorno a Bab Al Mandab. Il concorso Houthis alcuni di questi annunci e allo stesso tempo minacciano il territorio saudita.

Di fronte a questa situazione, Riyadh, Ankara e Islamabad hanno annunciato l’attuazione immediata dei loro impegni di difesa comune. Le forze e le capacità militari devono essere schierate in Arabia Saudita secondo le disposizioni della loro alleanza. Il ministro della Difesa saudita Khaled bin Salman ha presentato questa attivazione come risposta collettiva agli attacchi contro il regno e i luoghi santi.

Washington riaffermò anche i suoi impegni di sicurezza a Riyadh. Marco Rubio difese il diritto dell’Arabia Saudita di proteggersi dagli attacchi degli Huthi. Questi sviluppi rafforzano temporaneamente la centralità strategica del regno. Essi danno anche un rapporto più forte con Washington come gli Stati Uniti guida gran parte della sequenza diplomatica riguardante il Libano.

Questa simultaneità spiega l’interesse della visita di Ben Farhan. Il Libano non è un caso isolato sulla scrivania saudita. Appartiene a un’architettura regionale molto più ampia che comprende Yemen, Iran, sicurezza del Golfo, relazioni con Turchia e Pakistan e relazioni con gli Stati Uniti.

Una missione il cui contenuto sarà giocato tanto dopo quanto prima di Tampa

Il calendario potrebbe essere il principale messaggio politico. Se Yazid ben Farhan arriva prima dei negoziati della Florida, i suoi colloqui consentiranno a Riyadh di raccogliere direttamente le posizioni di Joseph Aoun, Nawaf Salam e altri funzionari rilevanti. Il Regno potrà quindi seguire i negoziati con una lettura aggiornata dei limiti politici libanesi.

Tampa misura il margine reale lasciato a Beirut. Se Washington accetta una formula graduale che combina i prelievi israeliani e il dispiegamento dell’esercito, il Libano avrà spazio per costruire un processo più ampio. Se gli Stati Uniti prima chiedono una risposta definitiva sulle armi di Hezbollah, il governo affronterà una sfida molto più difficile.

Due giorni dopo la prevista finestra Tampa, il vertice di Riyadh darà all’Arabia Saudita una nuova opportunità per mettere il Libano nelle sue consultazioni con i suoi partner europei. Questa riconciliazione degli orari non dimostra l’esistenza di un piano prestabilito. Tuttavia creò una sequenza diplomatica coerente: consultazioni a Beirut, trattative sotto la sponsorizzazione americana in Florida, e poi un incontro internazionale a Riyadh.

La visita annunciata di Yazid bin Farhan vale quindi meno, per il momento, dalle decisioni che porterebbe che dal tempo scelto. Riyadh torna a contatto diretto con i leader libanesi come il destino del Sud, il ruolo dell’esercito, il meccanismo di verifica e il luogo di armi al di fuori dello Stato sono negoziati contemporaneamente. Arabia Saudita non ha le risposte a questi file da solo. Ma il suo ritorno prima di Tampa dimostra che intende essere presente quando le nuove regole del gioco libanese iniziano ad essere impostate.

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