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A Dbayeh, alla vigilia dell’83 ° anniversario dell’indipendenza del Libano, il presidente Joseph Aoun ha presentato la fine dell’occupazione israeliana e la fine delle armi che escono dall’autorità di Stato come due obiettivi da perseguire simultaneamente. Ha difeso la negoziazione come mezzo per recuperare i diritti del paese, senza annunciare alcun calendario o nuove disposizioni negli estratti pubblici del suo discorso.

Il Capo di Stato ha parlato sabato 21 novembre alla cerimonia di raccolta della bandiera libanese al di fuori del tunnel Nahr el-Kalb. Prima dei partecipanti, ha detto che il paese non poteva celebrare la sua indipendenza come se la sua sovranità fosse completa: parte del territorio era ancora occupato, non tutti gli abitanti sfollati erano tornati e, secondo lui, la decisione sulla guerra e la pace non era ancora l’unica responsabilità dello Stato.

Due ostacoli da affrontare

Joseph Aoun ha nominato due ostacoli che considera inseparabile: l’occupazione israeliana di parti del territorio libanese e l’interferenza che attribuisce a determinati elementi influenti del regime iraniano, attraverso armi e decisioni che sfuggono all’autorità statale. Secondo lui, ciascuna di queste situazioni serve come giustificazione per l’altra, ed è gli abitanti del Sud che pagano il prezzo.

Il Presidente ha ribadito che la protezione dei libanesi deve basarsi su uno Stato, un esercito e un’autorità legittima, non sulla coesistenza di diversi poteri armati. Ha anche sottolineato il ruolo di un esercito per proteggere i cittadini senza distinzione per quanto riguarda la denominazione, la regione o l’appartenenza.

La diplomazia ha difeso, senza una scadenza annunciata

Il Presidente ha difeso la negoziazione come un modo per recuperare i diritti del Libano, non per rinunciare. Ha anche contestato l’idea che la diplomazia richiede l’accettazione dello status quo o l’attesa indefinita. Nella sua intervista televisiva trasmessa il 17 novembre, aveva già chiesto a Hezbollah di consegnare le sue armi allo Stato e di escludere un confronto interno. In Dbayeh, l’accento è posto sul ritiro simultaneo di Israele e la fine del potere armato fuori dello Stato. Il Presidente non ha annunciato in questi casi alcun accordo o termine per uno o l’altro obiettivo.

Il messaggio presidenziale non era limitato alla sicurezza. Joseph Aoun ha anche citato i depositanti che non possono recuperare i risparmi di una vita, i giovani che cercano il loro futuro all’estero e le famiglie che affrontano l’incertezza economica. Non ha presentato una misura di rimborso negli estratti pubblici consultati.

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