Patrimonio in guerra: come il Libano ha posto 73 siti sotto una maggiore protezione internazionale

Di fronte alla distruzione della guerra, il Libano ha assicurato una maggiore protezione internazionale per 73 siti archeologici e di patrimonio. Questa diplomazia culturale, portata da Ghassan Salamé, trasforma la conservazione dei monumenti in questioni di sovranità, identità e diritto internazionale, mentre Beirut cerca ora di rafforzare ulteriormente la loro protezione.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quando la cultura diventa un problema di sicurezza nazionale

Ghassan Salamé, Ministro della Cultura, ha riassunto il problema in termini insoliti per un’amministrazione culturale: la guerra ha messo il suo ministero prima di un « test esistenziale ». La formula non riguarda solo la conservazione di monumenti antichi. Nel sud del Libano, dove scioperi, distruzioni e spostamenti influenzano direttamente il territorio, proteggendo un sito archeologico o patrimonio protegge anche parte della memoria materiale del paese. Il patrimonio cessa quindi di essere un dossier riservato a musei e specialisti. Diventa una questione di sovranità, identità e diritto internazionale.

Questa lettura ha portato il ministero a cercare ciò che Ghassan Salame descritto come la più alta forma di protezione disponibile nel diritto internazionale. Il processo portò alla convocazione di una riunione di emergenza del Comitato del Patrimonio Mondiale all’inizio di aprile 2026. Il Comitato comprende 21 Stati. Esso ha adottato all’unanimità una decisione che pone 73 siti archeologici e patrimoniali libanesi sotto un regime di protezione rafforzato.

La figura di 73 è importante, ma non deve oscurare il significato dell’approccio. Il ministero non era contento di chiedere una dichiarazione di sostegno alla cultura libanese. Ha cercato di portare siti specifici in un quadro giuridico internazionale più protettivo. In altre parole, la diplomazia culturale è stata utilizzata come strumento per ridurre il rischio in tempo di guerra.

Una battaglia diplomatica scomparve mentre il Sud rimase sotto fuoco

Il processo fa parte di una sequenza in cui il patrimonio del Sud non poteva più essere trattato come un caso ordinario. I combattimenti e gli scioperi hanno esposto antiche località, edifici storici, siti archeologici e paesaggi culturali per la distruzione diretta o indiretta. Anche quando un monumento non è mirato, un’esplosione nelle vicinanze può danneggiare una struttura fragile, causare crepe, distruggere gli archivi locali o rendere impossibile mantenere un sito.

Lo spostamento degli abitanti crea un altro pericolo. Un patrimonio abbandonato per mesi è più vulnerabile alle condizioni meteorologiche, saoting, lavoro incontrollato e degradazione. La protezione di un sito, quindi, non è solo per impedire a una bomba di toccarlo. Esso comporta anche la conservazione del suo ambiente, il mantenimento della documentazione e l’accesso alle istituzioni libanesi.

Il ministero ha scelto di rispondere sul terreno dove ha una leva: diritto e istituzioni culturali internazionali. Ghassan Salamé descrive questo approccio come una « diplomazia culturale », cioè l’uso di reti di patrimonio, convenzioni e organizzazioni per ottenere una protezione che non può essere garantita solo dal potere militare.

Il ruolo decisivo di un comitato di 21 stati

Il passaggio attraverso il Comitato Patrimonio Mondiale dà all’iniziativa un focus particolare. La decisione non è stata presa da un’unica amministrazione straniera o da un’organizzazione non governativa. Esso è stato adottato all’unanimità dai 21 Stati membri della riunione del Comitato in modo urgente. Questa unnimità dà al Libano un ulteriore argomento diplomatico quando riferisce una minaccia per un sito protetto.

Tuttavia, il voto non crea una barriera fisica intorno ai monumenti. Nessun meccanismo culturale internazionale può prevenire fisicamente uno sciopero come un sistema di difesa. La sua forza è di altra natura: identifica ufficialmente la proprietà interessata, aumenta il suo status di protezione e aumenta il costo legale e diplomatico di una violazione a loro.

Questa distinzione è essenziale per evitare di presentare la protezione internazionale come garanzia assoluta. Il patrimonio mondiale è già stato distrutto in molti conflitti nonostante le convenzioni. Ma l’esistenza di uno status formale facilita la documentazione di una violazione, rafforza gli approcci diplomatici e può pesare nella successiva costituzione di responsabilità.

Settantatre siti: una lista che trasforma i luoghi in un record internazionale

Il corpus disponibile conferma il numero di 73 siti e il loro posizionamento sotto protezione potenziata, ma non fornisce un elenco nominativo completo di queste 73 proprietà. Sarebbe quindi imprudente inventare una mappatura dettagliata o assegnare questo stato ad un particolare monumento senza alcuna documentazione aggiuntiva. Ciò che la prova suggerisce è che l’approccio coinvolge siti archeologici e di patrimonio libanesi e che la guerra nel sud è il contesto centrale per l’azione del ministero.

Questo limite documentario è importante. In materia di patrimonio, l’accuratezza delle liste conta legalmente. Un sito situato a poche centinaia di metri da un altro potrebbe non avere lo stesso status. L’articolo quindi non può sostituire una lista supposta per la decisione ufficiale. Il fatto che il Ministero stia ora cercando di espandere ulteriormente la protezione mostra anche che non tutti i siti cadono sotto lo stesso regime.

La selezione di 73 sedi, tuttavia, significa che il Libano ha creato un file sufficientemente strutturato per convincere i membri del comitato della necessità di una misura collettiva. Ciò richiede documentazione, identificazione e argomenti diplomatici. La cultura diventa così un’area in cui l’amministrazione deve essere in grado di produrre prove e registrazioni con lo stesso rigore che nei negoziati politici.

Maggiore protezione e patrimonio a rischio: due diversi approcci

Il dipartimento non ritiene che la decisione di aprile sia il culmine della sua strategia. Ghassan Salamé indica che ora sta lavorando per avere alcuni siti libanesi già sulla lista dei patrimoni mondiali sulla lista dei patrimoni mondiali a rischio. Entrambi gli approcci non dovrebbero essere confusi. Essi incontrano diverse logiche, anche se perseguono un obiettivo comune di protezione.

L’elenco del patrimonio a rischio indica che un asset riconosciuto a livello globale affronta gravi minacce che richiedono un’attenzione eccezionale. Per il Libano, ottenere questo status per i siti esposti alla guerra consentirebbe di attirare più attenzione internazionale, rafforzare il monitoraggio delle loro condizioni e facilitare la mobilitazione intorno alla loro conservazione.

La scelta ha anche una dimensione simbolica. Mettere a rischio una proprietà è riconoscere pubblicamente che la sua conservazione non può più essere considerata normale. Tuttavia, il Dipartimento sembra credere che il beneficio protettivo e la visibilità internazionale superino la paura di dare un’immagine di vulnerabilità.

Perché il Sud è anche una battaglia di identità

Ghassan Salamé collega esplicitamente la protezione del patrimonio con una battaglia sull’identità del Libano e, più in particolare, l’identità del Sud. Questa formulazione merita di essere presa sul serio. Un territorio non è definito solo da una linea di confine. È anche fatto dai suoi villaggi, luoghi di culto, resti, edifici, tradizioni e tracce lasciate da generazioni successive.

La distruzione del patrimonio ha quindi un effetto che va oltre la perdita estetica. Quando un edificio storico scompare, è una prova materiale di continuità che scompare con esso. Nelle aree in cui la popolazione viene spostata, preservare i luoghi può contribuire a mantenere il legame tra gli abitanti e il loro territorio fino al loro ritorno.

Questa dimensione spiega perché la diplomazia culturale può diventare una componente della politica nazionale. Il riconoscimento internazionale del valore di un sito significa anche registrare la sua esistenza in archivi, decisioni e obblighi che vanno oltre il conflitto immediato. Anche se la protezione non blocca fisicamente le armi, impedisce la distruzione di essere trattato come un evento senza memoria o documentazione.

Giordania come forum per spiegare la strategia libanese

Ghassan Salamé ha delineato questa politica ad Amman durante una visita ufficiale in Giordania. Invitato a dare una conferenza dal titolo « La diplomazia culturale: ha successo dove la politica fallisce? », ha scelto di presentare la protezione del patrimonio libanese come esempio concreto di ciò che la cultura può raggiungere quando i canali politici convenzionali sono limitati.

La conferenza si è tenuta presso la sede dell’Ambasciata libanese, su invito dell’Associazione libanese-ordanese e sotto la supervisione dell’ambasciatore Brigitte Tawk. Tra le personalità presenti c’erano Lakhdar Brahimi, ex ufficiale internazionale, Marwan Muasher, ex ministro degli Esteri giordano, e la principessa Wijdan Al-Hashemi, presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Nazionale delle Belle Arti, insieme a funzionari, diplomatici e attori culturali.

La scelta di Amman non è banale. Esso consente al patrimonio libanese di essere collocato in un ambiente regionale in cui diversi paesi si sono confrontati con la distruzione, la tratta o il pericolo della proprietà culturale. La diplomazia culturale funziona anche creando coalizioni di comprensione: convincere altri afferma che la protezione di un sito libanese è un interesse comune del patrimonio.

Riunioni che prolungano il lavoro tecnico

A margine della sua visita, Ghassan Salamé ha incontrato Haifa Najjar, presidente della commissione per la cultura e la gioventù nel Senato giordano, e Michel Nazzal, presidente della commissione per il turismo e le antichità. Sono stati previsti ulteriori incontri con i ministri giordani. Questi scambi dimostrano che la diplomazia culturale non è limitata ai principali forum multilaterali.

I parlamentari, i capi d’antiquariato, i musei e i ministeri possono svolgere un ruolo nella costruzione del supporto, nella condivisione delle competenze e nella preparazione delle decisioni future. Un fascicolo presentato ad un’organizzazione internazionale è spesso costruito molto prima del voto, attraverso una serie di contatti bilaterali in cui si spiegano argomenti tecnici e politici.

Per il Libano, questo metodo è particolarmente utile perché le sue risorse finanziarie e militari sono limitate. Il patrimonio è un’area in cui può trasformare la debolezza materiale in un registro legale e diplomatico, a condizione che abbia una documentazione accurata e una rete di supporto.

Protezione da accompagnare da un inventario dei danni

Lo status internazionale non esonera il Libano dal proprio lavoro. Dopo ogni episodio di violenza, le autorità culturali devono essere in grado di documentare lo stato dei siti: fotografie, registrazioni, descrizione dei danni, ubicazione e stima degli interventi necessari. Senza un inventario affidabile, diventa difficile dimostrare che il degrado è legato ad un evento specifico o a preparare un restauro.

Questo requisito è tutto il più importante nel Sud in quanto l’accesso a determinate aree rimane pericoloso o impossibile. Le squadre del patrimonio non possono essere in grado di ispezionare un sito immediatamente dopo uno sciopero. È quindi necessario fornire metodi di documentazione remoti, raccogliere immagini disponibili e mantenere le informazioni fino a quando non è possibile l’ispezione fisica.

Il corpus non fornisce un equilibrio completo di danni a 73 siti o il costo del restauro. Sarebbe quindi artificiale avanzare un importo complessivo. Questa mancanza di dati è di per sé un problema: il prossimo passo nella protezione richiederà una valutazione dettagliata del sito per sito quando le condizioni di sicurezza lo permettono.

Il diritto internazionale non sostituisce la ricostruzione

Ottenere uno status protettivo è una prima battaglia. Ripristinare il patrimonio danneggiato è un altro. Interventi su un antico monumento richiedono specialisti, materiali adatti, studi precedenti e a volte anni di lavoro. La ricostruzione rapida utilizzando tecniche moderne può di per sé distruggere il valore del patrimonio che si cerca di salvare.

Il Libano deve quindi articolare l’urgenza e la conservazione. Alcune strutture possono richiedere un taglio immediato per evitare il collasso. Altri devono essere protetti dal tempo. Ma i restauri definitivi non possono essere avviati senza diagnosi. La mobilitazione internazionale può contribuire a finanziare questa competenza, ma non sostituisce le istituzioni nazionali che definiscono le priorità.

La protezione di 73 siti assume quindi una dimensione economica. Salvare un patrimonio non significa solo preservare il passato. Siti storici partecipano al turismo, attività locale, catering e immagine internazionale del paese. La loro distruzione aggiunge quindi una perdita economica alle perdite culturali.

Una vittoria diplomatica che apre una battaglia più lunga

La decisione unanime raggiunta all’inizio di aprile è stata un chiaro risultato diplomatico: 73 siti libanesi erano stati posti sotto un regime di protezione rafforzato. Ma lo stesso Ghassan Salamé presenta questo progresso come una tappa in una guerra culturale che non è finita. Il Ministero sta ora cercando uno status aggiuntivo per le attività già elencate come Patrimonio Mondiale e minacciate dal conflitto.

Il vero successo di questa strategia dipenderà da diversi fattori. I siti devono essere monitorati, danneggiati documentati e potenziali violazioni segnalate. Il Libano deve mantenere contatti diplomatici, preparare dossier tecnici e mobilitare istituzioni internazionali quando il restauro diventa possibile. Soprattutto, deve impedire la protezione legale di rimanere un titolo senza traduzione operativa.

In un paese in cui il dibattito sul Sud è dominato da armi, negoziati e confini, questa battaglia ricorda che un territorio può anche essere perso cancellandone la memoria. La protezione dei siti archeologici e del patrimonio non regola la guerra o l’occupazione. Cerca di assicurarsi che, alla fine del conflitto, gli abitanti trovino non solo terra, ma anche le tracce che dicono perché questa terra è loro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews