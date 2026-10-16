I templi romani alle porte di Qadisha

I templi romani di Ein Aankrine, alle porte di Qadisha Nel Kura, nel nord del Libano, un villaggio il cui nome siriaco significa « acqua abbondante » ospita un complesso di templi romani oggi chiamati Qasr..
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I templi romani di Ein Aankrine, alle porte di Qadisha
Nel Kura, nel nord del Libano, un villaggio il cui nome siriaco significa « acqua abbondante » ospita un complesso di templi romani ora chiamati Qasr Naous. Scoperto durante la missione a Phoenicia di Ernest Renan nel XIX secolo, ha due templi: ad est, il meglio conservato, con le sue colonne corinzie, il suo ingresso con motivi floreali e una cripta inaccessibile; A ovest, un tempio più grande ma devastato dai terremoti, di cui rimane solo la palisade.
La sua architettura richiama Mechnaqa e Baalbeck — forse gli stessi costruttori. Il sito fu occupato fino al Medioevo: le monete francesi, armene e arabe furono trovate lì negli anni ’60. L’attuale villaggio risale solo al XIX secolo.
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