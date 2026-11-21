Un avviso di vendita del tribunale fissato venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 2, un’asta di attrezzature dal Rahal Hospital di Akkar. L’inventario comprende un dispositivo MRI, 15 dispositivi di emodialisi e cinque incubatori. La comunicazione non riguarda la vendita dell’edificio o la chiusura della struttura.
La nomina di cui al File n. 181/2024 è fissata nell’edificio dell’Ospedale Rahal, vicino all’incrocio dello Sceicco Mohammad, alle ore 2 del Libano. La comunicazione designa la società ospedaliera Akkar-Rahal Frères e prevede una vendita pubblica in loco. Esso prevede per ogni inventario una serie di unità, una stima e un prezzo d’asta. Questi importi non sono prezzi di vendita finali.
Imaging, dialisi e materiale di blocco
I quindici dispositivi di emodialisi sono distribuiti su tre linee dell’inventario, come sono i cinque incubatori neonatali. Il tavolo menziona anche due elettrodomestici anestetici, così come attrezzature di sorveglianza e lampade a blocchi. L’elenco indica le merci di cui all’avviso; non indica se l’apparecchiatura è in funzione, se attualmente in uso, o se rappresenta tutte le attrezzature disponibili per l’istituzione.
Il registro ospedaliero e la comunicazione di vendita non dicono la stessa cosa
Il Ministero della Salute Pubblica elenca l’Ospedale Rahal come struttura privata nell’Akkar e lo riferisce come aperto. Questa indicazione amministrativa non consente di controllare i servizi oggi disponibili. L’avviso di vendita, da parte sua, non menziona alcun cambiamento di consultazioni, ammissioni o sessioni di dialisi. Non fornisce ulteriori informazioni sulla possibile sostituzione dell’aereo interessato.
Rahal è separato dall’ospedale pubblico Abdallah al-Rassi a Halba. Il progetto dell’ospedale pubblico di Al-Sahla è anche un caso separato: l’invito a presentare proposte del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione è stato per una valutazione dell’impatto ambientale, non per l’apertura di uno stabilimento. Nessuno di questi documenti stabilisce un trasferimento di pazienti o un cambiamento nella loro gestione dopo la vendita annunciata.
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