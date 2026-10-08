Libano: Aoun accusa Israele di aver violato l’accordo quadro

Joseph Aoun accusa Israele di aver violato l’accordo quadro raggiunto sotto la mediazione americana e chiede la cessazione delle operazioni nel sud del Libano. Nel ricevimento del senatore James Lankford e dell’ambasciatore francese Patrick Durel, il presidente ha chiesto un maggiore sostegno all’esercito libanese e ha voluto definire un accordo di sicurezza prima della fine del 2026 dopo l’UNIFIL.

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Giovedì 8 ottobre 2026, il presidente libanese Joseph Aoun ha denunciato la continuazione delle operazioni israeliane nel sud del Libano, che considera una violazione dell’accordo quadro concluso sotto la mediazione americana. In incontri separati con il senatore statunitense James Lankford e l’ambasciatore francese Patrick Durel, ha riaffermato l’impegno di Beirut nell’attuazione di questo accordo e ha chiesto un maggiore sostegno all’esercito libanese. Ha anche sottolineato la necessità di definire, prima della fine dell’anno, un meccanismo per evitare un vuoto di sicurezza dopo la partenza della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Il presidente Joseph Aoun ha posto la situazione nel sud del Libano e il futuro della presenza internazionale al centro delle sue riunioni diplomatiche giovedì 8 ottobre presso il Palazzo Baabda. Ricevendo il senatore repubblicano statunitense James Lankford, alla presenza dell’ambasciatore statunitense in Libano, Michel Issa, il capo di stato ha accusato Israele di continuare le sue operazioni nelle località meridionali dove rimangono le sue forze. Essa ha rilevato che tali azioni hanno violato le disposizioni dell’accordo quadro di Washington tra i due paesi.

In un secondo incontro con l’ambasciatore francese, Patrick Durel, Joseph Aoun ha discusso il futuro dell’UNIFIL e le necessarie disposizioni di sicurezza dopo la sua partenza. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di raggiungere una formula appropriata entro la fine del 2026. Il diplomatico francese ha ribadito l’impegno di Parigi a lavorare per evitare un’interruzione della presenza di sicurezza internazionale nel sud del Libano.

Questi scambi avvengono mentre Beirut cerca di assicurare l’attuazione degli impegni di sicurezza con Israele, rafforzando il dispiegamento del suo esercito. Le autorità libanesi desiderano anche mantenere il sostegno internazionale per le loro istituzioni militari e prepararsi alla transizione legata al futuro dell’UNIFIL.

Joseph Aoun denuncia le violazioni israeliane dell’accordo quadro

Durante la sua intervista a James Lankford, Joseph Aoun ha accusato Israele di continuare le operazioni militari in diversi villaggi e località del sud del Libano. Secondo il presidente, le forze israeliane rimangono presenti in aree da cui avrebbero dovuto ritirarsi in conformità con l’accordo quadro raggiunto sotto la mediazione americana. Egli ha descritto questa situazione come una violazione degli impegni assunti in base a questo accordo.

Il Capo di Stato ha dichiarato che il Libano è rimasto impegnato nell’attuazione dell’accordo. Egli ha anche dichiarato che Beirut continuava i suoi sforzi per costringere Israele a rispettare i suoi obblighi. Questa posizione contraddistingue gli impegni che le autorità libanesi pretendono di adempiere alle disposizioni che denunciano la mancata attuazione della parte israeliana.

In particolare, Joseph Aoun ha chiesto la cessazione della distruzione di case e proprietà in villaggi e località dove le forze israeliane rimangono presenti. Ha anche chiesto la continuazione del processo di ritorno dei prigionieri. Queste due questioni sono tra le preoccupazioni direttamente legate alla situazione degli abitanti del sud, le cui condizioni di ritorno e di sicurezza dipendono dagli sviluppi sul terreno.

Le dichiarazioni presidenziali non specificano il numero di località interessate, l’entità della distruzione menzionata o il numero di prigionieri il cui ritorno è ancora previsto. Tuttavia, confermano che questi file rimangono al centro delle richieste di Beirut ai suoi partner internazionali. Il Presidente ha sottolineato in particolare il ruolo degli Stati Uniti, che avevano sponsorizzato l’accordo quadro e, in quanto tale, aveva un ruolo importante nelle discussioni sulla sua attuazione.

L’esercito libanese per estendere il suo controllo al confine

Joseph Aoun difese anche l’azione dell’esercito libanese nel sud del paese. Egli ha dichiarato che l’istituzione militare stava svolgendo i compiti affidati a lui, sia nelle regioni meridionali che nel resto del territorio nazionale. Il presidente ha sottolineato che gli abitanti del sud aspiravano al ripristino dell’autorità statale e alla distribuzione dell’esercito a confini riconosciuti a livello internazionale.

Questa dichiarazione viene in un contesto in cui il rafforzamento della presenza militare libanese è un elemento centrale delle disposizioni di sicurezza. Per le autorità di Beirut, il dispiegamento dell’esercito dovrebbe consentire allo Stato di adempiere le proprie responsabilità nei settori interessati. Joseph Aoun ha presentato questa missione come una priorità nazionale, ricordando i vincoli materiali di fronte alle forze armate.

Il Capo di Stato ha richiesto un ulteriore sostegno all’istituzione militare, compresa la fornitura di attrezzature e veicoli necessari per svolgere le sue missioni. Non ha specificato i quantitativi richiesti o le categorie esatte di attrezzature interessate. Tuttavia, questa domanda fa parte degli sforzi di Beirut per rafforzare le capacità operative dell’esercito con il sostegno dei suoi partner esteri.

La questione delle risorse materiali è di particolare importanza nelle zone di confine. Le operazioni di distribuzione, monitoraggio e sicurezza richiedono capacità logistiche adattate alle condizioni del campo. Il sostegno internazionale può aiutare a soddisfare queste esigenze, ma le dichiarazioni fatte alla fine dell’intervista non indicano alcun nuovo impegno finanziario o militare degli Stati Uniti.

James Lankford ha informato le priorità di sicurezza del Libano

L’incontro con James Lankford faceva parte di una visita del senatore dell’Oklahoma per conoscere la situazione libanese. Le discussioni hanno riguardato gli sviluppi del sud, le operazioni israeliane e l’attuazione dell’accordo quadro. La presenza dell’ambasciatore americano Michel Issa ha accompagnato queste discussioni sulle relazioni tra Beirut e Washington.

Joseph Aoun ha colto l’opportunità di questa riunione per stabilire la posizione libanese sugli obblighi previsti dall’accordo. Egli ha ribadito l’impegno del suo paese di rispettare le sue disposizioni, mentre chiede alla parte israeliana di essere tenuta anche ai suoi impegni. Questo approccio mira a mantenere la questione libanese meridionale come priorità per le discussioni con i funzionari americani.

Le discussioni hanno riguardato anche le riforme economiche, le relazioni tra Libano e Siria e la situazione dei rifugiati siriani sul territorio libanese. Il presidente ha ricordato l’importanza di rafforzare le relazioni bilaterali in vari settori. Tuttavia, nessun accordo aggiuntivo o nuova iniziativa degli Stati Uniti è stato annunciato alla fine di questa intervista.

UNIFIL: Joseph Aoun vuole un accordo prima della fine del 2026

La questione del futuro dell’UNIFIL è stata una parte importante dell’incontro tra Joseph Aoun e l’ambasciatore francese Patrick Durel. Il presidente libanese ha sottolineato la necessità di giungere ad una formula appropriata prima della fine del 2026 per prepararsi per il periodo successivo alla fine della missione della forza internazionale a sud del paese. Essa ha quindi fissato un termine politico per le discussioni sul futuro regime di sicurezza.

Questa richiesta risponde alle preoccupazioni circa la prospettiva di partenza dell’UNIFIL. La forza delle Nazioni Unite ha svolto un ruolo da diversi decenni nel meccanismo internazionale di monitoraggio e stabilizzazione per il Libano meridionale. Il suo ritiro avrebbe sollevato la questione dei meccanismi per accompagnare l’esercito libanese e per evitare ulteriori incidenti di confine.

Joseph Aoun non ha specificato la natura del regime che desiderava vedere adottato. Le sue dichiarazioni non determinano se favorisce una nuova presenza internazionale, un meccanismo di coordinamento rafforzato o un altro approccio che coinvolge le autorità libanesi e i loro partner. Tuttavia, il presidente ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo prima della fine dell’anno per avere un quadro di transizione.

L’Ambasciatore francese ha ribadito l’impegno di Parigi a lavorare per evitare un vuoto di sicurezza a sud dopo il ritiro dell’UNIFIL. Patrick Durel ha evidenziato le conseguenze negative che una simile situazione potrebbe avere. Questa posizione riflette la volontà francese di mantenere la continuità nel sistema di sicurezza, anche se le modalità per la futura presenza internazionale rimangono da definire.

Parigi vuole evitare un’interruzione degli accordi internazionali

L’impegno espresso da Patrick Durel pone la questione della transizione di sicurezza tra le priorità delle relazioni franco-libanesi. La Francia ha relazioni di lunga data con il Libano e sta partecipando agli sforzi internazionali per raggiungere la stabilità nel sud. Il suo ruolo nelle discussioni sul futuro dell’UNIFIL è di particolare importanza dato il suo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La ricerca di una nuova formula dovrà tener conto delle responsabilità dell’esercito libanese e delle decisioni prese a livello internazionale. Un possibile successore di UNIFIL richiederebbe una precisa definizione del suo mandato, delle sue capacità e dei suoi rapporti con le autorità libanesi. Questi elementi non erano dettagliati all’incontro di Baabda.

Le discussioni tra Joseph Aoun e Patrick Durel non hanno portato all’annuncio di un accordo sulla composizione o sul funzionamento di una futura forza internazionale. Tuttavia, hanno confermato la volontà comune di evitare un periodo senza adeguati meccanismi di sicurezza nel sud del Libano. La data di fine 2026 presentata dal Presidente è ora una scadenza per le consultazioni diplomatiche su questo tema.

Investimenti francesi menzionati anche a Baabda

Oltre alle questioni di sicurezza, Joseph Aoun e Patrick Durel hanno esaminato le relazioni economiche tra Libano e Francia. Il presidente libanese ha sottolineato l’importanza del ritorno delle imprese francesi nel paese. In particolare, ha citato TotalEnergies come impegnato nell’esplorazione del petrolio e del gas nelle acque libanesi.

Questa domanda fa parte degli sforzi delle autorità libanesi per attirare nuovi investimenti e sostenere la ripresa economica. Il settore energetico è uno dei settori in cui Beirut desidera mantenere la cooperazione con i suoi partner esteri. Tuttavia, Joseph Aoun non ha annunciato nuovi investimenti TotalEnergy o qualsiasi programma aggiuntivo per le operazioni di esplorazione.

I due leader hanno discusso anche delle riforme economiche e della loro importanza per la preparazione di una conferenza sul sostegno alla ricostruzione del Libano. Il progresso in queste riforme è un problema per le autorità, che cercano di mobilitare i finanziamenti internazionali. Le informazioni fornite non specificano la data di questa conferenza o gli importi che potrebbero essere discussi.

L’ambasciatore francese si è anche congratulato con il Libano per la firma a Nuova Delhi di un accordo sull’adesione dei porti di Beirut e Tripoli alla rete portuale associata al corridoio economico IMEC. Joseph Aoun ha descritto questo come un importante risultato istituzionale per il paese. Lo vede come un’opportunità per sviluppare le partnership commerciali e logistiche del Libano secondo i moderni standard internazionali.

Il Presidente ha inoltre incaricato Patrick Durel di trasmettere il suo ringraziamento al presidente francese Emmanuel Macron per la ripresa dei voli di linea delle compagnie francesi in Libano. Questo problema fa parte del commercio bilaterale dei trasporti e delle relazioni economiche. In questa occasione non sono stati annunciati nuovi accordi aerei.

Due approcci diplomatici alla sicurezza meridionale

Gli incontri di Joseph Aoun con James Lankford e Patrick Durel hanno evidenziato due priorità complementari per le autorità libanesi. La prima riguarda l’attuazione dell’accordo quadro concluso nell’ambito della mediazione americana, con la cessazione delle operazioni israeliane denunciate da Beirut e il rafforzamento della distribuzione dell’esercito nazionale. Il secondo riguarda la preparazione degli accordi per accompagnare la transizione dopo la partenza dell’UNIFIL.

In entrambi i casi, il Presidente ha sottolineato la necessità di sostenere le istituzioni libanesi. Ha presentato l’esercito come attore responsabile per l’esercizio delle responsabilità di sicurezza dello Stato, richiedendo ulteriori mezzi per consentire di svolgere le sue missioni. Tuttavia, le discussioni con i rappresentanti degli Stati Uniti e dei francesi non hanno portato ad alcun annuncio di nuove attrezzature o di finanziamento militare.

Il prossimo passo dipenderà dall’evoluzione delle consultazioni internazionali sul Libano meridionale. Beirut è ancora in attesa dell’attuazione delle disposizioni dell’accordo quadro che ritiene violato da Israele. Allo stesso tempo, Joseph Aoun vuole una formula sicura da definire prima della fine del 2026 per preparare il post-FINUL. Nessun calendario dettagliato delle trattative o dei progetti di riferimento per eventuali nuovi accordi internazionali è stato comunicato alla conclusione delle riunioni Baabda.

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