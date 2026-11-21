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Due congelatori frigoriferi da 330 litri mostrano rispettivamente 161 e 314 kilowatt ore all’anno sulla loro etichetta europea. Per un camino libanese, la differenza di 153 kWh vale circa 4 milioni di sterline sull’unica fattura del generatore se la metà di questa differenza cade sotto il generatore e il suo prezzo non si muove. Il prezzo di acquisto rimane da confrontare.

Il costo reale del frigorifero non si ferma al prezzo in negozio. Il dispositivo funziona in cicli, giorno e notte. In Libano, lo stesso dispositivo può tirare la sua corrente dalla rete pubblica una volta e da un generatore privato all’altro. La lettura del suo consumo annuale consente di quantificare parte delle spese, purché non confonda le ore di kilowatt consumate con le ore di taglio.

Il costo effettivo del frigorifero non è solo in litri

Le etichette di due dispositivi Liebherr inseriti nel registro europeo EPREL offrono un confronto pari capacità. Entrambi pubblicizzano 227 litri per alimenti freschi e 103 litri per congelatore. Il primo mostra 314 kWh all’anno, il secondo 161. La differenza è quasi il 49% rispetto al modello più avido. Questi riferimenti sono utilizzati per illustrare il calcolo, per non raccomandare un acquisto. Né il loro prezzo né la loro disponibilità in Libano sono stabiliti qui.

Due combinazioni frigorifero-freezer con lo stesso volume visualizzato Riferimento dichiarato in EPREL Frigorifero / congelatore Classe UE Consumo annuale dichiarato CNsff 24503 090846251 227 L / 103 L F 314 kWh CNdg 5203 997211851 227 L / 103 L C 161 kWh

Entrambe le etichette si riferiscono allo stesso regolamento europeo. Per gli elettrodomestici ordinari, quest’ultimo calcola il consumo annuo da test di laboratorio a 16 e 32 °C a temperature del compartimento definite. Ciò dà un punto di confronto, non una misura all’acquirente. Il calore della camera, apertura della porta e ventilazione intorno al frigorifero può cambiare il consumo effettivo.

Le ore di kilowatt evitate non hanno tutti lo stesso prezzo

Il Ministero dell’energia e dell’acqua libanese, nel suo bollettino del 30 ottobre 2026, mostra un tasso indicativo di 52.622 libbre per kWh per gli abbonati urbani dotati di un metro. Indica 57.884 sterline per kWh quando la rete di distribuzione supera i 300 metri in città o in villaggi situati a oltre 700 metri sul livello del mare. Il bollettino ministeriale di settembre ha indicato 52.840 e 58.124 sterline. Questi tassi mensili servono come riferimento, non una previsione per dodici mesi.

Simulazione: differenza annuale sulla quota variabile del generatore, su una deviazione dichiarata di 153 kWh Quota della differenza attribuita al generatore Energia imput A 52,622 LL/kWh A 57 884 LL/kWh Un quarto 38,25 kWh LL 2.01 milioni LL 2.21 milioni Mezzo 76,5 kWh LL 4.03 milioni LL 4,43 milioni Tutto 153 kWh LL 8,05 milioni LL 8,86 milioni

La tabella applica la tariffa di un singolo bollettino ad un anno fittizio. Non comprende tasse o elettricità in Libano, il cui costo deve essere calcolato sulla bolletta della famiglia e sulla banda di consumo. Non vale anche la produzione solare possibile. Se un generatore fornisce metà delle ore di alimentazione, non significa che fornisce la metà delle ore di kilowatt: il compressore non funziona continuamente.

I 385 000 libri mensili per un abbonamento di 5 ampere e 685.000 libbre per 10 ampere sono azioni fisse nello stesso bollettino. Un dispositivo meno avido non riduce uno di questi importi invariati di abbonamento. E il suo consumo annuale da solo non dice se la famiglia può prendere un abbonamento di meno potenza: gli altri elettrodomestici nell’alloggiamento contano anche.

La differenza di 153 kWh rappresenta in media circa 13 kWh al mese. Per confrontare due fatture, è meglio partire dal periodo di consumo e dalla dichiarazione che dalla data di pagamento.

Confronta due preventivi, o misura prima di sostituire

Per confrontare due offerte, è necessario annotare il riferimento esatto e kWh all’anno, quindi guardare al prezzo di acquisto, garanzia e servizio post-vendita. La differenza di prezzo da pagare oggi può quindi essere paragonata a un’economia annuale prudente. Per un dispositivo già installato, una misura in più giorni con un adeguato contatore di carburante fornisce un punto di riferimento più utile della potenza massima indicata sulla piastra. Resta da controllare, sulle proprie bollette, quanto di questa energia effettivamente passa attraverso il generatore.

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