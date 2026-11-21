Le commemorazioni di indipendenza hanno avuto inizio sabato in Libano, prima del discorso annunciato di Joseph Aoun. A Tyre, il capo dell’UNIFIL ha incontrato donne del Sud. La Banca del Libano annuncia un piano di lavoro sui depositi, mentre Kryvyï Rih e il bilancio europeo stanno facendo notizie.

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Sabato 21 novembre 2026, ore 18 di Beirut. I tributi all’83esimo anniversario dell’indipendenza iniziarono in Libano, prima del discorso annunciato di Joseph Aoun. A Tyre, le donne del Sud si sono incontrate con il leader dell’UNIFIL per discutere della situazione post-occupazione. A Washington, D.C., la Banca del Libano ha riferito di aver finalizzato un piano di lavoro sul progetto di restituzione dei depositi.

Indipendenza: i tributi prima della nomina di Nahr al-Kalb

Il ministro degli Esteri Youssef Raggi ha posto una corona alla tomba di Camille Chamun a Deir el-Qamar, secondo l’agenzia pubblica libanese. Il Ministero dell’Informazione ha organizzato la propria commemorazione, in particolare sul ruolo delle arti e dei media nella lotta al discorso d’odio. Questi tributi precedono la Giornata Nazionale di Domenica 22 novembre.

La presidenza ha annunciato alle ore 18 un aumento della bandiera a Nahr al-Kalb e un discorso di Joseph Aoun. Le restrizioni di traffico annunciate nella zona hanno un programma separato da quello della cerimonia, con un dispositivo pianificato a partire dalle ore 15.

A Tyre, UNIFIL riunisce le donne del Sud

Il capo della United Nations Interim Force in Libano, Diodato Abagnara, ha incontrato più di 70 partecipanti ai gruppi femminili della missione a Tiro, secondo l’Agenzia statale libanese. Ha sostenuto di mantenere la sorveglianza, la segnalazione di violazioni e il sostegno alle comunità dopo la fine del mandato. I partecipanti hanno discusso, tra l’altro, il ruolo delle donne nel sostenere le famiglie sfollate e la riabilitazione delle località. Questa riunione non ha stabilito il mandato o la forma di una possibile presenza delle Nazioni Unite dopo l’UNIFIL, che rimane all’interno del Consiglio di Sicurezza.

A Beirut, una valutazione per tornare a scuola

Il Ministro dell’Istruzione, Rima Karami, ha visitato la scuola pubblica Tarik Jdideh III, dove si stava svolgendo una valutazione per i bambini a seguito di un corso non formale, sia caduto fuori o non erano in grado di frequentare la scuola. L’UNICEF e i rappresentanti dell’Unione europea hanno partecipato alla visita, secondo la relazione ufficiale libanese. La valutazione dovrebbe contribuire a determinare il livello in cui un bambino può aderire all’istruzione generale o muoversi verso la formazione professionale. Durante questa visita non sono stati riportati risultati, orari o conteggio nazionale.

Depositi: Banca del Libano annuncia la fase di lavoro

La Banca del Libano afferma che il suo governatore, Karim Suaid e Jihad Azour, capo del Fondo Monetario Internazionale per il Medio Oriente e l’Asia Centrale, hanno discusso a Washington, D.C., il progresso della legge sulla stabilizzazione finanziaria e la restituzione dei depositi. Secondo la banca centrale, un piano di lavoro entro la fine dell’anno è destinato a chiarire i punti di convergenza e a proseguire le discussioni sulle misure ancora da chiarire. Questa scadenza non fissa una data di voto o un calendario di rimborso. Il Fondo non ha annunciato un accordo di finanziamento alla fine di questa intervista.

Siria: modulo pilota vittime chiuso

La Commissione nazionale per la giustizia transizionale ha chiuso la sua forma pilota, aperta il 14 novembre. Le persone che hanno già compilato non dovranno ricominciare quando il registro è ufficialmente lanciato. La Commissione deve ancora verificare i propri fascicoli e non ha annunciato una data di apertura. Il deposito di una forma non si dà il diritto alla compensazione. Questo registro è distinto dal sistema Athar, che viene utilizzato per la ricerca di persone scomparse.

Ucraina: Due morti in attacco a Kryvyi Rih

Un attacco russo a Kryvyi Rih di venerdì notte ha ucciso un assistente di ambulanza e un bambino, secondo il capo del consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul. Il funzionario locale ha annunciato 58 feriti il sabato mattina. Il capo dell’amministrazione regionale poi ha riferito 60 persone che chiedono il trattamento, secondo i media ucraini, che ha riferito sulla sua valutazione. Questa cifra non corrisponde al numero di ricovero.

Unione europea: una nuova proposta per il bilancio 2028-34

Il presidente del Consiglio europeo António Costa propone di ridurre il massimale degli impegni del progetto iniziale della Commissione di 204 miliardi di euro. Questo non è un calo di 204 miliardi rispetto al quadro attuale. Il potenziale ricavato dai servizi digitali delle grandi aziende è uno dei viali esaminati. Né l’importo proposto né un nuovo contributo digitale sono adottati.

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