West Bank: Herzog avverte sulla violenza dei coloni

Rivelato il 4 novembre 2026, una lettera dell’8 ottobre mostra la preoccupazione di Isaac Herzog per la violenza dei coloni nella West Bank occupata. Il presidente israeliano chiede una risposta coordinata a gruppi violenti e avvisa Benjamin Netanyahu sui rischi di escalation. Le sue richieste precedono diversi attacchi documentati in ottobre. I dati delle Nazioni Unite, le precedenti dichiarazioni presidenziali e la risposta dell’esercito permettono di distinguere l’avvertimento politico dai cambiamenti reali sul terreno.

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In una lettera datata 8 ottobre 2026, rivelata dalla stampa israeliana il 4 novembre, Isaac Herzog avvertì Benjamin Netanyahu del rischio di ulteriori violenze nella Cisgiordania occupata. Il Presidente ha chiesto una risposta coordinata ai gruppi violenti, mentre le Nazioni Unite hanno documentato un livello record di attacchi.

Herzog e la violenza dei coloni: una posta rivelata

Due comunicati stampa israeliani hanno pubblicato estratti del documento il 4 novembre. Hanno detto che avevano accesso alla posta. La lettera integrale non è stata pubblicata dalla presidenza nei documenti consultati. L’avviso alle autorità precede quindi la sua divulgazione pubblica di quasi un mese.

Uno di questi media cita il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, il Ministro della Difesa Israele Katz, Capo dello Staff Eyal Zamir e Consigliere Legale al governo Gali Baharav-Miara. Herzog riferisce una mancanza di personale e strumenti descritti da militari, polizia e Shin Bet membri che si sono incontrati nel campo.

Il Presidente si è riferito ad una situazione « altamente esplosiva e pericolosa ». Teme l’impatto sulla sicurezza, il funzionamento dello stato, la sua economia, la sua posizione internazionale e le comunità ebraiche nella diaspora. Sottolinea anche la colpa morale della violenza contro i palestinesi innocenti. Queste conseguenze sono i rischi formulati da Herzog, non la constatazione che tutti avrebbero avuto luogo.

Gruppi organizzati e il rischio di confronto con l’esercito

Secondo i rapporti stampa israeliani, Herzog rifiuta di ridurre i fatti a incidenti isolati. Ha descritto l’attività criminale organizzata e ha chiesto ai gruppi coinvolti di essere trattati come tali. Tuttavia, desidera distinguere questi gruppi da tutti i coloni, e coinvolgere i leader degli insediamenti nella risposta delle autorità.

Un media israeliano ha anche riferito un avvertimento relativo agli scontri di fine settembre a Jalud, dove le forze israeliane sono intervenute, tra l’altro, per consentire a una famiglia palestinese di tornare alle loro case. Herzog ritiene che l’episodio avrebbe potuto causare il licenziamento di soldati contro i cittadini israeliani o la morte di un membro della polizia di frontiera. Esso prevede, da questo scenario, un’escalation che può portare a una guerra civile. Questo è un avviso condizionale, non l’annuncio di un tale conflitto.

Il programma richiesto comprende rinforzi, arresti e indagini, nonché lo smantellamento di gruppi violenti. Herzog sostiene anche la detenzione amministrativa e il coordinamento con i servizi sociali, l’istruzione e le comunità. Queste proposte sono contenute nella lettera; non dimostrano la loro adozione da parte del governo.

Una convinzione già resa pubblica a settembre

Una pubblicazione ufficiale della presidenza del 30 settembre conferma la visita che ha preceduto la lettera. Alla sede della divisione della Cisgiordania, Herzog aveva già denunciato il crimine nazionalista e ha invitato i leader politici a rafforzare le forze di sicurezza per arrestarlo.

Il suo discorso poi ha associato la difesa dello Stato di diritto, la reputazione di Israele e la protezione degli insediamenti. La portata politica della lettera dovrebbe essere letta in questo contesto. Herzog chiede un’azione contro gli autori della violenza senza difendere lo smantellamento del sistema di insediamento nelle prove pubbliche. La sua critica all’inazione e il suo sostegno agli insediamenti coesistevano nelle sue dichiarazioni.

Questa distinzione non rimuove la gravità dell’avvertimento. Tuttavia, evita di presentare la posta come un cambiamento di posizione sullo stato del territorio o come una rottura generale con la politica israeliana in Cisgiordania.

Ottobre, un livello record documentato dall’ONU

Le osservazioni umanitarie forniscono una misura separata dall’avviso presidenziale. Nella sua relazione del 29 ottobre, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, OCHA, ha registrato 397 attacchi ai coloni che causano vittime o danni materiali tra il 1 e il 26 ottobre. Anche prima della fine del mese, questo totale ha superato tutti i bilanci mensili registrati dall’inizio del follow-up nel 2006.

Il conteggio registra incidenti che hanno causato o hanno causato danni; quindi non identifica tutte le forme di molestie. Per la settimana 20-26 ottobre da solo, l’agenzia ha 62 attacchi in 49 comunità, tra cui 38 relativi alla raccolta delle olive.

Il rapporto precedente, datato 22 ottobre, aveva già registrato 2.159 attacchi dall’inizio del 2026 in oltre 300 comunità. Ha anche riferito il bruciore di una moschea a Mikhmas e l’attacco ai partecipanti in un’attività di raccolta a Taybeh, compresi i rappresentanti diplomatici e municipali. Questi eventi sono dopo la lettera: hanno fatto luce sul deterioramento della situazione, ma non possono aver motivato una lettera inviata l’8 ottobre.

Il raccolto si concentra sui problemi economici e di protezione

La raccolta rende particolarmente visibile l’accesso alla terra. Secondo la relazione dell’OCHA del 15 ottobre, il settore delle olive prevede abitazioni tra 80.000 e 100.000 famiglie palestinesi. L’agenzia aveva già documentato 199 attacchi legati al raccolto tra il 1 settembre e il 12 ottobre, prima dell’inizio ufficiale della campagna.

Le perdite superano le olive rubate o gli alberi distrutti. Un pacco il cui accesso è interrotto può anche non essere raccolto in tempo. Per gli agricoltori, la protezione deve quindi coprire la possibilità di unire la terra e lavorare lì, non solo la risposta all’aggressione.

In una dichiarazione rilasciata il 27 ottobre, l’esercito israeliano sostiene di aver schierato rinforzi e protetto circa 100 siti di raccolta coordinati. Assicura che la maggior parte di queste operazioni avvenga senza incidenti insoliti. Questa presentazione si concentra sulle attività coordinate sotto protezione militare. Non risponde individualmente agli attacchi identificati dalle Nazioni Unite o alle restrizioni all’accesso a determinati pacchi.

Applicazione della legge, senza rimuovere il quadro di occupazione

Il dibattito sulla polizia e sui mezzi militari non risolve il problema legale più ampio. Nel suo parere consultivo del 19 luglio 2024, la Corte internazionale di giustizia ha trovato la continua presenza di Israele nel territorio palestinese occupato illecito. In particolare, ha dichiarato che Israele dovrebbe cessare qualsiasi nuova attività di insediamento e di evacuare i coloni dal territorio occupato. Questo parere consultivo non è un giudizio penale.

La lettera di Herzog è su un altro terreno: prevenire l’escalation e imporre una risposta statale su gruppi violenti. L’efficacia di tale risposta sarà misurata da fatti verificabili: Accesso palestinese alla loro terra, prevenzione di attacchi, indagini e monitoraggio giudiziario. La pubblicazione di un avviso presidenziale da solo non è sufficiente a stabilire che un cambiamento è avvenuto a terra.

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