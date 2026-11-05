Acqua in Libano: WAMA+ mobilita 19,5 milioni di euro

Il Libano entra in una nuova fase di ammodernamento della gestione dell’acqua con WAMA+, un programma di 19,5 milioni di euro finanziato dall’Unione europea e dalla Germania. L’ICZ deve accompagnare le quattro istituzioni regionali fino alla metà del 2029. Il progetto prevede il monitoraggio digitale di 400 fonti principali e l’aggiornamento di record di circa 800.000 iscritti. Esso mira a ridurre le perdite, migliorare la fatturazione e rafforzare i ricavi per gli enti pubblici, senza annunciare a questa fase un cambiamento tariffario generale.

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Misurare le acque prodotte e aggiornare i file degli abbonati: WAMA+ concentra le sue risorse su due progetti di gestione dell’acqua in Libano. Lanciato il 21 ottobre 2026, ha 19,5 milioni di euro per accompagnare i quattro stabilimenti regionali fino alla metà del 2029.

L’Unione europea contribuisce a 16,7 milioni di euro e la Germania a 2,8 milioni di euro. La GIZ sta implementando con il Ministero dell’Energia e dell’Acqua. Gli obiettivi annunciati sono di monitorare 400 principali fonti di approvvigionamento e aggiornare i record di circa 800.000 iscritti.

Sapere quanto acqua è prodotta

I sistemi di misura delle 400 fonti devono fornire basi di informazione centrali. Ciò consentirà alle istituzioni di acquisire una migliore comprensione dei volumi disponibili e di organizzare le loro operazioni.

Questo monitoraggio dovrebbe anche contribuire a identificare le difficoltà della rete e gli interventi guida. Tuttavia, l’acqua prodotta deve essere distinto da quello che effettivamente raggiunge gli utenti. L’installazione di strumenti di misura da solo non sarà sufficiente per eliminare le perdite.

Le 400 fonti rimangono un obiettivo di distribuzione. L’annuncio del programma non costituisce un bilancio delle attrezzature già in servizio.

Aggiornare 800.000 file

L’altro progetto riguarda il rapporto con gli abbonati. I file delle quattro istituzioni devono essere aggiornati e digitalizzati per rendere più affidabile la fatturazione e il monitoraggio dei pagamenti.

Per gli enti pubblici, una base aggiornata dovrebbe facilitare l’identificazione degli abbonamenti e della raccolta. Per gli utenti, il miglioramento previsto è dovuto a una gestione più chiara dei loro file e dei loro scambi con l’istituzione da cui dipendono.

I ricavi sono un problema centrale nel programma. Essi contribuiscono al funzionamento e alla manutenzione del servizio. Al lancio, il Ministro dell’Energia e dell’Acqua Joe Saddi ha collegato l’ammodernamento degli strumenti alla riduzione della perdita, al miglioramento della fatturazione e alla redditività finanziaria del settore.

Finanziamenti europei e tedeschi

Il contributo europeo rappresenta circa l’85,6% della busta, rispetto al 14,4% per la Germania. Questi fondi finanziano strutture e istituzioni di sostegno, senza pagamenti diretti alle famiglie.

WAMA+ estende il programma WAMA, la cui fase precedente si è concentrata sul quadro giuridico, finanziario e organizzativo per la sanificazione. Questa nuova fase pone più enfasi sui dati di produzione e sulla gestione degli abbonati digitali.

L’orizzonte di metà 2029 lascia diversi anni per distribuire gli strumenti in tutte e quattro le istituzioni. La loro manutenzione e aggiornamento regolare dei file dovranno quindi entrare nel funzionamento quotidiano del servizio.

Quali abbonati possono aspettarsi

Il programma mira a un servizio più affidabile e trasparente. A questo punto, l’annuncio non indica il numero di ore di fornitura supplementare che ogni famiglia potrebbe ottenere. Né fissa un calendario per le modifiche tariffarie generali.

Il miglioramento del recupero non dovrebbe quindi essere letto come annuncio di un aumento delle fatture. I primi risultati possono essere valutati su elementi concreti: le fonti effettivamente seguite, i file corretti e la capacità degli stabilimenti di utilizzare questi dati per ridurre le perdite e meglio organizzare la distribuzione.

Paesaggio nevoso a Cedar, Nord Libano. Archivi fotografici Libnanews; data di scatto non stabilito. Illustrazione delle risorse naturali libanesi, senza rappresentazione di una fonte attrezzata o di un sito WAMA+. Credit: Libnanews Archives

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