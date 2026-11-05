Amman: Un ufficiale ucciso, un sospettato arrestato

Un agente di sicurezza generale giordano è stato ucciso con un accoltellamento il Giovedi, 5 Novembre, Al-Madina Al-Munawwara Street ad Amman. Una pattuglia ha arrestato il sospettato; il suo ufficiale è stato ferito in faccia e la sua condizione è stabile. Le autorità si riferiscono ad un attacco pianificato alle forze di sicurezza. L’Ufficio del Pubblico Procuratore della Corte di Sicurezza di Stato ha aperto un’indagine. Il principe Fayçal bin Hussein visitò i feriti nella città medica nel pomeriggio.

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Un membro della Jordanian General Security è stato ucciso e un ufficiale ferito in un attacco di accoltellamento giovedì 5 novembre ad Amman. Il sospettato e’ stato arrestato da una pattuglia. Nel pomeriggio, il procuratore della Corte di Sicurezza ha annunciato l’apertura di un’indagine.

La vittima è il caporale Jawad al-Salayta. Secondo la direzione generale di sicurezza, l’attacco si è verificato a 1220 ora giordania, Al-Madina Al-Munawwara Street, nella capitale. Un uomo ha preso il caporale e l’ha colpito con una pistola mentre era in servizio. L’ufficiale è stato portato in ospedale e soccomblato alle sue ferite.

Un ufficiale ferito durante l’arresto

Una pattuglia intervenne immediatamente e controllava l’aggressore. Il comandante è stato ferito in faccia durante il confronto, secondo il comunicato della Sicurezza Generale. Ospedalizzato, è in uno stato stabile.

Le autorità giordane chiamano il terrorista d’attacco. Secondo i primi elementi della loro indagine, il sospettato ha preparato un attacco contro i membri delle forze di sicurezza. In questa fase, questa qualifica si basa sulle dichiarazioni dei servizi giordani. Il comunicato stampa non identifica il sospetto o segnala alcuna affiliazione a un gruppo.

Procuratore della Corte di Sicurezza

Il Procuratore Generale della Corte di Sicurezza di Stato ha confermato che la sua accusa aveva avviato indagini sull’attacco. Il suo annuncio, trasmesso nel pomeriggio, non specifica le accuse.

Il principe Fayçal ben Hussein, che assicura la reggenza in assenza del re Abdullah II, è andato al lato letto dell’ufficiale ferito alla Città Medica. Ha espresso le sue condoglianze per la morte del caporale al-Salayta e condannato l’attacco. Il sovrano segue l’evoluzione dell’indagine, ha detto il principe.

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