Golfo: negoziare con l’Iran senza rompere con Washington

La sconfitta repubblicana ha aperto gli Stati del Golfo la possibilità di influenzare ulteriormente la politica degli Stati Uniti verso l’Iran. Ma la loro sicurezza dipende anche dalle loro scelte. Oman propone un patto di non aggressione che coinvolge otto paesi. Tra la mediazione del Qatar, le iniziative saudite e le esigenze degli Emirati Arabi Uniti o del Bahrain, resta da costruire una posizione comune. La sfida è quella di negoziare impegni verificabili senza abbandonare difese o promettenti concessioni americane che le monarchie non controllano.

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La sconfitta repubblicana del 3 novembre apre un’opportunità per gli Stati del Golfo di pesare di più sulla politica americana verso l’Iran. Ma la loro sicurezza non può dipendere solo dall’indebolimento di Donald Trump. Oman sta già proponendo un patto regionale di non aggressione. Per diventare credibile, questa iniziativa dovrà riunire i vicini con interessi diversi, inquadrare le rappresaglie e preservare le difese. La vera sfida è ottenere un posto nelle decisioni che possono trasformare i loro territori in un campo di battaglia.

Le monarchie del Golfo affrontano due rischi simultanei. Una nuova offensiva statunitense potrebbe causare ulteriori attacchi alle loro strutture. Un compromesso tra Washington e Teheran potrebbe anche lasciare le proprie richieste senza risposta. Il loro margine di manovra è tra queste due minacce. Essi cercano di prevenire l’escalation, evitando una pace negoziata sopra la loro testa.

Il cambiamento politico americano può servire a questo scopo. I Democratici hanno vinto entrambe le camere del Congresso, ma i loro nuovi mandati inizieranno il 3 gennaio 2027. Fino ad allora Trump mantenne la presidenza e i funzionari eletti in uscita rimasero in carica. Il voto crea un’apertura politica immediata, non una protezione militare immediata. Le capitali del Golfo hanno quindi interesse a condurre le loro dighe a Washington e il loro dialogo regionale in parallelo.

Il 5 novembre Badr Albusaidi e la sua controparte iraniana Abbas Araghchi hanno nuovamente scambiato per telefono. Hanno discusso di accordi politici e tecnici per ripristinare la navigazione senza ostacoli nello Stretto di Ormuz. Hanno insistito su accordi duraturi, sicurezza marittima e rispetto della sovranità. Questo scambio estende gli approcci regionali senza costituire la firma del patto previsto.

Gli Stati del Golfo vogliono decidere sulle condizioni di sicurezza

La diplomazia regionale non ha aspettato il risultato americano. Il 26 ottobre il ministro degli Esteri Omani Badr Albusaidi propose un patto tra otto stati. Esso riunirebbe i sei membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, dell’Iran e dell’Iraq. Il suo progetto conserva partenariati esterni, ma pone paesi ripariani al centro delle disposizioni di sicurezza.

Questa proposta colpisce una debolezza dell’ordine regionale. Gli Stati del Golfo ospitano forze straniere e hanno notevoli capacità militari. Eppure non decidono sugli obiettivi americani o sulle scelte iraniani. Possono subire le conseguenze di un’operazione che non hanno desiderato. Essi possono poi scoprire che le priorità dei loro partner sono cambiate.

Il conflitto aperto il 28 febbraio 2026 rese particolarmente visibile questa dipendenza. Gli scioperi americani e israeliani sono stati seguiti da attacchi iraniani nella regione. Le difese hanno strutture protette senza rimuovere tutte le vulnerabilità. Per le economie basate su commercio, servizi e investimenti, la ricorrenza delle crisi diventa una minaccia strategica.

La ricerca dell’autonomia affronta questo problema concreto. Esso mira a garantire gli impegni sui territori, le infrastrutture e il traffico marittimo. Essa implica anche che alcuni usi del territorio nazionale possono essere rifiutati. Nessuno di questi approcci richiede l’abbandono delle alleanze esistenti. Piuttosto, cercano di restringere il divario tra il rischio e il processo decisionale.

Sei capitali, diversi modi per negoziare con l’Iran

Tuttavia, presentando il Golfo come un blocco pronto a firmare con Teheran mascherare l’ostacolo principale. Le sei monarchie condividono un’esposizione al conflitto, ma non le stesse relazioni con l’Iran. I loro canali diplomatici, le alleanze e le esperienze di attacchi differiscono. Un’iniziativa collettiva deve affrontare queste lacune.

Oman difende la costruzione di un quadro che comprende tutti i residenti locali. Il Qatar sta lavorando ad un obiettivo più immediato: avvicinare Washington a Teheran. Il 3 novembre, il suo Dipartimento degli Affari Esteri ha confermato il continuo scambio di proposte, senza annunciare alcuna svolta specifica. Doha ha anche menzionato un coordinamento stretto con altri membri del GCC per evitare l’escalation. Questa convergenza sull’urgenza non è ancora un accordo sulle concessioni.

L’Arabia Saudita combina il dialogo e la diversificazione delle sue partnership di difesa. Il 26 ottobre, Riyadh presentò la visita di Khalid bin Salman a Teheran come processo di de-escalation. I rappresentanti degli altri paesi del patto di difesa della Mecca hanno partecipato a questa iniziativa. Il comunicato saudita ha sostenuto la mediazione del Qatar e del Pakistan. Per Riyadh, discutere con l’Iran può quindi accompagnare il rafforzamento di altri legami militari.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato una politica economica più coercitiva. Il 19 agosto, la loro diplomazia annunciò la cessazione delle transazioni commerciali e finanziarie con l’Iran. Tuttavia, il 1o novembre, il consigliere presidenziale Anwar Gargash sperava ancora per un esito diplomatico, pur affermando la preparazione del suo paese per il peggio. Abu Dhabi quindi non si lascia ridurre ad una scelta permanente tra il rapprochement e il confronto.

Il Bahrain difende anche un’apertura condizionale. Al dialogo Manama, il ministro Abdullatif Al Zayani ha sostenuto un quadro regionale accessibile all’Iran. Era legata al rispetto della sovranità, della navigazione e della rinuncia alla forza. Il Kuwait, da parte sua, aveva accolto con favore il memorandum statunitense-iraniano di giugno, sottolineando soluzioni non interferenze e durevoli.

Queste posizioni permettono una base comune, senza rimuovere disaccordi. La prima negoziazione deve quindi avvenire tra le monarchie stesse. Quali impegni possono fare insieme? Quali violazioni richiedono una risposta collettiva? Senza una risposta, Teheran poteva negoziare separatamente con ogni capitale, e le garanzie ottenute sarebbero rimaste frammentate.

Il Congresso offre leva, non il potere del veto nel Golfo

La vittoria democratica rende Washington più ricettiva per una sfida alla condotta della guerra. Gli Stati del Golfo possono utilizzare le loro relazioni diplomatiche per difendere obiettivi specifici. Audizioni, controllo delle spese, revisione delle vendite di armi e dibattito operativo offrono diversi punti di ingresso. La loro influenza dipenderà dalla loro capacità di convincere i funzionari eletti americani, non solo per ottenere un colloquio presidenziale.

L’argomento più forte riguarda gli interessi americani stessi. Un’escalation può esporre i soldati schierati, mobilitare più risorse e indebolire i partner regionali. I capitali del Golfo possono documentare questi costi e presentare soluzioni negoziate. Questo approccio beneficerebbe del rimanente trasparente. Sostituire una vicinanza esclusiva con Trump con un allineamento esclusivo con i suoi avversari creerebbe una nuova dipendenza.

Il volume degli impegni militari mostra perché questo rapporto non può essere ridotto a poche dichiarazioni. A partire dal 18 settembre, uno studio parlamentare degli Stati Uniti aveva identificato oltre 64 miliardi di dollari di vendite di armi proposte dal febbraio. Essi riguardavano Israele, Giordania e cinque monarchie del Golfo. Nel complesso, 25,3 miliardi di dollari sono stati sottoposti a procedure di emergenza oltre la normale revisione parlamentare. Questi importi si riferiscono alle notifiche, non alle consegne già effettuate.

Un Congresso più esigente potrebbe rafforzare il controllo. Non comandava direttamente le forze armate. Trump avrebbe mantenuto risorse finanziate e potere veto sui testi presentati per la sua firma. Il superamento richiede due terzi degli elettori in ogni stanza. I rappresentanti eletti possono anche rifiutare nuovi crediti, ma i loro arbitrato rimangono politici. Il risultato della votazione non garantisce quindi la cessazione di un’operazione o l’adozione di un programma favorevole alle monarchie.

La protezione americana rimane un bisogno e un vincolo

La ricerca di un patto con l’Iran non rende inutili le difese esistenti. L’impegno diplomatico può ridurre le opportunità di conflitto. Non sostituisce le capacità di allerta, intercettazione o protezione delle strutture. La sfida è rendere questi mezzi compatibili con una politica regionale di de-escalation.

La questione delle basi straniere è al centro di questa difficoltà. I paesi ospitanti devono distinguere tra difendere il loro territorio e le operazioni di attacco contro un vicino. Essi possono chiedere consultazioni preliminari e regole più precise sull’uso della loro infrastruttura. Il loro scopo dipenderebbe dagli accordi applicabili e dalla loro effettiva attuazione. Una dichiarazione di neutralità non è sufficiente per regolare questi usi.

Teheran, da parte sua, dovrebbe accettare che una presenza militare straniera non giustifica un attacco a un paese confinante. Senza questo impegno, l’Iran avrebbe mantenuto la possibilità di estendere il suo confronto con Washington alle monarchie del Golfo. Un patto che lascia questa eccezione indefinita potrebbe offrire un’assicurazione politica senza una protezione efficace.

L’altro pericolo sarebbe quello di promettere immediata autonomia militare. La cooperazione esistente non scompare senza alcun costo. Il fornitore che cambia non ripristina immediatamente una difesa integrata. Diversificare le partnership può ampliare le opzioni, ma anche aumentare i problemi di coordinamento. Gli Stati del Golfo stanno cercando capacità decisionali aggiuntive, non necessariamente la partenza di tutti i loro partner.

Quale patto non aggressione dovrebbe realmente coprire

La formula sembra semplice: ogni firmatario si impegna a non attaccare gli altri. La sua applicazione è molto meno. Si dovrebbero definire atti, responsabilità e procedure post-incidenti. Una promessa generale sarebbe troppo facile per aggirarsi con l’accusa di complicità o l’intervento di un gruppo armato.

Il primo impegno riguardava i territori e le infrastrutture civili. Porti, aeroporti, centrali elettriche e impianti di desalinizzazione sono di vitale importanza. La loro protezione dovrebbe essere esplicita. Un meccanismo di notifica e una linea permanente di comunicazione potrebbero aiutare a gestire un incidente prima della risposta. Si tratta di opzioni di negoziazione, non già accettati meccanismi.

La seconda parte riguardava attori armati non statali. L’Iran non può essere presunto di controllare automaticamente ciascuna delle loro decisioni. Questo limite non dovrebbe diventare un’esenzione generale. Un testo potrebbe imporre obblighi verificabili sul finanziamento, sui trasferimenti di armi e sull’uso del suolo. La presenza dell’Iraq avrebbe poi un’utilità operativa, al di là del simbolo diplomatico.

La terza parte si occuperebbe della navigazione. Un accordo non sarebbe accettabile per le monarchie se avesse dato la discrezione iraniana sui passaggi. Il rilascio del CGC del 18 ottobre rifiuta la pre-autorizzazione, le restrizioni illegali e le tasse per il passaggio. La sicurezza di uno stretto non può dipendere dal permesso rinegoziato per ogni crisi.

Infine, le garanzie richiedono procedure concrete. Chi trova una violazione? Quali informazioni dovrebbero fornire le parti? Quanto tempo si incontrano? Un meccanismo investigativo comune potrebbe limitare le accuse concorrenti. Le misure di diploma possono impedire un incidente causando immediatamente la rottura del patto. Tali accordi richiedono un accordo e un accesso agli osservatori.

Una garanzia esterna avrebbe anche dei limiti. Il sostegno di un grande potere o delle Nazioni Unite non produce automaticamente un intervento. Le imprese del garante e le circostanze della loro domanda devono essere chiarite. Senza questi dettagli, più firme sarebbe semplicemente aggiungere attori a una promessa che è difficile da imporre.

Monarchie non possono offrire ciò che non controllano

L’Iran avrebbe anche bisogno di motivi concreti per accettare questi vincoli. Le relazioni meno ostili con i vicini potrebbero ridurre l’isolamento e rendere il commercio più prevedibile. Ma le monarchie non possono sollevare le sanzioni americane da sole. Né possono garantire le decisioni militari di Israele o degli Stati Uniti.

Un patto regionale e i negoziati americani-iraniani dovrebbero quindi essere articolati senza confusione. Il primo può inquadrare il comportamento tra i vicini. Il secondo riguarda gli impegni di Washington, comprese le restrizioni economiche. Promettere uno in cambio di una misura che solo un terzo può prendere creerebbe un fallimento da implementare fin dall’inizio.

La stessa cautela si applica alle aspettative nei confronti di Teheran. Un compromesso marittimo non risolverebbe l’intera questione nucleare. Un impegno contro gli attacchi non farebbe sparire i missili. Il CCG chiede specificamente di discutere per coprire il nucleare, i droni, i missili e il supporto ai gruppi armati. Esso richiede anche la partecipazione alle disposizioni di sicurezza.

Questa ambizione solleva un problema di tempismo. Per risolvere tutte le controversie prima di qualsiasi misura di relax può bloccare il tutto. Segnalare tutte le domande difficili può, d’altra parte, riprodurre una tregua fragile. Un approccio passo dopo passo dovrebbe quindi combinare un primo risultato limitato con scadenze esplicite per altri file. Ogni concessione richiederebbe una considerazione identificabile e verificabile.

Il primo evento sarà quello di riunire i partecipanti

L’ostacolo principale appare ancora prima che un trattato sia redatto. Il 13 settembre Oman ha annunciato il rinvio di una riunione regionale prevista a Salalah. Il dipartimento ha invocato la ricerca del consenso e le condizioni favorevoli per il dialogo. Questo precedente mostra che l’accordo sul principio della discussione non è sufficiente per organizzare una negoziazione comune.

Un primo corso sarebbe quello di andare avanti con impegni limitati. Le parti stabiliscono comunicazioni dirette, riducono alcuni rischi militari e gruppi di lavoro aperti. Questo metodo potrebbe produrre risultati senza aspettare un insediamento generale. Rimarrebbe vulnerabile senza un sostegno politico sostenuto alle misure tecniche.

Una seconda traiettoria sarebbe la moltiplicazione degli accordi bilaterali. Ogni capitale cerca protezione adattata alle sue emergenze. Questo percorso può sbloccare i contatti, ma può dare priorità alla sicurezza dei vicini. Un paese meglio protetto non rende automaticamente la regione più stabile se le pressioni si muovono verso un altro.

Il terzo corso sarebbe un ritorno a un più ampio confronto, dopo un fallimento diplomatico o un cattivo apprezzamento delle intenzioni opposte. L’indebolimento elettorale di Trump non lo esclude. Teheran potrebbe sopravvalutare i vincoli americani. Washington potrebbe considerare una dimostrazione di forza per migliorare la sua posizione. I paesi del Golfo sarebbero quindi meglio mantenere i loro canali aperti, anche quando le discussioni diventano più difficili.

I prossimi segnali utili saranno osservabili: un incontro effettivo, partecipanti mandati e un’agenda comune. A Washington vanno esaminati approcci concreti ai funzionari eletti e ai testi proposti. Nel Golfo, la questione decisiva rimane se gli otto stati previsti da Oman possano definire gli obblighi comuni prima della prossima crisi.

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