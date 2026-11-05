Quando i dorsali dello STATO saranno un PASSAGGIO PER LE RETE FALSE DI INFLUENZA… Chi protegge ITS AUTORIZZA E RECEDE ACCONTI A CITTADINI? – Gilbert Moujabber

Gilbert Mujabber interroga i controlli di accesso alle istituzioni libanesi e l’uso di fotografie ufficiali per suggerire l’influenza. Questo forum chiede la protezione delle famiglie da intermediari abusivi, la verifica delle qualità dei visitatori e il rafforzamento della responsabilità pubblica, nel rispetto della presunzione di innocenza di tutti.

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Di Dr. Gilbert Moujabber

Non tutti i casi gravi comportano l’arresto di una persona o l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Alcuni rivelano domande molto più profonde e mettono l’intero stato di fronte alle sue responsabilità. I sospetti di abuso di qualità, intermediazione giudiziaria e sfruttamento delle presunte relazioni sollevano una questione fondamentale: come può una persona costruire un’immagine di influenza attraverso fotografie, onori, titoli e incontri con i funzionari, e poi utilizzare questa immagine per convincere gli altri che ha un potere che lui o lei non possiede?

Il pericolo sorge quando l’immagine sostituisce la realtà, quando il titolo sostituisce la competenza, e quando la prossimità fotografica con un funzionario diventa un presunto certificato di influenza. Una fotografia con un ministro non conferisce alcuna autorità. Un onore non dà alcun potere giudiziario. Un incontro ufficiale non trasforma nessuno in un intermediario autorizzato ad intervenire in una procedura.

Lo Stato non è né una sala di ricevimento né uno spazio per la moltiplicazione di fotografie di protocollo. Ogni riunione deve avere un obiettivo specifico, ogni visita deve essere supervisionata e ogni istituzione deve proteggere la sua autorità e la sua reputazione.

CONSIDERANDO IL CONTROLLO DEI COMMENTI E DEI FUORI NELL’ISTITUZIONE DEL STATO?

Chi controlla l’identità dei visitatori prima della loro ammissione? Chi controlla la realtà delle funzioni e delle associazioni che pretendono di rappresentare? Chi esamina il motivo della loro visita e lo scopo della loro riunione con i funzionari pubblici? I controlli sono limitati all’inserimento di un nome o includono una vera verifica dell’identità, della qualità e dello scopo della visita?

La sicurezza istituzionale non inizia dopo la scoperta delle frodi. Comincia prima che la porta si apra. La verifica dell’identità e della qualità di un visitatore non è una formalità secondaria: è un obbligo essenziale per proteggere le istituzioni, i loro rappresentanti e i cittadini.

Ma la responsabilità non si ferma quando il visitatore lascia il posto. Chi garantisce il successivo utilizzo delle fotografie scattate negli uffici ufficiali? Chi impedisce che queste immagini vengano trasformate in strumenti pubblicitari fuorvianti o cosiddette prove di relazioni privilegiate? Chi interviene quando il nome o l’immagine di un’istituzione è usato per ingannare il pubblico?

Un edificio ufficiale non è un luogo ordinario. Ogni persona che è ricevuta è, nella mente pubblica, associata a un’istituzione che rappresenta lo Stato. La responsabilità di proteggere questa istituzione non può quindi essere ridotta alla presenza di agenti di sicurezza all’ingresso.

FOTOGRAFIA PRETENDEA INFLUENZA: COME IL TAKE MENSONG DALL’AMPLEUR?

Il meccanismo può essere progressivo: un primo incontro, una fotografia, una cerimonia di premiazione, e poi questa immagine viene presentata ad un’altra persona come prova di un rapporto privilegiato. Un nuovo incontro poi rafforza questo aspetto, fino a quando una costruzione artificiale assomiglia a una realtà consolidata.

I servizi di protocollo, gli uffici di nomina e le amministrazioni interessate devono quindi disporre di procedure professionali in grado di prevenire l’abuso delle riunioni ufficiali. Non si tratta di considerare ogni visitatore come un sospettato o di chiudere le porte dello Stato alla società civile. L’obiettivo è quello di costruire fiducia sulla verifica e applicare le stesse regole a tutti.

LE ASSOCIAZIONI NON DEVONO ESSERE COPERTE DAL POTERE PERMANENTE.

Il lavoro di associazione, civile e umanitario è un compito essenziale. Associazioni gravi meritano rispetto e protezione. Tuttavia, l’autorizzazione amministrativa di un’associazione non conferisce al suo presidente alcuna autorità giudiziaria o politica o il diritto di intervenire in procedimenti.

Sarebbe ingiusto screditare tutte le associazioni a causa delle possibili azioni di alcune persone. Una distinzione deve essere fatta tra autentico impegno umanitario e uso improprio di titoli e associazioni per scopi personali.

L’ULTIMA RESTRAINT DELLA FAMIGLIA SUFFRANCE.

Immaginiamo una madre in attesa di sentire da suo figlio detenuto, un padre esausta da procedimenti legali e una famiglia che ha esaurito i suoi risparmi in difesa. Poi appare una persona che espone fotografie con funzionari, evoca contatti privilegiati e suggerisce che può aprire porte o influenzare il corso di un caso.

Quale sfruttamento può essere più crudele di trasformare l’ansia di una madre in un’opportunità di profitto? Quale privazione morale può essere più grave che approfittare delle lacrime di una famiglia facendo credere che la giustizia può acquistare attraverso una fotografia, titolo o numero di telefono?

Se i pagamenti sono stati effettivamente richiesti in cambio di promesse di intervento giudiziario, i fatti devono essere accuratamente indagati e perseguiti secondo la legge. La giustizia non è un mercato. Un detenuto non è un’opportunità commerciale. La sofferenza di una famiglia non può diventare capitale per coloro che cercano di arricchirsi nella sua disperazione.

Le famiglie non dovrebbero far credere a nessuno che la giustizia acquisti o che il destino dei loro cari dipende da un presunto intermediario influente. Gli avvocati competenti, il processo dovuto e la giustizia indipendente devono rimanere gli unici riferimenti legittimi.

LA RESPONSABILITA’ NON PUO’ SEMPRE CHIUDERE: « NON LO SAPPIAMO ».

Una persona responsabile può aver ricevuto qualcuno in buona fede senza sapere che uso sarebbe fatto di quell’incontro in un secondo momento. Una sola fotografia non costituisce prova di complicità o di coinvolgimento in un reato. Tuttavia, questo non esonera le istituzioni dal rivedere le loro procedure e rafforzare i loro meccanismi di supervisione.

Il servizio pubblico non è di proprietà personale. L’immagine di una persona responsabile non deve mai diventare uno strumento di inganno. Le regole chiare devono governare ricevimenti, cerimonie e visite, e qualsiasi uso improprio deve essere soggetto a revisione secondo la legge.

COS’E’ CHE FA ADESSO LO STATO?

Questo caso deve condurre ad una seria revisione delle procedure di accesso e di accoglienza nelle presidenze, nei ministeri e nelle amministrazioni pubbliche. È necessario rafforzare la verifica di identità e qualità professionali o associative, organizzare i registri di visite e appuntamenti, supervisionare l’uso di fotografie e simboli ufficiali e indagare qualsiasi tentativo di sfruttare il nome di una persona responsabile per ottenere denaro o promettente intervento illegittimo.

Le indagini devono stabilire la verità: come sono iniziate queste pratiche? Come potrebbero durare? Qualche avviso era stato ignorato? Qualche famiglia ha sofferto qualche danno? Sono state utilizzate fotografie, relazioni o titoli ufficiali per ottenere benefici illeciti? Queste domande richiedono risposte basate su prove, non su voci o giudizi prematuri.

LA NOSTRA POSIZIONE: L’AUTORITÃ DELLO STATO NON Ã ̈ UNA FOTOGRAFIA ACCROCHED NEL MUR.

Il Libano non manca di titoli, distinzioni o foto di protocollo. Ciò che manca è il rispetto del servizio pubblico, il controllo efficace, la trasparenza, la responsabilità e il ripristino della fiducia dei cittadini nelle loro istituzioni.

Non vogliamo funzionari che accolgono i visitatori solo per una fotografia, ma funzionari che sanno chi ricevono e perché. Non vogliamo istituzioni che controllino semplicemente le loro porte, ma istituzioni che proteggono la loro missione, nome e reputazione. Vogliamo giustizia prima della quale tutti sono uguali e le cui decisioni non sono né per la vendita né per la negoziazione.

Nessuno dovrebbe essere condannato fino a quando la corte decide. Nessun responsabile è accusato di un reato che non è stato stabilito. Ma il rispetto della presunzione dell’innocenza non può diventare un pretesto per il silenzio di fronte ai fallimenti amministrativi e istituzionali.

Uno Stato le cui porte aperte senza controllo può un giorno scoprire che i cittadini sono stati ingannati nel suo nome, che le famiglie sono state spogliate in nome della giustizia e che la fiducia pubblica è stata sacrificata a scapito della dignità umana.

Una fotografia con un funzionario può offrire un momento di prestigio, ma non conferisce alcun potere. Una distinzione può essere appeso a un muro, ma non crea integrità. Un titolo può essere inserito su una carta, ma non dà a nessuno il diritto di giocare con il destino degli altri.

L’autorità dello Stato non è misurata dal numero di persone che attraversano le porte delle sue istituzioni, ma dalla sua capacità di sapere chi merita di essere ricevuto e di impedire che il suo nome venga usato per ingannare i propri cittadini.

Dr. Gilbert Moujabber

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