Joshua Wong condannato a dieci anni di prigione a Hong Kong

La High Court di Hong Kong ha condannato Joshua Wong a dieci anni di carcere giovedì 5 novembre, per la cospirazione a colludere con le forze straniere. Già detenuto in un altro caso di sicurezza nazionale, l’attivista pro-democrazia doveva essere rilasciato nel gennaio 2027. I restanti due mesi della sua prima frase saranno eseguiti simultaneamente con la notizia. Il governo di Hong Kong difende il giudizio, mentre gli Stati Uniti chiedono il suo rilascio e Amnesty International denuncia la repressione del dissenso.

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La High Court di Hong Kong ha condannato Joshua Wong a dieci anni di carcere giovedì 5 novembre, per la cospirazione a colludere con le forze straniere. L’attivista pro-democrazia si dichiara colpevole il 2 settembre. Questa è la sua seconda condanna ai sensi del National Security Act imposto da Pechino nel 2020.

Joshua Wong, 30 anni e detenuto dal 2020, era già al servizio di una frase di quattro anni e otto mesi per la cospirazione a sovvertire, legata alla sua partecipazione a primarie non ufficiali nel campo democratico. Doveva essere fuori nel gennaio 2027.

Una nuova frase, con due mesi di sovrapposizione

Giudice William Tam ordinò che il resto della prima frase, circa due mesi, venisse giustiziato contemporaneamente alla nuova frase. La decisione quindi prolunga notevolmente la sua detenzione, ma il periodo di 10 anni non aggiunge pienamente al periodo rimanente.

Nel secondo caso, l’accusa ha trattato i passi compiuti con Nathan Law, ora in esilio, e altri per ottenere sanzioni, blocchi o altre misure ostili contro la Cina e Hong Kong. Le accuse sono state portate tra luglio e novembre 2020, dopo l’entrata in vigore della legge.

In un comunicato stampa rilasciato giovedì, il governo di Hong Kong afferma che il tribunale ha tenuto la serietà dei fatti. Ha menzionato i contatti con i funzionari stranieri e la diffusione delle richieste di sanzioni sui social network e sui media. Il capo esecutivo, John Lee, difese la convinzione, accusando Joshua Wong e i suoi alleati di aver danneggiato la stabilità del territorio.

Convocazioni all’estero

Gli Stati Uniti denunciarono il giudizio e chiesero l’immediato rilascio dell’attivista, secondo una dichiarazione del loro consolato a Hong Kong riportata dalla stampa internazionale. Amnesty International considera questo un altro esempio dell’uso della legge sulla sicurezza nazionale per sopprimere il dissenso. Le autorità di Hong Kong rifiutano queste critiche e affermano che l’accusa si basa su prove e leggi.

Giosuè Wong si è fatto conoscere come un adolescente durante le mobilitazioni studentesche. È diventato uno dei volti del movimento ombrello nel 2014, e in seguito ha co-fondato il partito Demosisto, sciolto nel 2020 quando è stato approvato il National Security Act.

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