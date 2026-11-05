Lavoro siriano: Haidar annuncia i controlli

Mohammad Haidar dettaglia la sua politica di monitoraggio dell’occupazione siriana dopo la visita del governo a Damasco il 2 novembre. In un’intervista pubblicata il 5 novembre, il Ministro del Lavoro ha annunciato un rafforzamento della sorveglianza con la Sicurezza Generale. Cita panetteria, parrucchieri e macellai. distingue i proprietari di stabilimenti e i loro dipendenti. Gli scambi con le autorità siriane comportano anche possibili accordi normativi, senza alcuna firma annunciata in questa fase.

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Mohammad Haidar vuole rafforzare i controlli sull’occupazione siriana in Libano. In un’intervista pubblicata giovedì 5 novembre, il Ministro del Lavoro annuncia le ispezioni effettuate con la Sicurezza Generale. Cita tre settori: panifici, parrucchieri e macellai. Queste dichiarazioni seguono la sua visita ufficiale a Damasco il 2 novembre, dove i due governi hanno discusso l’organizzazione del lavoro siriano in Libano.

Il ministro sostiene l’applicazione più rigorosa delle regole esistenti e desidera aumentare la posizione dei dipendenti libanesi. Non annuncia alcun divieto generale sull’occupazione siriana o qualsiasi nuovo accordo con Damasco.

Occupazione siriana in Libano: stabilimenti mirati

Mohammad Haïdar distingue tra la proprietà delle imprese di lavoro e dei loro dipendenti. Nelle attività menzionate, afferma che gli stabilimenti devono appartenere al libanese. I siriani, d’altra parte, possono lavorare, a condizione che rispettino il quadro giuridico. Essa presenta questa distinzione come il principio che guiderà i controlli.

Per i panifici, il ministro vuole più dipendenti libanesi nei negozi. Non fissa un contingente e non fornisce un certo numero di assunzioni attesi. Le visite sul campo sono già in corso, dice. Il suo ministero intende intensificarli con il sostegno della sicurezza generale.

La manutenzione non comprende un bilancio degli stabilimenti ispezionati o delle infrazioni identificate. Né dettaglia nuove sanzioni. Haidar collega la sua iniziativa alla lotta contro la disoccupazione e ha avvertito gli interlocutori siriani delle conseguenze dei controlli sulle persone in una situazione irregolare.

A Damasco, coordinamento tra i ministeri

Il ministro faceva parte della delegazione guidata dal vice primo ministro Tarek Mitri, con Rima Karami, responsabile dell’istruzione, e Hanine Sayed, ministro degli affari sociali. A Tichrine Palace, Hind Kabawat, ministro siriano degli affari sociali e del lavoro, ha ricevuto Hanine Sayed e Mohammad Haidar.

Gli scambi si sono concentrati su possibili accordi che disciplinano l’occupazione dei siriani in Libano. Hanno anche discusso la registrazione dei rimpatriati e lo sviluppo delle loro regioni ospitanti. Questi argomenti rimangono in discussione: non è stato annunciato alcun accordo bilaterale sul lavoro alla fine della riunione.

Haidar descrive franche discussioni e annuncia un team tecnico per continuare il coordinamento. Non specifica la sua composizione o la data del suo primo incontro. Ha anche insistito sul suo mandato: a Damasco, ha rappresentato il governo libanese, non Hezbollah.

I fornai si aspettano chiarimenti

Il settore aveva già preso più tempo per regolarizzare i propri dipendenti stranieri. Il 5 ottobre, l’Unione dei Panifici e dei Sindacati di Pasticceria ha chiesto una proroga del termine previsto il 30 settembre. Ha voluto continuare il processo con il Ministero del Lavoro e la Sicurezza Generale senza interrompere la produzione.

Questa richiesta non doveva essere concessa. Nella sua intervista del 5 novembre, Mohammad Haidar non ha specificato la risposta data all’unione, né le scadenze per rafforzare le ispezioni.

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