Da Beit Shabab ad Assia e Rashaya al-Fukhar, la ceramica libanese combina riserve domestiche, gesti trasmessi e creazione artistica. I giardini familiari, gli inventori e la ricerca accademica hanno fatto luce su diverse pratiche. Il loro futuro dipende anche dalle materie prime, dai forni e dalle condizioni economiche che permettono agli artigiani di continuare il loro lavoro.

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Un vaso di Beit Chabab per forniture alimentari, un piatto modellato in Assia, un pezzo creato in un laboratorio: la ceramica libanese copre oggetti e know-how diversi. La loro trasmissione dipende non solo dalla conservazione delle parti. Si basa anche sull’accesso alla terra, il controllo della cucina e l’apprendimento dei gesti. Dalle collezioni familiari alla ricerca universitaria, diversi documenti ci permettono di seguire questi percorsi senza ridurli ad una tradizione unica.

Un bicchiere di terracotta invetriata di Tiro, fotografato al Museo Nazionale di Beirut nel 2019, richiama la dimensione archeologica di questo patrimonio. Il gioco è attribuito al periodo Mamluk. Fornisce informazioni su un oggetto antico; Solo non dimostra un collegamento diretto con i laboratori contemporanei. Distinguenti parti, le loro prove e gesti di produzione evita di trasformare diverse storie in una narrazione uniforme.

A Beit Chabab, un barattolo conserva una storia familiare

Il Ministero del Turismo libanese presenta un dakoujeh, un vaso di terracotta della collezione di Christopher Ghoussoub. Il suo bisnonno l’ha fatto nel 1960. La famiglia è tenuta da quel giorno. Il giovane vasellame ora lo custodisce come parte del suo lavoro intorno alla tradizione di Beit Chabab.

La comunicazione ministeriale pone il pezzo al Museo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura a Roma. Descrive un corpo arrotondato, un collare stretto e pareti spesse. Le tracce di cottura del legno e le piccole irregolarità distinguono questo oggetto da una produzione industriale uniforme.

Dakoujeh appartiene ad una famiglia di contenitori associati alle riserve domestiche: cereali, olive, latticini o alimenti marinati. Questa destinazione spiega il suo posto nella storia delle cucine. Non è un’attuale politica di conservazione degli alimenti. L’interesse del patrimonio di questo vaso è anche dovuto alla sua provenienza documentata: un artigiano, una data e una trasmissione familiare.

In Assia, forme di ceramica senza torre

Nel quartiere di Batrun, Assia offre un altro esempio. L’inventario mediterraneo iHeritage descrive una fabbricazione manuale, senza torre di ceramica. La pasta combina argilla locale con quarzo macinato. Prima di modellare, il lavoro di preparazione rimuove gli elementi indesiderati presenti nel materiale.

L’essiccazione dell’aria precede la lucidatura con ciottoli. Questi passaggi mostrano un know-how che supera l’unica forma del contenitore. Devi preparare un impasto, giudicare la sua consistenza, costruire l’oggetto e aspettare prima di cucinarlo. Il tempo di produzione comprende quindi fasi in cui l’artigiano non può semplicemente accelerare il suo gesto.

L’inventario evidenzia una trasmissione a lungo termine da madre a figlia. Descrisse anche un artigiano che insegnò a suo marito e ai suoi figli questa pratica. Questo cambiamento di apprendimento mostra come una tradizione può continuare senza replicare esattamente la sua vecchia organizzazione familiare. Tuttavia, la comunicazione non fornisce un censimento aggiornato dei workshop in funzione a partire dal 18 novembre 2026.

Rashaya al-Fukhar, forme che hanno circolato

Nel sud-ovest del Monte Hermon, Rachaya al-Fukhar dà il suo nome ad una famiglia di ceramiche studiate dagli archeologi. Il Progetto Levantine Ceramics descrive oggetti torniti, dipinti e smaltati. Le forme includono brocche, barattoli e ciotole. I decori geometrici e i colori variano a seconda dei periodi e dei pezzi.

Queste produzioni non rimasero confinate al villaggio. La base scientifica riporta la loro presenza in Libano, nel nord di Israele e nel nord della Giordania. Distinguono gli ensemble tardivi, particolarmente associati ai secoli XIX e XX, dalle forme più antiche attestate alla fine del XV o all’inizio del XVI secolo.

Il nome di questa famiglia non garantisce l’origine precisa di ogni oggetto. Le analisi di antichi frammenti identificarono diversi laboratori di produzione. Una somiglianza di forma o arredamento non è quindi sufficiente per attribuire una serie intera allo stesso villaggio. I ricercatori attraversano l’aspetto dei pezzi, il loro contesto di scoperta e la composizione della loro pasta.

Dalla cucina all’officina ceramica

L’Accademia Internazionale di Ceramica distingue l’utilità fakhar dal laboratorio ceramico, sviluppato in Libano dagli anni ’70. Nel primo caso, i moduli soddisfano le esigenze della tavola e dello stoccaggio. Nel secondo, gli artisti possono produrre pezzi unici senza funzione alimentare.

Questa distinzione non è limitata all’uso finale. Anche i materiali e le attrezzature differiscono. L’Accademia nota che i ceramisti usano la pasta commerciale importata, tra cui la pietra arenaria o la porcellana, per la cottura ad alta temperatura.

Il suo progetto sulle argille libanesi riunisce artisti, competenze industriali e laboratori dell’Università americana di Beirut. Si propone di studiare e adattare le risorse locali alle esigenze della scultura e della ceramica da laboratorio. Questo è un obiettivo tecnico documentato, non dimostra che tutti i workshop hanno già un sostituto per i prodotti importati.

Trasmettere un gesto implica essere in grado di produrre

Un’opera universitaria di Haloren Mellendorf, depositata presso l’American University di Beirut nel 2023, esamina precisamente gli effetti della crisi sulla ceramica da laboratorio. Si tratta del costo dei materiali importati, della spesa elettrica e dei tagli che complicano l’uso dei forni. Il suo oggetto è anche sociale: chi può ancora accedere a questa pratica e come i vincoli trasformano i metodi di lavoro?

Queste questioni impediscono la completa separazione del patrimonio e delle condizioni di produzione. Mantenere un vaso in una collezione conserva un oggetto. Mantenere un laboratorio richiede altri mezzi: materiale adatto, attrezzature utilizzabili e persone in grado di trasmettere la loro esperienza. Entrambi gli approcci si completano a vicenda, ma nessuno sostituisce l’altro.

Il vaso del 1960 conservato dalla famiglia Ghoussoub dà un punto di riferimento materiale a questa storia. In Assia, la descrizione delle fasi di produzione mantiene un’altra dimensione. Nei laboratori e nei laboratori, il lavoro si concentra anche sulla possibilità di adattare la terra disponibile alle forme che i ceramisti desiderano creare.

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