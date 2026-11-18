In Libano, l’UNICEF sostiene POWER4 Le azioni della ragazza combinano abilità di vita, espressione personale e progetti collettivi. I corsi di Nour, intorno all’artigianato e di Imane, intorno al calcio, mostrano progressi concreti senza rimuovere ostacoli. I dati di partecipazione e un appello di 110 ragazze e giovani donne gettano luce sulla stessa domanda: come si può dare un posto reale nelle decisioni? Uno sguardo ai risultati documentati, ai loro limiti e alle condizioni necessarie per estendere queste possibilità.

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Difendi il tuo desiderio di giocare a calcio, prepara un bilancio, presenta un oggetto fatto con le tue mani: l’autonomia è anche costruita in questi momenti ordinari. In Libano, le azioni riunite dall’UNICEF nell’ambito del programma POWER4Girls danno concreta espressione all’ambizione spesso astratta di consentire alle ragazze adolescenti di partecipare a decisioni che li riguardano.

Il loro interesse non è dovuto alla promessa che alcuni workshop rimuoverebbero gli ostacoli. Risiede negli strumenti trasmessi e negli spazi in cui le ragazze possono provarle, con gli altri. I percorsi documentati mostrano progressi modesti ma tangibili, da distinguere dagli obiettivi ancora da raggiungere.

Un bilancio per un’idea

In un ritratto pubblicato dall’UNICEF il 6 marzo 2025, Nour, allora 16 anni e originario di Wadi Ata, sviluppò un progetto di oggetti artigianali. Le sessioni di abilità di vita hanno contribuito a esprimere meglio idee e affrontare situazioni difficili. Avevano anche una dimensione molto pratica: la pianificazione, il bilancio e il pensiero sui prossimi passi.

Sostenuto dalla sua famiglia e formatori, ha iniziato a presentare le sue creazioni su Instagram, Facebook e WhatsApp. La storia non fornisce vendite o reddito regolare. Documenta il passaggio da un’attività creativa a un progetto che si organizza, non la redditività di un’impresa.

Questa sfumatura è importante: imparare a crittografare un’idea, presentarla e decidere è già un successo, senza la necessità di trasformare ogni adolescente in un imprenditore modello.

Il diritto di giocare è anche discusso a casa

Un altro ritratto dell’UNICEF, pubblicato lo stesso giorno nel marzo 2025, racconta l’esperienza dell’Imane, allora di 18 anni. La sua famiglia disapprovò il suo desiderio di giocare a calcio. Le sessioni gli hanno permesso di lavorare ascoltando, negoziando e difendendo le sue scelte.

Secondo questa testimonianza, ha ripreso la discussione con i suoi parenti, ha spiegato l’importanza dello sport per lei e ha proposto compromessi. La sua famiglia ha finalmente accettato di giocare. Il cambiamento riportato è specifico: una possibilità precedentemente negata è diventata accessibile.

Non mostra che tutta la resistenza della famiglia è risolta attraverso la conversazione. La responsabilità delle restrizioni non si basa sulle ragazze, né sulla loro capacità di convincere. L’esempio mostra ciò che l’accompagnamento può rendere possibile in una determinata situazione, quando l’entourage accetta di ascoltare.

Da apprendisti a progetti collettivi

I dati pubblicati dall’UNICEF sono utilizzati per mappare queste storie. Tra il gennaio 2025 e il giugno 2026, 19.090 ragazze adolescenti hanno partecipato alla componente di abilità di vita in circa 50 centri comuni Makani e scuole non formali Dirasa. Questo numero descrive una partecipazione, non una misura di trasformazione sostenibile di ogni percorso.

Nel 2025, l’organizzazione ha anche identificato nove reti che coinvolgono 259 ragazze. Hanno ricevuto finanziamenti di avviamento per dieci iniziative comunitarie selezionate dai partecipanti. La sfida non è solo quella di partecipare ad un’attività progettata dagli adulti: le ragazze possono determinare un progetto, decidere insieme e parteciparvi.

Periodi e gruppi differiscono secondo i componenti. L’aggiunta del personale per annunciare un totale di singoli beneficiari sarebbe quindi fuorviante.

Per far sentire chi sta lontano

Un appello collettivo presentato dall’UNICEF amplia la prospettiva. Prende le priorità di 110 ragazze e giovani di età compresa tra 10 e 24 anni che vivono in Libano, accompagnati dalla fine del 2025 in un approccio legato alla futura strategia dell’organizzazione per le ragazze adolescenti, che copre il 2027-2032.

Il gruppo comprende diverse nazionalità e spesso situazioni non molto visibili: disabilità, villaggi di confine nel Sud, difficoltà nell’accesso all’istruzione. La metà dei suoi membri è fuori dall’apprendimento. Questo non è un campione rappresentativo di tutte le ragazze del paese, ma una consultazione per aumentare le esigenze.

Imparare, vivere senza violenza, accedere a cure e risorse essenziali, evolversi in un ambiente protettivo: le loro priorità richiamano i limiti di un discorso focalizzato esclusivamente sulla fiducia in se stessi. Le competenze personali sono importanti; non sostituiscono servizi o diritti.

Il follow-up considererà quindi anche il luogo reale dato ai partecipanti alle decisioni e al loro follow-up. Tra un oggetto artigianale, un campo di calcio e un progetto collettivo, appare lo stesso requisito: che le ragazze non sono solo incoraggiate a sognare, ma hanno i mezzi per scegliere e agire.

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