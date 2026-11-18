La Banca mondiale chiede una ricostruzione accelerata in Libano. I finanziamenti LEAP da 250 milioni di dollari devono essere distinti dai contratti aggiudicati, dai versamenti e dal lavoro effettivo ricevuto. Questo file esamina la ripartizione ufficiale del prestito e la risposta del governo. Essa specifica il campo d’applicazione della cifra di 4,2 milioni riportati per settembre, la cui tabella primaria non poteva essere consultata. Un bilancio datato sarà richiesto per misurare l’attuazione effettiva e verificare i risultati annunciati prima della fine del 2026.

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La ricostruzione in Libano sta progredendo troppo lentamente, dice Anna Bjerde in un’intervista del 17 novembre pubblicata da un’agenzia di stampa. L’ufficio di Nawaf Salam invoca ritardi nella ratifica e nell’insicurezza; Ha annunciato 70 milioni di dollari in progetti da lanciare prima della fine del 2026.

Il divario tra finanziamento approvato e implementazione diventa il nucleo del file LEAP. Il prestito di 250 milioni di dollari è esistito dal giugno 2025. Non significa che questo importo abbia già raggiunto i siti di progetto, né che tutti i componenti del programma siano finanziati.

Un erogazione di settembre, non un bilancio del giorno

L’agenzia riferisce 4,2 milioni di dollari erogati in un follow-up di settembre, contro una previsione iniziale di $100 milioni per luglio. Questa cifra non è un sondaggio del 18 novembre.

La comunicazione ufficiale identifica il rapporto di follow-up ISR08978, sequenza 5, pubblicato il 14 settembre 2026. Il suo file completo non poteva essere consultato per questo articolo. L’importo di 4,2 milioni rimane quindi assegnato alla relazione dell’Agenzia, non presentata come un controllo indipendente della tabella finanziaria.

Rispetto ai 250 milioni approvati, 4,2 milioni rappresentano 1,68%. Questo calcolo chiarisce l’ordine di grandezza dell’importo riportato; non misura la percentuale di ricostruzione completata. Né si può dire che l’equilibrio rimane completamente inutilizzato oggi. Gli impegni contrattuali, i progressi e i lavori in corso possono seguire diversi programmi.

I 250 milioni non finanziano l’intero quadro

La Banca mondiale ha approvato il finanziamento il 24 giugno 2025. Il comunicato stampa del giorno successivo si concentra sulle infrastrutture pubbliche critiche, il ripristino dei servizi e la gestione dei rifiuti. Il dispositivo è progettato come un miliardo di dollari telaio estensibile. Questo miliardo non è una busta pienamente ottenuta.

La scheda ufficiale del 17 febbraio 2026 descrive la prima allocazione: 50 milioni per la risposta immediata, 175 milioni per ripristinare i servizi essenziali, 15 milioni per prepararsi alla ricostruzione e 10 milioni per gestire il progetto, compresi i costi iniziali. La componente dei principali lavori di ricostruzione dipende poi da finanziamenti aggiuntivi.

Componenti Finanziamenti iniziali, milioni di dollari Risposta immediata 50 Restauro dei servizi essenziali 175 Studi e progettazione della ricostruzione 15 Gestione del progetto, compresi i costi iniziali 10 Totale 250

Questa ripartizione descrive l’installazione pubblicata in febbraio, non le spese registrate in novembre. Essa distingue anche la rapida riparazione delle reti dalla ricostruzione sostenibile delle infrastrutture più danneggiate. Consolidare questi passi avrebbe ritardato il primo prestito di realizzazioni che richiedono ancora ulteriori studi e risorse.

Credito, mercato, pagamento: tre diverse fasi

L’approvazione del prestito apre un’opportunità di finanziamento ai sensi dei termini concordati. Un contratto assegnato poi crea un impegno per un servizio specificato. Il pagamento è effettuato conformemente alle condizioni del contratto e ai documenti giustificativi richiesti. Infine, la ricezione di un lavoro stabilisce un risultato materiale. Questi passi non sono intercambiabili.

Un preventivo viene utilizzato per dimensionare un’operazione e il suo bilancio. Non è pari al prezzo offerto da una società o l’importo finalmente assegnato. Una stima non dimostra che è stata pagata una spesa. L’aggiunta di stime, contratti e sgravi comporterebbe quindi un doppio conteggio.

Il calendario annunciato dal governo deve essere seguito con la stessa distinzione. Un lancio del progetto può coprire una procedura di contratto o avviare l’esecuzione. Non è sufficiente stabilire che il valore completo del servizio è stato pagato o che i residenti già hanno il servizio riparato.

Le condizioni di campo rimangono critiche

La documentazione LEAP esclude le aree che non sono state protette dall’esercito contro i resti esplosivi della guerra, così come i siti in cui rimangono resti umani non sostenuti. Gli interventi richiedono anche valutazioni ambientali e sociali. L’RDC garantisce l’attuazione, sotto la direzione strategica della presidenza del Consiglio e con i ministeri competenti.

La Banca Mondiale prevede la supervisione tecnica, i controlli indipendenti e la rendicontazione finanziaria. La loro funzione non si limita a rallentare o ad accelerare un processo: essi devono collegare i pagamenti al lavoro idoneo e risultati verificabili. Tuttavia, la loro esistenza nel sistema non dimostra che ogni controllo pianificato è già stato effettuato.

Non appena la Banca Mondiale ha rilasciato una dichiarazione il 16 novembre annunciando la visita di Bjerde, ha posto l’accelerazione dei progetti all’ordine del giorno delle discussioni. Esso distingueva questo monitoraggio operativo dal futuro quadro di partenariato con il Libano. La preparazione di una nuova strategia non sostituisce quindi l’attuazione dei fondi già approvati.

Cosa misurare dopo gli annunci

Il prossimo bilancio utile deve specificare la data dell’ordine e presentare separatamente gli importi commessi, erogati e effettivamente spesi. Esso indica anche i contratti in questione e i lavori ricevuti. Un miglioramento dell’erogazione non fornisce informazioni solo sulla qualità del lavoro o sulla sua distribuzione territoriale.

Per i residenti, la misura concreta rimane il restauro di una strada, una rete idrica o un edificio pubblico che può essere utilizzato. Per verificare l’accelerazione promessa prima della fine del 2026, questi risultati dovranno essere riconciliati con le procedure, i pagamenti e gli orari annunciati.

Fotografia del Parlamento libanese: François el Bacha / Libnanews. Illustrazione istituzionale, senza rappresentazione di un sito LEAP o la visita di novembre 2026.

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