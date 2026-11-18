Il commissario del governo alla corte militare, il giudice Claude Ghanem, ha accusato cinque persone arrestate nelle alture di Batrun e Bécharré, secondo le informazioni pubblicate mercoledì 18 novembre 2026 da Al-Jadeed. Il canale presenta gli interessati come membri di Hezbollah e segnala una carica di una violazione della sicurezza statale.
Questo sviluppo riguarda il lavoro del procuratore militare. Non è né un giudizio né una condanna. Le cinque persone perseguitate godono della presunzione di innocenza.
Cariche di formazioni armate
Informazioni Al-Modon, ripetute lo stesso giornoLibano, precisare che il procedimento riguarda la formazione di formazioni armate al di fuori del quadro dello Stato e delle loro attrezzature in armi individuali e medie, con il presunto scopo di violare l’autorità dello Stato. Queste qualifiche sono quelle riportate dai media; Libnanews non ha consultato l’atto giudiziario originale.
Secondo MTV, citato dal sito Kataëb, il caso è stato inoltrato al primo giudice di indagine militare Ghada Abu Alwan per l’interrogatorio dell’accusato. Il presente rinvio non consente di assumere l’esito dell’inchiesta o una possibile decisione di rinvio della causa a un tribunale di giudizio.
Non confondere il sospetto con fatti consolidati
Al-Jadeed si riferisce a documenti sequestrati che contengono dichiarazioni di agguato armato. Il contenuto di questi documenti e la loro interpretazione rimangono segnalati dal canale, senza autenticazione indipendente ottenuta da Libnanews. Non suggeriscono che fosse stato deciso un attacco o che fosse stato scelto un bersaglio specifico.
I verbali consultati non danno una data di udienza e non presentano le osservazioni della difesa. Le possibili estensioni dell’indagine ad altre persone rimangono, in questa fase, informazioni di stampa e non ulteriori procedimenti verificati.
Illustrazione: sede della corte militare a Beirut, fotografia di archivi Libnanews, data di ripresa e fotografo non informato. Non rappresenta alcuna udienza in questo caso.
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