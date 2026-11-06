Vendita immobili goccia 20,4 per cento in Libano

Il Libano ha registrato 41.138 vendite immobiliari nei primi nove mesi del 2026, 20,4 per cento in meno di un anno prima. Il loro valore cumulativo, tuttavia, è aumentato del 3,3 per cento, circa 4,55 miliardi di dollari. Settembre migliorato il bilancio mensile senza cancellare il calo delle vendite nel corso dell’anno. Questi dati aggiornano il monitoraggio del mercato ma non costituiscono un indice dei prezzi delle abitazioni. Le vendite a stranieri sono anche in calo, senza misurare tutti gli acquisti di diaspora.

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Il mercato immobiliare libanese ha registrato 41.138 vendite tra gennaio e settembre 2026, rispetto a 51.683 all’anno precedente. Il numero di operazioni è diminuito del 20,4 %. Tuttavia, il loro valore cumulativo è aumentato del 3,3 per cento a circa $ 4,55 miliardi. Questi sviluppi opposti descrivono un mercato meno attivo in termini di numero di transazioni, ma i cui importi registrati resistono.

Il bilancio di nove mesi aggiorna le cifre più degradate dall’inizio dell’anno. Non dimostra un aumento generale dei prezzi degli alloggi. Gli atti riguardano beni diversi, in settori e categorie il cui peso può variare.

Immobiliare: 10.545 vendite meno di nove mesi

Il divario tra i due periodi è di 10.545 transazioni. Si tratta di un confronto tra i primi nove mesi del 2026 e quelli del 2025. Questo declino non dovrebbe quindi essere visto come un declino tra agosto e settembre.

Il valore delle operazioni segue una diversa traiettoria. Sta salendo da circa $ 4,40 miliardi a $4,55 miliardi. L’importo in sterline era di 407,100 miliardi, rispetto a 394.090 miliardi all’anno precedente. La conversione del dollaro si basa su un tasso di £ 89.500 per dollaro.

Vendite immobiliari registrate da gennaio a settembre Indicatore 2025 2026 Cambiamento Numero di vendite 51,683 41 138 -20,4% Valore totale in miliardi di dollari Circa 4.40 Circa 4,55 +3,3 %

La riconciliazione di questi due set preclude una lettura basata esclusivamente sull’importo totale. Un mercato può registrare più soldi con meno vendite se le merci scambiate hanno un valore medio più alto. Questo non è sufficiente per spiegare perché questa media sta cambiando.

Settembre migliora il bilancio senza cancellare il calo annuale

Settembre ha registrato 6.589 vendite, rispetto a 5.145 in agosto. Il numero di operazioni aumenta del 28,1% al mese. Il loro valore sta crescendo più velocemente, a quasi £ 72.000 miliardi, o circa $ 804 milioni.

Questa regolazione mensile aiuta a migliorare la cumulazione. Non trasforma i primi nove mesi in un periodo di aumento delle vendite. I due risultati sono coerenti: settembre è più attivo di agosto, mentre il totale annuale rimane inferiore al 2025.

Un confronto mensile può anche essere sensibile al programma di registrazione. Essa non consente, senza ulteriori informazioni sugli atti, ad oggi tutti gli accordi commerciali o i pagamenti associati.

Valore medio non misura prezzo per metro quadrato

Il rapporto degli importi scambiati al numero di vendite fornisce un valore medio per transazione. Questo calcolo non costituisce un indice dei prezzi. In particolare, mescola terra, alloggio e altre proprietà, le cui superfici e caratteristiche differiscono.

Un aumento di questa media può derivare da una quota maggiore di beni costosi. Essa può anche riflettere i cambiamenti dei valori per determinate categorie. I dati aggregati non consentono di separare questi effetti.

Sarebbe quindi errato affermare che tutti gli appartamenti avevano ricevuto il 3,3%. Questo tasso si riferisce al valore totale delle transazioni registrate, non al prezzo di una proprietà paragonabile con un’area e una posizione costante.

Le vendite nette a stranieri declinano

Le vendite a stranieri sono aumentate dal 1,141 al 603 nei primi nove mesi, con una diminuzione del 47,2%. Queste operazioni rappresentano circa l’1,47% del totale registrato nel 2026.

Questa categoria non copre tutti gli acquisti diaspora. Un libanese che vive all’estero non è automaticamente classificato come acquirente estero. Le cifre quindi non consentono la misurazione diretta dell’investimento immobiliare di tutti gli espatriati.

La successiva lettura utile sarà quella dell’ultimo trimestre, con la stessa distinzione tra numero di atti, importi registrati e prezzi di merci comparabili. Ci permetterà di vedere se il miglioramento di settembre continua, senza confondere un mese più attivo con un recupero già installato.

Edilizia residenziale in Libano, foto d’archivio pubblicata nell’aprile 2018. Data di sparatoria non stabilita. Illustrazione, senza identificazione delle merci vendute nel 2026. Tutta la foto conservata; classic dressing editoriale. © François el Bacha per Libnanews.com.

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