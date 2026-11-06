Piazza dei Martiri: Triangolo del cinema di Beirut

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Piazza dei Martiri: il triangolo d’oro dei cinema di Beirut
Descrizione: Negli anni ’50, la Piazza dei Martiri di Beirut divenne il cuore pulsante della vita notturna libanese. Il cinema Rivoli, inaugurato nel 1953, forma con il Campidoglio e Piccadilly un vero e proprio « triangolo d’oro » dove tutte le classi della società beyrouthine attraversano. La guerra civile del 1975 terminò l’età d’oro: la piazza divenne una prima linea, le stanze chiuse, i Rivoli furono demoliti negli anni ’90. Un ricordo che ancora oggi risuona, come l’uovo, il cinema incompiuto è rimasto in rovina.
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