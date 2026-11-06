Forry case: un nuovo mandato contro Riad Salamé

Un mandato di arresto fu emesso il 5 novembre 2026 contro Riad Salamé nell’indagine Forry, secondo l’East-Le Jour e il Lebanon24. L’ex governatore ha sfidato le accuse di malessere. Questa decisione non costituisce una condanna. Le varie procedure libanesi e i controlli bancari svizzeri devono essere distinti.

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Il primo giudice d’inchiesta a Beirut, Rula Osman, emise un mandato d’arresto il 5 novembre 2026 contro Riad Salamé nel caso Forry Associates. La decisione viene dopo l’interrogatorio dell’ex governatore della Banca del Libano, secondo l’East-The Day. Libano24 ha anche riferito l’emissione del mandato. E’ un atto di indagine, non una condanna.

Un nuovo passo nell’indagine Forry

Forry Associates, una società guidata da Raja Salamé, fratello dell’ex governatore, è al centro dei sospetti su commissioni ed embezzlements. Gli importi esaminati sono stimati a circa $330 milioni. Riad Salamé contesta le accuse di malessere finanziario.

Secondo il rapporto East-On-the-Day, l’ex governatore è stato assistito da un avvocato all’udienza. Hanno partecipato rappresentanti della Banca del Libano e della Lega dello Stato. Il giornale ha indicato che la prossima udienza era prevista per il 18 novembre.

Varie procedure per distinguere

Lo stesso giornale riferisce che Riad Salamé è stato interrogato anche il 5 novembre nel file V-Invest. Questa procedura e quella di Forry devono essere distinte. Il mandato ha annunciato le preoccupazioni Forry; Non è possibile trarre conclusioni su altri casi.

La distinzione si applica anche alle indagini condotte all’estero. Le procedure per gli intermediari finanziari possono riguardare i propri obblighi di controllo, mentre il caso libanese cerca di stabilire le responsabilità penali delle persone coinvolte.

Il contesto dei controlli bancari in Svizzera

In un comunicato stampa del 18 giugno 2024, l’Autorità federale svizzera per la vigilanza sui mercati, la FINMA, aveva riscontrato gravi violazioni da parte di HSBC Private Bank (Svizzera) nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Il regolatore ha descritto le transazioni di oltre 300 milioni di dollari tra il 2002 e il 2015, con trasferimenti da un istituto statale in Libano alla Svizzera, e principalmente ad altri conti libanesi.

Questa affermazione non nominava i due soggetti politici interessati. Ha stabilito violazioni della vigilanza bancaria, senza costituire un giudizio penale contro Riad Salamé. Le procedure giudiziarie relative ai circuiti di Forry e la supervisione prudenziale delle banche hanno quindi oggetti e conseguenze distinte.

La presunzione dell’innocenza rimane

In questa fase, nuove informazioni sono l’emissione di un mandato in un’indagine in corso. I sospetti sull’origine, la destinazione e l’uso dei fondi rimangono da valutare dai tribunali. L’importo di $330 milioni citati nel fascicolo del caso non dovrebbe essere presentato come importo la cui diversione è già stata finalmente provata in questo procedimento.

La continuazione delle udienze dovrebbe chiarire i fatti e le possibili responsabilità. Riad Salamé e le altre persone coinvolte godono della presunzione di innocenza.

Fonti

Illustrazione: Beirut Courthouse, foto degli archivi di Libnanews. La data esatta di ripresa non è documentata; questa immagine non mostra l’udienza del 5 novembre 2026.

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